Собственикът на Локомотив Пловдив: ЦСКА са победени, ние сме специалисти в този турнир

13 Май, 2026 13:00 1 326 13

  • христо крушарски-
  • футбол-
  • локомотив пловдив-
  • цска-
  • купа на българия

Стигнем ли до финала, Купата е наша

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски, типично в свой стил, отсече, че неговият отбор без съмнение ще спечели финала за Sesame Купа на България срещу ЦСКА. Дуелът за трофея е на 20 май от 19 часа на Националния стадион "Васил Левски".

"ЦСКА са победени! Боже мой. Ние сме специалисти в този турнир. Стигнем ли до финала, Купата е наша“, заяви в типичния си колоритен стил пред БНТ клубният бос.

Той коментира и превърналата се в "ябълката на раздора" тема с разпределението на билетите за мача. Феновете на ЦСКА изкупиха експресно всичките 22 000 билета, които са им предоставени от Професионалната футболна лига до момента. Феновете на Локомотив Пловдив пък ще бъдат в секторите "А“ и "Б“, като билетите за Сектор А на националния стадион "Васил Левски" се продават в момента единствено на касите на "Лаута".

"Ако някой иска да гледа мача, да идва и да гледа. Аз не виждам проблем, стига сме се карали кой кой е и кой какъв е. Аз отдавна съм казал на моите директори (в клуба) – ако не успеят да запълнят трибуните, не се сърдете. Какъв е проблемът? Аз не виждам какъв е проблемът. Не можем да гледаме един до друг мачовете ли? Нека на стадионите да има фенове“, каза още Христо Крушарски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    4 3 Отговор
    Честита купа байКрушарски, щом сте специалисти!

    13:10 13.05.2026

  • 2 Старчо Сарача

    6 13 Отговор
    Христо, не забравяй, че прасетата ще играят с 14 човека на терена. А и вара е техен. Недей да имаш големи очаквания!

    Коментиран от #5

    13:11 13.05.2026

  • 3 Файърфлай

    3 3 Отговор
    Ако ЦСКА не води на полувремето с 3:0,то нека Локото да спечели купата.Аз шушумиги дето печелят първенства и купи с по 1 на мъка не мога да понасям !

    13:26 13.05.2026

  • 4 ха ха хааа

    4 0 Отговор
    Поживем - увидим ...

    13:43 13.05.2026

  • 5 Ахааа ,

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Старчо Сарача":

    Тази година , Говедо - звучи гордо , а ?!🤭😁

    Коментиран от #7

    13:45 13.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 динамовците

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа ,":

    си счупиха стадиона хахаххахахахаах

    Коментиран от #8, #12

    14:15 13.05.2026

  • 8 Яка корида

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "динамовците":

    Ще е било...

    14:24 13.05.2026

  • 9 пиадреита

    1 0 Отговор
    ще ви накаже и ще чупите седалки , селяни

    14:43 13.05.2026

  • 10 да не станеш и

    4 0 Отговор
    ти "грамотен" като оня селтак

    14:43 13.05.2026

  • 11 Фшххх

    3 3 Отговор
    1990г.
    ЦСКА бе абсолютен фаворит.
    Сливен игра без централен нападател!
    Лечков и КО вдигнаха купата!
    ЦСКА.....супата.

    15:04 13.05.2026

  • 12 Ахааа ,

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "динамовците":

    Е , кога па са имали стадион ? 🤔

    15:37 13.05.2026

  • 13 Дарвин

    0 0 Отговор
    Всички припоци си мислят че стадиона прави отбора а то не е така. Справка Локото и Ботев....скоро и отбора тире.... А и за какво им е стадион като ще играят догодина с Фратрия!?

    07:14 14.05.2026

