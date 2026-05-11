Зарков от лозето на Габровски: Социализмът има почва у нас

„Без здрава почва няма корени. А без корени няма бъдеще. Защото корените не ни дърпат назад – те ни държат изправени.“. С тези думи председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков се обърна към събралите се в лозето на Габровски, за да отбележат 135 години от провеждането на първата социалистическа сбирка в България.
Той припомни, че тогава Димитър Благоев, Никола Габровски и представители на първите социалистически дружинки от Търново, Габрово, Севлиево, Дряново и Казанлък са търсили отговор на въпроса: „Има ли социализмът почва у нас?“. По думите му именно от този отговор е зависело дали свободата ще остане привилегия за малцина, или ще достигне и до хората, които живеят от труда си.
„Другарите, събрали се тогава в това лозе, не са имали власт и богатство. Но са имали ясното съзнание, че без справедливост свободата е празна дума.“, подчерта Зарков.
Той отбеляза, че въпросът от онези години звучи актуално и днес: „Има ли социализмът още почва у нас? Има! И колкото и по време на кампанията да ни убеждаваха, че делението между ляво и дясно е отживелица, днешният политически живот показва обратното. Същите хора, които отричаха това разделение, днес търсят левите избиратели и дори ги наричат „безпризорни“. Крайната десница заговори за социални политики. Либералната десница се разцепи именно по оста ляво–дясно. Това не е случайно.“.
Според него политическите опоненти на левицата добре разбират колко много леви хора има в България и знаят, че силното социалистическо движение е пречка за модел, в който капиталът определя правилата, а общественият интерес остава на заден план.
„Дългогодишна тяхна цел е БСП да бъде отслабена и елиминирана, за да бъде приватизирано и приспано лявото политическо пространство. Няма да им позволим! Социализмът още има почва у нас.“, заяви Зарков.
Председателят на левицата подчерта, че тази почва съществува в хората, които искат да живеят достойно от труда си, в младите семейства, които искат да останат в България, и във всеки човек, който вярва, че солидарността е по-силна от алчността.
По думите му тя се проявява не само в недоволството, но и в надеждата, че България може да бъде по-справедлива и по-човечна държава; в убеждението, че човекът трябва да бъде по-важен от печалбата; в разбирането, че държавата не бива да изоставя слабия; както и в младите хора, които отказват да приемат насилието и омразата като нормалност.
„На първопроходците не им е било по-леко, отколкото е на нас днес. И те са минавали през разделения, разочарования и тежки изпитания. Но са устояли, защото са вярвали дълбоко в своя идеал и са разбирали, че без организация и борба нито една справедлива кауза не побеждава.“, каза още Зарков.
„Ще преодолеем трудностите и ние. Ще черпим сила от миналото, ще учим от настоящето и ще гледаме към бъдещето. Да погледнем и днес към Бузлуджа с увереност, че корените са живи. И да помним завета на Дядото: „Бъдещето принадлежи на онези, които умеят да се организират и да се борят. На борба!“, призова Крум Зарков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя
20:26 11.05.2026
2 Тоя не разбра ли, че
20:26 11.05.2026
3 1488
Коментиран от #16, #26
20:29 11.05.2026
4 Пак ни разсмя този
20:29 11.05.2026
5 Стария
20:30 11.05.2026
6 БОЛШЕВИК
20:31 11.05.2026
7 Даа
20:31 11.05.2026
8 1488
- Може ли такива работи, бе, момчета?! Затънали сте в простотия до шия! Освен пиене, интересува ли ви нещо по-задълбочено? Знаете ли например що е социализъм и има ли той почва у нас?
Единият от гробарите се усмихнал и го уверил:
- Ааа, има, има другарю! За социализма има много почва при нас!
20:31 11.05.2026
9 Тоя човек
20:31 11.05.2026
10 Мисли бре, Круме!
Но ти явно си забравил какво каза преди време бай Тошо - "Социализмът се оказа едно недоносче". Затова и не успя да оцелее. А ти искаш да го реанимираш ли?
Коментиран от #19
20:32 11.05.2026
11 хмммм
20:33 11.05.2026
12 Перо
Коментиран от #32
20:33 11.05.2026
13 Яшар
20:35 11.05.2026
14 Знайко
20:36 11.05.2026
15 Да ! Ама !
Няма Как !
Да Стане !
20:37 11.05.2026
16 Нещо бъркаш...!
До коментар #3 от "1488":Култовият Български филм-,,Крадецът на праскови",пък какво общо има със социализма...?!?!
Или дай ,да си правим вятър на устата...
20:38 11.05.2026
17 копойте ги вече
20:38 11.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 В Калпави Ръце !И Злато Да сложиш !Пак !
До коментар #10 от "Мисли бре, Круме!":В Калпави Ръце !
И Злато Да сложиш !
Пак !
Л --но !
Ще Излезе !
Коментиран от #21
20:40 11.05.2026
20 Меринод
20:41 11.05.2026
21 Сам Тошо !
До коментар #19 от "В Калпави Ръце !И Злато Да сложиш !Пак !":Го Каза !
Всичката Ви работа !
Е Такава !
20:42 11.05.2026
22 Малий
20:42 11.05.2026
23 135 години
20:43 11.05.2026
24 БОЛШЕВИК
До коментар #18 от "Сталин":Човечеството ще трябва или да премине към социализъм, или да търпи години и дори десетилетия въоръжена борба между „великите“ сили за изкуствено запазване на капитализма чрез колонии, монополи, привилегии и национално потисничество от всякакъв вид.
20:44 11.05.2026
25 Сатана Z
Помнете,рано или късно Народа български ще си върне държавата,която му отнеха след преврата през 1989
Коментиран от #27, #29
20:44 11.05.2026
26 1488
До коментар #3 от "1488":неправо отиваш в кесиите на дедо си
20:45 11.05.2026
27 жнец
До коментар #25 от "Сатана Z":ще те пожъна
20:48 11.05.2026
28 Нека да пиша
20:48 11.05.2026
29 в третата ръка шише водка
До коментар #25 от "Сатана Z":а в другите варена кокошка!
20:49 11.05.2026
30 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #31, #33
20:50 11.05.2026
31 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #30 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Coциaлни дeйнocти мoжe дa прoвeждa caмo бoгaтaтa държaвa, a бoгaтa държaвa ce прaви oт бoгaти грaждaни, a нe oт тeзи рaзчитaщи нa coциaлнитe мeрoприятия, НАЛИ?? Но, акo бoгaтитe грaждaни или както ги наричат "олигарси" нe ce гoрдeят c държaвaтa cи, тe щe ce cтрeмят дa НЕ ДАВАТ cвoятa лeптa... Щом са богати, те са и умни да си скрият парите от данъчните, начини колкото щеш. БЪЛГАРИТЕ НЯМАМЕ ПОВОД ЗА ГОРДОСТ С ТOТAЛНO OПOРOЧEНAТA НИ ИCТOРИЯ зa хaнoвe, тaнгризъм, рoбcки нaрoд, братушките „двойни ocвoбoдитeли” и „прeкрacния” coциaлизъм....когато всичко било едва ли не безплатно и народът тънел в охолство ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР. Светъл лъч в правилната посока....е 24 май да стане национален празник вместо 3 март!
20:52 11.05.2026
32 мдда
До коментар #12 от "Перо":To социализмът и комунизъм са си чисто джендърство!
20:55 11.05.2026
33 БОЛШЕВИК
До коментар #30 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Затова ли, по времето на социализма всички българи бяха натрупали някакви влогове, и след 1989г. първо на тях посегнаха новите пребоядисани капиталисти? Сега един работещ, работи само за храната си, колкото да може утре да отиде да работи отново на робовладелеца и феодала.
20:56 11.05.2026
34 Дика
20:58 11.05.2026
35 Уф, тия
Загубена работа!
21:00 11.05.2026
36 Менко
21:07 11.05.2026
37 Стария
Абе да питам, имаше една актриса да речем, от филмите за възрастни, Габровска беше май. Дали има нещо общо с лозето или социализма?
21:08 11.05.2026