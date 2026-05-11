Зарков от лозето на Габровски: Социализмът има почва у нас

11 Май, 2026 20:24 792 37

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Без здрава почва няма корени. А без корени няма бъдеще. Защото корените не ни дърпат назад – те ни държат изправени.“. С тези думи председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков се обърна към събралите се в лозето на Габровски, за да отбележат 135 години от провеждането на първата социалистическа сбирка в България.

Той припомни, че тогава Димитър Благоев, Никола Габровски и представители на първите социалистически дружинки от Търново, Габрово, Севлиево, Дряново и Казанлък са търсили отговор на въпроса: „Има ли социализмът почва у нас?“. По думите му именно от този отговор е зависело дали свободата ще остане привилегия за малцина, или ще достигне и до хората, които живеят от труда си.

„Другарите, събрали се тогава в това лозе, не са имали власт и богатство. Но са имали ясното съзнание, че без справедливост свободата е празна дума.“, подчерта Зарков.

Той отбеляза, че въпросът от онези години звучи актуално и днес: „Има ли социализмът още почва у нас? Има! И колкото и по време на кампанията да ни убеждаваха, че делението между ляво и дясно е отживелица, днешният политически живот показва обратното. Същите хора, които отричаха това разделение, днес търсят левите избиратели и дори ги наричат „безпризорни“. Крайната десница заговори за социални политики. Либералната десница се разцепи именно по оста ляво–дясно. Това не е случайно.“.

Според него политическите опоненти на левицата добре разбират колко много леви хора има в България и знаят, че силното социалистическо движение е пречка за модел, в който капиталът определя правилата, а общественият интерес остава на заден план.

„Дългогодишна тяхна цел е БСП да бъде отслабена и елиминирана, за да бъде приватизирано и приспано лявото политическо пространство. Няма да им позволим! Социализмът още има почва у нас.“, заяви Зарков.

Председателят на левицата подчерта, че тази почва съществува в хората, които искат да живеят достойно от труда си, в младите семейства, които искат да останат в България, и във всеки човек, който вярва, че солидарността е по-силна от алчността.

По думите му тя се проявява не само в недоволството, но и в надеждата, че България може да бъде по-справедлива и по-човечна държава; в убеждението, че човекът трябва да бъде по-важен от печалбата; в разбирането, че държавата не бива да изоставя слабия; както и в младите хора, които отказват да приемат насилието и омразата като нормалност.

„На първопроходците не им е било по-леко, отколкото е на нас днес. И те са минавали през разделения, разочарования и тежки изпитания. Но са устояли, защото са вярвали дълбоко в своя идеал и са разбирали, че без организация и борба нито една справедлива кауза не побеждава.“, каза още Зарков.

„Ще преодолеем трудностите и ние. Ще черпим сила от миналото, ще учим от настоящето и ще гледаме към бъдещето. Да погледнем и днес към Бузлуджа с увереност, че корените са живи. И да помним завета на Дядото: „Бъдещето принадлежи на онези, които умеят да се организират и да се борят. На борба!“, призова Крум Зарков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    15 0 Отговор
    Не го знам. Виждал съм само лозето на Габровска. Ама то, кой ли не е.

    20:26 11.05.2026

  • 2 Тоя не разбра ли, че

    13 0 Отговор
    след тези изборни резултати, социализма в България умря?

    20:26 11.05.2026

  • 3 1488

    2 6 Отговор
    като пуснат крадеца на праскови и деца на море по бнт просто настръхвам и направо се пренасям 40 г назад на бузлуджа или в пионерския лагер

    Коментиран от #16, #26

    20:29 11.05.2026

  • 4 Пак ни разсмя този

    7 0 Отговор
    Всеки растениевъд ще напрви Крумчо на пух и прах от критика относно нчалото на неговото слово.

    20:29 11.05.2026

  • 5 Стария

    8 1 Отговор
    Що не вземете и там да си останете? У лозето де, на Габровски.

    20:30 11.05.2026

  • 6 БОЛШЕВИК

    4 5 Отговор
    Социализмът има почва там, където робовладелците и феодалите са под почвата!

    20:31 11.05.2026

  • 7 Даа

    4 1 Отговор
    има почва, ама ялова. Затова проекта на оня с оскубаните вежди и име на кисело млеко има повече от вас на изборите.

    20:31 11.05.2026

  • 8 1488

    7 1 Отговор
    По време на соца, един партиен секретар случайно минал през гробищата. На една пейка видял двама гробари да се наливат юнашки с ракия. И им се скарал:
    - Може ли такива работи, бе, момчета?! Затънали сте в простотия до шия! Освен пиене, интересува ли ви нещо по-задълбочено? Знаете ли например що е социализъм и има ли той почва у нас?
    Единият от гробарите се усмихнал и го уверил:
    - Ааа, има, има другарю! За социализма има много почва при нас!

    20:31 11.05.2026

  • 9 Тоя човек

    11 0 Отговор
    се оказа много глупав

    20:31 11.05.2026

  • 10 Мисли бре, Круме!

    6 3 Отговор
    Круме, по онова време все още никъде не е имало социализъм и затова хората са си задавали такива въпроси.
    Но ти явно си забравил какво каза преди време бай Тошо - "Социализмът се оказа едно недоносче". Затова и не успя да оцелее. А ти искаш да го реанимираш ли?

    Коментиран от #19

    20:32 11.05.2026

  • 11 хмммм

    6 2 Отговор
    То, ако тука има почва, какво да кажем за треторазрядните дупки където живеят в постоянен соц. Този пак иска да ни връща в мракобесните времена! Ти не си БСП, ами си направо БКП.

    20:33 11.05.2026

  • 12 Перо

    8 1 Отговор
    Какво общо има социализма с тая джендърия?

    Коментиран от #32

    20:33 11.05.2026

  • 13 Яшар

    4 0 Отговор
    Всички от тази партия са такива ..неадекватни и с.м.ешни ...те и след 150 г не могат да осъзнаят че няма как да съществува комунизъм ..с изключение на Германия де :)))

    20:35 11.05.2026

  • 14 Знайко

    6 0 Отговор
    Завти да трупате кинти, червени олигарси, оставихте къщата на Габровски да се събори. А вилата му стана скара бира. Лозето сега е квартален парк. Пропуснахте да го застроите. Само частично.

    20:36 11.05.2026

  • 15 Да ! Ама !

    2 0 Отговор
    Вие Като Се Огъвате !

    Няма Как !

    Да Стане !

    20:37 11.05.2026

  • 16 Нещо бъркаш...!

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Култовият Български филм-,,Крадецът на праскови",пък какво общо има със социализма...?!?!
    Или дай ,да си правим вятър на устата...

    20:38 11.05.2026

  • 17 копойте ги вече

    5 0 Отговор
    Престането да ги показвате тия ЛУЗЪРИ. БСП умре. Амин. това е.

    20:38 11.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 В Калпави Ръце !И Злато Да сложиш !Пак !

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мисли бре, Круме!":

    В Калпави Ръце !

    И Злато Да сложиш !

    Пак !

    Л --но !

    Ще Излезе !

    Коментиран от #21

    20:40 11.05.2026

  • 20 Меринод

    1 1 Отговор
    Социализма и национал-социализма !!!! Братя по оръжие!

    20:41 11.05.2026

  • 21 Сам Тошо !

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "В Калпави Ръце !И Злато Да сложиш !Пак !":

    Го Каза !

    Всичката Ви работа !

    Е Такава !

    20:42 11.05.2026

  • 22 Малий

    3 1 Отговор
    Лани беха в в лозето на Шиши, за тва ги нема в парламента

    20:42 11.05.2026

  • 23 135 години

    1 0 Отговор
    хей дружинка

    20:43 11.05.2026

  • 24 БОЛШЕВИК

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    Човечеството ще трябва или да премине към социализъм, или да търпи години и дори десетилетия въоръжена борба между „великите“ сили за изкуствено запазване на капитализма чрез колонии, монополи, привилегии и национално потисничество от всякакъв вид.

    20:44 11.05.2026

  • 25 Сатана Z

    1 3 Отговор
    Вчера по време на прякото предаване на Джирото режисьора показва на цял свят величествения паметник издигнат от българския народ на партизанина Александър Пипонков (Чапай) до Белово държащ в едната си ръка пушка ,а в другата дете.
    Помнете,рано или късно Народа български ще си върне държавата,която му отнеха след преврата през 1989

    Коментиран от #27, #29

    20:44 11.05.2026

  • 26 1488

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    неправо отиваш в кесиите на дедо си

    20:45 11.05.2026

  • 27 жнец

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сатана Z":

    ще те пожъна

    20:48 11.05.2026

  • 28 Нека да пиша

    3 0 Отговор
    Той умря другари ,и вие не го разбрахте.

    20:48 11.05.2026

  • 29 в третата ръка шише водка

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сатана Z":

    а в другите варена кокошка!

    20:49 11.05.2026

  • 30 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор
    СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА ПРОВЕЖДА САМО БОГАТАТА ДЪРЖАВА, А БОГАТА ДЪРЖАВА СЕ ПРАВИ ОТ БОГАТИ ГРАЖДАНИ, А НЕ ОТ ТЕЗИ РАЗЧИТАЩИ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА „ДРУГАРКИТЕ и ДРУГАРИТЕ“. При тоталитарните държави подходът е по-друг. Независимо дали тази държава се титулува социалистическа..., народно-демократична..., народна република... гражданите се обират от властта, като им се дават средства колкото да преживеят и контролирано възпроизвеждат. С окрадените пари тоталитарната държава финансира своята социална политика. За да реализира тази си дейност се разчита на огромен идеологически апарат за овладяване съзнанието на масите, а за по-коравите глави и на огромен репресивен апарат в началните етапи. След пречупването на населението, репресивният апарат се реорганизира. Премахва се системата на трудови лагери, като този акт се завоалира под някаква форма на борба с култа на личността или грижи на партията за ....... Възприемат се по-меки методи за контрол, като се набляга на скритите форми. Ограбването демотивира хората да работят за благото на обществото, а започват да търсят други алтернативи като част-пром , незаконна емиграция , черна борса, корупция и т.н., което води до тотално икономическо изоставане и крах на системата.

    Коментиран от #31, #33

    20:50 11.05.2026

  • 31 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Coциaлни дeйнocти мoжe дa прoвeждa caмo бoгaтaтa държaвa, a бoгaтa държaвa ce прaви oт бoгaти грaждaни, a нe oт тeзи рaзчитaщи нa coциaлнитe мeрoприятия, НАЛИ?? Но, акo бoгaтитe грaждaни или както ги наричат "олигарси" нe ce гoрдeят c държaвaтa cи, тe щe ce cтрeмят дa НЕ ДАВАТ cвoятa лeптa... Щом са богати, те са и умни да си скрият парите от данъчните, начини колкото щеш. БЪЛГАРИТЕ НЯМАМЕ ПОВОД ЗА ГОРДОСТ С ТOТAЛНO OПOРOЧEНAТA НИ ИCТOРИЯ зa хaнoвe, тaнгризъм, рoбcки нaрoд, братушките „двойни ocвoбoдитeли” и „прeкрacния” coциaлизъм....когато всичко било едва ли не безплатно и народът тънел в охолство ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР. Светъл лъч в правилната посока....е 24 май да стане национален празник вместо 3 март!

    20:52 11.05.2026

  • 32 мдда

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Перо":

    To социализмът и комунизъм са си чисто джендърство!

    20:55 11.05.2026

  • 33 БОЛШЕВИК

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Затова ли, по времето на социализма всички българи бяха натрупали някакви влогове, и след 1989г. първо на тях посегнаха новите пребоядисани капиталисти? Сега един работещ, работи само за храната си, колкото да може утре да отиде да работи отново на робовладелеца и феодала.

    20:56 11.05.2026

  • 34 Дика

    1 0 Отговор
    На борба. Сега остава тия шумкари и една мандра да оберат и програмата е изпълнена. Смешници.

    20:58 11.05.2026

  • 35 Уф, тия

    1 0 Отговор
    решиха да се правят на по големи комунисти от Радев, че дано хората ги харесат.

    Загубена работа!

    21:00 11.05.2026

  • 36 Менко

    0 0 Отговор
    ГЛУПАКЪТ СИ ОСТАВА ГЛУПАК,ДОРИ И В НЕБРАНО ЛОЗЕ!

    21:07 11.05.2026

  • 37 Стария

    0 0 Отговор
    “Лозето на Габровски”
    Абе да питам, имаше една актриса да речем, от филмите за възрастни, Габровска беше май. Дали има нещо общо с лозето или социализма?

    21:08 11.05.2026

