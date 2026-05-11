Зарков от лозето на Габровски: Социализмът има почва у нас

„Без здрава почва няма корени. А без корени няма бъдеще. Защото корените не ни дърпат назад – те ни държат изправени.“. С тези думи председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков се обърна към събралите се в лозето на Габровски, за да отбележат 135 години от провеждането на първата социалистическа сбирка в България.

Той припомни, че тогава Димитър Благоев, Никола Габровски и представители на първите социалистически дружинки от Търново, Габрово, Севлиево, Дряново и Казанлък са търсили отговор на въпроса: „Има ли социализмът почва у нас?“. По думите му именно от този отговор е зависело дали свободата ще остане привилегия за малцина, или ще достигне и до хората, които живеят от труда си.

„Другарите, събрали се тогава в това лозе, не са имали власт и богатство. Но са имали ясното съзнание, че без справедливост свободата е празна дума.“, подчерта Зарков.

Той отбеляза, че въпросът от онези години звучи актуално и днес: „Има ли социализмът още почва у нас? Има! И колкото и по време на кампанията да ни убеждаваха, че делението между ляво и дясно е отживелица, днешният политически живот показва обратното. Същите хора, които отричаха това разделение, днес търсят левите избиратели и дори ги наричат „безпризорни“. Крайната десница заговори за социални политики. Либералната десница се разцепи именно по оста ляво–дясно. Това не е случайно.“.

Според него политическите опоненти на левицата добре разбират колко много леви хора има в България и знаят, че силното социалистическо движение е пречка за модел, в който капиталът определя правилата, а общественият интерес остава на заден план.

„Дългогодишна тяхна цел е БСП да бъде отслабена и елиминирана, за да бъде приватизирано и приспано лявото политическо пространство. Няма да им позволим! Социализмът още има почва у нас.“, заяви Зарков.

Председателят на левицата подчерта, че тази почва съществува в хората, които искат да живеят достойно от труда си, в младите семейства, които искат да останат в България, и във всеки човек, който вярва, че солидарността е по-силна от алчността.

По думите му тя се проявява не само в недоволството, но и в надеждата, че България може да бъде по-справедлива и по-човечна държава; в убеждението, че човекът трябва да бъде по-важен от печалбата; в разбирането, че държавата не бива да изоставя слабия; както и в младите хора, които отказват да приемат насилието и омразата като нормалност.

„На първопроходците не им е било по-леко, отколкото е на нас днес. И те са минавали през разделения, разочарования и тежки изпитания. Но са устояли, защото са вярвали дълбоко в своя идеал и са разбирали, че без организация и борба нито една справедлива кауза не побеждава.“, каза още Зарков.

„Ще преодолеем трудностите и ние. Ще черпим сила от миналото, ще учим от настоящето и ще гледаме към бъдещето. Да погледнем и днес към Бузлуджа с увереност, че корените са живи. И да помним завета на Дядото: „Бъдещето принадлежи на онези, които умеят да се организират и да се борят. На борба!“, призова Крум Зарков.