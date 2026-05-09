Крум Зарков: 9-ти май е ден на победа, ден на памет, ден на съвест

„9-ти май е денят, в който човечеството изтръгна Европа от мрака на нацизма. Затова без Деня на победата нямаше да е възможен Денят на Европа. Не и на свободна Европа.“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков. Днес той отбеляза празника, полагайки цветя на Паметника на Незнайния воин.

По неговите думи тази победа е била платена с кръвта на милиони от антихитлеристката коалиция, водена от СССР, САЩ и Великобритания. „Със саможертвата на войници, партизани, антифашисти, обикновени хора. С безбройните жертви на антифашистката съпротива, включително и в България.“, отбелязва Зарков.

Той акцентира върху ролята на антифашизма: „Антифашизмът не е лозунг от миналото. Антифашизмът е паметта за онези, които имаха смелостта да се изправят срещу злото, когато то маршируваше с униформи, знамена и омраза. Когато е изглеждало непобедимо. Това е паметта за хората, които отказаха да се преклонят пред страха и платиха за това с живота си.“.

Председателят на БСП предупреди, че днес тази памет е под атака: „Кога по конюнктурни дребно-политически причини, кога - и това е по-опасно - за да създадат предпоставки за реабилитация на човеконенавистната идеология на нацистите. Има обаче истини, които сме длъжни да защитим. От чуковете и багерите, рушащи паметници, но и от пропагандата на фашистките апологети. И тази истина е, че Европа беше спасена от нацизма с цената на нечовешка саможертва. 27 милиона са само съветските граждани, загубили живота си в тази борба.“.

Зарков бе категоричен, че антифашизмът е и трябва да остане моралният фундамент на следвоенна Европа. „Защото, когато обществото започне да забравя ужаса на фашизма, той намира начин да се върне – чрез езика на омразата, чрез ненавистта към различните, и в крайна сметка, чрез насилието.“, посочва той.

„9-ти май е ден на победа, ден на памет, ден на съвест. Поклон пред всички, които победиха хитлерофашизма и не позволиха Европа да остане в мрак. Вечна памет за онези, които платиха нашата свобода с живота си.Честит Ден на победата! Честит Ден на Европа!“, завършва Крум Зарков.