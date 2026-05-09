Крум Зарков: 9-ти май е ден на победа, ден на памет, ден на съвест

9 Май, 2026 13:41 848 39

  • крум зарков-
  • ден на победата-
  • антифашизъм

Председателят на БСП предупреди, че днес тази памет е под атака

Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„9-ти май е денят, в който човечеството изтръгна Европа от мрака на нацизма. Затова без Деня на победата нямаше да е възможен Денят на Европа. Не и на свободна Европа.“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков. Днес той отбеляза празника, полагайки цветя на Паметника на Незнайния воин.

По неговите думи тази победа е била платена с кръвта на милиони от антихитлеристката коалиция, водена от СССР, САЩ и Великобритания. „Със саможертвата на войници, партизани, антифашисти, обикновени хора. С безбройните жертви на антифашистката съпротива, включително и в България.“, отбелязва Зарков.

Той акцентира върху ролята на антифашизма: „Антифашизмът не е лозунг от миналото. Антифашизмът е паметта за онези, които имаха смелостта да се изправят срещу злото, когато то маршируваше с униформи, знамена и омраза. Когато е изглеждало непобедимо. Това е паметта за хората, които отказаха да се преклонят пред страха и платиха за това с живота си.“.

Председателят на БСП предупреди, че днес тази памет е под атака: „Кога по конюнктурни дребно-политически причини, кога - и това е по-опасно - за да създадат предпоставки за реабилитация на човеконенавистната идеология на нацистите. Има обаче истини, които сме длъжни да защитим. От чуковете и багерите, рушащи паметници, но и от пропагандата на фашистките апологети. И тази истина е, че Европа беше спасена от нацизма с цената на нечовешка саможертва. 27 милиона са само съветските граждани, загубили живота си в тази борба.“.

Зарков бе категоричен, че антифашизмът е и трябва да остане моралният фундамент на следвоенна Европа. „Защото, когато обществото започне да забравя ужаса на фашизма, той намира начин да се върне – чрез езика на омразата, чрез ненавистта към различните, и в крайна сметка, чрез насилието.“, посочва той.

„9-ти май е ден на победа, ден на памет, ден на съвест. Поклон пред всички, които победиха хитлерофашизма и не позволиха Европа да остане в мрак. Вечна памет за онези, които платиха нашата свобода с живота си.Честит Ден на победата! Честит Ден на Европа!“, завършва Крум Зарков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    21 10 Отговор
    Зарков липсваше да каканиже

    13:44 09.05.2026

  • 2 нещастници

    17 10 Отговор
    В микробуса с който дойдохте , имаше и свободни места !!

    13:45 09.05.2026

  • 3 желатин

    29 5 Отговор
    денят на победата се празнува от ПОБЕДИТЕЛИТЕ

    денят на европа се празнува от притурките към победителите

    13:45 09.05.2026

  • 4 Исторически факти

    19 13 Отговор
    На днешния ден през 1945 г. руският народ, който даде 26 000 000 жертви спаси човечеството от кафявата чума. Днес потомците на нацитата искат реванш, но за жалост на дедите си те или са изкуфели лелички или колоездачи от Тура и Джирото предимно. Бай дъ уей - защо няма обиколката на Германия по колоездене...

    13:47 09.05.2026

  • 5 оня с коня

    9 10 Отговор
    напишете истината

    важното е че ние бяхме със германците във втората свтовна война

    затова ви бомбандираха софията и я направиха картофена нива

    Коментиран от #14, #23

    13:50 09.05.2026

  • 6 така, така

    21 8 Отговор
    Определено е добър знак, че има политици, които не са забравили какъв ден е 9 Май - ден на Победата.
    Измислицата с деня на Европа да си я заврат в........

    Ако искат да празнуват деня на европейското единство - да си го празнуват на 5 май, както е било, когато са обявили такъв празник. Ако искат да почитат декларацията на Шуман - да си го отбелязват на 18 април, когато е подписана.
    Изместването на тези чествания на 9 май е опит да се потули позора на фашистите.

    Коментиран от #11

    13:51 09.05.2026

  • 7 Я ВИЖ ТИ!!!

    9 9 Отговор
    Кой беше тоз Крумчо?!…не беше ли председател на няква извънпарламентарна силица, който никога не би достигнал това жалко постче, ако неговите ортаци не знаеха предварително, че парламента ще го гледат само от външната страна и там веч за тег леб нееемааа!!!??

    13:57 09.05.2026

  • 8 Някои

    10 6 Отговор
    хора нямат личен живот, все се мъкнат по улиците с китки, все нещо празнуват. Работа не хващат ама имат претенции държава да управляват

    13:57 09.05.2026

  • 9 Факти

    18 6 Отговор
    За България е ден на загубата. Загубихме ВСВ и с нея загубихме Беломорска Тракия, Македония и Поморавието. Само болен човек може да празнува такава загуба.

    Коментиран от #17

    13:59 09.05.2026

  • 10 Къде е Корнелия

    4 3 Отговор
    Нинова, и загиналите ли делиш на наши, ваши и мои?
    Този ден е ден в памет на тези, които никога, до век и веков не трябва да бъдат забравени, а не да се моташ по разни съмнителни частни медии и да плюеш на ляво и дясно!

    14:01 09.05.2026

  • 11 ПРАВ СИ ПО ПРИНЦИП

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "така, така":

    Ама и капитулацията на Германия не е на девети май, а е подписана на осми май, на девети документите са преподписани от Жуков… изобщо в история дати да искаш и всички са спорни!

    Коментиран от #16

    14:01 09.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И той да каже нещо

    7 5 Отговор
    Комунистите се тикат навсякъде, сакън да не ги забрави някой.

    Коментиран от #32

    14:02 09.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нехис

    6 5 Отговор
    Интересно явление се наблюдава - БСП на дъртите комунисти преляха в Мунчова България, а в БСП II останаха резервите.
    Подобно на ЦСКА и ЦСКА II в Б група, където са обучаващите се.

    14:08 09.05.2026

  • 16 да де

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "ПРАВ СИ ПО ПРИНЦИП":

    ама капитулацията е подписана на 9 май и това слага окончателен край на войната. Значи датата 9 май е безспорна.

    Коментиран от #30

    14:09 09.05.2026

  • 17 Нехис

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Ние една България от 6 млн не можем да управляваме, за какво са ти другите области?

    Коментиран от #39

    14:09 09.05.2026

  • 18 Българин

    9 5 Отговор
    За България 9-ти май е ден на поражение и национална катастрофа! България окончателно губи редица свои земи и милиони българи остават извън родината си и са подложени на асимилация. За някои разбира се това е празник, но не и за българите!

    14:11 09.05.2026

  • 19 Гъвкави

    5 3 Отговор
    Комунист празнува ден на демокрация и Европа, а до вчера празнуваше бкп и кпсс.

    14:11 09.05.2026

  • 20 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Фашисти с маски и железни прътове нападнаха Маршът на Безсмъртния полк.Има двама души в болница.

    Коментиран от #33, #34, #36

    14:12 09.05.2026

  • 21 Търновец

    6 0 Отговор
    На някои моята публикация няма да се хареса - на 10.5.1940 господин Рудолф Хесс се опита да осъществи връзка с лорд Чърчил и летя до Британия. Няма да дискутираме технически подробности от полета но пред Британските
    служби г. Хесс заявява че иска да се срещне с лорд Чърчил - Германия не иска да воюва с Британия а да подпишат пакт за ненападение. Германия иска да воюва със Съветска Русия а Британия трябва да обърне повече внимание на своите колонии. Лорд Чърчил отказва среща с г. Хесс и е поставен пред дилема дали да подпише мир с Германия или да помага на Съветска Русия. Адолф Хитлер си удържа на думата - при Дюнкерк остави 300000 Британски Френски и Белгийски войници да се натоварят на корабите и избягат на острова а след това Германия въпреки че имаше нужда от нефт и цветни метали не нападна Африка

    14:12 09.05.2026

  • 22 Тавариши и Таварашутки

    2 7 Отговор
    А ГДЕ МОЧАТА?

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    14:12 09.05.2026

  • 23 Сталин

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    България е Руска Колония

    Затова трябва да бъде БОМБАНДИРАНА.

    Не сме ЗАБРАВИЛИ

    Бре РУБЛО ИДИОТ.

    14:15 09.05.2026

  • 24 Нека да пиша

    7 3 Отговор
    БСП -умря другари . Няма вече кой да ви слуша глупостите .

    14:16 09.05.2026

  • 25 Куку

    3 2 Отговор
    А къде е бившия ви шкембо който ликвидира БСП то

    14:17 09.05.2026

  • 26 Беро

    3 3 Отговор
    За Крумчо Зарков има само едно истинско място -
    Червеният площад, отляво!

    14:17 09.05.2026

  • 27 Защо редовно се набутваш

    6 0 Отговор
    на такива велики дати.
    Не те обичат комунистите , не разбра ли .

    14:18 09.05.2026

  • 28 Перо

    7 2 Отговор
    Ако не е имало ден на победата, нямаше да има Зарков, Йотова, джендърията, чичко Шорош, ПП/ДБ и Израел! Така, че джендъра има повод да празнува!

    14:19 09.05.2026

  • 29 Отегчен

    4 2 Отговор
    Айде и този....Стига сте ровили костите на отдавна загинали хора, бе...Стига с този примитивен съветски фетишизъм...

    14:21 09.05.2026

  • 30 НЕ Е ЛОШО ДА СЕ ЧЕТЕ и после да се пише!

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "да де":

    Капитулацията е подписана на 08.05.1945 г и влиза в сила в 23 ч централно европейско време! В този момент у Москва е вече девети май посред нощ! Тоест наистина подписването е на 08 май, а руснаците празнуват влизането в сила. Тук изобщо не става въпрос, че преди това е имало подписана друга капитулация, което е самата истина!

    14:25 09.05.2026

  • 31 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Кокошкаро-мандраджийски терористи, сър!

    14:28 09.05.2026

  • 32 Прро

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "И той да каже нещо":

    Какво общо има джендъра Зарков с комунистите? Кога е роден? Той е един соросистки, “демократичен” боклук като Божанков, но е без пари и никой не го иска никъде, иначе отдавна да си е плюл на петите! В БСП останаха само божанковци и са патерица /доказан слугинаж/ на всички партии, като наемници за постове!

    14:30 09.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 дядо дръмпир.

    1 0 Отговор
    Вижте къде е победителят просия и къде е загубилата ВСВ Германия...направих си труда да видя кои са първите 30страни по нето пари в света...Тоест парите,коитови остават в джоба след плащанията към държавата на годишна база.....И какво видях от ЕС в тридесетицата нямаше само 2 държави .....съседки....Едната е бг ,а другата се сещате...Няма я и просия в 30 и в първите 80страни я няма....А ,"разкапаните" страни според путинохилите и московските гуру като ГЕРМАНИЯ , Франция ыИталия ,Англия и други са в челната десятка.Първи са Щатите ,а втори Люхембург ,Германия е 4та!на трибуната и ФИЦО е отказал да бъде....не случайно словакия е в първите 30страни!Колкото до бг...и по времето на Борис тук е било бедност и примитивност ,но поне е имало работливи хора ,а след 44г няма нищо ни работливи хора ни земеделие,а сал един атом..Какво печелите като продавате ЕНЕРГИЯ???Печелите ако произвеждате турбини ,самолети ,дронове ,автомобили и ветрогенератори от тази енергия...но вие си знаете ,с просия сте си лика прилика!

    14:33 09.05.2026

  • 36 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Да бой за червената чума и прибиране в чувала.

    14:35 09.05.2026

  • 37 оня с коня

    1 0 Отговор
    На калния площадь имало ли е украинска заря, сказаха ли от пасьола!

    14:38 09.05.2026

  • 38 Много позорно

    1 0 Отговор
    Ще си останат предатели и терористи, децата и внуците на предатели и терористи. Само те могат да честват победата над своята държава. Историята ще ви заплюе за вечни времена!

    14:39 09.05.2026

  • 39 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нехис":

    Ами някой можещ от другите области щеше да ни управлява.То се е видяло че наще са нефелници,или комунисти...

    14:40 09.05.2026

