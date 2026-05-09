Крум Зарков: 9-ти май е ден на победа, ден на памет, ден на съвест

„9-ти май е денят, в който човечеството изтръгна Европа от мрака на нацизма. Затова без Деня на победата нямаше да е възможен Денят на Европа. Не и на свободна Европа.“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков. Днес той отбеляза празника, полагайки цветя на Паметника на Незнайния воин.
По неговите думи тази победа е била платена с кръвта на милиони от антихитлеристката коалиция, водена от СССР, САЩ и Великобритания. „Със саможертвата на войници, партизани, антифашисти, обикновени хора. С безбройните жертви на антифашистката съпротива, включително и в България.“, отбелязва Зарков.
Той акцентира върху ролята на антифашизма: „Антифашизмът не е лозунг от миналото. Антифашизмът е паметта за онези, които имаха смелостта да се изправят срещу злото, когато то маршируваше с униформи, знамена и омраза. Когато е изглеждало непобедимо. Това е паметта за хората, които отказаха да се преклонят пред страха и платиха за това с живота си.“.
Председателят на БСП предупреди, че днес тази памет е под атака: „Кога по конюнктурни дребно-политически причини, кога - и това е по-опасно - за да създадат предпоставки за реабилитация на човеконенавистната идеология на нацистите. Има обаче истини, които сме длъжни да защитим. От чуковете и багерите, рушащи паметници, но и от пропагандата на фашистките апологети. И тази истина е, че Европа беше спасена от нацизма с цената на нечовешка саможертва. 27 милиона са само съветските граждани, загубили живота си в тази борба.“.
Зарков бе категоричен, че антифашизмът е и трябва да остане моралният фундамент на следвоенна Европа. „Защото, когато обществото започне да забравя ужаса на фашизма, той намира начин да се върне – чрез езика на омразата, чрез ненавистта към различните, и в крайна сметка, чрез насилието.“, посочва той.
„9-ти май е ден на победа, ден на памет, ден на съвест. Поклон пред всички, които победиха хитлерофашизма и не позволиха Европа да остане в мрак. Вечна памет за онези, които платиха нашата свобода с живота си.Честит Ден на победата! Честит Ден на Европа!“, завършва Крум Зарков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 желатин
денят на европа се празнува от притурките към победителите
13:45 09.05.2026
важното е че ние бяхме със германците във втората свтовна война
затова ви бомбандираха софията и я направиха картофена нива
Коментиран от #14, #23
6 така, така
Измислицата с деня на Европа да си я заврат в........
Ако искат да празнуват деня на европейското единство - да си го празнуват на 5 май, както е било, когато са обявили такъв празник. Ако искат да почитат декларацията на Шуман - да си го отбелязват на 18 април, когато е подписана.
Изместването на тези чествания на 9 май е опит да се потули позора на фашистите.
13:51 09.05.2026
9 Факти
10 Къде е Корнелия
Този ден е ден в памет на тези, които никога, до век и веков не трябва да бъдат забравени, а не да се моташ по разни съмнителни частни медии и да плюеш на ляво и дясно!
14:01 09.05.2026
До коментар #6 от "така, така":Ама и капитулацията на Германия не е на девети май, а е подписана на осми май, на девети документите са преподписани от Жуков… изобщо в история дати да искаш и всички са спорни!
14:01 09.05.2026
13 И той да каже нещо
14:02 09.05.2026
16 да де
До коментар #11 от "ПРАВ СИ ПО ПРИНЦИП":ама капитулацията е подписана на 9 май и това слага окончателен край на войната. Значи датата 9 май е безспорна.
14:09 09.05.2026
17 Нехис
До коментар #9 от "Факти":Ние една България от 6 млн не можем да управляваме, за какво са ти другите области?
14:09 09.05.2026
21 Търновец
служби г. Хесс заявява че иска да се срещне с лорд Чърчил - Германия не иска да воюва с Британия а да подпишат пакт за ненападение. Германия иска да воюва със Съветска Русия а Британия трябва да обърне повече внимание на своите колонии. Лорд Чърчил отказва среща с г. Хесс и е поставен пред дилема дали да подпише мир с Германия или да помага на Съветска Русия. Адолф Хитлер си удържа на думата - при Дюнкерк остави 300000 Британски Френски и Белгийски войници да се натоварят на корабите и избягат на острова а след това Германия въпреки че имаше нужда от нефт и цветни метали не нападна Африка
14:12 09.05.2026
23 Сталин
До коментар #5 от "оня с коня":България е Руска Колония
Затова трябва да бъде БОМБАНДИРАНА.
Не сме ЗАБРАВИЛИ
Бре РУБЛО ИДИОТ.
14:15 09.05.2026
27 Защо редовно се набутваш
Не те обичат комунистите , не разбра ли .
14:18 09.05.2026
30 НЕ Е ЛОШО ДА СЕ ЧЕТЕ и после да се пише!
До коментар #16 от "да де":Капитулацията е подписана на 08.05.1945 г и влиза в сила в 23 ч централно европейско време! В този момент у Москва е вече девети май посред нощ! Тоест наистина подписването е на 08 май, а руснаците празнуват влизането в сила. Тук изобщо не става въпрос, че преди това е имало подписана друга капитулация, което е самата истина!
14:25 09.05.2026
32 Прро
До коментар #13 от "И той да каже нещо":Какво общо има джендъра Зарков с комунистите? Кога е роден? Той е един соросистки, “демократичен” боклук като Божанков, но е без пари и никой не го иска никъде, иначе отдавна да си е плюл на петите! В БСП останаха само божанковци и са патерица /доказан слугинаж/ на всички партии, като наемници за постове!
14:30 09.05.2026
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Да бой за червената чума и прибиране в чувала.
14:35 09.05.2026
39 Смехоран
До коментар #17 от "Нехис":Ами някой можещ от другите области щеше да ни управлява.То се е видяло че наще са нефелници,или комунисти...
14:40 09.05.2026