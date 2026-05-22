Новини
България »
София »
Андрей Янкулов за „Пепи Еврото“: Ключовите решения в досъдебната фаза се взимат почти изцяло вътре в прокуратурата

Андрей Янкулов за „Пепи Еврото“: Ключовите решения в досъдебната фаза се взимат почти изцяло вътре в прокуратурата

22 Май, 2026 18:43 854 13

  • андрей янкулов-
  • пепи еврото-
  • съд-
  • присъда-
  • българия-
  • мафия-
  • прокуратура

Тези дейности преминаха в тежки бандитски структури. Това не е клуб по интереси, в който говорят за право и морал. Това са буквално криминални бандитски структури

Андрей Янкулов за „Пепи Еврото“: Ключовите решения в досъдебната фаза се взимат почти изцяло вътре в прокуратурата - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Още през 2024 г. беше ясно, че това обвинение няма да издържи. Самата правна конструкция на това обвинение за мен го обричаше изначално на неуспех“. Това каза в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов по повод решението на съда по делото срещу Петьо Петров, известен като Пепи Еврото.

Янкулов, който беше и част от Антикорупционния фонд, припомни, че още при внасянето на обвинението е прогнозирал провал на делото.

Според него обвинението за документна измама е било юридически трудно защитимо, защото предполага прокурори да са били „въведени в заблуждение“ чрез фалшиви документи.

„Те няма как да са били въведени в заблуждение от злия гений на Пепи Еврото. Това по-скоро е някаква колаборация между едните и другите“, коментира юристът.

Янкулов подчерта, че вместо тежко наказуемо престъпление, в крайна сметка се е стигнало само до документно нарушение, довело до административна санкция.

„Прокурорът има тази голяма власт, която е практически неоспорена, да прави каквото иска“, смята бившият правосъден министър.

По думите му ключовите решения в досъдебната фаза – какво да се разследва, какви обвинения да се повдигнат и срещу кого, се вземат почти изцяло вътре в прокуратурата, без достатъчен външен контрол.

Той добави, че именно това позволява злоупотреби: „Защо се злоупотребява? Точно защото може“.

В интервюто Янкулов направи сравнения между стари скандали в съдебната система и настоящите зависимости около „Осемте джуджета“ и Мартин Божанов-Нотариуса.

„Тези дейности преминаха в тежки бандитски структури. Това не е клуб по интереси, в който говорят за право и морал. Това са буквално криминални бандитски структури“, обяви Янкулов.

Той посочи случая с Явор Златанов като пример за тежките последици от подобни зависимости.

Янкулов коментира и практиката знакови разследвания да започват с показни арести и медийни течове, но без реален финал в съда: „Всичките тези дела се водят така. Целта е да се получи някакво публично заклеймяване.“

По думите му често доказателствата се използват не за осъдителни присъди, а за медийно влияние.

В края на разговора Андрей Янкулов коментира и скандала европрокурора Теодора Георгиева.

„Няма как да се отрича касателността на правителството в тези процеси по назначаването на европейските прокурори“, подчерта бившият правосъден министър.

По думите ме българското правителство участва на няколко етапа в процедурата по номинация и избор на европрокурора, който представя държавата ни.

„Политическо е решението за назначаване на европейски прокурор, защото той се назначава от политически орган“, уточни юристът.

Янкулов заяви, че около пренареждането на кандидатурите остават „много сериозни съмнения“ за влияние на Петьо Петров.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 2 Отговор
    видиш ли
    турчин, циганин или българоговорящ
    бой и на въжето

    винаги има защо

    18:55 22.05.2026

  • 2 да краде

    4 2 Отговор
    Съд и прокуратура се оказаха , че вършат това което може мафията най-добре !!!

    19:00 22.05.2026

  • 3 Сатана Z

    3 5 Отговор
    Пепи Еврото спокойно може да кандидатства за длъжността Главен прокурор ,за която драпа със зъби и нокти лицето Янкулов.

    19:06 22.05.2026

  • 4 Горски

    2 4 Отговор
    Въобще за какво е тази позиция "Главен прокурор"? Нима без него няма да се върши работа, ако искат, разбира се. Само, дето, Прокуратурата поиска за Еврото 14 години, а съдът даде нула... Какво общо има главният прокурор?!?!?! В случаят с Пепи Еврото трябва да се търси проблемът при съдиите. Ами браво на съда! Оправдал е този невинен човечец. Когото явно някой е натопил с лъжи и клевети. Но хубаво все пак, че все още имаме независим съд, който решава обективно и безпристрастно делата. Май са спестили три или четири нули от глобата на Еврото. Само така! Жена спира в аварийната лента на магистралата, за да се погрижи за болното си дете- глоба над 500 евро, Пепката Еврото фалшифицира документи и свива 2 кила злато и торба кеш- глоба под 3000 евро. Justice for All!

    19:12 22.05.2026

  • 5 Тонтонмакути

    2 3 Отговор
    Прокуратурата иска обвинение, съдът отсъжда, според предоставните доказателства. Широко беше описано, какво обвинение е повдигнала прокуратурата. За това обвинение няма как да бъде вкаран в затвора, особено с тези доказателства.

    Хубаво е да се чете внимателно, от източници, които описват нещата, а не само които коментират.

    19:26 22.05.2026

  • 6 Виж сега,

    3 0 Отговор
    Всички решения трябва да се вземат в прокуратурата,защото те са независима институция. А този си вре носа там,където няма работа за него

    19:33 22.05.2026

  • 7 Пострадал от престъпление и корумпирани

    1 0 Отговор
    Ами къде да се вземат бе ръб недоучил, в адвокатурата ли? След като отговорността на този етап е на прокуратурата и правото да решава трябва да е нейно, но реално е на съда, който няма никаква отговорност за това, че може и съсипва маса дела още на тази фаза!

    19:56 22.05.2026

  • 8 Гост

    0 1 Отговор
    Както са направили навремето нашите Бащи и Деди, Народен съд за всички изедници, които са Туморът на българската нация, от който спешно трябва да се освободим, така, както Туморът е прилагал закона през последните 30 години...😗

    19:58 22.05.2026

  • 9 ?????

    2 1 Отговор
    Янкулов не ще ли да мъцне нещо за вчерашното решение на съдийката Дани Каназирева в Пловдив която забрани местния референдум за барутния завод в Карловско?
    Или тва е друго? А?

    19:59 22.05.2026

  • 10 Гост

    0 1 Отговор
    Българското "правосъдие" многократно е доказвало и показвало, че не е такова, просто е обсебено от едни простаци, които Народът презира, респективно властта им е нелегитимна, издръжката прекалено скъпа, никой не харесва Сарафов, Чолаков, и всякаква магистратска Паплач, която е решила да се противопоставя на Народодната воля, преди да ви изметем, ще ви докажем, че не сте магистрати, а обикновени калинки, и за това ще се наложи да плащате...😊 Нещастници!

    20:11 22.05.2026

  • 11 Тоя не е цвете за мирисане

    0 0 Отговор
    Тоя дядо Андрей Янкулов да вземе да се скрие някъде,че не е никакъв юрист.
    Посредствена работа.

    20:31 22.05.2026

  • 12 Гост

    0 0 Отговор
    Всеки български Магистрат😁 е най- искрено мразеният Индивид в държавата, на първо място- защото е уникално Неграмотен и нагъл Помияр, няма по- скапана държава от българската, относно правилното прилагане на закона, който го има черно на бяло, но българската Калинка, назначена за магистрат, въпреки, че е брутално неграмотна, взима нещата в свои ръце, ВСС трябва да понесе отговорност за масово назначаване на НЕГРАМОТНИ, дето не могат да напишат едно изречение без поне две генерални грешки, ВСС трябва да носи отговорност за извършени престъпления срещу българския народ за годините, през които Властваха...😁

    20:35 22.05.2026

  • 13 Гост

    0 0 Отговор
    Настоящите, нелегитимни, членове на ВСС, да се готвят за най- лошото за тях- ще трябва да отговарят пред Народа!🤣 Нищо няма да им бъде простено!😁

    20:45 22.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове