Румен Овчаров: Резултатите от управлението на Спецов в "Лукойл" са катастрофални

Бившият министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров критикува остро действията на държавата спрямо рафинерията "Лукойл Нефтохим" и финансовата политика на правителството. В интервю за БНР той заяви, че страната търпи сериозни икономически щети заради некомпетентно управление и предупреди за рисковете от заведения международен арбитраж.
Според Овчаров, резултатите от управлението на особения управител Румен Спецов в "Лукойл" са катастрофални, като основен проблем е драстичният спад в производството на най-търсения продукт.
"Най-търсеният продукт на рафинериите в момента е авиационното гориво. А "Лукойл" вече втори месец произвежда на минимум авиационно гориво. Максималният капацитет е 43 хиляди тона на месец. През април произведохме 15. Вместо 43 – 15", посочи бившият министър.
Той допълва, че разликата в цената между дизела и авиационното гориво е 130 долара на тон и изразява съмнение относно мотивите за тази производствена политика. "Мога да си го обясня само по един единствен начин. Фирмите, които той е определил да изнасят, не могат да изнасят авиационно гориво. Съответно не могат да печелят от този износ. Те изнасят дизел," твърди Овчаров.
Относно заведения арбитраж от страна на "Лукойл" срещу България, Румен Овчаров изразява сериозни притеснения за изхода от делото.
"Спецов направи всичко възможно, което зависеше от него, ние да загубим този арбитраж. Прави го и с тези икономически загуби, които търпи собственикът на предприятието," коментира той, като критикува уволненията на опитни ръководители на производствения процес в момент, когато се работи с нестандартни горива.
В анализа си за първите стъпки на кабинета, Овчаров определя насочването на вниманието към бюджета и разходите като правилно, но предупреждава за спиралата от задължения.
"Миналата година платихме почти 511 милиона евро за изплащане на стари задължения. До 2030 година ще станат 2 милиарда евро. Дългът ни беше около 23%, миналата година стана около 29%," изчислява бившият министър.
Той обръща внимание и на социалната политика, подчертавайки, че швейцарското правило само компенсира инфлацията, но не представлява реално увеличение на доходите за пенсионерите, докато в същото време разходите за силови министерства са нараснали драстично.
В края на разговора Румен Овчаров коментира и ситуацията в БСП, очертавайки три възможни пътя пред Крум Зарков. Според него най-правилният избор е борбата за партията, която обаче изисква категорични действия.
"Третият е да се бори – и за себе си, и за партията, но тази борба минава през изчистване на всички слугинажи на Делян Пеевски, Бойко Борисов, Кирил Добрев и т.н.," категоричен е Овчаров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А50
Коментиран от #16
19:44 22.05.2026
2 Последния Софиянец
19:44 22.05.2026
3 Докато
Коментиран от #4, #27
19:46 22.05.2026
4 И атомната
До коментар #3 от "Докато":в Белене ще трябва да се строи.
19:48 22.05.2026
5 име
19:48 22.05.2026
6 Ха ха ха
19:54 22.05.2026
7 Ние помним
19:55 22.05.2026
8 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #11, #22
19:58 22.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 кокор спецова
20:05 22.05.2026
11 Кой данък?
До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":На всеки 3 евро гориво , 1 евро влиза в държавата от ДДС и Акциз. Това са бая пари.
Коментиран от #13
20:06 22.05.2026
12 Перо
20:16 22.05.2026
13 ои8уйхътгрф
До коментар #11 от "Кой данък?":Откакто лилавият Костов подари Нефтохим на руснаците Лукойл ОБЩО, за всичките години работа е платил ПОД 200млн. лева данък печалба- схващаш ли сега за кой данък се говори?
Акцизи и ДДС държавата взима от всеки търговец, точно така както взима и осигуровки за работниците на този същият търговец...
Да ти обяснявам ли как се позволява на компания с оборот от десетки милиарди годишно да НЕ плаща данъци?
Да ти обяснявам ли как данъчните признават за "разход" и съответно тежка счетоводна загуба покупката на оборудване за близо 2млрд. при положение, че то струва по-малко от 700млн.?
Но не е виновен този който яде баницата, а този който му я дава... Тоест ВИЕ сами сте си виновни щото такива управници сте си избрали...
Коментиран от #17
20:22 22.05.2026
14 Станев
20:24 22.05.2026
15 тъй ли...
20:30 22.05.2026
16 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #1 от "А50":Специалист??? Нa тoзи "пaрaшутиcт" първaтa му рaбoтa e ЩАТЕН ПAРТИEН CEКРEТAР НA "EНEРГOПРOEКТ"...интeрecнoтo e, чe цялoтo пaртийнo бюрo e билo прoтив тoвa нaзнaчeниe нa дoвчeрaшния МОСКОВСКИ cтудeнт и в "рeзултaт"... 2 гoдини пo-къcнo cтaвa Зaм. Глaвeн Дирeктoр...
20:31 22.05.2026
17 тъй ли...
До коментар #13 от "ои8уйхътгрф":Ще ти издам една тайна.
И разни застрахователни дружества са регистрирани извън България, за да не плащат данъци тук. Както и много други фирми.
20:32 22.05.2026
18 Емигрант
Коментиран от #29
20:34 22.05.2026
19 Прав е за Спецов мошеник първа степен
20:34 22.05.2026
20 Палячовци
20:37 22.05.2026
21 От твоето тайно управление на БСП
20:37 22.05.2026
22 Ха,ха
До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":Те излизали винаги на загуба,а с тия данъци щяха да се построят две детски болници,да има за пенсии и да се инвестира, мръсни крадльовци.
20:40 22.05.2026
23 ШЕФА
20:41 22.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Емигрант
20:47 22.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 всички партии
До коментар #3 от "Докато":и мижитурките им с гилотини и въжета на стадиони без билети за кеф на хората!
20:47 22.05.2026
28 .....
20:50 22.05.2026
29 .....
До коментар #18 от "Емигрант":Ми да се само разследват ли😂
20:52 22.05.2026