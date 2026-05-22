Румен Овчаров: Резултатите от управлението на Спецов в "Лукойл" са катастрофални

22 Май, 2026 19:41 1 311 29

Миналата година платихме почти 511 милиона евро за изплащане на стари задължения. До 2030 година ще станат 2 милиарда евро

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бившият министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров критикува остро действията на държавата спрямо рафинерията "Лукойл Нефтохим" и финансовата политика на правителството. В интервю за БНР той заяви, че страната търпи сериозни икономически щети заради некомпетентно управление и предупреди за рисковете от заведения международен арбитраж.

Според Овчаров, резултатите от управлението на особения управител Румен Спецов в "Лукойл" са катастрофални, като основен проблем е драстичният спад в производството на най-търсения продукт.

"Най-търсеният продукт на рафинериите в момента е авиационното гориво. А "Лукойл" вече втори месец произвежда на минимум авиационно гориво. Максималният капацитет е 43 хиляди тона на месец. През април произведохме 15. Вместо 43 – 15", посочи бившият министър.

Той допълва, че разликата в цената между дизела и авиационното гориво е 130 долара на тон и изразява съмнение относно мотивите за тази производствена политика. "Мога да си го обясня само по един единствен начин. Фирмите, които той е определил да изнасят, не могат да изнасят авиационно гориво. Съответно не могат да печелят от този износ. Те изнасят дизел," твърди Овчаров.

Относно заведения арбитраж от страна на "Лукойл" срещу България, Румен Овчаров изразява сериозни притеснения за изхода от делото.

"Спецов направи всичко възможно, което зависеше от него, ние да загубим този арбитраж. Прави го и с тези икономически загуби, които търпи собственикът на предприятието," коментира той, като критикува уволненията на опитни ръководители на производствения процес в момент, когато се работи с нестандартни горива.

В анализа си за първите стъпки на кабинета, Овчаров определя насочването на вниманието към бюджета и разходите като правилно, но предупреждава за спиралата от задължения.

"Миналата година платихме почти 511 милиона евро за изплащане на стари задължения. До 2030 година ще станат 2 милиарда евро. Дългът ни беше около 23%, миналата година стана около 29%," изчислява бившият министър.

Той обръща внимание и на социалната политика, подчертавайки, че швейцарското правило само компенсира инфлацията, но не представлява реално увеличение на доходите за пенсионерите, докато в същото време разходите за силови министерства са нараснали драстично.

В края на разговора Румен Овчаров коментира и ситуацията в БСП, очертавайки три възможни пътя пред Крум Зарков. Според него най-правилният избор е борбата за партията, която обаче изисква категорични действия.

"Третият е да се бори – и за себе си, и за партията, но тази борба минава през изчистване на всички слугинажи на Делян Пеевски, Бойко Борисов, Кирил Добрев и т.н.," категоричен е Овчаров.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А50

    16 11 Отговор
    На мястото на управляващите, бих се вслушвал в съветите на Румен Овчаров, а не некви спецове , хеле па жълтопаветни

    Коментиран от #16

    19:44 22.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 7 Отговор
    Спецов задържаше изкуствено цените на горивата и затова Лукойл ни съди за 3 млрд долара пропуснати ползи.

    19:44 22.05.2026

  • 3 Докато

    9 2 Отговор
    стълбовете стърчат празни, така ще е.

    Коментиран от #4, #27

    19:46 22.05.2026

  • 4 И атомната

    11 5 Отговор

    До коментар #3 от "Докато":

    в Белене ще трябва да се строи.

    19:48 22.05.2026

  • 5 име

    10 4 Отговор
    Важното е че малкия Марко ни похвали, че све били послушни и американските цистерни са били винаги пълни за да раздават без прекъсване демокрация в Иран!

    19:48 22.05.2026

  • 6 Ха ха ха

    11 10 Отговор
    Според Офчаров печалбата на руската терористична държава е малка и трябва да го назначат него да управлява Лукойл да повиши цените и путвер да печели повече.

    19:54 22.05.2026

  • 7 Ние помним

    14 4 Отговор
    Резултатите от появата на Румен Овчаров във всяко управление са катастрофални.Ние помним

    19:55 22.05.2026

  • 8 Възpожденец 🇧🇬

    7 3 Отговор
    По времето на Бойко Борисов и Р.Овч., Лукоил не са платили нито една стотинка данък, но за сметка на това са се ползвали с регулираните цени, като тези на тока и са спестили стотици милиони.

    Коментиран от #11, #22

    19:58 22.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 кокор спецова

    2 1 Отговор
    ма той специту е много добър, мър, мър, мър...

    20:05 22.05.2026

  • 11 Кой данък?

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":

    На всеки 3 евро гориво , 1 евро влиза в държавата от ДДС и Акциз. Това са бая пари.

    Коментиран от #13

    20:06 22.05.2026

  • 12 Перо

    7 2 Отговор
    Поради пълна некадърност и незаконосъобразност от Спецов и тези, които го назначиха, швейцарската фирма, която представлява Лукойл са завели дело за щети от €3 млрд. в международен арбитраж! Нека сега тези, които накараха овцете от правителството, чрез санкции, да платят разходите по делото и обезщетението!

    20:16 22.05.2026

  • 13 ои8уйхътгрф

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Кой данък?":

    Откакто лилавият Костов подари Нефтохим на руснаците Лукойл ОБЩО, за всичките години работа е платил ПОД 200млн. лева данък печалба- схващаш ли сега за кой данък се говори?

    Акцизи и ДДС държавата взима от всеки търговец, точно така както взима и осигуровки за работниците на този същият търговец...
    Да ти обяснявам ли как се позволява на компания с оборот от десетки милиарди годишно да НЕ плаща данъци?
    Да ти обяснявам ли как данъчните признават за "разход" и съответно тежка счетоводна загуба покупката на оборудване за близо 2млрд. при положение, че то струва по-малко от 700млн.?

    Но не е виновен този който яде баницата, а този който му я дава... Тоест ВИЕ сами сте си виновни щото такива управници сте си избрали...

    Коментиран от #17

    20:22 22.05.2026

  • 14 Станев

    4 1 Отговор
    Полезния магнит , няма ли да риташ камбаната вече ? Вечно ненаядени крадливи комунисти.

    20:24 22.05.2026

  • 15 тъй ли...

    2 0 Отговор
    Хайде сега - който го назначи, той да плаща золумите. И без колективна отговорност. Там има подпис на някого, който го е назначил.

    20:30 22.05.2026

  • 16 ПРИПОМНЯНЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "А50":

    Специалист??? Нa тoзи "пaрaшутиcт" първaтa му рaбoтa e ЩАТЕН ПAРТИEН CEКРEТAР НA "EНEРГOПРOEКТ"...интeрecнoтo e, чe цялoтo пaртийнo бюрo e билo прoтив тoвa нaзнaчeниe нa дoвчeрaшния МОСКОВСКИ cтудeнт и в "рeзултaт"... 2 гoдини пo-къcнo cтaвa Зaм. Глaвeн Дирeктoр...

    20:31 22.05.2026

  • 17 тъй ли...

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "ои8уйхътгрф":

    Ще ти издам една тайна.
    И разни застрахователни дружества са регистрирани извън България, за да не плащат данъци тук. Както и много други фирми.

    20:32 22.05.2026

  • 18 Емигрант

    5 0 Отговор
    Казвам ви, медиите ви са под нивото на изпадналите такива и в Сомалия ! Този е от списъкът "Магнитски" и вместо да го игнорират и му разследват дейността тези недоразвити умствено медии му дават микрофон за изява от където да раздава акъл ! Щели сте да преборите корупцията КАК БЕ, като тя ви РЪКОВОДИ ? На Пеевски и Вл.Горанов им осигурихте ИМУНИТЕТ за да не може никой да ги разследва и съди, а на този правите ПР на крадливия му мозък ? Затъвате бе, изчезвате, под диктата на такива на които цивилизацията им е забранила да я посещават ! Де да можехте поне да се засрамите ?

    Коментиран от #29

    20:34 22.05.2026

  • 19 Прав е за Спецов мошеник първа степен

    3 0 Отговор
    Спецов е некомпетентен но пък му се отдава кражбата. Шиши е доволен има приходи в джоба му

    20:34 22.05.2026

  • 20 Палячовци

    1 0 Отговор
    От кога чакаме да обвините предишните😂

    20:37 22.05.2026

  • 21 От твоето тайно управление на БСП

    2 0 Отговор
    Са най катастрофални. И се видя.

    20:37 22.05.2026

  • 22 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Те излизали винаги на загуба,а с тия данъци щяха да се построят две детски болници,да има за пенсии и да се инвестира, мръсни крадльовци.

    20:40 22.05.2026

  • 23 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Некадърника и престъпник Спец.... беше назначен на този пост от престъпниците и българоубиици Тулупа и Прасето ! Какво очаквате да свърши този и тези които може и трябва да бъдат управители на килия !

    20:41 22.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Емигрант

    0 0 Отговор
    Вижда се от тук ясно и категорично, как един изпечен крадед като Р.Овчаров ви контролира гладките мозъци, Спецов бил виновен бе, кой друг освен Спецов ще е щом го е казал "специалният" експерт от списъкът "Магнитски" ! Те онези "смешковци" от САЩ и Великобритания са боклуци, забранили на български звезди на корупцията да ги посещават, да не би да им навредят на икономиката ? Важното е в кошарата на овцете да излезе някой и да обвинява и този някой трябва да е известен например да бъде от някакъв списък !

    20:47 22.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 всички партии

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Докато":

    и мижитурките им с гилотини и въжета на стадиони без билети за кеф на хората!

    20:47 22.05.2026

  • 28 .....

    0 0 Отговор
    Лукойл“ в България генерира приходи за милиарди, но реално не плаща преки данъци върху печалбата (корпоративен данък). Това се дължи на счетоводни загуби, които рафинерията отчита периодично (напр. над 200 млн. лв.), както и на специфични трансферни цени.

    20:50 22.05.2026

  • 29 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Емигрант":

    Ми да се само разследват ли😂

    20:52 22.05.2026

