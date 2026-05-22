Румен Овчаров: Резултатите от управлението на Спецов в "Лукойл" са катастрофални

Бившият министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров критикува остро действията на държавата спрямо рафинерията "Лукойл Нефтохим" и финансовата политика на правителството. В интервю за БНР той заяви, че страната търпи сериозни икономически щети заради некомпетентно управление и предупреди за рисковете от заведения международен арбитраж.

Според Овчаров, резултатите от управлението на особения управител Румен Спецов в "Лукойл" са катастрофални, като основен проблем е драстичният спад в производството на най-търсения продукт.

"Най-търсеният продукт на рафинериите в момента е авиационното гориво. А "Лукойл" вече втори месец произвежда на минимум авиационно гориво. Максималният капацитет е 43 хиляди тона на месец. През април произведохме 15. Вместо 43 – 15", посочи бившият министър.

Той допълва, че разликата в цената между дизела и авиационното гориво е 130 долара на тон и изразява съмнение относно мотивите за тази производствена политика. "Мога да си го обясня само по един единствен начин. Фирмите, които той е определил да изнасят, не могат да изнасят авиационно гориво. Съответно не могат да печелят от този износ. Те изнасят дизел," твърди Овчаров.

Относно заведения арбитраж от страна на "Лукойл" срещу България, Румен Овчаров изразява сериозни притеснения за изхода от делото.

"Спецов направи всичко възможно, което зависеше от него, ние да загубим този арбитраж. Прави го и с тези икономически загуби, които търпи собственикът на предприятието," коментира той, като критикува уволненията на опитни ръководители на производствения процес в момент, когато се работи с нестандартни горива.

В анализа си за първите стъпки на кабинета, Овчаров определя насочването на вниманието към бюджета и разходите като правилно, но предупреждава за спиралата от задължения.

"Миналата година платихме почти 511 милиона евро за изплащане на стари задължения. До 2030 година ще станат 2 милиарда евро. Дългът ни беше около 23%, миналата година стана около 29%," изчислява бившият министър.

Той обръща внимание и на социалната политика, подчертавайки, че швейцарското правило само компенсира инфлацията, но не представлява реално увеличение на доходите за пенсионерите, докато в същото време разходите за силови министерства са нараснали драстично.

В края на разговора Румен Овчаров коментира и ситуацията в БСП, очертавайки три възможни пътя пред Крум Зарков. Според него най-правилният избор е борбата за партията, която обаче изисква категорични действия.

"Третият е да се бори – и за себе си, и за партията, но тази борба минава през изчистване на всички слугинажи на Делян Пеевски, Бойко Борисов, Кирил Добрев и т.н.," категоричен е Овчаров.