Транспортният министър обсъди с таксиметровите организации и автошколите общи решения за сектора

22 Май, 2026 15:41 465 6

Предстоят разговори и с останалите сектори от транспорта и съобщенията

Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Очаквам всеки бранш да постигне съгласие около общ, реалистичен план с конкретен хоризонт за изпълнение по темите. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на две последователни срещи с представители на таксиметровите организации и автошколите. В разговорите участваха заместник-министър Христина Велинова и директорът на „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски.

На срещата с таксиметровия сектор министър Пеев подчерта, че очаква от бранша ясно формулирани и единни предложения. „Вие сте важна част от транспортните услуги. Понякога не сте единни в позициите си, но не може да се приложат две различни решения на един и същи проблем“, заяви той. Таксиметровите организации поставиха като основен въпрос нерегламентираните превози, които основно се извършват с леки автомобили и настояха за законодателни промени, които да осигурят по‑ефективен контрол и реална наказателна отговорност за системните нарушители. Обсъдени бяха и други въпроси, които според участниците създават трудности за сектора.

По време на срещата с браншовите организации в обучението на кандидатите за водачи на МПС, министър Пеев акцентира върху необходимостта от модернизация на процеса. „Всички подкрепяте дигитализацията, но системата трябва да работи без грешки и по ясни стандарти, за да не затруднява инструкторите“, посочи той. Браншът постави въпроси, свързани с актуализиране на учебната програма и усъвършенстване на електронната система за обучение. Министърът потвърди, че определени от тях представители могат да участват в подготовката на нормативната база.

И на двете срещи министър Пеев заяви, че очаква от браншовите организации да представят общо предложение с няколко неотложни теми, по които има съгласие, както и с конкретни срокове за изпълнение. „Целта е да изградим ефективна система, която работи в интерес на сектора и обществото, без да дава превес на отделни позиции“, подчерта той.

В началото на миналата седмица министърът проведе срещи и с представители на автобусните и товарните превозвачи. Предстоят разговори и с останалите сектори от транспорта и съобщенията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    ДА ДОЙДАТ В ЛОМ, ДА ВИДЯТ КАК ЦИФРАТА ЗА ,,ЛЕВ,, СИ ОСТАНА ДВОЙНО ЗА КИЛОМЕТЪР В ЕВРО!

    Коментиран от #3

    15:59 22.05.2026

  • 2 ДАЙ АПИ КАТ още тулупи ще има ли?

    3 0 Отговор
    безползните ДАЙяджий кога ще ги закриваме?

    тая хранилка е безполезна има си КАТ да си заработят заплатите катаджийте а не да спят

    15:59 22.05.2026

  • 3 НЕ СЕ КАЧВАЙТЕ , МОЛЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    назначи си личен шофьор като си толкова отворен беБАСТУН

    Коментиран от #6

    16:00 22.05.2026

  • 4 хмммм

    1 0 Отговор
    От тия всичките нищо не става.

    16:06 22.05.2026

  • 5 Реалист

    1 0 Отговор
    В Атланта ползваме Waymo такси и сме много доволни.
    До няколко години ще ги има и в Европа.
    Много е удобно, няма нагъл миризлив бакшиш, можеш да го поръчаш по всяко време на денонощието, много по безопасно ...

    16:10 22.05.2026

  • 6 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "НЕ СЕ КАЧВАЙТЕ , МОЛЯ":

    КАПУТИЛЕ НЕАМЕ ПАРЕ ЗА ЛЕБ! ЕЛА МИ СЕДНИ!

    16:19 22.05.2026

