Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания СНИМКИ + ВИДЕО

Няколко катастрофи затрудниха движението по АМ „Тракия” в петък.
Камион се е завъртял преди тунел „Траянови врата" в посока Бургас. В района има сериозно задръстване. Опашката от автомобили е с дължина над 15 км, като в тази отсечка са станали и други две катастрофи. По информация на NOVA няма сериозно пострадали хора.
Около 16.00 ч. стана ясно, че тирът е изтеглен от платното.
По-рано две коли се удариха на 304-тия километър преди Бургас, предаде БГНЕС. Нанесени са материални щети. Няма данни за пострадали хора. На място е пристигнал екип на Пътна полиция, който регулира движението. Катастрофата е настъпила на мокра настилка.
Друг камион излезе от пътя и падна в канавката на магистралата. Инцидентът е станал при 197-ия километър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я, сефте,
Коментиран от #9, #10, #12
16:55 22.05.2026
2 бою мизерника
Коментиран от #31
16:56 22.05.2026
3 Боко Престъпникът
16:57 22.05.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #15
16:57 22.05.2026
5 бою мизерника
Коментиран от #20
16:58 22.05.2026
6 Аз, аз, аз
16:58 22.05.2026
7 Ура,,Ура
17:00 22.05.2026
8 АГАТ а Кристи
Коментиран от #11
17:03 22.05.2026
9 Тъп Лийдър
До коментар #1 от "Я, сефте,":То на кампанията шофьор - магистралата му пречи 🤪
17:09 22.05.2026
10 Оффроуд клуб
До коментар #1 от "Я, сефте,":Става бе, как да не става. Там си тестваме джиповете
17:14 22.05.2026
11 антрашпиц
До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":Аз съм съгласен, лоши пътища,но скоро пътувах до София.Във силен (пороен) дъжд нямаше никой който да кара с под 100 км в час.....съответно имаше и кактастрофи ......
Коментиран от #24
17:16 22.05.2026
12 Луд
До коментар #1 от "Я, сефте,":На крив другото е виновно.
17:18 22.05.2026
13 ДрайвингПлежър
17:21 22.05.2026
14 КЪДЕ СА:
17:25 22.05.2026
15 шопо
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А ти, че си одиш ли у с. Жабокрек ?
17:30 22.05.2026
16 Кирил
17:30 22.05.2026
17 Софийски селянин,Пенсионер
Нито едното нито другото са верни..
Но за сметка на това за последните два лота до Бургас с четири пръста асфалт се откраднаха милиони..
След Чирпан имаше едни участъци които се бяха нагънали и приличаха на Дунавски вълни...
Коментиран от #26
17:31 22.05.2026
18 Долу ЕС
Коментиран от #28
17:32 22.05.2026
19 Стига бе
Коментиран от #22
17:38 22.05.2026
20 Софийски селянин,
До коментар #5 от "бою мизерника":Аз бях свидетел там където живях известно време но не в Европата.
За шест месеца само една строителна фирма построи над канал мост със шест ленти плюс две аварийни.
С прилежащата инфраструктура включително и осветление.
Общата дължина четири километра.
В България можеше да го строят поне две три години...
17:45 22.05.2026
21 Селянин
17:45 22.05.2026
22 А ди бе
До коментар #19 от "Стига бе":Ти каде видя магистрали в България ,за Германия май вообще не си чувал
17:47 22.05.2026
23 Демократ
17:48 22.05.2026
24 Абсолютно нормално
До коментар #11 от "антрашпиц":Такова време паркира неделните шофьори на дивана/масата и всичко е ок.
17:52 22.05.2026
25 Дръжте си ги в София
17:53 22.05.2026
26 Алекс
До коментар #17 от "Софийски селянин,Пенсионер":А равният участък до Пловдив от бай Тошово време не е мръднал.
Защото имаше държавен контрол,а да се крадат пари беше абсолютно невъзможно.
17:55 22.05.2026
27 читател
Коментиран от #29
18:01 22.05.2026
29 Борисов краде ли, а
До коментар #27 от "читател":С 20, с магарешки каручка
18:17 22.05.2026
30 НА БЪЛГАРИНА НЕ МУ ТРЯБВА ВОЙНА
18:28 22.05.2026
31 Милчо Лаков
До коментар #2 от "бою мизерника":На дъщеря ми улицата в Торонто е по-широка.
Коментиран от #33
18:30 22.05.2026
33 Американец
До коментар #31 от "Милчо Лаков":Там има частни улици ли?
Коментиран от #35
18:33 22.05.2026
34 ефтини гуми
18:34 22.05.2026
35 Милчо Лаков
До коментар #33 от "Американец":Не бе,дето живее...
18:43 22.05.2026