Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания СНИМКИ + ВИДЕО

Няколко катастрофи затрудниха движението по АМ „Тракия” в петък.

Камион се е завъртял преди тунел „Траянови врата" в посока Бургас. В района има сериозно задръстване. Опашката от автомобили е с дължина над 15 км, като в тази отсечка са станали и други две катастрофи. По информация на NOVA няма сериозно пострадали хора.

Снимка: Милена Богданова

Около 16.00 ч. стана ясно, че тирът е изтеглен от платното.

По-рано две коли се удариха на 304-тия километър преди Бургас, предаде БГНЕС. Нанесени са материални щети. Няма данни за пострадали хора. На място е пристигнал екип на Пътна полиция, който регулира движението. Катастрофата е настъпила на мокра настилка.

Друг камион излезе от пътя и падна в канавката на магистралата. Инцидентът е станал при 197-ия километър.