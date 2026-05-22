Новини
България »
Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания СНИМКИ + ВИДЕО

Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания СНИМКИ + ВИДЕО

22 Май, 2026 16:52, обновена 22 Май, 2026 18:09 2 431 35

  • катастрофи-
  • движение-
  • тракия

Инцидентите са станали преди Траянови врата, на 197-ия и на 304-тия километър

Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания СНИМКИ + ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко катастрофи затрудниха движението по АМ „Тракия” в петък.

Камион се е завъртял преди тунел „Траянови врата" в посока Бургас. В района има сериозно задръстване. Опашката от автомобили е с дължина над 15 км, като в тази отсечка са станали и други две катастрофи. По информация на NOVA няма сериозно пострадали хора.

Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания СНИМКИ + ВИДЕО
Снимка: Милена Богданова

Около 16.00 ч. стана ясно, че тирът е изтеглен от платното.

Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания СНИМКИ + ВИДЕО
Снимка: Милена Богданова

По-рано две коли се удариха на 304-тия километър преди Бургас, предаде БГНЕС. Нанесени са материални щети. Няма данни за пострадали хора. На място е пристигнал екип на Пътна полиция, който регулира движението. Катастрофата е настъпила на мокра настилка.

Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания СНИМКИ + ВИДЕО
Снимка: Милена Богданова

Друг камион излезе от пътя и падна в канавката на магистралата. Инцидентът е станал при 197-ия километър.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я, сефте,

    36 0 Отговор
    Тя, тая магистрала, освен за катастрофи за друго става ли?

    Коментиран от #9, #10, #12

    16:55 22.05.2026

  • 2 бою мизерника

    40 1 Отговор
    кой ви каза, че това е магистрала

    Коментиран от #31

    16:56 22.05.2026

  • 3 Боко Престъпникът

    30 1 Отговор
    Няма да ми говорите такива работи за "аутобаните"! Ясно ли е?!!

    16:57 22.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Софиянци отиват по родните си места.

    Коментиран от #15

    16:57 22.05.2026

  • 5 бою мизерника

    31 2 Отговор
    ако бяха я направили фирми от европа нямаше да се блъскате но нямаше и да стана милиардер

    Коментиран от #20

    16:58 22.05.2026

  • 6 Аз, аз, аз

    26 2 Отговор
    Ви направих магистрали. Аз,Аз,Аз. Магистрали като слънце. Уфф, топят се от слънцето.

    16:58 22.05.2026

  • 7 Ура,,Ура

    18 0 Отговор
    След три дни същото нещо ще се случи в посока към столицата. Дано да не е, ама хич не съм сигурен.

    17:00 22.05.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    23 0 Отговор
    Цяло лято и с вериги за зимни условия за караме, статистиката ще е същата. Егото и самонадеяността мачкат ламарини !

    Коментиран от #11

    17:03 22.05.2026

  • 9 Тъп Лийдър

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Я, сефте,":

    То на кампанията шофьор - магистралата му пречи 🤪

    17:09 22.05.2026

  • 10 Оффроуд клуб

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Я, сефте,":

    Става бе, как да не става. Там си тестваме джиповете

    17:14 22.05.2026

  • 11 антрашпиц

    19 0 Отговор

    До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":

    Аз съм съгласен, лоши пътища,но скоро пътувах до София.Във силен (пороен) дъжд нямаше никой който да кара с под 100 км в час.....съответно имаше и кактастрофи ......

    Коментиран от #24

    17:16 22.05.2026

  • 12 Луд

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Я, сефте,":

    На крив другото е виновно.

    17:18 22.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    15 0 Отговор
    Вална малко дъжд и прекрасните магистрали в съчетание с изключително компетентните и добре обучени водачи дават резултат!

    17:21 22.05.2026

  • 14 КЪДЕ СА:

    4 9 Отговор
    РАДЮ И ЙОТОВИЦА !!! НАРОДЪТ ЩЕ ГИ ПОЧНЕ СЪВСЕМ СКОРО ТЯХ ПО АВТОМАГИСТРАЛИТЕ !!!

    17:25 22.05.2026

  • 15 шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А ти, че си одиш ли у с. Жабокрек ?

    17:30 22.05.2026

  • 16 Кирил

    0 1 Отговор
    всички провансчитЪ са скатали от работа. Поне и да работеха как трябва.

    17:30 22.05.2026

  • 17 Софийски селянин,Пенсионер

    12 0 Отговор
    Помнните ли,Борисов Мутрата преди години каза че до морето по магистрала Тракия ще се пътува бързо и безаварийно..
    Нито едното нито другото са верни..
    Но за сметка на това за последните два лота до Бургас с четири пръста асфалт се откраднаха милиони..
    След Чирпан имаше едни участъци които се бяха нагънали и приличаха на Дунавски вълни...

    Коментиран от #26

    17:31 22.05.2026

  • 18 Долу ЕС

    9 0 Отговор
    защото няма бдж.... Петербург Москва 700 км 3.45 м с влак .. Ценностите затриха България буквално

    Коментиран от #28

    17:32 22.05.2026

  • 19 Стига бе

    8 0 Отговор
    Нали магистралите спасяваха животи? Няма ден без катастрофа на магистрала, а колко км са? С тоя безмозъчен материал зад волана ремонтират ли някакви й път, става по-опасен от преди.

    Коментиран от #22

    17:38 22.05.2026

  • 20 Софийски селянин,

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "бою мизерника":

    Аз бях свидетел там където живях известно време но не в Европата.
    За шест месеца само една строителна фирма построи над канал мост със шест ленти плюс две аварийни.
    С прилежащата инфраструктура включително и осветление.
    Общата дължина четири километра.
    В България можеше да го строят поне две три години...

    17:45 22.05.2026

  • 21 Селянин

    3 0 Отговор
    До нашето село ,от големия град не може да се катастрофира сериозно ,всички караме с 20 км/ч,дупка до поголяма дупка

    17:45 22.05.2026

  • 22 А ди бе

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стига бе":

    Ти каде видя магистрали в България ,за Германия май вообще не си чувал

    17:47 22.05.2026

  • 23 Демократ

    2 1 Отговор
    А ми то камиона не е предвиден да се движи с повече от 70 км/ч. Нормално е да се преобръщат

    17:48 22.05.2026

  • 24 Абсолютно нормално

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "антрашпиц":

    Такова време паркира неделните шофьори на дивана/масата и всичко е ок.

    17:52 22.05.2026

  • 25 Дръжте си ги в София

    4 0 Отговор
    Пак пуснаха идиотииите от София из цяла България.

    17:53 22.05.2026

  • 26 Алекс

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    А равният участък до Пловдив от бай Тошово време не е мръднал.
    Защото имаше държавен контрол,а да се крадат пари беше абсолютно невъзможно.

    17:55 22.05.2026

  • 27 читател

    4 0 Отговор
    Е,нали средна скорост,контрол,камери,цивилни коли дебнат?Какви мерки е нужно да се предприемат,че катастрофите поне да намалеят?Човек да го е страх да шофира по пътищата.Аз например отказвам да возя децата на дъщеря ни защото ме е страх.Какво ще и обяснявам ако се случи нещастие?

    Коментиран от #29

    18:01 22.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Борисов краде ли, а

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "читател":

    С 20, с магарешки каручка

    18:17 22.05.2026

  • 30 НА БЪЛГАРИНА НЕ МУ ТРЯБВА ВОЙНА

    2 0 Отговор
    ТРЯБВА МУ НОВ ВНОС .

    18:28 22.05.2026

  • 31 Милчо Лаков

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "бою мизерника":

    На дъщеря ми улицата в Торонто е по-широка.

    Коментиран от #33

    18:30 22.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Американец

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Милчо Лаков":

    Там има частни улици ли?

    Коментиран от #35

    18:33 22.05.2026

  • 34 ефтини гуми

    0 0 Отговор
    дот хиляда 900 и балканската + 1 метър достанция = на това. не се научиха, че ако се залепиш зад някой със 150+ крака винаги на спирачката.

    18:34 22.05.2026

  • 35 Милчо Лаков

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Американец":

    Не бе,дето живее...

    18:43 22.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове