Министър Вълчев: Може да променим малката матура, за да не стресира учениците

22 Май, 2026 16:43 818 17

  • проф. георги вълчев-
  • петър петров-
  • матури-
  • мон

Ще се направи анализ на националното външно оценяване в края на четвърти клас, обясни той

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ще направим анализ на националното външно оценяване в края на четвърти клас, на формите, под които то преминава, и е възможно да предложим необходими промени, за да не се отразява то стресиращо върху цялата система и върху учениците. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Петър Петров от „Възраждане“.

Според Петър Петров „от години начални учители, хиляди специалисти, както и някои синдикални организации, апелират и предлагат националното външно оценяване в края на четвърти клас да бъде отменено“.

Националното външно оценяване има връзка с кандидатстването в математическите гимназии от пети клас, но ще направим цялостен преглед и ще вземем конкретни решения, обясни образователният министър. Отделно ще направим анализ на тази форма, в Министерството на образованието и науката (МОН) са предприети някакви стъпки тя да се промени и да стане по-работеща, и по-малко отразяваща се върху учениците и техните семейства, каза министър Вълчев, цитиран от БТА.

„Към момента обаче организацията е следната: разпоредбата на член 58 от Наредба номер 11 подробно урежда начина, по който се подготвят изпитните материали за националните външни оценявания и те са пряко свързани със съответните учебни програми. Министърът на образованието и науката със заповед възлага на Института по образованието дейностите по организиране и подготовка на външното оценяване в четвърти клас“, коментира той.

По думите му институтът по образованието разработва спецификация за всеки изпит, с която се планира вида на задачите и разпределението им по познавателни равнища. По този начин се гарантира, че изпитът измерва различни знания, умения и компетентности, а не само механично възпроизвеждане на информация. При съставянето на задачите в националното външно оценяване в края на четвърти клас се формират екипи, в които се включват учители, университетски преподаватели и специалисти с необходимата експертиза в областта на методиката на обучението по български език и литература, и по математика.

„Процесът по съставянето на тестовия формат преминава през следните етапи: подбор на специалисти за съставяне на тестови задачи, експертна оценка на всяка тестова задача от двама оценители, подбор на задачите за националното външно оценяване, апробиране на задачи, анализ на апробираните задачи, изготвяне на тестове от експертна комисия в МОН и експертна оценка на изпитния тест от двама оценители с научна експертиза“, обясни просветният министър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    На матурата по български език и литература всички писаха за Дара.Само един писа за ,, Песента на колелетата,, ама обърка Йордан Йовков с Йордан Радичков.

    Коментиран от #4

    16:45 22.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор
    Ама направо го отменете бе! Що ще ги мъчите да учат?! Давайте им дипломи за присъствие и си прибирайте парите в джоба и това е!

    А българия (изрична малка) вече няма университет в топ 1000, но пък има най-много на глава от население щото такива като министъра трябва да обикалят в 50 и да кешират

    16:48 22.05.2026

  • 3 На какво е министър този професор

    13 0 Отговор
    На образованието ли. Да не е преподавател по журналистика щото журналята са най умните и красивите

    16:48 22.05.2026

  • 4 Ми щото Радичков е написал

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ние врабчетата.

    16:50 22.05.2026

  • 5 Редакцията освен да цензурира хората

    11 0 Отговор
    Не може ли да научи авторите на статии да пишат правилни заглавия.

    16:52 22.05.2026

  • 6 Не ти Трябват !

    6 0 Отговор
    Зубрачи !

    И Матури !

    Трябват ти !

    Знаещи !

    и Разбиращи Хора !

    Коментиран от #9

    16:53 22.05.2026

  • 7 овчи мозъци

    6 0 Отговор
    бе министре какви са тия глупости в образеванието Зрелостни изпити1 по 4-5часа пред училищни изпити 7ми зе осми клас учение до 1 10-12 клас и какво от това какво е това българско образование като 85 процента от ученици студенти ,доценти професори функционални неграмотни .Върнете образованието както си беше при социализма и ще видите всичката паплач -85процента са за общи работници за изграждане и развитие на българската просфета и култура на българската икономика и повишаване жизнения стандар на българския народ

    17:01 22.05.2026

  • 8 Министър да не е титла на министъра

    7 0 Отговор
    На образованието. Фактите ги раздават тия титли. Много обидно.

    17:02 22.05.2026

  • 9 Трябва казарма

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Не ти Трябват !":

    Това трябва.

    17:03 22.05.2026

  • 10 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    КАААПУТИ, ОТ ТЕЗИ АНТИСТРЕСИРАЩИ РЕФОРМИ,ВСЕ ПО ТЪПИ СТАВАТ ДЕЦАТА!

    17:26 22.05.2026

  • 11 Матурите

    5 1 Отговор
    са стрес за учениците и нямат никакъв смисъл. За ВУЗ си има приемни изпити. Заради "образователните" дивотии децата намразиха училището.

    17:28 22.05.2026

  • 12 Евро

    5 1 Отговор
    Отменете всички изпити и оценки и чакайте качество на обрзованието. Увеличавайте затъпяването и функционалната неграмотност.

    17:29 22.05.2026

  • 13 Тити на Кака

    4 2 Отговор
    Няма изпит, който да не стресира изпитваните.
    Просто факт, нищо лично към незнаещия.

    17:40 22.05.2026

  • 14 000

    7 1 Отговор
    Не ги стресирайте децата. Оставете ги да пушат, да се дрогират и да шлеят безцелно по улиците. Вече им сърбате попарата на тези нехранимайковци.

    17:41 22.05.2026

  • 15 абе

    3 0 Отговор
    направо вземете им ги махнете всичките тия матури на малките бангиранги да не се стресират горките

    17:47 22.05.2026

  • 16 Зубрене

    1 1 Отговор
    на критически материал за произведения е безумие. Така никой не става по-грамотен. Самият начин на учене не стимулира получаване на знания. В нормалните държави децата учат по групи съобразно интереси. Не са натискани да заучават всичко, което се сетят да набутат в учебниците изкуфели дърти професори. Образованието трябва да е привлекателно, атрактивно иначе успеваемшстта ще е ниска

    Коментиран от #17

    17:52 22.05.2026

  • 17 Яяяяя

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Зубрене":

    Да така е; успеваемостта ще е ниска, ще успяват само умните

    18:25 22.05.2026

