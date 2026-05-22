Министър Вълчев: Може да променим малката матура, за да не стресира учениците

Ще направим анализ на националното външно оценяване в края на четвърти клас, на формите, под които то преминава, и е възможно да предложим необходими промени, за да не се отразява то стресиращо върху цялата система и върху учениците. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Петър Петров от „Възраждане“.
Според Петър Петров „от години начални учители, хиляди специалисти, както и някои синдикални организации, апелират и предлагат националното външно оценяване в края на четвърти клас да бъде отменено“.
Националното външно оценяване има връзка с кандидатстването в математическите гимназии от пети клас, но ще направим цялостен преглед и ще вземем конкретни решения, обясни образователният министър. Отделно ще направим анализ на тази форма, в Министерството на образованието и науката (МОН) са предприети някакви стъпки тя да се промени и да стане по-работеща, и по-малко отразяваща се върху учениците и техните семейства, каза министър Вълчев, цитиран от БТА.
„Към момента обаче организацията е следната: разпоредбата на член 58 от Наредба номер 11 подробно урежда начина, по който се подготвят изпитните материали за националните външни оценявания и те са пряко свързани със съответните учебни програми. Министърът на образованието и науката със заповед възлага на Института по образованието дейностите по организиране и подготовка на външното оценяване в четвърти клас“, коментира той.
По думите му институтът по образованието разработва спецификация за всеки изпит, с която се планира вида на задачите и разпределението им по познавателни равнища. По този начин се гарантира, че изпитът измерва различни знания, умения и компетентности, а не само механично възпроизвеждане на информация. При съставянето на задачите в националното външно оценяване в края на четвърти клас се формират екипи, в които се включват учители, университетски преподаватели и специалисти с необходимата експертиза в областта на методиката на обучението по български език и литература, и по математика.
„Процесът по съставянето на тестовия формат преминава през следните етапи: подбор на специалисти за съставяне на тестови задачи, експертна оценка на всяка тестова задача от двама оценители, подбор на задачите за националното външно оценяване, апробиране на задачи, анализ на апробираните задачи, изготвяне на тестове от експертна комисия в МОН и експертна оценка на изпитния тест от двама оценители с научна експертиза“, обясни просветният министър.
