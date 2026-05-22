СГП обжалва присъдата на Петьо Еврото. Пак го обяви за издирване, но по дело за изнудване

22 Май, 2026 12:04 667 8

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура ще обжалва пред съда присъдата от 21 май 2026 г., с която Петьо Еврото беше признат за виновен по дело за използване на фалшиви документи. Но беше освободен от наказателна отговорност и получи глоба от 2556,46 евро., информират от Нова телевизия.

Съдът оправда Петров по по-тежкото обвинение – за документна измама в особено големи размери, свързана с пари, златно кюлче и монети на обща стойност над 1,3 млн. лева.
СГП счита, че обявената присъда е необоснована и постановена в противоречие с изискванията на закона, поради което ще изготви протест. С протеста си държавното обвинение ще поиска Софийският апелативен съд да признае подсъдимия за виновен по всички повдигнати обвинения и да наложи съответно законосъобразно наказание.

По друго досъдебно производство, водено под надзора на Софийската градска прокуратура, Петьо Петров - Еврото е привлечен като обвиняем за изнудване.

След постановената на вчера присъда, с която съдът го снема от издирване, наблюдаващият прокурор незабавно разпорежда на СДВР Петров отново да бъде обявен за общодържавно издирване по делото за изнудване.


  • 1 Дуньо простия

    6 0 Отговор
    Има един лаф... От пусто, в празно. И те така, прокурорЕте.

    12:14 22.05.2026

  • 2 Каква е тази съдебна система?

    7 0 Отговор
    Укриващ се от правосъдието магистрат, Петьо Еврото е осъден само на глоба 2500евро!

    12:23 22.05.2026

  • 3 Ххх

    5 0 Отговор
    Това не е държава, а пародия и цирк.

    12:37 22.05.2026

  • 4 пожелание

    4 0 Отговор
    Съдиите на стадиона , и там народа да съди !!

    12:40 22.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Явно в съда има две лобита

    1 0 Отговор
    Едното е за Пепи еврото, другото е против Пепи еврото

    13:06 22.05.2026

  • 7 Всичко е да се изпере Пепи еврото

    1 0 Отговор
    Ужас

    13:07 22.05.2026

  • 8 Зелен бетон

    1 0 Отговор
    Ке го намерите,га намерите Ружа

    13:13 22.05.2026

