Външните министри на България и на Република Северна Македония обсъдиха регионалната свързаност

В рамките на Срещата на външните министри на НАТО в Хелсингборг, Швеция, министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря с колегата си от Република Северна Македония Тимчо Муцунски, съобщиха от пресцентъра на външното министерство.

Фокус бе поставен върху подобряването на регионалната свързаност, като двамата събеседници потвърдиха стратегическото значение на ускореното изграждане на Коридор VІІІ за благоденствието, устойчивостта и сигурността на региона и Европа. След влизането в сила на Междуправителственото споразумение от 6 ноември 2025 г. са необходими конкретни стъпки по съвместното изграждане на трансграничния железопътен тунел.

Министър Петрова потвърди последователната позиция на България, че цялостното изпълнение на поетите ангажименти към ЕС в рамките на Европейския консенсус от юли 2022 г. е единствената гаранция за устойчив напредък на Република Северна Македония по пътя ѝ на присъединяване към ЕС. Министър Петрова заяви още, че за България въпрос от приоритетно значение ще продължи да бъде гарантирането в пълна степен на правата на македонските българи.

Министърът на външните работи Велислава Петрова постави въпроса за присъединяването на България към Програмата на САЩ за безвизово пътуване възможно най-скоро пред подсекретаря по политическите въпроси в Държавния департамент на САЩ Алисън Хукър в рамките на Срещата на министрите на външните работи на НАТО в Хелсингборг, Швеция, съобщиха вчера от пресцентъра на Министерството на външните работи.