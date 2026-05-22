Румен Радев към Дара: Голямата победа на "Евровизия" е лично твоя и на твоя екип

Премиерът Румен Радев посреща в Министерския съвет с певицата Дара по повод успеха ѝ на конкурса "Евровизия".

Румен Радев, министър-председател: "Твоята енергия, неизчерпаема сила и най-вече талант пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на "Евровизия" е лично твоя и на твоя екип. Искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи."

Премиерът благодари на Дара за огромната радост и чувството на национална гордост, които е донесла на нашите сънародници и за положителните емоции на милиони хора по света.

Румен Радев, министър-председател: "Дара, ти сигурно за този кратък период чу много неща за себе си, за които сигурно дори не си и предполагала, но аз искам да добавя едно. Ти вече си част от европейската политика. Бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с "Bangaranga", извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на "Евровизия“.

Премиерът ред увери, че ще бъдат положени максимални усилия за организацията на "Евровизия".

Румен Радев, министър-председател: „Да поставим България там, където ѝ е мястото, достойно на световната карта.“

Дара: "Благодаря и "Bangaranga" на всички. Не съм предполагала, че това нещо ще мога да го кажа тук. Светът е интересен и необятен. Благодаря много за цветята. Аз имам много неща, които да предложа. България е страхотна държава, с много потенциал и аз искам да видя как се развива този потенциал и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички онези, хора, които бяха на протестите искаха да видят. Тази победа е нещо много хубаво за мен и за всички млади хора. Тя е знак, че можем да се справим и че лошата енергия не може да победи, когато имаме силен дух и любов към това което правим. Надявам се тази година наистина да бъде невероятна.“

В срещата участват министри от кабинета, екипът на Дара, както и ръководството на Българската национална телевизия. По време на разговора ще бъдат обсъдени и предстоящите дейности по организацията на "Евровизия", на която България ще бъде домакин догодина.

По-рано тази седмица Радев обяви, че правителството създава междуведомствен комитет за организацията и провеждането на Евровизия в България догодина. Структурата ще ръководи вицепремиерът Иво Христов.