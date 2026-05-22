Новини
България »
Румен Радев към Дара: Голямата победа на "Евровизия" е лично твоя и на твоя екип

Румен Радев към Дара: Голямата победа на "Евровизия" е лично твоя и на твоя екип

22 Май, 2026 14:54 1 773 89

  • румен радев-
  • дара-
  • евровизия

Бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с "Bangaranga", извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на "Евровизия, разказа Радев

Румен Радев към Дара: Голямата победа на "Евровизия" е лично твоя и на твоя екип - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев посреща в Министерския съвет с певицата Дара по повод успеха ѝ на конкурса "Евровизия".

Румен Радев, министър-председател: "Твоята енергия, неизчерпаема сила и най-вече талант пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на "Евровизия" е лично твоя и на твоя екип. Искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи."

Премиерът благодари на Дара за огромната радост и чувството на национална гордост, които е донесла на нашите сънародници и за положителните емоции на милиони хора по света.

Румен Радев, министър-председател: "Дара, ти сигурно за този кратък период чу много неща за себе си, за които сигурно дори не си и предполагала, но аз искам да добавя едно. Ти вече си част от европейската политика. Бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с "Bangaranga", извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на "Евровизия“.

Премиерът ред увери, че ще бъдат положени максимални усилия за организацията на "Евровизия".

Румен Радев, министър-председател: „Да поставим България там, където ѝ е мястото, достойно на световната карта.“

Дара: "Благодаря и "Bangaranga" на всички. Не съм предполагала, че това нещо ще мога да го кажа тук. Светът е интересен и необятен. Благодаря много за цветята. Аз имам много неща, които да предложа. България е страхотна държава, с много потенциал и аз искам да видя как се развива този потенциал и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички онези, хора, които бяха на протестите искаха да видят. Тази победа е нещо много хубаво за мен и за всички млади хора. Тя е знак, че можем да се справим и че лошата енергия не може да победи, когато имаме силен дух и любов към това което правим. Надявам се тази година наистина да бъде невероятна.“

В срещата участват министри от кабинета, екипът на Дара, както и ръководството на Българската национална телевизия. По време на разговора ще бъдат обсъдени и предстоящите дейности по организацията на "Евровизия", на която България ще бъде домакин догодина.

По-рано тази седмица Радев обяви, че правителството създава междуведомствен комитет за организацията и провеждането на Евровизия в България догодина. Структурата ще ръководи вицепремиерът Иво Христов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 7 Отговор
    Дара ще пее на София Прайд на 13 ти юни.

    Коментиран от #18, #24, #33, #59

    14:55 22.05.2026

  • 2 Сталин

    38 6 Отговор
    В България само чалги мутри и бангиранги останаха всичко кадърно изчезна в чужбина

    Коментиран от #8, #13, #26

    14:56 22.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    33 18 Отговор
    Офекалване пълно! става повече от дразнещо!
    кое е българското?!

    Току що посписах петицията: НЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОВИЗИЯ В БЪЛГАРИЯ!
    ще я намерите на peticiq ком

    на мен ми писна от тая извратена простотия!

    Коментиран от #46, #86

    14:56 22.05.2026

  • 4 ...

    10 0 Отговор
    голяма победа

    14:56 22.05.2026

  • 5 Сталин

    37 11 Отговор
    Пилота има толкова много работа да върши а се занимава с бангиранги, България е безнадеждна пародия на държава

    Коментиран от #20, #88

    14:57 22.05.2026

  • 6 Всичката

    28 7 Отговор
    Радка свършила само барангата й останала

    14:58 22.05.2026

  • 7 Сталин

    23 10 Отговор
    То само някой с половин мозък може да гледа тая еврейска п0върня

    Коментиран от #27

    14:58 22.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фют

    3 2 Отговор
    Ама зависи от къде са смучели.

    14:59 22.05.2026

  • 10 Факт

    20 3 Отговор
    Тази година Бангаранга, догодина - Уга-Буга.

    Коментиран от #22, #43, #45, #50

    14:59 22.05.2026

  • 11 Сталин

    15 10 Отговор
    А тая кошерна кvва да си ходи в родината Турция

    15:00 22.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Чиба, nocepko !

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Ти нали си тука, да продължиш да обслужваш ТИРаджиите на магистралата, да прославяш България както майка ти, дето я знаеха на 3 континента.

    Коментиран от #19

    15:01 22.05.2026

  • 14 Реалността

    10 1 Отговор
    Ясно ли ви е до къде сте и каква е де факте реалността
    а след седмица сигурно ако не и сега в половин България
    от чешмите пак ще тече нищо
    но пък сметки ще има

    15:02 22.05.2026

  • 15 тарантула

    7 5 Отговор
    Не харесвате Дара при Премиера , но харесахте Магаданс в Парламента

    15:02 22.05.2026

  • 16 Прогресивна България

    9 13 Отговор
    Първи голяма триумф на властта на Генерал Румен Радев! Връщането на нормалността даде първите плодове. Даже не мога да си представя още колко хубави неща очакват България

    15:02 22.05.2026

  • 17 Бангам ви рангата

    16 0 Отговор
    Започнаха ли да строя хотели в софия? А детски градини няма...

    15:03 22.05.2026

  • 18 ООрана държава

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Каниш ли ни?

    15:03 22.05.2026

  • 19 Сталин

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Чиба, nocepko !":

    Убитак, ела да прибереш майка си че цял ден е при мене

    Коментиран от #38

    15:04 22.05.2026

  • 20 Разбирач

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    "пилотът", както подигравателно наричаш Генерал Румен Радев, в държавата, както и в самолета, само насочва. Той не върши работа. Ти и целия български народ трябва да работи

    Коментиран от #29, #52

    15:04 22.05.2026

  • 21 Ох на деде

    1 5 Отговор
    Ще те бацкам.

    15:05 22.05.2026

  • 22 Герп боклуци

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Уга буга беше по времето на зулусите, вече не съществуват тия

    15:05 22.05.2026

  • 23 продавач на фонокарти

    4 0 Отговор
    И аз ударих едно рамо.

    15:05 22.05.2026

  • 24 Ще води

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Турската група

    15:05 22.05.2026

  • 25 Когато слагаш простотията на почит

    18 1 Отговор
    Пропускаш важните неща
    Български гимназистки по информатика спечелиха 4 медала от шестото издание на Европейската олимпиада по информатика за момичета (EGOI 2026), съобщават от Сдружение на олимпийските отбори по природни науки.
    Будните деца на България премериха знания с над 240 участнички от 60 държави и завоюваха 1 златен, 1 сребърен и 2 бронзови медала в Италия, уточняват от СООПН. В неофициалното отборно класиране България е на 6 място от 41 европейски държави.

    Коментиран от #41, #44

    15:05 22.05.2026

  • 26 Така е чичо

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Свястното тираджий и инжинери по на кенефна хигиена всичките сте в Германия да им вдишвате плесен в гредоредните кантони. Браво!

    Коментиран от #34

    15:06 22.05.2026

  • 27 Очевидно не са малко

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Лошото е че два "полвин мозъка" не правят един цял !

    15:06 22.05.2026

  • 28 Русодебил

    7 4 Отговор
    Ас сам щастлиф че Радев ше докара сичката жендария в Софето

    15:06 22.05.2026

  • 29 Сталин

    12 0 Отговор

    До коментар #20 от "Разбирач":

    Абе някой знае ли дали Пилота е Масон

    Коментиран от #40

    15:06 22.05.2026

  • 30 Тошко

    16 2 Отговор
    Радев ако си мисли, че с тоя Пи-ар дето си го прави в момента ще заблуди някой и ще замаже положението много се е излъгал.
    Дара става все по-противна около тия политици.
    Българския Филип Киркоров.

    15:06 22.05.2026

  • 31 Даа...

    6 0 Отговор
    Думи, празни думи и още ... и накрая се изходи на метеното "Организацията и провеждането на Евровизия в България догодина ще ръководи вицепремиерът Иво Христов."

    15:07 22.05.2026

  • 32 Евролибераст

    6 2 Отговор
    Новите ценности ще ви бъдат наложени. Много пара е вкарана в идеята.
    Вашата култура ще я гледате само по музеите.

    15:07 22.05.2026

  • 33 Туй с двойна гуша

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    браат !

    15:07 22.05.2026

  • 34 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Така е чичо":

    Ти явно познаваш само сигани

    Коментиран от #53, #85

    15:07 22.05.2026

  • 35 Роза

    9 2 Отговор
    "Хляб и зрелища !"-са казвали древните римляни.Знаели са,че зрелищата омайват хората и и те забравят глада ,макар и за кратко време.Хубаво е,че България има успехи в културата и спорта-понякога-но това не променя нещата,че населението се топи поради липса на поминък и несигурност!

    15:07 22.05.2026

  • 36 Мерц и Радев

    11 4 Отговор
    Под звуците на бангаранга.
    Радев, това не е за хвалба!
    Ниско падение

    15:08 22.05.2026

  • 37 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Под “Твоят екип” Румбата има предвид този на Филип Киркоров

    Коментиран от #81

    15:09 22.05.2026

  • 38 Чиба, nocepko !

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    Не се разсейвай Mъpшo с писане, лankaй и подготвяй следващия pяZан с ръчички !

    15:09 22.05.2026

  • 39 СИЛА 🇧🇬

    1 5 Отговор
    Браво момиче, ти си сила!

    15:11 22.05.2026

  • 40 кой е най-добрия масон?

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сталин":

    ами,няма такъв!

    15:11 22.05.2026

  • 41 тъй ли...

    10 0 Отговор

    До коментар #25 от "Когато слагаш простотията на почит":

    То, онзиден някой беше писал, че по същото време наши младежи станали европейски по борба и още някаква победа в тениса, но никой не им обръща внимание, че народа само бангабанга подскачал.
    Падението е чутовно, а всички се радват, че са заедно в к04ината.

    15:12 22.05.2026

  • 42 МЪКЪ,МЪКЪ

    2 8 Отговор
    Русофилска МЪКЪ...Шенген, Еврозона, Джиро, Евровизия...МЪКЪ...

    15:13 22.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 А защо има информатика отделно

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Когато слагаш простотията на почит":

    за момичета и за момчета ? Не са ли равни?
    Иначе не е лошо.

    Коментиран от #51, #79

    15:13 22.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Цвете

    5 9 Отговор
    🇧🇬👍👏💯🎉💯👏👍🇧🇬ОСВЕН БЛАГОДАРНОСТ И ГОРДОСТ, НАС НИ ВИДЯ И СВЕТА. НАД МИЛИАРД СА ГЛЕДАЛИ ЕВРОВИЗИЯ.БРАВО.!

    Коментиран от #54

    15:15 22.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    "10 Факт

    50Отговор
    Тази година Бангаранга, догодина - Уга-Буга.
    Коментиран от 22

    14:59 22.05.2026"

    НЕ, ДОГОДИНА ЩЕ Е GANG(A)BANG(A).

    15:16 22.05.2026

  • 51 Поради

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "А защо има информатика отделно":

    Същата причина са отделени турнирите по шах и стрелба , защо е така явно има причина , но аз не в знам

    Коментиран от #61

    15:17 22.05.2026

  • 52 Сатана Z

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Разбирач":

    Летецът е проект също като пожарникаря .Нарича се политически инженеринг управляван от чужбина.

    15:18 22.05.2026

  • 53 ще си събираш

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Сталин":

    Ко.калите

    15:18 22.05.2026

  • 54 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор

    До коментар #47 от "Цвете":

    Евровизия се гледа от около милиона пендела - какъв милиард?!

    15:19 22.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Аха!

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Значи затова не ви върви!

    15:21 22.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 габровска

    2 2 Отговор
    бангарангата ми е по-яка от бангарангата ти

    Коментиран от #83

    15:25 22.05.2026

  • 59 Тази година 2026 на 13 юни,

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Прайд в София няма да има!!
    БПЦ организира шествие на всички законни религии в България, а бившите участници в Прайда ще носят кръста с молитви на покаяние и молби за прошка към Бога!!
    Защото Бог е велик, и като добър и помагащ Отец (родител) не се отказва от своите деца, дори да са прегрешили и да са го наранили, ще им прости и ще ги приобщи!!
    Амин.

    Коментиран от #66, #82

    15:25 22.05.2026

  • 60 Констатация

    5 1 Отговор
    Абе що не преименуваме държавата на Бангаранга, идеално шъ пасне на манталитета на населението на съвременна Бг!?

    15:31 22.05.2026

  • 61 Обаче щат за шахматисти не е отпуснат

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Поради":

    и не ги назначават на работа. А програмистите и програмиСките трябва да полуачват еднакво възнаграждение.Инак - сексизъм , сакън !

    15:34 22.05.2026

  • 62 Казуар

    4 1 Отговор
    Истерията Багаранга достигна нови висини.

    15:34 22.05.2026

  • 63 Чанга ранга

    4 1 Отговор
    Дара ПРЕЗИДЕНТ ! Да направи промените в бангаранга !

    15:35 22.05.2026

  • 64 Ханна

    7 1 Отговор
    Ох, и тази колко е зле. "Шах ли ще играем?", пита. хахаха Не, бе, просто си има етикет, селянко проста. То не бяха муцки, чупки. Неуважително и просташко поведение, но не съм и очаквала друго. Може да извадиш човек от селото, но селото от човека- никога. ;-))))))))

    15:35 22.05.2026

  • 65 КОЛЬО ПАРЪМА

    4 0 Отговор
    Няма победа тея подариха нарочно от съжаление.

    15:35 22.05.2026

  • 66 Тошкп

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Тази година 2026 на 13 юни,":

    Лавров ти ли си..

    15:41 22.05.2026

  • 67 бушприт

    1 0 Отговор
    Премиерът по свой ред увери, че ще бъдат положени максимални усилия за организацията на "Евровизия"-2027-ма г.

    15:41 22.05.2026

  • 68 венсеремост

    3 0 Отговор
    Пък на другаря Христов му е възложена задача да организира догодина Евровизия.
    Що ми се струва , че ще е по удачно " Ален мак" да организира.

    15:41 22.05.2026

  • 69 ДАРААйше

    3 0 Отговор
    Съпругът ми е турчин и семейството му живее от дълги години в България. Сестра му все още е в Турция. Племенниците ни са там. Много обичаме Турция“,

    15:41 22.05.2026

  • 70 внимание!!!

    4 0 Отговор
    «Певицата" Дара трябава да поздрави за успеха съгласно странните изисквание на ЕС, но заслужава порицание за избрания стил и грозното, неразбираемо, объркващо,нищозначещо, станинско, нелепо и крещящо изпълнение. Тя едва ли разбира за ефекта сред обикновените недрогирани хора.

    Колкото и непатриоточно да звучи едва ли нормалните българи харесват този стил. To се харесва само на хора с незавършено средно обрзование, неадекватни люде или наркозвисими. Много хора не биха рискували да се покажат на бълг сцена с подобно изпълнение

    Общото впечатление е строго отрицателно. Песента допринесе за оглупяване на народа.

    Още нещо ограбиха България чрез иска на Вирджиния Рекордсс? Сега - финансова загуба.

    15:43 22.05.2026

  • 71 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    Все още никой не смее да каже че царят е гол.
    Хареса ми предложението на Констатация(60).
    С двете ръце съм за.
    Много ще ни отива.

    15:44 22.05.2026

  • 72 Щом Дара е част

    6 0 Отговор
    От европейската политика, представям си накъде отива Европа! А Радев да си избърше лигите!
    Като беше мин председател Борисов посрещаше Лепа Брена, а сега Румчо- Дарунга.

    Коментиран от #78

    15:44 22.05.2026

  • 73 на фронтовата територия

    3 0 Отговор
    Цигания и все по голяма простотия.

    15:45 22.05.2026

  • 74 баба ранга

    6 0 Отговор
    румене
    а наште пенции кога ще увеличиш наново
    таз от 347е е слаба ракия
    претърсете чекмеджетата на тиквите да има и за нас

    15:47 22.05.2026

  • 75 Ха,ха

    2 0 Отговор
    Тоя вика,мани,мани, немаме нищо общо с сингаманга😂😂

    15:48 22.05.2026

  • 76 ТИ ПЪК ЗАЩО ЗЛОБЕЕШ

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "ЧИ ТИПЪК НА КО СА РАДВАШ":

    ДА НЕ ТЕ Е ОПЪНАЛ МЕКИЯ БОТОКСОВ НА ПУТИН!

    15:48 22.05.2026

  • 77 .....

    2 0 Отговор
    Сокерес бе ,бате😂😂

    15:50 22.05.2026

  • 78 Клета невежа копейка 🤪

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Щом Дара е част":

    Друго си е Киркоров и Шаман, който се кръсти на икона със собствения му лик, осветена от ченгето Гундяев ... 😂😂😂

    15:51 22.05.2026

  • 79 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "А защо има информатика отделно":

    Ми като да накараме тия къде вдигат щанги да играят художествена гимнастика.

    15:52 22.05.2026

  • 80 До Румен Радев

    2 0 Отговор
    Господине, преди два дни Нюргул Салимова спечели златен медал в турнира по шах за жени» Гран при» в Букурещ?
    За нея цветя няма ли или непременно трябва да е разтропана за да привлече вниманието ви?
    Май повече ви харесват разкрепостените ?А?

    15:53 22.05.2026

  • 81 И така да е!!

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Сатана Z":

    Той е роден във Варна и е български гражданин!!
    В Евровизия няма забрана български гражданин да помага на друг такъв!!
    П.П.
    Български екип е участвал в създаването на музиката на песента на Малта “Моя, Белла” по текст на Ейдан (изпълнителя на Малта), записана с музикален акомпанимент на оркестъра на БНР (българско национално радио)!!
    “Моя, Белла” е уникален музикален шедьовър, жалко че остана на 18 място в Евровизия 2026.
    Който разбира от музика, може да усети уникалното изпълнение на симфоничния оркестър на БНР, пресъздаващо дълбоките трагични емоции от една раздяла, пресъздадени в тази песен.

    15:55 22.05.2026

  • 82 Бъркаш

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Тази година 2026 на 13 юни,":

    Е значи ще има.
    По голяма концентрация на ЛГБТ, каквато е в БПЦ и РПЦ няма.
    Нека се забавляват, под каквато форма искат. Веднъж с знамена на дъгата, веднъж с черни рокли ...

    15:56 22.05.2026

  • 83 Не се пъчи,

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "габровска":

    Че ако се качиш на моя банхарарац, няма да ти се слиза

    16:00 22.05.2026

  • 84 Истината

    0 0 Отговор
    Дара обяви подръжка на Радев и кликата му. Съжалявам харесвах я, сега ми падна в очите. Талантлива ама наивна. Човек като нея трябва да си се занимава с мечтите си и да не позволява на политиците да я използват. Все едно, има един почитател по-малко от днес…

    16:03 22.05.2026

  • 85 Ааа, да вярно е

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Сталин":

    вие свястните българи живеете на помощите и се крадете, че не знаете език за да си подадете документите. Един да работи в общината и Ви прибира децките, от децата Ви краде, докато ние простите циганите си работиме и децките си взимаме и без проблем и в Германия и навсякъде.

    16:05 22.05.2026

  • 86 аман отКРЕТЕН като вас г-не

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    моля като ви е писнало от всичко си хващайте влака за москва и не се връщайте там няма евро визия

    тук е европа и ще има всичко европейско

    селяндури като вас където им е писнало от всикчко заминават на полярния пояс там няма дори обхват на телефона


    било му писнало и на нас ни е писнало отСЛЕЛЯНДУРИ ама не се изнасяте от тук , яйде чупкаата

    16:17 22.05.2026

  • 87 Радев говори официално на "ти" на Дара?!

    0 0 Отговор
    А тя пък се качва по стълбите на МС и казва на журналистите - "Добре дошли в моя замък!"!?
    Егати селянията!

    16:18 22.05.2026

  • 88 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    тя работата да не е заек да избяга?

    ако е спешна ще я свърши някой друг ако може да почакаш значи ще чака когато й дойде реда

    16:18 22.05.2026

  • 89 Електра

    1 0 Отговор
    Мунчо Боташовски както винаги се овъргаля в чужда слава, без да е допринесъл с нищо за тоя колосален успех. Успех който неговия приятелска татарска Лавра нарече Сатанински. Успех който нашите Путлерофилски слуги продължават да плюят и отричат. Но най гнусната част е че сложиха един Евромразец и 80% дебил да организира събитието Евровизия тук...

    16:20 22.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове