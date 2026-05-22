Румен Радев: Случаите на Еврото и Нотариуса трябва да бъдат разплетени

Навсякъде има остър дефицит на справедливост. Случаят с Петьо Петров – Еврото не е първият, в който гражданите са изключително разочаровани съдебната система. За съжаление досега нищо не е направено нито по този случай, нито по случая с Мартин Божанов – Нотариуса. Тези случаи не мръднаха през годините, а трябва да се разплетат. Това заяви министър-председателят Румен Радев в отговор на журналистически въпроси в парламента.
Премиерът изрази надежда да има смислен дебат в Народното събрание по Закона за съдебната власт. Радев акцентира върху значението на критериите и процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет. Според премиера те трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да има независим Висш съдебен съвет. "Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор", добави Радев. По думите му независимостта на съдебната система трябва да бъде пазена, но тя не следва да води до капсулиране. Именно затова и Законът за съдебната власт е от толкова голямо значение.
В отговор на журналистически въпрос министър-председателят потвърди, че се извършва детайлен анализ на работата на администрацията. Премиерът Радев подчерта, че механични съкращения няма да има. Целта на реформата е администрацията да работи ефективно и бързо, така че да обслужва интересите на гражданите и бизнеса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:37 22.05.2026
2 Българин
13:37 22.05.2026
3 Тома
13:37 22.05.2026
Но, успоредно с тях и тези от твойте - рубладжиите.
6 Кирил
До коментар #2 от "Българин":Е промени се, нали Еврото тупна на тиквата човек и сега вече е свободен срещи 2 евра.
13:39 22.05.2026
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Докато Борисов и Пеевски не бъдат вкарани зад решетките, нищо няма да бъде разплетено.
13:45 22.05.2026
17 Обезлюдяване
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Означава, че местният бабаит и феодал ще си ги избира и все ще е на власт.
13:46 22.05.2026
18 Възpожденец 🇧🇬
.. стана "Гласуваш за генерал, получаваш крадливи старшинки "
13:46 22.05.2026
Подкупи вземал ли сте? А давал ли сте? итн
13:47 22.05.2026
23 Нехис
Или са ваши хора и затова не ги споменаваш?
Коментиран от #44
13:49 22.05.2026
25 Пламен
Уж беше много изгоден , а сега искаме да го предоговаряме . :)
13:53 22.05.2026
29 принципен
14:00 22.05.2026
37 То и
До коментар #7 от "Дзак":Конкурсите са опорочени, така по български тертип. Нищо не става по правила. Ха ха.
14:09 22.05.2026
38 Анонимен
До коментар #3 от "Тома":Ти както какъв се имаш че клеветиш български институции
14:09 22.05.2026
41 Анонимен
До коментар #35 от "Кривоверен алкаш":Нашите кадри са по добри от вашите нали лъжи за невежи
Коментиран от #43
14:11 22.05.2026
42 гост
До коментар #33 от "Анонимен":според теб да ги хвалим за добре свършена работа ли...то ясно че няма кой да ни чуе но поне да си изкаже човек мнението по проблема..
Коментиран от #45
14:11 22.05.2026
43 Кривоверен алкаш
До коментар #41 от "Анонимен":Да прочете някъде наши и ваши,,,ако ще и от Луната да дойдат но да са порядъчни хора а не корумпирани...
Коментиран от #50
14:16 22.05.2026
44 Факт
До коментар #23 от "Нехис":Нека караме по ред, първом тея де бяха в управлението
Коментиран от #46
14:16 22.05.2026
45 Анонимен
До коментар #42 от "гост":Това не е мнение а клевета и изобщо как така едни и същи едно и също тук Само твоето мнение ли постоянно да го има тук Клевети обиди лъжи измислици защо Кой бил еди какъв си хахахаха Първо вижте тези които завладяха наистина цялата власт вижте себе си своят живот Но каквото и да кажа е все тая Човек сам отговаря за собственият си живот
Коментиран от #69, #70
14:18 22.05.2026
46 Нехис
До коментар #44 от "Факт":Последните години кой управляваше чрез служебни мунчовци?
14:18 22.05.2026
47 Т.КОЛЕВ
Поговорката в България важи още за кокошка няма прошка за милиони няма закони. ОСНОВНО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТЕ КРАДЪТ ЧРЕЗ ДАЛАВЕРИ И ТО ЗАКОННО ПРЕСВОЯВАНЕ КРАДЕНЕ.ФАКТИ
14:19 22.05.2026
50 Анонимен
До коментар #43 от "Кривоверен алкаш":И къде ги виждаш сега тези почтени сега Жадно се настаниха огромен брой регреси в парламента самоназначават на 10 хиляди евро Почтено завладяха цялата власт нали с Йотова тандем с Радев Йотова никога никой не гласувал за нея за президент Много порядъчно е да завладееш цялата власт нали и да искаш да господстваш самозабравили се
Коментиран от #68
14:22 22.05.2026
52 Нехис
До коментар #48 от "Браво":Истинският държавник, троле, не слугува на чужда държава и не сключва неизгодни договори.
Нито пък продава митничарски постове и не защитава престъпници като Черепа.
По-полека да не се наакаш.
14:24 22.05.2026
55 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Цялата власт бе в него без да има кой да му пречи. Нещо направил ли е, което да ви дава надежда, че ще направи сега ?!
В двете служебни правителства на Главчвев, всички кадри бяха на ГЕРБ Ново начало и руската мафия.
14:32 22.05.2026
56 Анонимен
До коментар #53 от "Ще лъснат":Да на тези които сега завладяха цялата държава ЕС гюрови незаконници касиране на фалшивитеизбори
14:32 22.05.2026
58 Конкурси
До коментар #7 от "Дзак":има дори и за хигиенни работници. Но има и конкурсни комисии и ръководители на служби и ведомства.
14:40 22.05.2026
59 Гyмен кРадев БОгаТАШа
Мунчо дали е разбрал, че цялата власт отново е в него и се очаква да действа, а не да говори в бъдеще пожелателно време.
14:40 22.05.2026
64 Нелепа нидея
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И в САЩ не е така. Федералните не се избират. Тук ако шефа на полицията се избира пряко ще има пълна шуробаджанащина в малките градове. Изключително нелепа идея. По големите рододве ще печелят винаги
14:44 22.05.2026
67 Да бе да
До коментар #12 от "тонколона":Очаквай си.
14:45 22.05.2026
68 Кривоверен алкаш
До коментар #50 от "Анонимен":и аз не ги виждам но ако не дойдат читави хора,ще е все същото..а нещо трябва да се промени към по добро.
14:45 22.05.2026
69 гост
До коментар #45 от "Анонимен":Човек пиши по същество,не разтягай локуми... бъди честен,,,доволен ли си от работата на Съдебната Система...и ако си доволен иди на лекар ,,,на момента...
14:48 22.05.2026
70 Герги
До коментар #45 от "Анонимен":Нещо ти куца пунктоацията...или пък сега, какво е пунктоация..
14:50 22.05.2026
75 Моряка
До коментар #61 от "Сталин":Боко и Шиши си кажат още преди да се пусне тока.Ще оправим дефицита на бюджета за няколко години напред.Справедливо е обаче преди тези мафиоти да вържем топките на Иван Костов - най горемия крадец в българската история,както и на поставеното му лице Славчо Христов.Ще вържем още няколко бюджета,заедно с магистрали Хемус,Черно море,АЕЦ Белене и тунела под връх Шипка.Пък после,при бай Ставри.Там ще ги уважат,по много пъти.На потомството.за пример.
16:22 22.05.2026