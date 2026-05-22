Румен Радев: Случаите на Еврото и Нотариуса трябва да бъдат разплетени

Навсякъде има остър дефицит на справедливост. Случаят с Петьо Петров – Еврото не е първият, в който гражданите са изключително разочаровани съдебната система. За съжаление досега нищо не е направено нито по този случай, нито по случая с Мартин Божанов – Нотариуса. Тези случаи не мръднаха през годините, а трябва да се разплетат. Това заяви министър-председателят Румен Радев в отговор на журналистически въпроси в парламента.

Премиерът изрази надежда да има смислен дебат в Народното събрание по Закона за съдебната власт. Радев акцентира върху значението на критериите и процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет. Според премиера те трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да има независим Висш съдебен съвет. "Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор", добави Радев. По думите му независимостта на съдебната система трябва да бъде пазена, но тя не следва да води до капсулиране. Именно затова и Законът за съдебната власт е от толкова голямо значение.

В отговор на журналистически въпрос министър-председателят потвърди, че се извършва детайлен анализ на работата на администрацията. Премиерът Радев подчерта, че механични съкращения няма да има. Целта на реформата е администрацията да работи ефективно и бързо, така че да обслужва интересите на гражданите и бизнеса.