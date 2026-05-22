Румен Радев: Случаите на Еврото и Нотариуса трябва да бъдат разплетени

22 Май, 2026 13:36 1 922 75

Извършва се детайлен анализ на работата на администрацията

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Навсякъде има остър дефицит на справедливост. Случаят с Петьо Петров – Еврото не е първият, в който гражданите са изключително разочаровани съдебната система. За съжаление досега нищо не е направено нито по този случай, нито по случая с Мартин Божанов – Нотариуса. Тези случаи не мръднаха през годините, а трябва да се разплетат. Това заяви министър-председателят Румен Радев в отговор на журналистически въпроси в парламента.

Премиерът изрази надежда да има смислен дебат в Народното събрание по Закона за съдебната власт. Радев акцентира върху значението на критериите и процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет. Според премиера те трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да има независим Висш съдебен съвет. "Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор", добави Радев. По думите му независимостта на съдебната система трябва да бъде пазена, но тя не следва да води до капсулиране. Именно затова и Законът за съдебната власт е от толкова голямо значение.

В отговор на журналистически въпрос министър-председателят потвърди, че се извършва детайлен анализ на работата на администрацията. Премиерът Радев подчерта, че механични съкращения няма да има. Целта на реформата е администрацията да работи ефективно и бързо, така че да обслужва интересите на гражданите и бизнеса.


  • 1 Последния Софиянец

    40 5 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като в САЩ за да се изчисти системата.

    Коментиран от #15, #17, #64

    13:37 22.05.2026

  • 2 Българин

    32 19 Отговор
    Всичко си остава по старому. Нищо няма да се промени.

    Коментиран от #6

    13:37 22.05.2026

  • 3 Тома

    37 3 Отговор
    Няма как като прокуратура съд и полиция са мафията в България

    Коментиран от #38

    13:37 22.05.2026

  • 4 Сериозно

    17 7 Отговор
    тъй ли каза ? По - добре е нищо !

    13:38 22.05.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    16 12 Отговор
    За това - аплодирам !
    Но, успоредно с тях и тези от твойте - рубладжиите.

    13:39 22.05.2026

  • 6 Кирил

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Е промени се, нали Еврото тупна на тиквата човек и сега вече е свободен срещи 2 евра.

    13:39 22.05.2026

  • 7 Дзак

    23 2 Отговор
    Като няма конкурси, на бюджетни заплати са назначавани с ходатайства!

    Коментиран от #37, #58

    13:40 22.05.2026

  • 8 Типичното

    23 6 Отговор
    мотаене и голословие , никога нищо конструктивно и директно ! Като от друг свят....

    13:41 22.05.2026

  • 9 Костенурката

    20 9 Отговор
    плешива ли ще ги разплете, едва ли. И твоите мръсотии трябва да бъдат разплетени

    13:42 22.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хехе

    21 3 Отговор
    Сабхля имаше статия, че тиквата не познава никакви джуджета и не е чувал за тях.

    13:43 22.05.2026

  • 12 тонколона

    10 20 Отговор
    Много вярвам, че вдигнатият юмрук от един истински генерал и възгласът "Мутри вън" не са само поза. Мисля, че някои си правят сметката, че това е само фраза, но доколкото се отнася до генералска дума, и то не на перкетен генерал, очаквам сериозни промени към по-добро.

    Коментиран от #67

    13:43 22.05.2026

  • 13 Какви ги говориш

    17 0 Отговор
    Та те се множат. Миналата седмица хванаха дузина, тази седмица съдът ги освободи.

    13:44 22.05.2026

  • 14 Дрън, дрън съветски чугун

    17 5 Отговор
    Докато вика трябва и ще, всички работещи в администрацията са изгонени и на тяхно място се поставят доказано корумпирани кадри на ГЕРБ Ново начало и БКП.

    13:44 22.05.2026

  • 15 Виж сега,

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Докато Борисов и Пеевски не бъдат вкарани зад решетките, нищо няма да бъде разплетено.

    13:45 22.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Обезлюдяване

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Означава, че местният бабаит и феодал ще си ги избира и все ще е на власт.

    13:46 22.05.2026

  • 18 Възpожденец 🇧🇬

    14 8 Отговор
    Приказката : "Гласуваш за слави, получаваш палячовците тошко и бабанката".
    .. стана "Гласуваш за генерал, получаваш крадливи старшинки "

    13:46 22.05.2026

  • 19 хаха

    15 0 Отговор
    Тестове за лоялност за всичките "висши" държавни служители. Полиграф и им се набива ботуша като не го издържат.
    Подкупи вземал ли сте? А давал ли сте? итн

    13:47 22.05.2026

  • 20 ти да видиш

    12 0 Отговор
    И кво прайм ся??? 2500€ гаранция и е чист,изворна водичка!!!??? За милиони нема закони за кокошка нема прошка! Истина е!!!

    13:48 22.05.2026

  • 21 Хе-хе

    7 0 Отговор
    Някой бе казал, че управникът носи в управлението предишната си професия! В този смисъл, Правителството в момента прави оценка на обстановката - противник, сопствени сили, логистики, местност и военни му работи! Накрая ще атакуват баира, както колегите им на всички маневри от сто години насам! Хората от древността са казали и Тома Биков припомни - мафия се премахва само с военна диктатура, а не с парламентарен контрол! Докато лепят картните листове, рисуват, чертаят планове и пишат Заповедта за атака, войнага взела, че свършила!

    13:48 22.05.2026

  • 22 Иван Грозни

    9 7 Отговор
    Правилен подход. Работа и пак работа както казваже боко и нищо не правеше по въпроса. За него работата означаваше пак да го изберат, но уви преумориха се от работа/преяждане/ и започват здрава диета препоръчана от доктор Радев.

    13:48 22.05.2026

  • 23 Нехис

    13 0 Отговор
    Другарю Естонски, а ще разплитаме ли Черепа, Бобокови и Цветан Мустакът от КТБ?
    Или са ваши хора и затова не ги споменаваш?

    Коментиран от #44

    13:49 22.05.2026

  • 24 Като

    9 2 Отговор
    чорапи ! И накрая - нищо !

    13:50 22.05.2026

  • 25 Пламен

    13 5 Отговор
    Ко стана с ,,Боташ" ?
    Уж беше много изгоден , а сега искаме да го предоговаряме . :)

    13:53 22.05.2026

  • 26 Рукавишников

    15 1 Отговор
    Девет години Радев казваше трябва. Да, трябваше много неща да се направят, но нямаше кой. Радев трябва час по скоро да излезе от обувките "трябва". Той е човекът, който сега трябва да направи каквото трябва.

    13:55 22.05.2026

  • 27 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Мафията ги реши, каза че е невинен и го глобиха с пари за един наем на апартамент в широк център.... Тая държава ще и трябват поне 10-15 години докато се изчисти от тумори

    13:55 22.05.2026

  • 28 К.Радев

    4 2 Отговор
    Обаче случаят "Петрохан" не !

    13:58 22.05.2026

  • 29 принципен

    8 5 Отговор
    докато не вкарате няколко тикви и дебелаци в затвора нищо няма да промените в тая страна,стягайте се,или ще ви изхвърлим на бунището на историята!!!

    Коментиран от #33

    14:00 22.05.2026

  • 30 За твое добро

    7 2 Отговор
    Господин Трябва,вече не става с трябва да се направи.Почвай да правиш.

    14:04 22.05.2026

  • 31 Анонимен

    4 6 Отговор
    Месията защо си решил че ти можеш да раздаваш справедливост България е парламентарна демокрация Месията в Европа сме и в Еврозоната сме България няма нужда от проруски

    14:04 22.05.2026

  • 32 Колко

    6 1 Отговор
    години още ще ги разплитат ? Това е просто несериозно !

    14:06 22.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Да да

    6 4 Отговор
    Нотариуса,Еврото ,Трактора Гешев - всичка знае герберската мутра

    14:08 22.05.2026

  • 35 Кривоверен алкаш

    6 2 Отговор
    Подмяна на всички съдии и прокурори с нови надеждни кадри...Тези корумпета нямат оправяне,по скоро ще претопят и новите,..чистите..

    Коментиран от #41

    14:08 22.05.2026

  • 36 Бай Рундьо

    7 2 Отговор
    зачеркна парламента, пусна кутки и мутки да лаят глупости бяга като хлебарка от светлина да не го погне кривосъдието ама дудне за разплитане на случаите на други бандюги. Как е "немския модел", кога ще ги стигнем германците плешо?

    14:09 22.05.2026

  • 37 То и

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Конкурсите са опорочени, така по български тертип. Нищо не става по правила. Ха ха.

    14:09 22.05.2026

  • 38 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Ти както какъв се имаш че клеветиш български институции

    14:09 22.05.2026

  • 39 дядо дръмпир обича скара...

    1 0 Отговор
    на пазара говорят....единият бил на кости ,а другият ....на кайма......

    14:10 22.05.2026

  • 40 Факт

    5 0 Отговор
    Булгаранга

    14:10 22.05.2026

  • 41 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Кривоверен алкаш":

    Нашите кадри са по добри от вашите нали лъжи за невежи

    Коментиран от #43

    14:11 22.05.2026

  • 42 гост

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    според теб да ги хвалим за добре свършена работа ли...то ясно че няма кой да ни чуе но поне да си изкаже човек мнението по проблема..

    Коментиран от #45

    14:11 22.05.2026

  • 43 Кривоверен алкаш

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Анонимен":

    Да прочете някъде наши и ваши,,,ако ще и от Луната да дойдат но да са порядъчни хора а не корумпирани...

    Коментиран от #50

    14:16 22.05.2026

  • 44 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Нехис":

    Нека караме по ред, първом тея де бяха в управлението

    Коментиран от #46

    14:16 22.05.2026

  • 45 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "гост":

    Това не е мнение а клевета и изобщо как така едни и същи едно и също тук Само твоето мнение ли постоянно да го има тук Клевети обиди лъжи измислици защо Кой бил еди какъв си хахахаха Първо вижте тези които завладяха наистина цялата власт вижте себе си своят живот Но каквото и да кажа е все тая Човек сам отговаря за собственият си живот

    Коментиран от #69, #70

    14:18 22.05.2026

  • 46 Нехис

    9 0 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    Последните години кой управляваше чрез служебни мунчовци?

    14:18 22.05.2026

  • 47 Т.КОЛЕВ

    2 0 Отговор
    ТО МНОГО ДЛУЧАЙ СЕ РСЗПЛИТАТ В БЪЛГАРИЯ НО НАКАЗАНИЕ НЯМА.
    Поговорката в България важи още за кокошка няма прошка за милиони няма закони. ОСНОВНО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТЕ КРАДЪТ ЧРЕЗ ДАЛАВЕРИ И ТО ЗАКОННО ПРЕСВОЯВАНЕ КРАДЕНЕ.ФАКТИ

    14:19 22.05.2026

  • 48 Браво

    0 13 Отговор
    на Генерал Радев - въздушен ас, боен пилот, далновиден политик, истински държавник, родолюбец и патриот!

    Коментиран от #52

    14:20 22.05.2026

  • 49 Гн Радев

    7 1 Отговор
    Тези съдии са ваши съпартйци от времето на бай тошо нито съдят по зако нито пък вкарват в затвора престъпниците.Те са се превърнали в престъпници и никой не може да ги мръдне.

    14:21 22.05.2026

  • 50 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Кривоверен алкаш":

    И къде ги виждаш сега тези почтени сега Жадно се настаниха огромен брой регреси в парламента самоназначават на 10 хиляди евро Почтено завладяха цялата власт нали с Йотова тандем с Радев Йотова никога никой не гласувал за нея за президент Много порядъчно е да завладееш цялата власт нали и да искаш да господстваш самозабравили се

    Коментиран от #68

    14:22 22.05.2026

  • 51 Мерцо

    2 0 Отговор
    Банга ранга на всичкииии !

    14:23 22.05.2026

  • 52 Нехис

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Браво":

    Истинският държавник, троле, не слугува на чужда държава и не сключва неизгодни договори.
    Нито пък продава митничарски постове и не защитава престъпници като Черепа.
    По-полека да не се наакаш.

    14:24 22.05.2026

  • 53 Ще лъснат

    2 0 Отговор
    Много наssрани задниzи

    Коментиран от #56

    14:26 22.05.2026

  • 54 прокуратурата

    7 0 Отговор
    цялата прокуратурата са оплетени като свински и мафиотски черва а нищо чудно да свали мафиотската прокуратура обвиненията и европейската заповед срещу него да може да го набарат и да го убият да няма доказателства срещу съдебната мафия и ВСС пепи еврото по доре да отиде в брюксел и да докладва цялата мафия на тиквата и прасето е овладяна от тях иначе ако се върне в българия ще го очисят като другите

    14:31 22.05.2026

  • 55 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    2 2 Отговор
    кРадев управлява 2 години еднолично, така както управлява престъпника Путлер.
    Цялата власт бе в него без да има кой да му пречи. Нещо направил ли е, което да ви дава надежда, че ще направи сега ?!
    В двете служебни правителства на Главчвев, всички кадри бяха на ГЕРБ Ново начало и руската мафия.

    14:32 22.05.2026

  • 56 Анонимен

    0 3 Отговор

    До коментар #53 от "Ще лъснат":

    Да на тези които сега завладяха цялата държава ЕС гюрови незаконници касиране на фалшивитеизбори

    14:32 22.05.2026

  • 57 2234

    3 1 Отговор
    Що не разплетете Петрохан и пред комисия цялото ПП ДБ.

    14:39 22.05.2026

  • 58 Конкурси

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    има дори и за хигиенни работници. Но има и конкурсни комисии и ръководители на служби и ведомства.

    14:40 22.05.2026

  • 59 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    6 0 Отговор
    "Случаите на Еврото и Нотариуса трябва да бъдат разплетени " ????!!!!!!

    Мунчо дали е разбрал, че цялата власт отново е в него и се очаква да действа, а не да говори в бъдеще пожелателно време.

    14:40 22.05.2026

  • 60 Цвете

    2 0 Отговор
    ВЧЕРА ГО " ОСВОБОДИХА " ТОЗИ ЕВРО? И ИМЕТО НЕ ЖЕЛАЯ ДА СПОМЕНАВАМ .3, 800 КИЛОГРАМА ЗЛАТО ИЗЧЕЗНА " БЕЗСЛЕДНО " И ТОЗИ АНГЕЛ НА ЧЕСТТА Е СВОБОДЕН ГРАЖДАНИН С МИНИМАЛНА ГЛОБА, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД С КАКВИ КРАДЕНИ СРЕДСТВА ДЕЙСТВА.КАТО Е НЕПОКВАРЕН ,ЗАЩО СЕ КРИЕ? ЛЮБЕНА ОТ КЪДЕ ИМА ПАРИ ЗА ЛУКСОЗНИЯТ АПАРТАМЕНТ ? ГОЛЯМА ПАЯЖИНА ИМА ОКОЛО ТОВА БИВШЕ СЕМЕЙСТВО?! РУСИНОВА ВЪРНА ЛИ КАБРИОЛЕТА НА ЯВОР ЗЛАТАНОВ? 🎭🤦‍♂️😠🫡🤔👨‍🎓🚔

    14:41 22.05.2026

  • 61 Сталин

    4 4 Отговор
    Арестувайте Тиквата и Прасето и закачете жиците за топките и всичко ще си кажат

    Коментиран от #75

    14:41 22.05.2026

  • 62 Тошко

    7 0 Отговор
    Радев освен да плете интриги друго не може.

    14:42 22.05.2026

  • 63 Цвете

    3 0 Отговор
  • 64 Нелепа нидея

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И в САЩ не е така. Федералните не се избират. Тук ако шефа на полицията се избира пряко ще има пълна шуробаджанащина в малките градове. Изключително нелепа идея. По големите рододве ще печелят винаги

    14:44 22.05.2026

  • 65 Малката русалка

    3 0 Отговор
    Цирк Балкански

    14:44 22.05.2026

  • 66 Реалист

    6 0 Отговор
    Фатмак, кога ще се разплете случаят Боташ?! Не се прави на ударен, крадлив слуга на Мафията...

    14:45 22.05.2026

  • 67 Да бе да

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "тонколона":

    Очаквай си.

    14:45 22.05.2026

  • 68 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Анонимен":

    и аз не ги виждам но ако не дойдат читави хора,ще е все същото..а нещо трябва да се промени към по добро.

    14:45 22.05.2026

  • 69 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Анонимен":

    Човек пиши по същество,не разтягай локуми... бъди честен,,,доволен ли си от работата на Съдебната Система...и ако си доволен иди на лекар ,,,на момента...

    14:48 22.05.2026

  • 70 Герги

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Анонимен":

    Нещо ти куца пунктоацията...или пък сега, какво е пунктоация..

    14:50 22.05.2026

  • 71 Рублевка

    1 2 Отговор
    Малей! Как му се нахвърлят на господин Премиера още от първия ден! Като хиени, подушил кръв! След 35 години кражби от тоя и оня, искате да оправи държавата за три седмици. Трябва да минат още 35 години на градеж, за да се възстановят разрушенията и да се обуздаят мутрите, олигарсите и държавните заеми.

    15:01 22.05.2026

  • 72 Разплитай

    2 1 Отговор
    за това ти дадоха цялата власт. Преди плетки плетеше, сега имаш мандат да разплиташ свои и чужди плетки. И сто дни не ти трябват след като 9 години управляваш, от които две и половина еднорично. От теб освен "Боташ" друго няма

    15:11 22.05.2026

  • 73 Муньо Маринкин

    1 1 Отговор
    Боташите нищо няма да свършите и вече се гушнахте с Буци и Шишко да щавите малоумното стадо до смърт!

    15:41 22.05.2026

  • 74 Случаят на Петрохан-СЪЩО!!!

    0 0 Отговор
    Нима смъртта на шест човека,мжду които и деца, не заслужава да излезе истината наяве!?2018г. бяха убити шест човека и куче,2026 отново!Искаме истината!Малко са хората които дърпат конците на ДАНС,МВР и Прокуратура!Искаме ефктивни присъди!!!

    15:57 22.05.2026

  • 75 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Сталин":

    Боко и Шиши си кажат още преди да се пусне тока.Ще оправим дефицита на бюджета за няколко години напред.Справедливо е обаче преди тези мафиоти да вържем топките на Иван Костов - най горемия крадец в българската история,както и на поставеното му лице Славчо Христов.Ще вържем още няколко бюджета,заедно с магистрали Хемус,Черно море,АЕЦ Белене и тунела под връх Шипка.Пък после,при бай Ставри.Там ще ги уважат,по много пъти.На потомството.за пример.

    16:22 22.05.2026

