Бедствено положение и в Горна Оряховица

Община Горна Оряховица обяви бедствено положение заради затлачени мостове до републикански пътища и преливане на река Янтра, съобщи за БНР областният управител Марин Богомилов.



Във Велико Търново и Дебелец са евакуирани много хора, чиито имоти са наводнени. Засегнати са и няколко великотърновски села. Няма пострадали хора, посочи кметът Даниел Панов.



Няма прелели и изпуснати язовири, които да са причинили бедствието във Великотърновско и Габровско, посочи за общественото радио комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, който дойде на място във Велико Търново да види обстановката.



Най-тежко остава положението във Велико Търново. Наводнени са много къщи. Хората се подготвят за евакуация.



Залят е целият двор на Историческата църква "Свети 40 мъченици", но водата не е влязла в храма.



В най-засегнатия квартал "Асенов", тук са екипи на полицията, пожарната, линейки, военни, които помагат на хората. Добрата новина е, че няма поражения по шатрите и животните на поляните край Петропавловския манастир до Лясковец, където се провежда Националния събор на овцевъдите.



Обстановката в Ловешка област е усложнена. Нивата на реките са се покачили значително и на места има разливи.



Най-критично е в град Априлци, където тази вечер е планирана тържествена заря-проверка, съобщи заместник-кметът Красимир Колев.



"Обстановката е опасна, така да кажа, защото реките са придошли - и река Отстрешка, и река Видима бяха към 06:00 ч., на места излязоха от коритото си. Имаше няколко залети къщи, евакуирахме една възрастна жена, на която беше водата стигнала до под мишниците ѝ, и успяхме да я извадим. Сега вече оглеждаме навсякъде по-ниските точки, където са разположени къщите и всички хора от Априлци си помагаме заедно и обхождаме територията на града и на общината е голяма и трябва да видим всички възлови места, защото огромни канари носи водата. Трябва да спре да вали горе. Само това се молим. Обхождаме жителите в ниските места, за да им окажем съдействие", обясни пред БНР Колев.



Към момента няма информация за пострадали или застрашени хора.



"За момента нямаме информация за пострадали хора, както казах, евакуирахме една възрастна самотно живееща жена, заведохме я в дома за възрастни хора, където да я пооблекат, където да я стоплят, защото тя просто се държеше за масата си и чакаше спасение", посочи още заместник-кметът на Априлци Красимир Колев.

