Новини
България »
Бедствено положение и в Горна Оряховица

Бедствено положение и в Горна Оряховица

23 Май, 2026 09:44, обновена 23 Май, 2026 09:45 1 008 5

  • горна оряховица-
  • априлци-
  • бедствие-
  • дъждове

Обстановката в Ловешка област е усложнена. Нивата на реките са се покачили значително и на места има разливи

Бедствено положение и в Горна Оряховица - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Община Горна Оряховица обяви бедствено положение заради затлачени мостове до републикански пътища и преливане на река Янтра, съобщи за БНР областният управител Марин Богомилов.

Във Велико Търново и Дебелец са евакуирани много хора, чиито имоти са наводнени. Засегнати са и няколко великотърновски села. Няма пострадали хора, посочи кметът Даниел Панов.

Няма прелели и изпуснати язовири, които да са причинили бедствието във Великотърновско и Габровско, посочи за общественото радио комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, който дойде на място във Велико Търново да види обстановката.

Най-тежко остава положението във Велико Търново. Наводнени са много къщи. Хората се подготвят за евакуация.

Залят е целият двор на Историческата църква "Свети 40 мъченици", но водата не е влязла в храма.

В най-засегнатия квартал "Асенов", тук са екипи на полицията, пожарната, линейки, военни, които помагат на хората. Добрата новина е, че няма поражения по шатрите и животните на поляните край Петропавловския манастир до Лясковец, където се провежда Националния събор на овцевъдите.

Обстановката в Ловешка област е усложнена. Нивата на реките са се покачили значително и на места има разливи.

Най-критично е в град Априлци, където тази вечер е планирана тържествена заря-проверка, съобщи заместник-кметът Красимир Колев.

"Обстановката е опасна, така да кажа, защото реките са придошли - и река Отстрешка, и река Видима бяха към 06:00 ч., на места излязоха от коритото си. Имаше няколко залети къщи, евакуирахме една възрастна жена, на която беше водата стигнала до под мишниците ѝ, и успяхме да я извадим. Сега вече оглеждаме навсякъде по-ниските точки, където са разположени къщите и всички хора от Априлци си помагаме заедно и обхождаме територията на града и на общината е голяма и трябва да видим всички възлови места, защото огромни канари носи водата. Трябва да спре да вали горе. Само това се молим. Обхождаме жителите в ниските места, за да им окажем съдействие", обясни пред БНР Колев.

Към момента няма информация за пострадали или застрашени хора.

"За момента нямаме информация за пострадали хора, както казах, евакуирахме една възрастна самотно живееща жена, заведохме я в дома за възрастни хора, където да я пооблекат, където да я стоплят, защото тя просто се държеше за масата си и чакаше спасение", посочи още заместник-кметът на Априлци Красимир Колев.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    11 2 Отговор
    Лошите комунисти построиха язовири напоителни системи и канали и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това ,окрадоха тръбите и помпените станции ,изсякоха гората и на лято пак нямат вода да гасят пожарите на къщите си ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    09:47 23.05.2026

  • 2 Сталин

    6 2 Отговор
    Това е божие наказание за бангирангите

    09:48 23.05.2026

  • 3 Киро брейка

    2 2 Отговор
    Довечера ще правя лайв от наводнението в моя ютуб канал 😏

    09:50 23.05.2026

  • 4 Дарабарафара

    4 2 Отговор
    На събора на овцевъдите ще се проведе състезание по плуване с коч

    09:54 23.05.2026

  • 5 Муня

    3 0 Отговор
    Ще ви спасиии.

    10:15 23.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове