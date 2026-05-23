Явор Гечев: Държавата няма амбицията директно да определя цени, а да "изсветли" ценообразуването

23 Май, 2026 11:00, обновена 23 Май, 2026 10:05

Липсата на единен координационен механизъм затруднява реакцията на държавата при бедствия и наводнения, отбеляза депутатът от "Прогресивна България"

Депутатът от парламентарната група на "Прогресивна България" Явор Гечев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" актуалните теми около бедствията, цените на храните, работата на институциите и състоянието на държавата.

Според него доверието към институциите минава не само през контрол, а и през ефективна превенция и координация между различните структури.

Гечев подчерта, че при бедствия и наводнения липсата на единен координационен механизъм затруднява реакцията на държавата:

"При водите не става въпрос кой е собственик на инсталацията, защото когато завали порой, той не пита кой отговаря за даденото нещо. Затова трябва според мен да има звено, което да координира всички действия по отношение на цялата верига."

По отношение на цените на храните и мерките, които управляващите подготвят срещу нелоялните търговски практики, Явор Гечев заяви:

"В съвременния свят пазарната икономика не е съвсем пазарна. И тя не е пазарна, защото ние хората я нарушаваме. Няма чисто свободен пазар. Ако има такъв, всичко ще беше чудесно."

По думите му държавата няма амбицията директно да определя цени, а да "изсветли" веригата на ценообразуване:

"Ние не се впуснахме в това да контролираме пазара, а по-скоро да ползваме най-добрите европейски практики по отношение на това да връщаме пазара какъвто е, защото той в момента има изкривяване."

Той допълни, че според анализите на институциите има сериозни проблеми във формирането на цените:

"Има необясними формулировки, как един продукт от търговията на едро до щанда да се вдига няколко пъти.

Гечев заяви, че управляващите са подготвени за сблъсък с нелоялните практики, ако бизнесът не покаже готовност за партньорство:

"Това, което не пише е, че ние се готвим за този дебат много дълго време, че знаем много добре моделите, които се използват по отношение на формиране на цените. Ние не търсим враг. Но ако нямаме партньорство, ако няма социалния ангажимент и отговорност към българския пазар, тогава има държава."

Според него проблемът не е само в големите търговски вериги, но именно те имат най-силно влияние върху пазара:

"Концентрацията на големите вериги наистина е много голяма. Тоест, те имат значителна пазарна сила, с която могат да влияят на пазара по друг начин."

Явор Гечев очерта и част от мерките, които според управляващите трябва да стимулират родното производство:

"В момента подготвяме описание и евентуално след това задействане на гаранционни фондове на българска продукция, на българските пазари, включително гаранционни фондове за ликвидност."

Той посочи, че субсидиите трябва да бъдат обвързани с реална продукция и присъствие на пазара:

"В нашата програма много ясно сме си написали, че субсидирането, поощряването на мерките трябва да са само по отношение на продукция, която е попаднала в търговски стокооборот, не просто производството, заради самото производството."

Според депутата най-големият проблем е липсата на прозрачност в крайната цена.

По темата за корупцията в Министерството на земеделието Гечев призна, че проблеми има, но подчерта, че са нужни системни решения. Той даде пример с проследимостта на храните и контрола върху качеството:

"Ние сме предложили цялостен регистър по проследимост на веригата за търговия, т.е. какво влиза в държавата, къде е, къде е отишло до търговията на дребно."

Според него подобна система би позволила по-бързо изтегляне на опасни храни от пазара. Депутатът добави още, че няма основания за масов страх сред служителите в държавната администрация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    Брюксел унищожи селското стопанство в България.Всичко е внос и затова цените са по високи от другите страни в Еврозоната.А и ДДС на храните в България е четири пъти по голямо от другите страни.

    Коментиран от #2, #12, #30, #31, #32

    10:09 23.05.2026

  • 2 Гост

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе не е баш така, от Гърция внасят чИреши на 1.50, а тукашните искат да продават за 4.

    Коментиран от #5

    10:11 23.05.2026

  • 3 Анонимен

    7 4 Отговор
    Василев розово прасе площадите тичайте кордон направете червените другари цялата власт са завладели Василев излизайте мълчите сега

    Коментиран от #4

    10:13 23.05.2026

  • 4 Хаха

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Анонимен гербаджия.

    Коментиран от #8

    10:15 23.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Половината череши се развалят и затова търговците трябва да ги продават на двойни цени за да са на нула

    Коментиран от #6

    10:17 23.05.2026

  • 6 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Епа да ги държат на климатици, едно врече са ги държали във хладилни помещения МРАЗ, сега климатици бол.

    10:22 23.05.2026

  • 7 ма ДУРО

    5 1 Отговор
    Бабанко...
    100 на 100 е отгледан в загражденията на Гергов

    Коментиран от #16

    10:23 23.05.2026

  • 8 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Хахахахахахаха кой ти каза това и защо сипеш квалификации към непознат за теб човек хахахахахаха каквото е написано от мен беше сътворено от Василев шайката около него и онези безделниците по улиците Кой нормален работещ човек има време да тича по улиците Хахахаха

    10:24 23.05.2026

  • 9 аааа

    5 5 Отговор
    Какво означава "да изсветли ценообразуването" като за всяка покупка на стока се издава фактура, от където ясно се вижда от къде и за колко е купена? Колко по изсветлено може да бъде? Да имплантират чипове в мозъците на търговците да им четат мислите и да ги пускат в ютуб, или какво?

    10:31 23.05.2026

  • 10 Червени буржоа

    3 2 Отговор
    Тоя оядения защо говори от името на държавата, някаква бащиния ли му е?

    10:36 23.05.2026

  • 11 Без име

    5 3 Отговор
    660 хиляди на държавна хранилка нямат проблем с цените. Особено пък онези с пенсия и заплата, че и с телк. Да му мислят пенсионерите с минимални пенсии и тези на минимална заплата. При положение, че има кой да купува, цените няма как да паднат.

    Коментиран от #23

    10:38 23.05.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Износът на домати от България в момента възлиза на около 11 000 – 13 000 тона годишно.

    🌍 Основни дестинации за износ
    По данни на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), по-голямата част от българския износ е насочен към съседни държави и пазари в рамките на Европейския съюз:

    Министерство на земеделието и храните
    Румъния – Водещ пазар, където се реализира над половината от общия експорт.

    Унгария – Втората най-важна дестинация за българските производители.

    Германия, Чехия и Австрия – По-малки обеми, насочени предимно към специфични пазарни ниши или биопродукция.

    Що ли БЪлгарските домати ги нема у нас.
    А ги има в Румъния, Унгария, Германия.
    Явно там плащат по добре.

    10:41 23.05.2026

  • 13 Тошко

    7 2 Отговор
    По-безсмислено нещо не бях чел,бял...бял...бля...

    10:42 23.05.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 2 Отговор
    България изнася средно около 20 000 тона краставици.

    Основни пазари и тенденции

    Основни дестинации: Българската продукция се реализира най-успешно в страни като Германия, Румъния и Полша.

    Оранжерийно производство: Голяма част от експорта се формира от ранни оранжерийни краставици. Те се търсят на европейските пазари заради по-високите вкусови качества, които предлагат спрямо хидропонната продукция от Западна Европа.

    Що ли ги изнасяме за ЕС.
    Щото плащат по добре.

    10:50 23.05.2026

  • 15 Дориана

    2 2 Отговор
    Разбила се точно така докато защитниците и съюзниците на корупционния модел Борисов-Пеевски се надпреварват в ефир да лъжат и плашат обществото умишлено от типа -Аз не искам на мен да ми е добре , а на Вуте да му е зле. Така, че към мафията и корупцията заедно с техните защитници трябва да се приложат крути мерки.

    Коментиран от #22

    10:50 23.05.2026

  • 16 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "ма ДУРО":

    Сериозна гуша !!! Нема две , пет ....а телото ще разцепи фотьойла !!!

    10:52 23.05.2026

  • 17 Гогата Чаушев

    4 1 Отговор
    Съгласен съм с изложеното – при екстремни ситуации и сложни системи е нужна ясна координация, а не разпокъсана отговорност. Същото важи и за пазара на храни – той не е напълно „свободен“ в реалността и затова е важно да има правила и контрол срещу нелоялни практики, за да се защитят потребителите и да се гарантира по-справедлива среда.

    10:56 23.05.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор
    Износът на прясна българска чушка (пипер) е около 3000 тона годишно.


    Динамиката на сектора се характеризира със следните основни специфики:

    Структура и обем на износа

    Пресни чушки: Търговията с пресен пипер зад граница е силно ограничена. Годишният експорт обикновено варира между 1000 и 1700 тона в зависимост от климатичните условия и реколтата за съответната година.

    Преработен пипер: Основната част от българския пипер, който напуска страната, не е в пресен вид. Той се изнася под формата на преработена продукция – консерви, замразени чушки, лютеница или подправки (млян червен пипер).

    Що ли изнасяме и чушките за ЕС.
    Щото плащат повече.

    10:59 23.05.2026

  • 19 Държавата Трябва !

    3 1 Отговор
    Да Координира !

    Икономиката !

    За Да Знае !

    С Какво си Има Работа !

    11:36 23.05.2026

  • 20 Държавата !

    4 0 Отговор
    Бъро !

    Статистика !

    Май !

    Не И Е !

    Това !

    Работата !

    11:37 23.05.2026

  • 21 Честита "промяна" (поредната)

    3 2 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    11:40 23.05.2026

  • 22 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    15 Виждам само едно тук По голяма корупция от 15 и по голяма мафия няма Нон стоп е тук вихри се обижда клевети нарича както и падне И е неприкосновено 15 е това е корупция и мафия истинска 15 плаща яко и здраво и се вихри това е корупция и мафия 15

    11:43 23.05.2026

  • 23 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Без име":

    Пропускаш радевите регреси настанени на хранилка за 10хиляди евро в парламента самоназначават се завладяват и я завладяха цялата власт цялата държава това пропускаш

    Коментиран от #27

    11:46 23.05.2026

  • 24 Още едно

    3 1 Отговор
    дебеле, разбрахме за амбициите на вашата държава. Време е да се погрижим за нашата

    12:02 23.05.2026

  • 25 Буревестников

    3 1 Отговор
    5 евро за килограм домати или краставици НЕ ДАВАМ ! И 4, и 3 не давам! На 2 ,евентуално,може.Щото едно птиченце ми каза,че от оранжерията излизали на 0.5 евро.По скоро ще изям някое бездомно куче или котка.

    Коментиран от #28

    12:17 23.05.2026

  • 26 Закон за НПО

    3 1 Отговор
    Троловете са тия които пречат на всичко. Тяхната дейност трябва да се отрегулира но така че да не се пречи на свободата на словото.

    12:52 23.05.2026

  • 27 Те получиха вота на народа

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Това май ти го забравяш.

    Коментиран от #29

    12:55 23.05.2026

  • 28 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Буревестников":

    Е па гледай си домати у дома бре.....
    Ша ти ИЗЛЕЗАТ без пари....

    13:32 23.05.2026

  • 29 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Те получиха вота на народа":

    Злоупотребява се с думата народа България не е Народа само гласувал за регресите България живеят около 7 милиона те също са народа Живеят тук работят тук плащат си данъците Народа са всичките живеещи тук работещи българи Регресите завладяха цялата власт по точно бкп

    13:55 23.05.2026

  • 30 Така де

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ами какво правиш в Брюксел ве. Айде марш в Русия да ти е евтинко.

    14:05 23.05.2026

  • 31 Да ти припомня

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По време на соца в България, ТКЗС-тата и АПК-тата не произвеждаха нищо. Внасяхме картофи и чесън от Полша, и от други страни от СИВ. Тотална мизерия.

    14:10 23.05.2026

  • 32 По точно

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Радев да не се оправдава, ами веднага да предприеме мерки за сваляне на цените, както обеща. Аман от лъжи!

    Коментиран от #34

    14:20 23.05.2026

  • 33 дядото

    1 2 Отговор
    много от държавите в ес вземат мерки за спирате растежа на цените и инфлацията.там може,тук- да но на спекулата.

    16:42 23.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Нищо не може да направи Радев....за цените

    17:00 23.05.2026

