Явор Гечев: Държавата няма амбицията директно да определя цени, а да "изсветли" ценообразуването

Депутатът от парламентарната група на "Прогресивна България" Явор Гечев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" актуалните теми около бедствията, цените на храните, работата на институциите и състоянието на държавата.
Според него доверието към институциите минава не само през контрол, а и през ефективна превенция и координация между различните структури.
Гечев подчерта, че при бедствия и наводнения липсата на единен координационен механизъм затруднява реакцията на държавата:
"При водите не става въпрос кой е собственик на инсталацията, защото когато завали порой, той не пита кой отговаря за даденото нещо. Затова трябва според мен да има звено, което да координира всички действия по отношение на цялата верига."
По отношение на цените на храните и мерките, които управляващите подготвят срещу нелоялните търговски практики, Явор Гечев заяви:
"В съвременния свят пазарната икономика не е съвсем пазарна. И тя не е пазарна, защото ние хората я нарушаваме. Няма чисто свободен пазар. Ако има такъв, всичко ще беше чудесно."
По думите му държавата няма амбицията директно да определя цени, а да "изсветли" веригата на ценообразуване:
"Ние не се впуснахме в това да контролираме пазара, а по-скоро да ползваме най-добрите европейски практики по отношение на това да връщаме пазара какъвто е, защото той в момента има изкривяване."
Той допълни, че според анализите на институциите има сериозни проблеми във формирането на цените:
"Има необясними формулировки, как един продукт от търговията на едро до щанда да се вдига няколко пъти.
Гечев заяви, че управляващите са подготвени за сблъсък с нелоялните практики, ако бизнесът не покаже готовност за партньорство:
"Това, което не пише е, че ние се готвим за този дебат много дълго време, че знаем много добре моделите, които се използват по отношение на формиране на цените. Ние не търсим враг. Но ако нямаме партньорство, ако няма социалния ангажимент и отговорност към българския пазар, тогава има държава."
Според него проблемът не е само в големите търговски вериги, но именно те имат най-силно влияние върху пазара:
"Концентрацията на големите вериги наистина е много голяма. Тоест, те имат значителна пазарна сила, с която могат да влияят на пазара по друг начин."
Явор Гечев очерта и част от мерките, които според управляващите трябва да стимулират родното производство:
"В момента подготвяме описание и евентуално след това задействане на гаранционни фондове на българска продукция, на българските пазари, включително гаранционни фондове за ликвидност."
Той посочи, че субсидиите трябва да бъдат обвързани с реална продукция и присъствие на пазара:
"В нашата програма много ясно сме си написали, че субсидирането, поощряването на мерките трябва да са само по отношение на продукция, която е попаднала в търговски стокооборот, не просто производството, заради самото производството."
Според депутата най-големият проблем е липсата на прозрачност в крайната цена.
По темата за корупцията в Министерството на земеделието Гечев призна, че проблеми има, но подчерта, че са нужни системни решения. Той даде пример с проследимостта на храните и контрола върху качеството:
"Ние сме предложили цялостен регистър по проследимост на веригата за търговия, т.е. какво влиза в държавата, къде е, къде е отишло до търговията на дребно."
Според него подобна система би позволила по-бързо изтегляне на опасни храни от пазара. Депутатът добави още, че няма основания за масов страх сред служителите в държавната администрация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абе не е баш така, от Гърция внасят чИреши на 1.50, а тукашните искат да продават за 4.
Коментиран от #5
10:11 23.05.2026
4 Хаха
До коментар #3 от "Анонимен":Анонимен гербаджия.
Коментиран от #8
10:15 23.05.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Гост":Половината череши се развалят и затова търговците трябва да ги продават на двойни цени за да са на нула
Коментиран от #6
10:17 23.05.2026
6 Гост
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Епа да ги държат на климатици, едно врече са ги държали във хладилни помещения МРАЗ, сега климатици бол.
10:22 23.05.2026
7 ма ДУРО
100 на 100 е отгледан в загражденията на Гергов
Коментиран от #16
10:23 23.05.2026
8 Анонимен
До коментар #4 от "Хаха":Хахахахахахаха кой ти каза това и защо сипеш квалификации към непознат за теб човек хахахахахаха каквото е написано от мен беше сътворено от Василев шайката около него и онези безделниците по улиците Кой нормален работещ човек има време да тича по улиците Хахахаха
10:24 23.05.2026
12 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Износът на домати от България в момента възлиза на около 11 000 – 13 000 тона годишно.
🌍 Основни дестинации за износ
По данни на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), по-голямата част от българския износ е насочен към съседни държави и пазари в рамките на Европейския съюз:
Министерство на земеделието и храните
Румъния – Водещ пазар, където се реализира над половината от общия експорт.
Унгария – Втората най-важна дестинация за българските производители.
Германия, Чехия и Австрия – По-малки обеми, насочени предимно към специфични пазарни ниши или биопродукция.
Що ли БЪлгарските домати ги нема у нас.
А ги има в Румъния, Унгария, Германия.
Явно там плащат по добре.
10:41 23.05.2026
14 ГОЛЕМ СМЕХ
Основни пазари и тенденции
Основни дестинации: Българската продукция се реализира най-успешно в страни като Германия, Румъния и Полша.
Оранжерийно производство: Голяма част от експорта се формира от ранни оранжерийни краставици. Те се търсят на европейските пазари заради по-високите вкусови качества, които предлагат спрямо хидропонната продукция от Западна Европа.
Що ли ги изнасяме за ЕС.
Щото плащат по добре.
10:50 23.05.2026
16 Сила
До коментар #7 от "ма ДУРО":Сериозна гуша !!! Нема две , пет ....а телото ще разцепи фотьойла !!!
10:52 23.05.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
Динамиката на сектора се характеризира със следните основни специфики:
Структура и обем на износа
Пресни чушки: Търговията с пресен пипер зад граница е силно ограничена. Годишният експорт обикновено варира между 1000 и 1700 тона в зависимост от климатичните условия и реколтата за съответната година.
Преработен пипер: Основната част от българския пипер, който напуска страната, не е в пресен вид. Той се изнася под формата на преработена продукция – консерви, замразени чушки, лютеница или подправки (млян червен пипер).
Що ли изнасяме и чушките за ЕС.
Щото плащат повече.
10:59 23.05.2026
19 Държавата Трябва !
Икономиката !
За Да Знае !
С Какво си Има Работа !
11:36 23.05.2026
20 Държавата !
Статистика !
Май !
Не И Е !
Това !
Работата !
11:37 23.05.2026
22 Анонимен
До коментар #15 от "Дориана":15 Виждам само едно тук По голяма корупция от 15 и по голяма мафия няма Нон стоп е тук вихри се обижда клевети нарича както и падне И е неприкосновено 15 е това е корупция и мафия истинска 15 плаща яко и здраво и се вихри това е корупция и мафия 15
11:43 23.05.2026
23 Анонимен
До коментар #11 от "Без име":Пропускаш радевите регреси настанени на хранилка за 10хиляди евро в парламента самоназначават се завладяват и я завладяха цялата власт цялата държава това пропускаш
Коментиран от #27
11:46 23.05.2026
27 Те получиха вота на народа
До коментар #23 от "Анонимен":Това май ти го забравяш.
Коментиран от #29
12:55 23.05.2026
28 Я пъ тоа
До коментар #25 от "Буревестников":Е па гледай си домати у дома бре.....
Ша ти ИЗЛЕЗАТ без пари....
13:32 23.05.2026
29 Анонимен
До коментар #27 от "Те получиха вота на народа":Злоупотребява се с думата народа България не е Народа само гласувал за регресите България живеят около 7 милиона те също са народа Живеят тук работят тук плащат си данъците Народа са всичките живеещи тук работещи българи Регресите завладяха цялата власт по точно бкп
13:55 23.05.2026
30 Така де
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ами какво правиш в Брюксел ве. Айде марш в Русия да ти е евтинко.
14:05 23.05.2026
31 Да ти припомня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По време на соца в България, ТКЗС-тата и АПК-тата не произвеждаха нищо. Внасяхме картофи и чесън от Полша, и от други страни от СИВ. Тотална мизерия.
14:10 23.05.2026
32 По точно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Радев да не се оправдава, ами веднага да предприеме мерки за сваляне на цените, както обеща. Аман от лъжи!
Коментиран от #34
14:20 23.05.2026
