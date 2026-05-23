Явор Гечев: Държавата няма амбицията директно да определя цени, а да "изсветли" ценообразуването

Депутатът от парламентарната група на "Прогресивна България" Явор Гечев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" актуалните теми около бедствията, цените на храните, работата на институциите и състоянието на държавата.

Според него доверието към институциите минава не само през контрол, а и през ефективна превенция и координация между различните структури.

Гечев подчерта, че при бедствия и наводнения липсата на единен координационен механизъм затруднява реакцията на държавата:

"При водите не става въпрос кой е собственик на инсталацията, защото когато завали порой, той не пита кой отговаря за даденото нещо. Затова трябва според мен да има звено, което да координира всички действия по отношение на цялата верига."

По отношение на цените на храните и мерките, които управляващите подготвят срещу нелоялните търговски практики, Явор Гечев заяви:

"В съвременния свят пазарната икономика не е съвсем пазарна. И тя не е пазарна, защото ние хората я нарушаваме. Няма чисто свободен пазар. Ако има такъв, всичко ще беше чудесно."

По думите му държавата няма амбицията директно да определя цени, а да "изсветли" веригата на ценообразуване:

"Ние не се впуснахме в това да контролираме пазара, а по-скоро да ползваме най-добрите европейски практики по отношение на това да връщаме пазара какъвто е, защото той в момента има изкривяване."

Той допълни, че според анализите на институциите има сериозни проблеми във формирането на цените:

"Има необясними формулировки, как един продукт от търговията на едро до щанда да се вдига няколко пъти.

Гечев заяви, че управляващите са подготвени за сблъсък с нелоялните практики, ако бизнесът не покаже готовност за партньорство:

"Това, което не пише е, че ние се готвим за този дебат много дълго време, че знаем много добре моделите, които се използват по отношение на формиране на цените. Ние не търсим враг. Но ако нямаме партньорство, ако няма социалния ангажимент и отговорност към българския пазар, тогава има държава."

Според него проблемът не е само в големите търговски вериги, но именно те имат най-силно влияние върху пазара:

"Концентрацията на големите вериги наистина е много голяма. Тоест, те имат значителна пазарна сила, с която могат да влияят на пазара по друг начин."

Явор Гечев очерта и част от мерките, които според управляващите трябва да стимулират родното производство:

"В момента подготвяме описание и евентуално след това задействане на гаранционни фондове на българска продукция, на българските пазари, включително гаранционни фондове за ликвидност."

Той посочи, че субсидиите трябва да бъдат обвързани с реална продукция и присъствие на пазара:

"В нашата програма много ясно сме си написали, че субсидирането, поощряването на мерките трябва да са само по отношение на продукция, която е попаднала в търговски стокооборот, не просто производството, заради самото производството."

Според депутата най-големият проблем е липсата на прозрачност в крайната цена.

По темата за корупцията в Министерството на земеделието Гечев призна, че проблеми има, но подчерта, че са нужни системни решения. Той даде пример с проследимостта на храните и контрола върху качеството:

"Ние сме предложили цялостен регистър по проследимост на веригата за търговия, т.е. какво влиза в държавата, къде е, къде е отишло до търговията на дребно."

Според него подобна система би позволила по-бързо изтегляне на опасни храни от пазара. Депутатът добави още, че няма основания за масов страх сред служителите в държавната администрация.