Отмениха всички чествания в Априлци по повод 150-та годишнина от Априлското въстание

23 Май, 2026 10:46, обновена 23 Май, 2026 09:49 1 234 6

В днешните чествания трябваше да се включи и президентът Илияна Йотова

Снимка: Фейсбук/Зетра радио и ТВ
Отменят се всички чествания в Априлци по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание - епизод от Априлското въстание, съобщи за БТА кметът на община Априлци инж. Тихомир Кукенски.

Причината са локални наводнения, причинени от реки, излезли от коритата си в следствие на обилните валежи през изминалото денонощие. Положението е кризисно и предвид безопасността на жителите и гостите на старопалнинския град се налага отмяна на програмата, допълни кметът.

В днешните чествания трябваше да се включи и президентът Илияна Йотова.

Проблемните участъци в Априлци са няколко. Река Видима, в близост до „Черния паметник“, е преляла вследствие на обилните валежи. Към момента реката вече се е върнала в коритото си и ситуацията постепенно се нормализира.

Критично остава положението преди училището в квартал Ново село, където дере е довлякло сухи дървета и клони, запушило е водосток, а водата е преляла през пътя и е отнесла част от пътното платно.

Сериозна е била обстановката и при сливането на река Острешка с реката, идваща от махала Маришница. По информация на местни жители там са били наводнени няколко къщи. Жена е била блокирана в дома си, като водата в помещението е достигала до подмишниците ѝ, а тя се е държала за маса, за да не бъде отнесена от течението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивен българин

    4 7 Отговор
    Новата власт много бързо вдигна белия байрак

    09:52 23.05.2026

  • 2 Сталин

    19 0 Отговор
    Цървулите изсякоха горите и сега нищо не може да спре водата

    09:52 23.05.2026

  • 3 Мисит

    3 3 Отговор
    Типично ,тъпотия и заблуда,,,от шумните пернати,,,,,Това е Троянския монастир ий реката е Ч,Осъм,,,,,,нищо общо,с Априлци!

    10:04 23.05.2026

  • 4 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Дере е довлякло клони? Дерето нищо не влачи, ама толкова си можете...

    10:23 23.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Народе????

    0 0 Отговор
    Априлското възстание явно не е благословено българско дело. Всички актьори изиграли историческите персонажи от онова време се пропиват и умират без време, а оригиналните образи висят по стените на президентството.

    10:30 23.05.2026

