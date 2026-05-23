Експерт: Дивите животни избягват срещи с хора, но не вървете със слушалки в планината

След фаталния инцидент край хижа „Рудничар“, при който мъж загуби живота си след предполагаемо нападение от мечки, експерти призоваха туристите да бъдат внимателни в планината.

В ефира на на "Събуди се" Александър Дуцов, старши експерт "Опазване на видове" във WWF България обясни, че подобни случаи са изключително редки, а дивите животни обикновено избягват срещи с хора.

„Скоро правихме едно проучване за такива инциденти между хора и мечки и интересното е, че при всичките случаи става въпрос за хора, които са се движили сами в планината, били са тихи и са изненадали животното”, каза той.

Дуцов посочи, че хората не трябва да се притесняват, защото големите групи прогонват дивите животни.

„Хората, които имат желание да се разхождат сами в планината, да си вземат някакъв уред, който издава звук и да не са със слушалки, защото няма да чуят, ако животното ги предупреди за своето присъствие”, обясни още той.