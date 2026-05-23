Експерт: Дивите животни избягват срещи с хора, но не вървете със слушалки в планината

23 Май, 2026 10:50, обновена 23 Май, 2026 09:55 1 184 27

  • александър дуцов-
  • туризъм-
  • мечки-
  • диви животни

Хората не трябва да се притесняват, защото големите групи прогонват животните, отбеляза Александър Дуцов

Снимка: NOVA
След фаталния инцидент край хижа „Рудничар“, при който мъж загуби живота си след предполагаемо нападение от мечки, експерти призоваха туристите да бъдат внимателни в планината.

В ефира на на "Събуди се" Александър Дуцов, старши експерт "Опазване на видове" във WWF България обясни, че подобни случаи са изключително редки, а дивите животни обикновено избягват срещи с хора.

„Скоро правихме едно проучване за такива инциденти между хора и мечки и интересното е, че при всичките случаи става въпрос за хора, които са се движили сами в планината, били са тихи и са изненадали животното”, каза той.

Дуцов посочи, че хората не трябва да се притесняват, защото големите групи прогонват дивите животни.

„Хората, които имат желание да се разхождат сами в планината, да си вземат някакъв уред, който издава звук и да не са със слушалки, защото няма да чуят, ако животното ги предупреди за своето присъствие”, обясни още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Мечките на Витоша бягат от хора.Но има глутници диви кучета които нападат хора.

    09:57 23.05.2026

  • 2 Гост

    9 5 Отговор
    Една мечка, щом е стръвница, пак ще търси да напада хора. Трябва да бъдат заловени всички мечки във Витоша и пуснати в националните паркове на Рила и Пирин .

    Коментиран от #3, #8

    10:02 23.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Човека е загинал от загуба на кръв от много рано по краката от диви кучета.Опитал да се брани с пръчка.Мечката не хапе а се дига на задните крака и с предните лапи смазва противника

    10:06 23.05.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    7 2 Отговор
    Който го е страх от мечки, да не ходи със слушалки!

    10:21 23.05.2026

  • 5 Сила

    10 0 Отговор
    Верно е !!! На Витоша е пълно ( особено събота и неделя ) с некви пишман туристи със слушалки на главата и телефони е ръцете !!!?
    Върви срещу тебе и се блъска защото не чува и си зяпа телефона ....това е планина с диви животни , не е кварталната градинка или мол !!!

    Коментиран от #25

    10:25 23.05.2026

  • 6 аааа

    5 3 Отговор
    По какво точно е експерт господина? Я да каже, колко е жизнената територия на една мечка, колко е територията на Витоша, и колко мечки живеят на Витоша?! На територията на цялата планина Витоша, всяка бройка над 3, максимум четири мечки (вкл. малките меченца) е свръхпопулация и неизбежно води до конфронтация и война за територия с всички конкурентни видове, сред които е Хомо Сапиенс. Ако действително бройката на мечките е над 10, това е огромен проблем изтърван от контрол. Територията на ЕДНА мъжката кафява мечка достига до 2000 кв. км., а цялата територия на Витоша е 270 кв. км.

    10:49 23.05.2026

  • 7 От Софето с любов

    5 4 Отговор
    Всички мечки от Витоша с белезници да бъдат откарани до Рила и Пирин, тяхната мечешка верица! А аз ще се разхождам думкайки на празна тенекия, защото някоя мецана може да се е укрила и да е останала да живее на Витоша в нелегалност като партизанка!

    Коментиран от #9, #11

    10:53 23.05.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Значи, да отива и да яде македонци по Рила и Пирин, а шопите да не пипа по Витоша.

    10:55 23.05.2026

  • 9 аааа

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "От Софето с любов":

    В Рила, Пирин, Родопите, Стара Планина и Средна Гора също има свръх популация на мечки. Единствените свободни територии, където могат да бъдат разселени са Странджа и Лудогорието. В Странджа всъщност е много добра идея, тъкмо ще ни пазят от незаконно преминаващи границата.

    Коментиран от #12

    10:57 23.05.2026

  • 10 Шегата настрана

    9 2 Отговор
    Много по-тежък е проблемът с глутниците гладни, безстопанствени кучета и с такива, които си имат стопани, но са пуснати да потичат на воля, макар че са от опасни породи. Симпатизант съм на кучетата, но в конкретния случай е наложително ловни дружинки да се справят със скитащите псета, защото започва сезонът на детските лагери на Витоша. Щом времето се затопли и единичните туристи стават много повече. Стига вече трагедии!

    10:57 23.05.2026

  • 11 Сила

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "От Софето с любов":

    Това е ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША !!!
    не е градинката на баба ти или задния ти двор !!!
    Ти си на територията на дивите животни и си гост там , те живеят там !!!
    Затова е ПРИРОДЕН ПАРК и трябва да се съобразяваш с тях когато го посещаваш !!!
    Стой си в беседката пред блок и си пий бира и цакай карти с другите бачкатори ...

    Коментиран от #13, #15

    10:59 23.05.2026

  • 12 Мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "аааа":

    Ти си умно момче. Тази идея трябва да стигне до управляващите.

    10:59 23.05.2026

  • 13 Меца да извинява, но ...

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    Природен парк е, но ние ходим там да подишаме чист въздух в събота и неделя. Само който е живял в София знае колко важно е това за софиянци. Затова се налага да попритесним мечоците. И вълците също, защото там ги има, но никой не говори за тях. Може пък да ги мислят за кучета, когато ги видят.

    Коментиран от #16

    11:02 23.05.2026

  • 14 Абе не бе

    1 2 Отговор
    Не са мечки. Човека на Витоша са го нападнали Певски и П утин. Затова има големи и малки следи, от дебел и от малък човек.

    11:06 23.05.2026

  • 15 Мила

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    Човекът е част от природата. Никое животно няма повече права от него в природен парк. Колкото животните трябва да се съобразяват с човека, толкова и той трябва да се съобразява с тях.

    Коментиран от #17

    11:07 23.05.2026

  • 16 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Меца да извинява, но ...":

    "Посетителите" ( особено през последните години) ме притесняват повече от мечите ,вълците или кучетата !!!
    Появиха се отнякъде диви примати с неясен произход и нечленоразделна реч , които си мислят , че всичко им е разрешено !!!

    11:07 23.05.2026

  • 17 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мила":

    Затова е ПРИРОДЕН ПАРК , ЗАРАДИ ЖИВОТНИТЕ... нещо не си наясно с дефиницията и произтичащите от нея правно нормативни уредби !!!
    А в мола или кръчмата ти си шефа , то е ясно !!!

    Коментиран от #18

    11:11 23.05.2026

  • 18 Мила

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    Приемам! Нямам аргументи срещу някой, който не се смята за част от природата и който презира собствения си вид. Оставям те на самата природа да ти обясни разликата между човешките и природните закони и да ти покаже кои всъщност важат и кои са фалшиви и създадени за индоктринация в робство на безправни същества.

    Коментиран от #20

    11:26 23.05.2026

  • 19 Дзак

    0 0 Отговор
    Имаме звънец!

    Коментиран от #21

    11:34 23.05.2026

  • 20 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мила":

    Мир и любов братко 🖖😍
    Ще се видим на Марс 👽

    11:36 23.05.2026

  • 21 Какъв звънец?

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дзак":

    Такъв, какъвто са използвали в училищата, когато нашите баби са били гимназистки ли? Като камбанка, с дървена дръжка. Това също е добра идея, вървиш през планината и размахваш звънеца, а той дрънчи така, че все едно че някой бие малка камбанка.

    11:48 23.05.2026

  • 22 А50

    2 0 Отговор
    Стига с това предполагаемо нападение от мечка. Не се ли направи експертиза, няма ли следи. Крият истината какво е причинило смърта на човека и кой е човека

    Коментиран от #23

    12:01 23.05.2026

  • 23 Прав си

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "А50":

    Точно така е, както си го написал. По следите от зъби или от нокти, както и по ДНК-то от слюнкта (ако наистина човекът е бил хапан) всеки опитен зоолог ще каже какво животно го е нападнало.
    Също така е много странно и това, че нищо не съобщават за самоличността на загиналия. Не е ли имал у себе си лична карта или друг документ? Ако не е имал документи за самоличност, никой досега ли не го е потърсил? Има някаква мистерия в случая, но дали някога ще разберем истината?

    12:14 23.05.2026

  • 24 Убит е от големи кучета според нас

    2 0 Отговор
    Които са пуснати от стопаните им на свобода. Същото беше и с пумата. Тя е частна собственост най вероятно. Внесена е незаконно предполагам. Нарочно ги пускат на свобода за да се хранят сами . Не ги интересуват хората. Така правят и с големите кучета. Много хора пострадаха дори фатално. Съжалявам за този човек. В началото се говореше за свидетели но после се покриха не знам защо. Рано или късно истината ще излезе на яве.

    12:21 23.05.2026

  • 25 А в кварталната градинка трябва ли

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Задължително да се пречи на хората и къде да отидат хората които живеят на близо. Посетителите на парковете не би ли трябвало да се съобразяват със живеещите на близо но на практика не го правят , а правят точно обратното.

    Коментиран от #26

    12:45 23.05.2026

  • 26 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "А в кварталната градинка трябва ли":

    Ако живееш до Южния парк искрено ти съчувствам !!! Уикенда е кошмар !!!
    Но вече и през седмицата става нетърпимо ....

    13:01 23.05.2026

  • 27 Роза

    2 0 Отговор
    Все трябва да има начин да се установи кой е човека!Съобщете името му ,за за знаят близките му,да не го чакат напразно и да го погребат по християнски!

    13:56 23.05.2026

