Експерт: Дивите животни избягват срещи с хора, но не вървете със слушалки в планината

След фаталния инцидент край хижа „Рудничар“, при който мъж загуби живота си след предполагаемо нападение от мечки, експерти призоваха туристите да бъдат внимателни в планината.
В ефира на на "Събуди се" Александър Дуцов, старши експерт "Опазване на видове" във WWF България обясни, че подобни случаи са изключително редки, а дивите животни обикновено избягват срещи с хора.
„Скоро правихме едно проучване за такива инциденти между хора и мечки и интересното е, че при всичките случаи става въпрос за хора, които са се движили сами в планината, били са тихи и са изненадали животното”, каза той.
Дуцов посочи, че хората не трябва да се притесняват, защото големите групи прогонват дивите животни.
„Хората, които имат желание да се разхождат сами в планината, да си вземат някакъв уред, който издава звук и да не са със слушалки, защото няма да чуят, ако животното ги предупреди за своето присъствие”, обясни още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:57 23.05.2026
2 Гост
Коментиран от #3, #8
10:02 23.05.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Гост":Човека е загинал от загуба на кръв от много рано по краката от диви кучета.Опитал да се брани с пръчка.Мечката не хапе а се дига на задните крака и с предните лапи смазва противника
10:06 23.05.2026
4 Мдаа!🤔
10:21 23.05.2026
5 Сила
Върви срещу тебе и се блъска защото не чува и си зяпа телефона ....това е планина с диви животни , не е кварталната градинка или мол !!!
Коментиран от #25
10:25 23.05.2026
7 От Софето с любов
Коментиран от #9, #11
10:53 23.05.2026
8 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Гост":Значи, да отива и да яде македонци по Рила и Пирин, а шопите да не пипа по Витоша.
10:55 23.05.2026
9 аааа
До коментар #7 от "От Софето с любов":В Рила, Пирин, Родопите, Стара Планина и Средна Гора също има свръх популация на мечки. Единствените свободни територии, където могат да бъдат разселени са Странджа и Лудогорието. В Странджа всъщност е много добра идея, тъкмо ще ни пазят от незаконно преминаващи границата.
Коментиран от #12
10:57 23.05.2026
10 Шегата настрана
10:57 23.05.2026
11 Сила
До коментар #7 от "От Софето с любов":Това е ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША !!!
не е градинката на баба ти или задния ти двор !!!
Ти си на територията на дивите животни и си гост там , те живеят там !!!
Затова е ПРИРОДЕН ПАРК и трябва да се съобразяваш с тях когато го посещаваш !!!
Стой си в беседката пред блок и си пий бира и цакай карти с другите бачкатори ...
Коментиран от #13, #15
10:59 23.05.2026
12 Мнение
До коментар #9 от "аааа":Ти си умно момче. Тази идея трябва да стигне до управляващите.
10:59 23.05.2026
13 Меца да извинява, но ...
До коментар #11 от "Сила":Природен парк е, но ние ходим там да подишаме чист въздух в събота и неделя. Само който е живял в София знае колко важно е това за софиянци. Затова се налага да попритесним мечоците. И вълците също, защото там ги има, но никой не говори за тях. Може пък да ги мислят за кучета, когато ги видят.
Коментиран от #16
11:02 23.05.2026
15 Мила
До коментар #11 от "Сила":Човекът е част от природата. Никое животно няма повече права от него в природен парк. Колкото животните трябва да се съобразяват с човека, толкова и той трябва да се съобразява с тях.
Коментиран от #17
11:07 23.05.2026
16 Сила
До коментар #13 от "Меца да извинява, но ...":"Посетителите" ( особено през последните години) ме притесняват повече от мечите ,вълците или кучетата !!!
Появиха се отнякъде диви примати с неясен произход и нечленоразделна реч , които си мислят , че всичко им е разрешено !!!
11:07 23.05.2026
17 Сила
До коментар #15 от "Мила":Затова е ПРИРОДЕН ПАРК , ЗАРАДИ ЖИВОТНИТЕ... нещо не си наясно с дефиницията и произтичащите от нея правно нормативни уредби !!!
А в мола или кръчмата ти си шефа , то е ясно !!!
Коментиран от #18
11:11 23.05.2026
18 Мила
До коментар #17 от "Сила":Приемам! Нямам аргументи срещу някой, който не се смята за част от природата и който презира собствения си вид. Оставям те на самата природа да ти обясни разликата между човешките и природните закони и да ти покаже кои всъщност важат и кои са фалшиви и създадени за индоктринация в робство на безправни същества.
Коментиран от #20
11:26 23.05.2026
20 Сила
До коментар #18 от "Мила":Мир и любов братко 🖖😍
Ще се видим на Марс 👽
11:36 23.05.2026
21 Какъв звънец?
До коментар #19 от "Дзак":Такъв, какъвто са използвали в училищата, когато нашите баби са били гимназистки ли? Като камбанка, с дървена дръжка. Това също е добра идея, вървиш през планината и размахваш звънеца, а той дрънчи така, че все едно че някой бие малка камбанка.
11:48 23.05.2026
23 Прав си
До коментар #22 от "А50":Точно така е, както си го написал. По следите от зъби или от нокти, както и по ДНК-то от слюнкта (ако наистина човекът е бил хапан) всеки опитен зоолог ще каже какво животно го е нападнало.
Също така е много странно и това, че нищо не съобщават за самоличността на загиналия. Не е ли имал у себе си лична карта или друг документ? Ако не е имал документи за самоличност, никой досега ли не го е потърсил? Има някаква мистерия в случая, но дали някога ще разберем истината?
12:14 23.05.2026
24 Убит е от големи кучета според нас
12:21 23.05.2026
25 А в кварталната градинка трябва ли
До коментар #5 от "Сила":Задължително да се пречи на хората и къде да отидат хората които живеят на близо. Посетителите на парковете не би ли трябвало да се съобразяват със живеещите на близо но на практика не го правят , а правят точно обратното.
Коментиран от #26
12:45 23.05.2026
26 Сила
До коментар #25 от "А в кварталната градинка трябва ли":Ако живееш до Южния парк искрено ти съчувствам !!! Уикенда е кошмар !!!
Но вече и през седмицата става нетърпимо ....
13:01 23.05.2026
