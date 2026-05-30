Костадинов за незаконния град край Варна: Тази групировка има свое силово организирано крило

30 Май, 2026 11:20 2 135 87

„Изкупуване на земя. И то изкупуване на земя по недоброволен начин. Със заплахи. Има хора, които са подавали сигнали в полицията, хора, които са изключително притеснени, включително и за живота си“, каза лидерът на „Възраждане“

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че партията е сигнализирала за случая с незаконния строителен комплекс в местността „Светеца“/ ново име/ („Баба Алино“- старо име) край Варна още през 2025 г., след като техни представители установили мащабно строителство в района.

По думите му първоначалната информация дошла след публични изявления на представители на Община Варна за незаконна сеч в местността.

„Установихме не само незаконна сеч, но и фундаменти на сгради, както и вече започнато строителство“, заяви Костадинов.

Според него впоследствие са били събрани данни за далеч по-сериозни нарушения.

„Изкупуване на земя. И то изкупуване на земя по недоброволен начин. Със заплахи. Има хора, които са подавали сигнали в полицията, хора, които са изключително притеснени, включително и за живота си“, каза лидерът на „Възраждане“.

Той твърди, че представители на групировката са оказвали натиск върху собственици на имоти в района, за да ги склонят да продават земите си.

„Имаме информация, че тази групировка разполага със свое силово организирано крило. Хора, които са млади украински мъже, въоръжени. Хора, които разполагат с допълнителни стимули, за да могат да мотивират някой човек, който не иска да продаде, да продаде“, заяви Костадинов.

Според него депутатът Коста Стоянов е започнал да събира информация и документи по случая, след което са били изпратени сигнали до редица държавни институции, включително МВР и ДАНС.

Костадинов твърди, че през миналата година част от хората, свързвани с инвестиционния проект, са били екстрадирани от България поради съображения, свързани с националната сигурност, но впоследствие са били върнати обратно в страната.

Той постави въпроси около действията на тогавашното ръководство на ДАНС и настоя случаят да бъде изяснен.

Костадинов отправи обвинения към представители на местната и националната власт, като заяви, че според него е съществувала политическа протекция над строителството в района.

По думите му опитите темата да бъде разгледана в парламентарната комисия за контрол над службите са били блокирани в продължение на месеци поради липса на кворум.

„Искахме изслушване на отговорните лица, но комисията така и не успя да заседава по този казус“, заяви той.

Лидерът на „Възраждане“ коментира и последните проверки на институциите на място, които според него са показали реалните мащаби на строителството.

Той посочи, че след намесата на полицията и контролните органи темата е получила по-широка публичност, а институциите вече са започнали действия по случая.

Костадинов коментира и предупрежденията за евентуална процедура по свръхдефицит срещу България.

Според него проблемите в публичните финанси не са нови и са натрупвани през последните години.

Той заяви, че според „Възраждане“ страната не е изпълнявала реално всички критерии за присъединяване към еврозоната и настоя за проверка на данните, използвани при оценката на България.


  • 1 Сила

    18 69 Отговор
    Копейкин завижда !!! Ще строи аквапарк в Тюленово , пионерски лагер и яхтено пристанище за Флора ....

    Коментиран от #35

    11:22 30.05.2026

  • 2 Цървул

    55 1 Отговор
    " Краставите магарета " се надушват през 10 планини . Затова тези мафиоти са безнаказани .

    11:23 30.05.2026

  • 3 Костадинка фон Максуда

    19 33 Отговор
    Ние сме с Цонка моми убави ,убави още гиздави.

    11:24 30.05.2026

  • 4 Варна

    52 7 Отговор
    Тази фирма НЯМА как да прави такъв бизнес без да са замесени ТИМ !
    Това нещо е просто невъзможно, да се случи в меката на руската мафия и ГРУ под зоркия поглед на представителите им ТИМ . Няма как да стане.
    А както знаем всички, цомчо е именно представител на ТИМ - беше им момченце за всичко.

    Коментиран от #6, #46

    11:25 30.05.2026

  • 5 Как

    13 8 Отговор
    пък до сега не се сети , бе ? А сега се размина !

    11:26 30.05.2026

  • 6 Сила

    14 7 Отговор

    До коментар #4 от "Варна":

    И на ЦоМчо тъщата също ....

    11:27 30.05.2026

  • 7 Какво излезе и не ви казват медиите!

    57 9 Отговор
    ДАНС е изгонила Олег Невзоров през 2025 г. заради трафик на наркотици и хора!
    Заповедта на ДАНС за изгонване на украинеца Олег Невзоров е отменена след обаждане на посланичката на Украйна!

    Невзоров е напуснал страната с помощта на украинската посланичка Олеся Илашчук, която е сочена като скрит съдружник в незаконния луксозен комплекс на КУБ, включващ 104 сгради върху площ от над 100 дка в местността „Баба Алино“. Посланичката на Украйна е лобирала и за отпадането на заповедта на ДАНС за изгонването на Олег Невзоров преди година.

    Коментиран от #72

    11:27 30.05.2026

  • 8 Оффф

    12 18 Отговор
    Малкопишещия го играе "мъж" , любимата му роля !

    Коментиран от #17

    11:27 30.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    23 18 Отговор
    "Установихме ... " 🤣🤣🤣
    Абе костя, ти не си стъпвал там. Я кажи как излъга хората от кв. Кайсиева градина, че няма да позволиш Дънката да застрои поляните и как гласува в общинския съвет ?
    Кажи си бе костя !

    11:28 30.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Разкрития

    20 13 Отговор
    Олег Невзоров - собственикът на скандалната групировка "КУБ" е сочен за фигура от проруското минало на Украйна и е обект на мащабни разследвания за измами в родния си град Одеса. Явява се като кандидат за кмет на Одеса от бившата проруска партия ОПЗЖ (Опозиционна платформа – За живот), която е официално забранена. Още през 2018 г. съдът в Украйна запорира цялото имущество на Невзоров и негови роднини заради разследвания за фалшифициране на финансови документи, банкови измами и незаконно притежание на оръжие. Невзоров е свързван и с проруски медийни проекти, като Телеграм канала 8News.
    Шефът на КУБ,Неврозов се оказа "братушка" приел украинско гражданство през 2009-та година.😜🤣

    11:29 30.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    28 1 Отговор
    Като видя новина, че някъде променят statut на парче земя, си представям следващите стъпки:
    Прид0биване, 3аграждане, Пр0ект,, Ра3решителни, Ру6вети, Стр0ежи, Аларми, аларми, аларми....
    И накрая - всички разписали, но никой не е виновен.

    11:31 30.05.2026

  • 16 Исторически парк

    14 10 Отговор
    КОЦЕВ Е ЧАДЪР НА УКРАИНСКАТА МАФИЯ!

    Коментиран от #19, #22, #29

    11:33 30.05.2026

  • 17 Сила

    11 14 Отговор

    До коментар #8 от "Оффф":

    Мъжленце по точно , недоразвито мъжленце с пилешки гърдички и раменца като кибритена кутийка ....

    11:34 30.05.2026

  • 18 Ха ха ха

    16 22 Отговор
    Копейка, незаконния град е на руснак с украински паспорт. Не ритай против друзята си.

    11:36 30.05.2026

  • 19 Сила

    13 8 Отговор

    До коментар #16 от "Исторически парк":

    А" Венерическия парк " на руската мафия ...шлифер , не чадър !!!

    11:36 30.05.2026

  • 20 име

    14 11 Отговор
    Портних благо коцков са руски мекерата. Прикривали са обсебването на българска земя от руснака с украински паспорт Олег Неврозов. Явно и в ПП има копейки.

    11:37 30.05.2026

  • 21 Странно

    18 3 Отговор
    За съсобственика руснака Джони Читадзе,ни звук,ни вопъл

    11:42 30.05.2026

  • 22 ВРЪЩАЙ

    12 3 Отговор

    До коментар #16 от "Исторически парк":

    ПАРИТЕ БЕ!

    11:42 30.05.2026

  • 23 Пешо

    10 9 Отговор
    Само шамарите на Марешки могат да го вразумят тоя.

    Коментиран от #26

    11:43 30.05.2026

  • 24 Пламен

    15 3 Отговор
    КУБ, КТБ, КГБ... :)

    11:45 30.05.2026

  • 25 Тома

    31 2 Отговор
    Костя направо кажи че те са украинската мафия подпомагана от тим групировка създадена от държавна сигурност т.с българската мафия

    Коментиран от #27

    11:47 30.05.2026

  • 26 Дзак

    27 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пешо":

    И цялата мръсотия се покривала от Български политици!

    Коментиран от #71

    11:49 30.05.2026

  • 27 Ол1гофрен,

    12 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тома":

    А кой създаде Държавна Сигурност?

    Коментиран от #30

    11:50 30.05.2026

  • 28 хаха

    11 7 Отговор
    Това сигане от максуда все дрънка простотиите се ПОСТ ФАКТУМ!
    Гнусен ционист.

    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.

    11:50 30.05.2026

  • 29 Точно Двуличие

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Исторически парк":

    На пирамидалния Фараончо организира протест срещу задържането на Коцев

    11:52 30.05.2026

  • 30 Тома

    11 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ол1гофрен,":

    БКП батко

    11:53 30.05.2026

  • 31 коцев

    9 0 Отговор
    Неискам пак за месец в ареста.Повече милиарди неша!Ще дам път на младите....

    11:59 30.05.2026

  • 32 Емигрант

    7 3 Отговор
    Аз не признавам никакви онвинения без да се назовават с истинските им имена групировки, хора или организации, това е чисто и просто провокация или създаване на напрежение ! Да каже коя е групировката нейното име, казва, че са разследвали и открили истината, няма да издаде никаквамсекретна операция или ще попречи на разследване, дори ще помогне защото колкото повече хора знаят името толкова повече информация ще дадат за разкриване на престъпление или престъпник ! Добрите разузнавания и разследващи обявяват чрез пресата имената и така достигат по-бързо до престъпника ! Този като клюкарка говори и разпространява информация с цел МАСКАРЕНЕ и печелене на опростачени симпатизанти ! Цитирай ИМЕНА бе плювалник !

    Коментиран от #77

    11:59 30.05.2026

  • 33 Пирамидата" Двуличие"

    5 2 Отговор
    На Фараончо Ивелин - юни 2025г

    "Ивелин Михайлов нарече действията срещу Благомир Коцев брутално нарушение на човешките права
    Лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов призова днес всички хора във Варна да се включат в протеста в защита на арестувания кмет Благомир Коцев. "

    11:59 30.05.2026

  • 34 Малий

    13 2 Отговор
    В конфликт са с тимаджиите , Муню си пази спонсорите,

    12:01 30.05.2026

  • 35 Мнение

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    За кое да завижда бе шорошово отроче???
    Че бандерите си правят анклав около Варна ли???
    Че нашите полицаи са по-малко въоръжени от тях ли?!
    Че ппдб, герб и дпс бяха спуснали чадър над своеволията на бандеровците и бандеровщината?!

    България давала 30% от оръжията за укрия (по думи на вещицата урсула), освен това давала и доста кинти от българските данъкоплатци, нищо, че държавата ни е пред фалит заради незаконното ни натикване в заробвозоната, а ти за Коцето пишеш?!

    Явно Путин трябва да денацифицира и България?!
    Така излиза?!

    Всичко що е платено от вън, да защитава чужди интереси против интересите на народа си, е по-вредно и от тия бандеровци!

    Коментиран от #37

    12:06 30.05.2026

  • 36 смях в залата

    15 7 Отговор
    Какво стана с Руския анклав в Камчия. Комплекса Български ли е или руски. Какво знаме се вее? Руския патриот копейки какво мисли по въпроса?

    Коментиран от #40

    12:08 30.05.2026

  • 37 Защо не си пасеш

    8 9 Отговор

    До коментар #35 от "Мнение":

    кротко овчето стадо, ами си се впрегнал тук да облъчваш с простащина вече опростачените копейки като теб ?

    Коментиран от #41, #75

    12:10 30.05.2026

  • 38 марш ве

    6 4 Отговор
    Б О К Л У К!!!

    12:11 30.05.2026

  • 39 Софийски селянин,

    11 2 Отговор
    А ти като депутат от Варна какво направи през тези години..

    Коментиран от #43

    12:11 30.05.2026

  • 40 Мнение

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "смях в залата":

    Мисли, че бащите ти са сбъркали, като са те пуснали чрез инвитро!

    Такива като теб, дето получавате грантове от съответното нпо, за да плюете по неудобните на вашите господари, е крайно време да ви тикнат по затворите!

    Коментиран от #44

    12:12 30.05.2026

  • 41 Мнение

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Защо не си пасеш":

    Щото един ден ще цъфнеш в списъците към нпо-тата на шорош!
    И тогава ще разберете такива като теб, от де изгрява слънцето!

    Коментиран от #49

    12:13 30.05.2026

  • 42 Пламен

    9 2 Отговор
    Копейката беше общинар , когато се построиха палати в Морската градина.
    Там нещо ? Ами нищо...

    Коментиран от #48

    12:14 30.05.2026

  • 43 Мнение

    8 7 Отговор

    До коментар #39 от "Софийски селянин,":

    Как какво направи, бе тролейбусе?!
    ВЪЗРАЖДАНЕ ЕДИНСТВЕНИ ГОВОРЯТ ЗА ТОЯ ПРОБЛЕМ С БАНДЕРОВЩИНАТА!
    ППДБ, ГЕРБ И ДПС СЛУГУВАХА НА УКРО ПОСЛАНИЧКАТА, НА КОЯТО ПОДАРЯВАХА КАКВОТО ИМ ПОИСКА!
    ТЯ ДАЖЕ И СЕГА СЕ ЗАСТЪПВА ЗА БАНДЕРОВЦИТЕ, ВКЛ ОНИЯ ДЕТО СЕ ОПИТАЛИ ДА ВЗРИВЯТ ТУРСКИ ПОТОК!

    12:15 30.05.2026

  • 44 копейкин ти влизай

    9 1 Отговор

    До коментар #40 от "Мнение":

    в затвора ти крадеш субсидията и строиш палати с незаконни тоалетни на гърба на българина!

    12:18 30.05.2026

  • 45 Мксуда тудей

    11 0 Отговор
    Във Варна ако имаш кинти можеш да си купиш каквото искаш. Вече няма държавна автогара, продадоха я и нея за казино и дюнери, алея първа вече се строи активно на нея, на мястот на Гъбата направиха небостъргач при изискване за маскимум 10 метра височина, стадиона е само за източване на държавни пари, кмета ко каже нещо отива в пандиза:))))

    12:18 30.05.2026

  • 46 Къв Тим, бе,

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Варна":

    Тук чадърът е пеевски, не ти ли стана ясно - само той може да нарежда директно на прокурори и мвр шефове! А, всяка друга институция, констатирайки нарушения, се обръща към мвр и прокуратурата за конкретни силови противодействия и когато те нищо не правят, става това, което виждамее в момента!

    Коментиран от #78

    12:19 30.05.2026

  • 47 Кдкдкдлд

    5 1 Отговор
    Много, много шум!
    Заради Украйна.
    Във всяка махала на големите ни градове има не по стотици, а по ХИЛЯДИ незаконни постройки! Но те не са с украински привкус и никой не си и помисля да ги събаря! Грозното махленско строителство прави непроходими улиците и ужасни комуникациите но!!!!
    Изводите?
    Всеки сам си преценя.

    12:19 30.05.2026

  • 48 Мнение

    6 5 Отговор

    До коментар #42 от "Пламен":

    Тва от една жена ли го чу, бе тролейче?!
    А нещо за Коцев (кмета на Варна) да споменеш?!
    Или щом е от ваще (ппдб-ейската хунта) всичко е точно?!

    Забелязах, че дори Господари на ефира в интернет ,плюят по всички партии, БЕЗ по ппдб?!
    Същите ппдб дето заробиха България с 10г договор със зеления, и му подаряваха разни милиони евро?!

    Всичко що е герб, дпс и ппдб, моментално трябва да бъде вкарано в затвора!

    Коментиран от #53, #54, #56

    12:19 30.05.2026

  • 49 Нямате шанс за

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "Мнение":

    поумняване вие копейките, Бог ви е подарил простотия за цял живот и е бил изключително прав - в компресирана глава няма место за разум !

    Коментиран от #55

    12:19 30.05.2026

  • 50 Свидетел

    6 2 Отговор
    Тепърва ще разберете какво представляват украинските бандити!Започнаха от черноморието и ще продължат накъдето си искат.Очаквайте още отвличания,изчезване на хора,бой и убийства!

    12:21 30.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пътят който ни остава е в очакване

    8 0 Отговор
    Копейкин е поредното политическо "Съкровище" което е произлязло от Варна. Егати града.

    12:22 30.05.2026

  • 53 Абе пиши направиш,че комплекса е на

    6 1 Отговор

    До коментар #48 от "Мнение":

    Зеленски.
    Кре.т.е.н.

    Коментиран от #57

    12:23 30.05.2026

  • 54 Я си

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Мнение":

    Е.М.

    Коментиран от #59

    12:25 30.05.2026

  • 55 Мнение

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "Нямате шанс за":

    Как разбра, че вие слугите на чуждите интереси сте правите в случая???
    НА КАКЪВ ПРИНЦИП И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЯШ ПРАВОТАТА СИ???

    Можеш ли да отговориш ложически на тоя въпрос?!
    Или вие се самоопределяте като "умнокрасиви" просто щото така го чувствате???

    Те и в лудницата някои се самоопределят като космонавти, НО реалността друга!

    Коментиран от #66

    12:25 30.05.2026

  • 56 Пламен

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Мнение":

    Копейче , руснакът Портних защо ремонтира пътя за ТЕЦ-а на Ахмет , при положение че в самия град улиците са с дупки , а туй ......... ремонтира един път за никъде ?
    Защо подари ,,Пловдивсия панаир" на руския поданик Г.Герг. ?

    Коментиран от #62

    12:26 30.05.2026

  • 57 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Абе пиши направиш,че комплекса е на":

    А на кой е?! На бащите ти ли?!
    Отрпко?!

    12:27 30.05.2026

  • 58 Майора

    6 1 Отговор
    Копейкин , мантрата Еврозоната приключи! Както приключвате и вие след като не изпълнихте задачата на Митрофанова за излизане от ЕС! Спрете се , никой не е казал че не сме покрили критериите!

    12:27 30.05.2026

  • 59 Мнение

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Я си":

    Това го умеете само такива като теб, троловете на шорош!

    12:28 30.05.2026

  • 60 Абе "руски дребни монети"

    3 0 Отговор
    някой има ли спомен този "червен гвоздей" какво свърши за вас в НС, какво от обещанията си докара до печеливш край...един пример - какво стана със субсидиите които щеше да връща, да не би да ги е "изгубил" около кафявото езеро ? Ако имахте мозък, щяхте да имате и отговор на този елементарен въпрос ! А с "посолството" тази топкова употребявана дума от него как стои въпросът ?

    12:28 30.05.2026

  • 61 Шмекер Копейкин празнодумеца

    5 0 Отговор
    Ето го бе, кой каза че "Рицаря на провалената кауза" се е загубил ?
    Интересно защо не си подава оставката след изборния разгром, няма ли да постъпи поне веднъж като мъж ?!

    12:30 30.05.2026

  • 62 Мнение

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Пламен":

    Тролейче, колко руски бази има в България??
    И колко от тях водят война с Иран (или с друга държава)?!

    Нещо за окупираното летище София да кажеш?!
    Или в мозъка ти са само грантове и плюнки срещу Путин???

    12:30 30.05.2026

  • 63 Грую

    7 1 Отговор
    Този как попадна в Парламента?
    Дали днес или утре мястото му е там?
    Велик на приказки, а е едно нищо!

    12:32 30.05.2026

  • 64 Пламен

    5 1 Отговор
    Ну погоди , заяц! :)
    ,,Камчия" и ,,Росенец" на кого са ?

    Коментиран от #67

    12:34 30.05.2026

  • 65 Питанка

    7 1 Отговор
    Костя, я обясни как ти получи разрешение за палата на Камен бряг, на брега на морето, без ОВОС.
    Обясни моля те, няма да те питам от къде имаш 500 000 €.
    По същия начин както и този мафиот.

    12:34 30.05.2026

  • 66 Че съм СВОБОДЕН

    5 3 Отговор

    До коментар #55 от "Мнение":

    и никой не ми пречи да обикалям свободно Европа, никой не ми слага думи в устата и не се крия да изказвам истината както навремето при комунизмът, никой не може да ми ръководи разумът с такива простащини каквито разпространява това нещо без да посочва с точните имена виновните, никой не ме превръща в закрепостен човек на една провинция, град или село и т.н.,....ти знаеш ли какво е това да имаш СВОБОДНА МИСЪЛ ?

    Коментиран от #76, #80, #81

    12:35 30.05.2026

  • 67 Мнение

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "Пламен":

    На бащите ти освен да са?!

    Колко въоръжени руснака пазят Росенец и си го смятат като бащиния, както правят бандеровците около Варна?!

    Когато драскате за поредния грант, срещу интересите на народа си, ставате по-долни и от кърлежите по домашните ви любимци!!!
    Един ден ще го разберете!

    Коментиран от #73

    12:39 30.05.2026

  • 68 Р.Н

    4 1 Отговор
    Защо чак сега ни уведомявате , Варна е като голямо село, всичко се знае.Доблестно би трябвало още преди две години да ни кажете...

    12:39 30.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Муньо дойде на власт и..

    6 1 Отговор
    Анти украинската истерия на копейките се развихри.... копейки рано или късно ще си платите за всичките си антибългарски деяния.

    12:44 30.05.2026

  • 71 Бак

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дзак":

    " Те убиха България " - Капитан Петко .

    12:44 30.05.2026

  • 72 Всичко което,

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Какво излезе и не ви казват медиите!":

    Върши тази СЕКСОЛОЖКА, украинската посланичка на червените фенери, не е ли достатъчно за да я експулсират за 24 часа?

    12:49 30.05.2026

  • 73 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "Мнение":

    Я марш на магистралата бе Mъpшо, да прайш gygyци на тираджиите, че MaHrycтата костя трябва да довършва къща. С тези заучени фрази от списъка с опорките си безполезен ... герой на Достоевски

    12:50 30.05.2026

  • 74 Бай дъ Уей

    2 0 Отговор
    Варна е първенец по застрояване на свлачища. На север- Кабакум, Св. Никола, Бризовете. Технологията е секретна. Когато тръгнат пак ще се чешем по главите.

    12:50 30.05.2026

  • 75 Коста

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Защо не си пасеш":

    Ще подарите България на украинците ли? И то на дезертьорите. Дезертьорите са в България.

    12:50 30.05.2026

  • 76 Мнение

    3 3 Отговор

    До коментар #66 от "Че съм СВОБОДЕН":

    За каква свободна мисъл иде реч?!
    Тая при която отменят изборите в Румъния ли???
    Тая при която ако не се инжектираш с експериментална течност те уволняват, спират ти достъпа до магазини, че в Канада даже ти запорират и сметките?!
    За тая свобода и свободна мисъл ли пишеш?!

    Като обикаляш свободно из Европа, дефакто нямаш нищо против американците да ти окупират летище София, от което да водят война с Иран, щото си бил свободен???

    Когато урсулите забраняват директната търговия с Русия, допринасяйки за ръст на цените, а в следващия момент купуват същите енергийни ресурси пак с произход Русия, но на доста по-висока цена, това те прави свободен???

    Когато България е заставена да праща оръжия за укрия (нещо което е против интересите на нашият народ), това сигурно също го определяш като твоя свобода?!

    А нещо да кажеш за експериментите на Уестингхаус с АЕЦ Козлодуй, при които 5и и 6и блокове редовно спират, поради аварии с неадекватни резервни части???

    ИЛИ ЗА ТАКИВА КАТО ТЕБ, ВАШИЯТ ЛИЧЕН КЕФ ДА ОБИКАЛЯТЕ НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ ПО СВЕТА ИДВА НАД НАЦИОНАЛНИЯТ ИНТЕРЕС?!
    НЕ СТЕ ПОЗНАЛИ!
    БЪРКАТЕ СВОБОДИЯТА СЪС СВОБОДАТА!

    Коментиран от #79, #85

    12:51 30.05.2026

  • 77 Коста

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Емигрант":

    Ей дезертьор. Кажи си името

    12:52 30.05.2026

  • 78 Да де

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Къв Тим, бе,":

    Връзката на дебелия с ТИМ е много отдавна . Как ще пропусне да захлебва от притежаващ 70 % от икономиката на територията конгломерат . И освен икономика ,притежават и поне половината Народно сборище с лобисти. Отдавна не са някаква варненска мутренска групировка , а единствената мафия която може да спре инвазия на Руснаци, Украинци и разни станци ако поиска или ако засегнат интересите и. Но просто в съвремието не случихме на хайдути и мафия в защита и на национален интерес и народ докато защитава собствените си милиарди. На тях и политиците им Народ им не требва. Вие сте роби за дране.

    Коментиран от #84

    12:52 30.05.2026

  • 79 АИ РАША

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Мнение":

    Братле , намотки събрал и на късо дал

    12:53 30.05.2026

  • 80 Коста

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Че съм СВОБОДЕН":

    Пий си хапчетата!

    12:53 30.05.2026

  • 81 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Че съм СВОБОДЕН":

    Приятелю , не се обяснявай надълго и нашироко с такива ненормалници ....две изречения и го оставяш да пасе !!!

    12:53 30.05.2026

  • 82 Мирослав

    1 3 Отговор
    Партия Възраждане също заслужава да управлява България!

    12:54 30.05.2026

  • 83 Ако

    3 0 Отговор
    Българските институции, не реагират спешно съвместно с целия си силов потенциал, дори и с помощта на армията , за да изчисти страната от все по-дълбоко загнездващата се на територията на страната украинска мафия, ще става все по-трудно да се отървем от беззаконието и насилието на тази престъпна нация с отпаднала необходимост.

    12:56 30.05.2026

  • 84 хе хе

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Да де":

    Ами то ТИМ са си издънка на украинската мафия бре. Щели да спират украинците. Да бе да.

    12:56 30.05.2026

  • 85 Калин

    0 2 Отговор

    До коментар #76 от "Мнение":

    Браво, точно така е! Свобода и демокрация в европейския концлагер напрактика няма. Това са лозунги за подчиняване и ограбване на държави като България.

    12:58 30.05.2026

  • 86 Гуру Гарабед

    2 0 Отговор
    И ти си със строеж с крадени пари максуда. Също трябва да бъдеш разследван

    13:01 30.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

