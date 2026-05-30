Костадинов за незаконния град край Варна: Тази групировка има свое силово организирано крило

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че партията е сигнализирала за случая с незаконния строителен комплекс в местността „Светеца“/ ново име/ („Баба Алино“- старо име) край Варна още през 2025 г., след като техни представители установили мащабно строителство в района.
По думите му първоначалната информация дошла след публични изявления на представители на Община Варна за незаконна сеч в местността.
„Установихме не само незаконна сеч, но и фундаменти на сгради, както и вече започнато строителство“, заяви Костадинов.
Според него впоследствие са били събрани данни за далеч по-сериозни нарушения.
„Изкупуване на земя. И то изкупуване на земя по недоброволен начин. Със заплахи. Има хора, които са подавали сигнали в полицията, хора, които са изключително притеснени, включително и за живота си“, каза лидерът на „Възраждане“.
Той твърди, че представители на групировката са оказвали натиск върху собственици на имоти в района, за да ги склонят да продават земите си.
„Имаме информация, че тази групировка разполага със свое силово организирано крило. Хора, които са млади украински мъже, въоръжени. Хора, които разполагат с допълнителни стимули, за да могат да мотивират някой човек, който не иска да продаде, да продаде“, заяви Костадинов.
Според него депутатът Коста Стоянов е започнал да събира информация и документи по случая, след което са били изпратени сигнали до редица държавни институции, включително МВР и ДАНС.
Костадинов твърди, че през миналата година част от хората, свързвани с инвестиционния проект, са били екстрадирани от България поради съображения, свързани с националната сигурност, но впоследствие са били върнати обратно в страната.
Той постави въпроси около действията на тогавашното ръководство на ДАНС и настоя случаят да бъде изяснен.
Костадинов отправи обвинения към представители на местната и националната власт, като заяви, че според него е съществувала политическа протекция над строителството в района.
По думите му опитите темата да бъде разгледана в парламентарната комисия за контрол над службите са били блокирани в продължение на месеци поради липса на кворум.
„Искахме изслушване на отговорните лица, но комисията така и не успя да заседава по този казус“, заяви той.
Лидерът на „Възраждане“ коментира и последните проверки на институциите на място, които според него са показали реалните мащаби на строителството.
Той посочи, че след намесата на полицията и контролните органи темата е получила по-широка публичност, а институциите вече са започнали действия по случая.
Костадинов коментира и предупрежденията за евентуална процедура по свръхдефицит срещу България.
Според него проблемите в публичните финанси не са нови и са натрупвани през последните години.
Той заяви, че според „Възраждане“ страната не е изпълнявала реално всички критерии за присъединяване към еврозоната и настоя за проверка на данните, използвани при оценката на България.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Варна
Това нещо е просто невъзможно, да се случи в меката на руската мафия и ГРУ под зоркия поглед на представителите им ТИМ . Няма как да стане.
А както знаем всички, цомчо е именно представител на ТИМ - беше им момченце за всичко.
Коментиран от #6, #46
11:25 30.05.2026
6 Сила
До коментар #4 от "Варна":И на ЦоМчо тъщата също ....
11:27 30.05.2026
7 Какво излезе и не ви казват медиите!
Заповедта на ДАНС за изгонване на украинеца Олег Невзоров е отменена след обаждане на посланичката на Украйна!
Невзоров е напуснал страната с помощта на украинската посланичка Олеся Илашчук, която е сочена като скрит съдружник в незаконния луксозен комплекс на КУБ, включващ 104 сгради върху площ от над 100 дка в местността „Баба Алино“. Посланичката на Украйна е лобирала и за отпадането на заповедта на ДАНС за изгонването на Олег Невзоров преди година.
Коментиран от #72
11:27 30.05.2026
10 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Абе костя, ти не си стъпвал там. Я кажи как излъга хората от кв. Кайсиева градина, че няма да позволиш Дънката да застрои поляните и как гласува в общинския съвет ?
Кажи си бе костя !
11:28 30.05.2026
12 Разкрития
Шефът на КУБ,Неврозов се оказа "братушка" приел украинско гражданство през 2009-та година.😜🤣
11:29 30.05.2026
15 Гост
Прид0биване, 3аграждане, Пр0ект,, Ра3решителни, Ру6вети, Стр0ежи, Аларми, аларми, аларми....
И накрая - всички разписали, но никой не е виновен.
11:31 30.05.2026
17 Сила
До коментар #8 от "Оффф":Мъжленце по точно , недоразвито мъжленце с пилешки гърдички и раменца като кибритена кутийка ....
11:34 30.05.2026
19 Сила
До коментар #16 от "Исторически парк":А" Венерическия парк " на руската мафия ...шлифер , не чадър !!!
11:36 30.05.2026
22 ВРЪЩАЙ
До коментар #16 от "Исторически парк":ПАРИТЕ БЕ!
11:42 30.05.2026
23 Пешо
Коментиран от #26
11:43 30.05.2026
Коментиран от #27
11:47 30.05.2026
До коментар #23 от "Пешо":И цялата мръсотия се покривала от Български политици!
Коментиран от #71
11:49 30.05.2026
27 Ол1гофрен,
До коментар #25 от "Тома":А кой създаде Държавна Сигурност?
Коментиран от #30
11:50 30.05.2026
28 хаха
Гнусен ционист.
Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.
11:50 30.05.2026
29 Точно Двуличие
До коментар #16 от "Исторически парк":На пирамидалния Фараончо организира протест срещу задържането на Коцев
11:52 30.05.2026
30 Тома
До коментар #27 от "Ол1гофрен,":БКП батко
11:53 30.05.2026
33 Пирамидата" Двуличие"
"Ивелин Михайлов нарече действията срещу Благомир Коцев брутално нарушение на човешките права
Лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов призова днес всички хора във Варна да се включат в протеста в защита на арестувания кмет Благомир Коцев. "
11:59 30.05.2026
35 Мнение
До коментар #1 от "Сила":За кое да завижда бе шорошово отроче???
Че бандерите си правят анклав около Варна ли???
Че нашите полицаи са по-малко въоръжени от тях ли?!
Че ппдб, герб и дпс бяха спуснали чадър над своеволията на бандеровците и бандеровщината?!
България давала 30% от оръжията за укрия (по думи на вещицата урсула), освен това давала и доста кинти от българските данъкоплатци, нищо, че държавата ни е пред фалит заради незаконното ни натикване в заробвозоната, а ти за Коцето пишеш?!
Явно Путин трябва да денацифицира и България?!
Така излиза?!
Всичко що е платено от вън, да защитава чужди интереси против интересите на народа си, е по-вредно и от тия бандеровци!
Коментиран от #37
12:06 30.05.2026
37 Защо не си пасеш
До коментар #35 от "Мнение":кротко овчето стадо, ами си се впрегнал тук да облъчваш с простащина вече опростачените копейки като теб ?
Коментиран от #41, #75
12:10 30.05.2026
40 Мнение
До коментар #36 от "смях в залата":Мисли, че бащите ти са сбъркали, като са те пуснали чрез инвитро!
Такива като теб, дето получавате грантове от съответното нпо, за да плюете по неудобните на вашите господари, е крайно време да ви тикнат по затворите!
Коментиран от #44
12:12 30.05.2026
41 Мнение
До коментар #37 от "Защо не си пасеш":Щото един ден ще цъфнеш в списъците към нпо-тата на шорош!
И тогава ще разберете такива като теб, от де изгрява слънцето!
Коментиран от #49
12:13 30.05.2026
42 Пламен
Там нещо ? Ами нищо...
Коментиран от #48
12:14 30.05.2026
43 Мнение
До коментар #39 от "Софийски селянин,":Как какво направи, бе тролейбусе?!
ВЪЗРАЖДАНЕ ЕДИНСТВЕНИ ГОВОРЯТ ЗА ТОЯ ПРОБЛЕМ С БАНДЕРОВЩИНАТА!
ППДБ, ГЕРБ И ДПС СЛУГУВАХА НА УКРО ПОСЛАНИЧКАТА, НА КОЯТО ПОДАРЯВАХА КАКВОТО ИМ ПОИСКА!
ТЯ ДАЖЕ И СЕГА СЕ ЗАСТЪПВА ЗА БАНДЕРОВЦИТЕ, ВКЛ ОНИЯ ДЕТО СЕ ОПИТАЛИ ДА ВЗРИВЯТ ТУРСКИ ПОТОК!
12:15 30.05.2026
44 копейкин ти влизай
До коментар #40 от "Мнение":в затвора ти крадеш субсидията и строиш палати с незаконни тоалетни на гърба на българина!
12:18 30.05.2026
46 Къв Тим, бе,
До коментар #4 от "Варна":Тук чадърът е пеевски, не ти ли стана ясно - само той може да нарежда директно на прокурори и мвр шефове! А, всяка друга институция, констатирайки нарушения, се обръща към мвр и прокуратурата за конкретни силови противодействия и когато те нищо не правят, става това, което виждамее в момента!
Коментиран от #78
12:19 30.05.2026
47 Кдкдкдлд
Заради Украйна.
Във всяка махала на големите ни градове има не по стотици, а по ХИЛЯДИ незаконни постройки! Но те не са с украински привкус и никой не си и помисля да ги събаря! Грозното махленско строителство прави непроходими улиците и ужасни комуникациите но!!!!
Изводите?
Всеки сам си преценя.
12:19 30.05.2026
48 Мнение
До коментар #42 от "Пламен":Тва от една жена ли го чу, бе тролейче?!
А нещо за Коцев (кмета на Варна) да споменеш?!
Или щом е от ваще (ппдб-ейската хунта) всичко е точно?!
Забелязах, че дори Господари на ефира в интернет ,плюят по всички партии, БЕЗ по ппдб?!
Същите ппдб дето заробиха България с 10г договор със зеления, и му подаряваха разни милиони евро?!
Всичко що е герб, дпс и ппдб, моментално трябва да бъде вкарано в затвора!
Коментиран от #53, #54, #56
12:19 30.05.2026
49 Нямате шанс за
До коментар #41 от "Мнение":поумняване вие копейките, Бог ви е подарил простотия за цял живот и е бил изключително прав - в компресирана глава няма место за разум !
Коментиран от #55
12:19 30.05.2026
53 Абе пиши направиш,че комплекса е на
До коментар #48 от "Мнение":Зеленски.
Кре.т.е.н.
Коментиран от #57
12:23 30.05.2026
54 Я си
До коментар #48 от "Мнение":Е.М.
Коментиран от #59
12:25 30.05.2026
55 Мнение
До коментар #49 от "Нямате шанс за":Как разбра, че вие слугите на чуждите интереси сте правите в случая???
НА КАКЪВ ПРИНЦИП И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЯШ ПРАВОТАТА СИ???
Можеш ли да отговориш ложически на тоя въпрос?!
Или вие се самоопределяте като "умнокрасиви" просто щото така го чувствате???
Те и в лудницата някои се самоопределят като космонавти, НО реалността друга!
Коментиран от #66
12:25 30.05.2026
56 Пламен
До коментар #48 от "Мнение":Копейче , руснакът Портних защо ремонтира пътя за ТЕЦ-а на Ахмет , при положение че в самия град улиците са с дупки , а туй ......... ремонтира един път за никъде ?
Защо подари ,,Пловдивсия панаир" на руския поданик Г.Герг. ?
Коментиран от #62
12:26 30.05.2026
57 Мнение
До коментар #53 от "Абе пиши направиш,че комплекса е на":А на кой е?! На бащите ти ли?!
Отрпко?!
12:27 30.05.2026
59 Мнение
До коментар #54 от "Я си":Това го умеете само такива като теб, троловете на шорош!
12:28 30.05.2026
61 Шмекер Копейкин празнодумеца
Интересно защо не си подава оставката след изборния разгром, няма ли да постъпи поне веднъж като мъж ?!
12:30 30.05.2026
62 Мнение
До коментар #56 от "Пламен":Тролейче, колко руски бази има в България??
И колко от тях водят война с Иран (или с друга държава)?!
Нещо за окупираното летище София да кажеш?!
Или в мозъка ти са само грантове и плюнки срещу Путин???
12:30 30.05.2026
63 Грую
Дали днес или утре мястото му е там?
Велик на приказки, а е едно нищо!
12:32 30.05.2026
64 Пламен
,,Камчия" и ,,Росенец" на кого са ?
Коментиран от #67
12:34 30.05.2026
65 Питанка
Обясни моля те, няма да те питам от къде имаш 500 000 €.
По същия начин както и този мафиот.
12:34 30.05.2026
66 Че съм СВОБОДЕН
До коментар #55 от "Мнение":и никой не ми пречи да обикалям свободно Европа, никой не ми слага думи в устата и не се крия да изказвам истината както навремето при комунизмът, никой не може да ми ръководи разумът с такива простащини каквито разпространява това нещо без да посочва с точните имена виновните, никой не ме превръща в закрепостен човек на една провинция, град или село и т.н.,....ти знаеш ли какво е това да имаш СВОБОДНА МИСЪЛ ?
Коментиран от #76, #80, #81
12:35 30.05.2026
67 Мнение
До коментар #64 от "Пламен":На бащите ти освен да са?!
Колко въоръжени руснака пазят Росенец и си го смятат като бащиния, както правят бандеровците около Варна?!
Когато драскате за поредния грант, срещу интересите на народа си, ставате по-долни и от кърлежите по домашните ви любимци!!!
Един ден ще го разберете!
Коментиран от #73
12:39 30.05.2026
71 Бак
До коментар #26 от "Дзак":" Те убиха България " - Капитан Петко .
12:44 30.05.2026
72 Всичко което,
До коментар #7 от "Какво излезе и не ви казват медиите!":Върши тази СЕКСОЛОЖКА, украинската посланичка на червените фенери, не е ли достатъчно за да я експулсират за 24 часа?
12:49 30.05.2026
73 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #67 от "Мнение":Я марш на магистралата бе Mъpшо, да прайш gygyци на тираджиите, че MaHrycтата костя трябва да довършва къща. С тези заучени фрази от списъка с опорките си безполезен ... герой на Достоевски
12:50 30.05.2026
75 Коста
До коментар #37 от "Защо не си пасеш":Ще подарите България на украинците ли? И то на дезертьорите. Дезертьорите са в България.
12:50 30.05.2026
76 Мнение
До коментар #66 от "Че съм СВОБОДЕН":За каква свободна мисъл иде реч?!
Тая при която отменят изборите в Румъния ли???
Тая при която ако не се инжектираш с експериментална течност те уволняват, спират ти достъпа до магазини, че в Канада даже ти запорират и сметките?!
За тая свобода и свободна мисъл ли пишеш?!
Като обикаляш свободно из Европа, дефакто нямаш нищо против американците да ти окупират летище София, от което да водят война с Иран, щото си бил свободен???
Когато урсулите забраняват директната търговия с Русия, допринасяйки за ръст на цените, а в следващия момент купуват същите енергийни ресурси пак с произход Русия, но на доста по-висока цена, това те прави свободен???
Когато България е заставена да праща оръжия за укрия (нещо което е против интересите на нашият народ), това сигурно също го определяш като твоя свобода?!
А нещо да кажеш за експериментите на Уестингхаус с АЕЦ Козлодуй, при които 5и и 6и блокове редовно спират, поради аварии с неадекватни резервни части???
ИЛИ ЗА ТАКИВА КАТО ТЕБ, ВАШИЯТ ЛИЧЕН КЕФ ДА ОБИКАЛЯТЕ НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ ПО СВЕТА ИДВА НАД НАЦИОНАЛНИЯТ ИНТЕРЕС?!
НЕ СТЕ ПОЗНАЛИ!
БЪРКАТЕ СВОБОДИЯТА СЪС СВОБОДАТА!
Коментиран от #79, #85
12:51 30.05.2026
77 Коста
До коментар #32 от "Емигрант":Ей дезертьор. Кажи си името
12:52 30.05.2026
78 Да де
До коментар #46 от "Къв Тим, бе,":Връзката на дебелия с ТИМ е много отдавна . Как ще пропусне да захлебва от притежаващ 70 % от икономиката на територията конгломерат . И освен икономика ,притежават и поне половината Народно сборище с лобисти. Отдавна не са някаква варненска мутренска групировка , а единствената мафия която може да спре инвазия на Руснаци, Украинци и разни станци ако поиска или ако засегнат интересите и. Но просто в съвремието не случихме на хайдути и мафия в защита и на национален интерес и народ докато защитава собствените си милиарди. На тях и политиците им Народ им не требва. Вие сте роби за дране.
Коментиран от #84
12:52 30.05.2026
79 АИ РАША
До коментар #76 от "Мнение":Братле , намотки събрал и на късо дал
12:53 30.05.2026
80 Коста
До коментар #66 от "Че съм СВОБОДЕН":Пий си хапчетата!
12:53 30.05.2026
81 Сила
До коментар #66 от "Че съм СВОБОДЕН":Приятелю , не се обяснявай надълго и нашироко с такива ненормалници ....две изречения и го оставяш да пасе !!!
12:53 30.05.2026
84 хе хе
До коментар #78 от "Да де":Ами то ТИМ са си издънка на украинската мафия бре. Щели да спират украинците. Да бе да.
12:56 30.05.2026
85 Калин
До коментар #76 от "Мнение":Браво, точно така е! Свобода и демокрация в европейския концлагер напрактика няма. Това са лозунги за подчиняване и ограбване на държави като България.
12:58 30.05.2026
