Прокурор Бисер Михайлов: Като баща не бих предал сина си. Не съм му помагал да се укрива

Седмица след ареста на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, неговият баща застава ексклузивно пред камерата на NOVA. Прокурорът от Перник Бисер Михайлов категорично не приема думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, че е помагал на младия мъж да се превърне в беглец от правосъдието.
Магистратът твърди, че не е имал никаква представа къде се укрива синът му. „Не съм знаел къде е през този 11-месечен период”, заявява той. Относно самата акция по задържането му, бащата добавя, че не знае „какво наложи тази тактика на ГДБОП”, но признава емоционално за момента на ареста, че го е познал само по очите, тъй като визуално Васил бил „съвсем различен човек – с брада и коса”, за разлика от миналата година.
Преди година Бисер Михайлов призова сина си да се предаде. Въпреки че младежът не го послуша, днес прокурорът е откровен за вътрешната си борба и решението си да не свидетелства срещу него. „Като баща не бих предал сина си”, признава той и допълва, че дори и в ролята си на магистрат няма да го направи. Михайлов обаче уточнява, че според Наказателния кодекс не носи отговорност за лично укривателство, когато става въпрос за негов син.
Прокурорът признава, че отношенията им са силно влошени. На въпрос кой може да е помагал на беглеца през тези месеци, бащата отговаря: „Всички – приятели, роднини, семейство, хора с възможности”. Той обаче е категоричен, че не познава обкръжението на сина си и не знае кой е авторитет за него. „За мен е загадка, дано съответните служби свършат тази работа”, допълва Михайлов.
Коментирайки скандала със заплахите към високопоставен служител на ГДБОП в пернишко село, бащата заявява, че според негови източници „Васил още не е бил там”, но оставя разследващите органи да установят истината.
Михайлов изразява готовност да се срещне с него зад решетките. „Ако поиска, бих отишъл да го видя, защото не съм много отдавна”, споделя бащата.
По отношение на професионалния си път и евентуалните последствия за него самия, пернишкият прокурор е категоричен, че неговият 31-годишен стаж говори достатъчно за кариерата му. „Ако ми бъде образувана проверка, ще се защитавам”, заявява той.
Бисер Михайлов е убеден, че „всеки трябва да извърви своя път, своята Голгота”, но въпреки всичко запазва надежда за бъдещето на сина си, защото вярва, че „всеки един човек може да се промени”. „Той е млад, следващия месец ще навърши 23 години. Той решава съдбата си”, завършва бащата
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аре да го уволняват и
Коментиран от #7, #15, #27
09:37 30.05.2026
2 Мурка
09:38 30.05.2026
3 и този ще го оправят
Дерменджиев и теб ще арестува.
09:38 30.05.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ВСЕ НЯКОЙ ОТ НЯКЪДЕ МУ Е ДАВАЛ ПАРИ :)
......
Коментиран от #32
09:41 30.05.2026
5 стоян
Коментиран от #10
09:42 30.05.2026
6 ежко
09:45 30.05.2026
7 Малеееее
До коментар #1 от "Аре да го уволняват и":Синът му е престъпник, а уж прокурорите се борят с престъпността.
09:45 30.05.2026
8 Гост
09:46 30.05.2026
9 Прокурори, сър
09:46 30.05.2026
10 Дзак
До коментар #5 от "стоян":Както и ти!
09:47 30.05.2026
11 Сила
ТОВА Е ПРОКУРОР 🧟
верно , пернишки , ама все пак ...?!!!?
Коментиран от #23
09:49 30.05.2026
12 Не би го предал
09:53 30.05.2026
13 До сега да беше
10:02 30.05.2026
14 Съгласен
10:03 30.05.2026
15 Реалист
До коментар #1 от "Аре да го уволняват и":Със такива прокурори до 2050 година България ще е Турски ВИЛАЕТ:)
10:06 30.05.2026
16 Браво
10:08 30.05.2026
17 Затова си имаш бандит
10:10 30.05.2026
18 Пунта Мара
10:12 30.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пенчо
10:23 30.05.2026
21 Тоя уврод
Кадър на Борисов.
И защо точно в този район изчезнаха безследно толкова лица? Кой гушна умрелия брат Галев през границата? Тоя трябва да е в карцер докато шава!
10:24 30.05.2026
22 Д-р Хаус
10:25 30.05.2026
23 Бойдооткат
До коментар #11 от "Сила":Все пак сме в Перник, винкел да искаш.
10:26 30.05.2026
24 Дъжд
10:27 30.05.2026
25 По дебилест
10:27 30.05.2026
26 Винкелщрассе
10:28 30.05.2026
27 ООрана държава
До коментар #1 от "Аре да го уволняват и":Това го писах още когато се появи ония гамен ама тука разни специалисти ми ревяха че бащата не бил виновен за на синчето белите и нямало основание за уволнение, търпите гербарщина с години и се кефите
10:29 30.05.2026
28 Засукана провинциална прокурорка
10:31 30.05.2026
29 разпит
10:39 30.05.2026
30 Айде и тоя невинен
10:40 30.05.2026
31 Емигрант
10:57 30.05.2026
32 Жабокрек
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ха,че Янко кога е живял в планината?Янко е агент-доносник та Гешев.Затова и Кремъл го издига в партийната йерархия защото доносника си е цял живот доносник.На два пъти внася искане да ставем 16-та република.И добре,че в Москва имат акъл в главата и отхвърлят това политическо безумие.Днес обаче сме врагове.Гледам телевизия и не мога да повярвам.Хора които възхваляваха Москва,днес са върли капиталисти и противници на всичко руско.Не е за вярване бе!Същите които скандираха до пресипване :КПСС ,БКП !КПСС -БКП.И лигите им течаха.Вечна дружба.
10:57 30.05.2026
33 Тоя Франкенщайн ,
11:03 30.05.2026
34 БеГемот
11:09 30.05.2026
35 Гост
11:14 30.05.2026
36 Генът си е ген,
11:21 30.05.2026