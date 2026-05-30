Прокурор Бисер Михайлов: Като баща не бих предал сина си. Не съм му помагал да се укрива

30 Май, 2026 09:35 1 774 36

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Седмица след ареста на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, неговият баща застава ексклузивно пред камерата на NOVA. Прокурорът от Перник Бисер Михайлов категорично не приема думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, че е помагал на младия мъж да се превърне в беглец от правосъдието.
Магистратът твърди, че не е имал никаква представа къде се укрива синът му. „Не съм знаел къде е през този 11-месечен период”, заявява той. Относно самата акция по задържането му, бащата добавя, че не знае „какво наложи тази тактика на ГДБОП”, но признава емоционално за момента на ареста, че го е познал само по очите, тъй като визуално Васил бил „съвсем различен човек – с брада и коса”, за разлика от миналата година.
Преди година Бисер Михайлов призова сина си да се предаде. Въпреки че младежът не го послуша, днес прокурорът е откровен за вътрешната си борба и решението си да не свидетелства срещу него. „Като баща не бих предал сина си”, признава той и допълва, че дори и в ролята си на магистрат няма да го направи. Михайлов обаче уточнява, че според Наказателния кодекс не носи отговорност за лично укривателство, когато става въпрос за негов син.

Прокурорът признава, че отношенията им са силно влошени. На въпрос кой може да е помагал на беглеца през тези месеци, бащата отговаря: „Всички – приятели, роднини, семейство, хора с възможности”. Той обаче е категоричен, че не познава обкръжението на сина си и не знае кой е авторитет за него. „За мен е загадка, дано съответните служби свършат тази работа”, допълва Михайлов.

Коментирайки скандала със заплахите към високопоставен служител на ГДБОП в пернишко село, бащата заявява, че според негови източници „Васил още не е бил там”, но оставя разследващите органи да установят истината.

Михайлов изразява готовност да се срещне с него зад решетките. „Ако поиска, бих отишъл да го видя, защото не съм много отдавна”, споделя бащата.

По отношение на професионалния си път и евентуалните последствия за него самия, пернишкият прокурор е категоричен, че неговият 31-годишен стаж говори достатъчно за кариерата му. „Ако ми бъде образувана проверка, ще се защитавам”, заявява той.

Бисер Михайлов е убеден, че „всеки трябва да извърви своя път, своята Голгота”, но въпреки всичко запазва надежда за бъдещето на сина си, защото вярва, че „всеки един човек може да се промени”. „Той е млад, следващия месец ще навърши 23 години. Той решава съдбата си”, завършва бащата


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аре да го уволняват и

    81 2 Отговор
    да ходи да копа на полето за минимална заплата... търтей, възпитал по-голям търтей...

    Коментиран от #7, #15, #27

    09:37 30.05.2026

  • 2 Мурка

    54 1 Отговор
    ДУМАТА Е -БЕЛЕНЕ

    09:38 30.05.2026

  • 3 и този ще го оправят

    49 2 Отговор
    не познава обкръжението на сина си и не знае кой е авторитет за него.

    Дерменджиев и теб ще арестува.

    09:38 30.05.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    46 0 Отговор
    СИНА СЕ Е ВОЗИЛ НА АВТОМОБИЛИ, КУПУВАЛ СИ Е ХРАНА , ИМАЛ Е МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ КОИТО Е СМЕНЯЛ - НЕ Е ЖИВЯЛ КАТО ТОДОР ЖИВКОВ - ЯНКО В ПЛАНИНАТА :)
    ......
    ВСЕ НЯКОЙ ОТ НЯКЪДЕ МУ Е ДАВАЛ ПАРИ :)
    ......

    Коментиран от #32

    09:41 30.05.2026

  • 5 стоян

    37 3 Отговор
    Лъже

    Коментиран от #10

    09:42 30.05.2026

  • 6 ежко

    47 2 Отговор
    Откъде има пати това келеме?Да не би аз да съм му давал?Май точно бащата е плащал да се укрива!

    09:45 30.05.2026

  • 7 Малеееее

    50 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аре да го уволняват и":

    Синът му е престъпник, а уж прокурорите се борят с престъпността.

    09:45 30.05.2026

  • 8 Гост

    50 0 Отговор
    Някой да не си помисли,че парите на укривателите ги е давал МАГИСТРАТЪТ Михайлов? Сакън! Давал ги е БАЩАТА Михайлов! Все пак му е добре възпитан син!

    09:46 30.05.2026

  • 9 Прокурори, сър

    52 1 Отговор
    Защо не е уволнен? Като баща не би предал сина си. Но като баща прокурор е отгледал нагъл престъпник.

    09:46 30.05.2026

  • 10 Дзак

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "стоян":

    Както и ти!

    09:47 30.05.2026

  • 11 Сила

    39 0 Отговор
    Егати фейса ....!!!???!!!
    ТОВА Е ПРОКУРОР 🧟
    верно , пернишки , ама все пак ...?!!!?

    Коментиран от #23

    09:49 30.05.2026

  • 12 Не би го предал

    25 1 Отговор
    Освен това,той е създал и възпитал този син.

    09:53 30.05.2026

  • 13 До сега да беше

    29 1 Отговор
    хвърлил пешкира/оставката прокурорчо. Какво си отгледал и знаеш си стоката. От погледа ти струи само Наглост и насилие. Крушата не пада по далеч от дървото. Оставка и забрана за практикуване на професията.

    10:02 30.05.2026

  • 14 Съгласен

    29 1 Отговор
    Не би предал сина си .....нормално, но като прокурор трябвашеда подаде уставка тоя боклук

    10:03 30.05.2026

  • 15 Реалист

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Аре да го уволняват и":

    Със такива прокурори до 2050 година България ще е Турски ВИЛАЕТ:)

    10:06 30.05.2026

  • 16 Браво

    20 0 Отговор
    Той прокурор е отгледал и възпитал келеша на келишите. Крие се като Левски мишока а заптиетата се правят, че го търсят. Тъжна работа.

    10:08 30.05.2026

  • 17 Затова си имаш бандит

    11 0 Отговор
    Е щото цял живот е бил непричОм как се възпитава синът му и затова сега си има бандит.

    10:10 30.05.2026

  • 18 Пунта Мара

    29 1 Отговор
    Пълен провал. Човек, който не може и не е възпитал сина си е прокурор. И прави обвинения на другите ! Такъв не трябва да е прокурор. Тоя може само да чисти двора на прокуратурата. Морал????

    10:12 30.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пенчо

    12 1 Отговор
    Друго си е баща-прокурор да те възпитава!

    10:23 30.05.2026

  • 21 Тоя уврод

    17 1 Отговор
    Само като го погледнеш и разбираш, че е главорез. Без жал. Такъв е сина му! То крушата не пада под ябълка!
    Кадър на Борисов.
    И защо точно в този район изчезнаха безследно толкова лица? Кой гушна умрелия брат Галев през границата? Тоя трябва да е в карцер докато шава!

    10:24 30.05.2026

  • 22 Д-р Хаус

    11 1 Отговор
    един боклук създал друг боклук, изрудииии

    10:25 30.05.2026

  • 23 Бойдооткат

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    Все пак сме в Перник, винкел да искаш.

    10:26 30.05.2026

  • 24 Дъжд

    5 1 Отговор
    Като две капки...боза..

    10:27 30.05.2026

  • 25 По дебилест

    10 1 Отговор
    И от синчето си, тия за цялата фамилия за кауша

    10:27 30.05.2026

  • 26 Винкелщрассе

    8 1 Отговор
    Баща му, чичо му, леля му и вуйна му, както и половината прокуратура и районното в Перник, са съучастници в целия панаир.

    10:28 30.05.2026

  • 27 ООрана държава

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аре да го уволняват и":

    Това го писах още когато се появи ония гамен ама тука разни специалисти ми ревяха че бащата не бил виновен за на синчето белите и нямало основание за уволнение, търпите гербарщина с години и се кефите

    10:29 30.05.2026

  • 28 Засукана провинциална прокурорка

    6 1 Отговор
    Мале мале , такива са мутрите на всички прокурори и милиционери в кочината, селско-мутренски. Само като им погледнеш селските мутри и ти става ясно за каква корупция и шуробаджанащина в тази прогнила система, патерица на бг мафията става въпрос.

    10:31 30.05.2026

  • 29 разпит

    3 1 Отговор
    То си личи по интелигентния изглед на лицето му.Човека говори истината.Нигога не е помагал на сина си да се укрива.На това му се вика честен татко и прокурор.За пример.

    10:39 30.05.2026

  • 30 Айде и тоя невинен

    3 0 Отговор
    Като кърджалийския потурняк!

    10:40 30.05.2026

  • 31 Емигрант

    1 0 Отговор
    "Като баща не бих предал синът си...", ами да, като баща-прокурор ти направи синът си престъпник, да дерибеейства безнаказано из Перник, затова и като баща не го предаде на властите за престъпленията му ! Кой на първо место освен родител е виновен за възпитанието, образованието и културата на децата, бе г-н властимащ и би следвало да го знаеш това, щом знаеш, че не носиш отговорност за укривателство ? С тази статия започва нова "битка" относно случаят "прокурорски син", а именно "СПАСЕТЕ ПРОКУРОРЪТ НА ПЕРНИК ТОЙ НИЩО НЕ ЗНАЕ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА СИНЪТ МУ, ОСВЕН ЕДИН ФАКТ ЧЕ ГО Е ПРЕДПАЗВАЛ ОТ СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО И С ДЕЙСТВИЯТА СИ Е ПРЕЧЕЛ НА ВЛАСТИТЕ ДА ГО ПРЕСЛЕДВАТ" ! Българска действителност !

    10:57 30.05.2026

  • 32 Жабокрек

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ха,че Янко кога е живял в планината?Янко е агент-доносник та Гешев.Затова и Кремъл го издига в партийната йерархия защото доносника си е цял живот доносник.На два пъти внася искане да ставем 16-та република.И добре,че в Москва имат акъл в главата и отхвърлят това политическо безумие.Днес обаче сме врагове.Гледам телевизия и не мога да повярвам.Хора които възхваляваха Москва,днес са върли капиталисти и противници на всичко руско.Не е за вярване бе!Същите които скандираха до пресипване :КПСС ,БКП !КПСС -БКП.И лигите им течаха.Вечна дружба.

    10:57 30.05.2026

  • 33 Тоя Франкенщайн ,

    1 0 Отговор
    Трябва мигновенно да бъде уволнен.Срам за прокуратурата.

    11:03 30.05.2026

  • 34 БеГемот

    2 0 Отговор
    Значи това нещо подвежда под отговорност други хора и ги обвинява в престъпления ....а виж какво е отгледам....имаше едно нещо морал в миналото подобни бащи са се самоубивали от срам и позор...

    11:09 30.05.2026

  • 35 Гост

    0 1 Отговор
    Изглежда ми интелигентен и честен човек.

    11:14 30.05.2026

  • 36 Генът си е ген,

    0 0 Отговор
    той се предава от родител на дете, на внук и т.н., този е прокурор, но корумпиран, назначен от пожарникар-мутра да пази генът на престъпниците ! Като баща нямало да предаде синът си, но като баща--прокурор доказа думите си - НЕ ГО ПРЕДАВА И ДНЕС И АКО СЕ НАЛОЖИ ПАК ЩЕ ГО "ПОКРИВА" БАЩИНСТВОТО НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ МОРАЛ И ДОСТОЙНСТВО И ТОЗИ ПРОКУРОР ГО ДОКАЗВА !

    11:21 30.05.2026

