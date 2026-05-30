От СО обявиха началото на конкурсната процедура за разделното събиране на отпадъци в София

30 Май, 2026 11:36 539 9

Николай Неделков: „Официалното обявяване на поканите е следващата стъпка, до която стигнахме след конструктивен и оперативен диалог с организациите“

Снимка: Столична община
Ани Ефремова

Столичната община официално обяви началото на конкурс за сключване на 5-годишни договори за организиране на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на града. Отправянето на поканите към лицензираните организации е резултат от интензивни предварителни разговори през изминалите месеци, водени от заместник-кмета по екология Николай Неделков, съобщават от пресцентъра на СО.
„Официалното обявяване на поканите е следващата стъпка, до която стигнахме след конструктивен и оперативен диалог с оползотворяващите организации, за което им благодаря. В разговорите през последните месеци заедно успяхме да очертаем ясни възможности за подобряване на качеството на услугата в София, като водещото за нас през цялото време беше едно – да защитим обществения интерес и да предоставим на гражданите по-удобна, достъпна и работеща система за рециклиране. С тази покана отваряме следващата страница от процеса и преминаваме към реални действия.“ коментира заместник-кметът по екология Николай Неделков.
Отправената покана от страна на Столична община обхваща четири отделни групи, в които са разпределени всички 24 административни района на града. Кандидатите трябва да представят подробни и разчетени програми за управление на отпадъците както от домакинствата, така и от търговските обекти, заведенията и административните сгради. Текстовете на поканите поставят ясен акцент върху детайлното описание на техническите характеристики на съдовете и на транспортните средства, честотата на извозване, както и провеждането на иновативни информационно-разяснителни кампании в публична среда без раздаването на неекологични хартиени флайери.
С публикуването на поканите се задейства и официалният административен процес по закон. Организациите по оползотворяване разполагат с двуседмичен срок, като заявленията за участие заедно с подробните програми трябва да бъдат подадени в деловодството на Столична община най-късно до 17:00 ч. на 12 юни 2026 г. През това време със заповед ще бъде сформирана специализирана експертна комисия от страна на общината, която ще има задачата детайлно да разгледа, анализира и оцени постъпилите концепции. След като приключи своята работа, комисията ще изготви подробен доклад, който ще бъде предоставен за утвърждаване от кмета на София Васил Терзиев. Финалната стъпка предвижда готовите проекти на договори да бъдат представени пред Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичния общински съвет, след което ще се премине към официалното им подписване.
От Столичната община подчертават, че конкретните параметри на бъдещото сътрудничество, точният брой на цветните контейнери, графиците за тяхното разполагане по квартали ще бъдат обявени официално едва след пълното финализиране на административната процедура и официалното подписване на договорите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    1 1 Отговор
    Бухахахах, Васко ухото не може да се справи с "някакво" почистване, обаче прави конкурс за разделно такова .. хахахах палячовци... не само в София, в ЦЯЛАТА история на страната не е имало по-голям некадърник за кмет

    11:49 30.05.2026

  • 2 При тази

    3 0 Отговор
    култура на хигиената , морал и съвест това е абсолютно невъзможно да функционира ! Нищо няма да разделят пейзаните , а ще хвърлят наоколо каквото им пречи в къщи ! Както и сега цели кашони , беше да си направят труда да ги нарежат на малки парчета !

    Коментиран от #9

    11:51 30.05.2026

  • 3 мда

    2 1 Отговор
    Сега отпадъците ще са около кошовете, а не в тях. Тея да не си мислят че в апартамента ще наредя няколко коша за различен отпадък?😁Евроидиощина.

    11:59 30.05.2026

  • 4 ко?не.

    2 0 Отговор
    Сега с тея малки отвори на кошовете отпадък по отпадък ли ще хвърлям? А ако имам нещо по голямо за хвърляне къде ще го хвърля?

    12:02 30.05.2026

  • 5 И каква е промяната?

    0 0 Отговор
    Изтърпяхме му глупостите на Васо с боклука, задушаваме се от комуналното му строителство, а сега ще ни държи и без топла вода почти цялото лято. Уж млад, а вампир.

    12:13 30.05.2026

  • 6 Факт

    0 2 Отговор
    Най-големите отпадъци в София идват от провинцията!

    12:14 30.05.2026

  • 7 Стоян

    1 0 Отговор
    Бай Ганьо няма морала за разделно събиране и следващите 100 години няма да го има. Живял съм 3 години в Южна Корея, там може само хранителни продукти да изхвърляш през седмицата, а в неделята се събира всичко в двора на кооперацията разделно което си събирал през седмицата. Отделно стъкло, пласмаса, хартия, и т.н 5 различни торби. Като нов в началото ми проверяваха торбите и яко ми се караха веднъж защото се бях омотал. Но пък така всичко се рециклира и нямат никакви боклуци да се веят навсякъде и в природата.

    12:20 30.05.2026

  • 8 Каракачанин

    0 0 Отговор
    Бях на квартира, цент София. Съседите си бяха местни софиянци.На три семейства, четири големи контейнера за боклук, пълнеха ги за три дена!!! Аз за три седмици хвърлях найлонова чанта, в която опак. от хляб, найлон. опаковки от хран. продукти. Веднъж не издържах и реших да видя аджеба, какво толкова много хвърлят тези хора. Сутринта рано да не ме видят отидох и разкъсах два големи черни найлонови чувала. Вътре храна, дрехи, батерии, сушоари...Имаше кафе цял голям пакет, в който десет кутийки кафе не отворени. Храната и кафето бяха в срок на годност, дрехите имаше не разопаковани! Софиянци правят умишлено ненужен боклук! Като чуя софиянец се сещам за боклук...

    12:24 30.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "При тази":

    Липсва ти НИК, липсва ти и поглед върху нещата❗
    Ограбват те, а ти се възмущаваш на другите❗
    КАРАТ те да ПЛАЩАШ за опаковки, а после те КАРАТ да им ги даваш БЕЗПЛАТНО, че и сортирани❗

    12:56 30.05.2026

