Клисурски: България не е в процедура на свръхдефицит. Кабинетът може да избегне подобен сценарий

България не е в процедура по свръхдефицит и все още разполага с всички инструменти да избегне подобен сценарий. Това заяви в ефира на bTV бившият служебен финансов министър Георги Клисурски.
По думите му официално потвърденият от Евростат дефицит за 2024 г. е 3%, което позволява на страната да изпълни един от основните критерии за членство в еврозоната.
„За 2025 г. дефицитът е 3,5%, но ако се приложи изключението за разходите за отбрана, България отново ще се вмести в допустимите 3%“, обясни Клисурски.
Прогнозите за 2026 и 2027 г. будят тревога
Според него опасенията на Европейската комисия са свързани не с настоящата година, а с прогнозите за 2026 и 2027 г.
„Комисията прогнозира дефицит от около 4% и през двете години, ако не бъдат предприети мерки и се запази сегашната политика“, каза Клисурски.
Той подчерта, че тези прогнози не са базирани на бъдещ бюджет, а на предположението, че няма да има промени във фискалната политика.
„Правителството има всички инструменти да направи бюджет, с който тази процедура изобщо да не започне“, допълни той.
„Данните не са манипулирани“
Бившият финансов министър коментира и критиките на премиера Румен Радев, който обвини предишните управления във финансови манипулации и оставено тежко наследство.
„Не е коректно да се внушава, че данните за дефицита са манипулирани. Те са проверени и верифицирани от Евростат и Европейската комисия“, заяви Клисурски.
По думите му подобни твърдения подкопават доверието както към българските институции, така и към европейските партньори на страната.
Над 6,8 млрд. евро във фискалния резерв
Клисурски посочи, че към края на април държавата разполага с над 6,8 млрд. евро във фискалния резерв.
Той призна, че текущият дефицит е по-висок от този през предходни години, но според него остава напълно управляем.
„Приходите се увеличават с близо 3 млрд. лева спрямо същия период на миналата година. Натискът идва основно от по-високите разходи за персонал и инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост“, обясни той.
За София: До година няма да има недостиг на места в първа градинска група
В качеството си на заместник-кмет по финансите на Столичната община Клисурски коментира и ситуацията в София.
По думите му през следващата година се очаква да бъде преодолян недостигът на места за първа градинска група в детските градини.
„Тази година недостигът е около 300 места за тригодишните деца. С новите детски градини, които се строят, догодина този проблем трябва да бъде решен“, каза той.
По-сериозен остава проблемът с детските ясли, където недостигът е около 5000 места.
Според Клисурски една от основните причини е липсата на медицински сестри.
„Дори да построим още ясли, няма достатъчно персонал, който да работи в тях. Това е национален проблем, свързан и с ниското заплащане в сектора“, коментира той.
За раздялата с „Продължаваме промяната“
Георги Клисурски заяви още, че не съжалява за решението си да напусне „Продължаваме промяната“.
„Не съжалявам. Споделих своите критики и мотиви пред ръководството на партията. Разделихме се с уважение“, каза той.
По думите му остава готов да работи с представители на демократичната общност по теми като икономическото развитие на страната и реформите в съдебната система.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Брех ! Тези Кубета !
Се Оказаха !
Коментиран от #2
10:33 30.05.2026
2 Дай !
До коментар #1 от "Брех ! Тези Кубета !":Да пси Сменим !
Заплатите ?
10:36 30.05.2026
3 Дзак
10:46 30.05.2026
4 гочето
главата му гола ама празна!
10:53 30.05.2026
5 Дааа,
10:56 30.05.2026
6 Господин Клисурски,
11:00 30.05.2026
7 Радев
11:01 30.05.2026
8 Гост
Абре, висшите, при нафта 7 лв/л, за какви 3% ми говориш, бе?
11:07 30.05.2026
9 Депутатник
11:10 30.05.2026
10 Иван Грозни
11:11 30.05.2026
11 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Да припомним, че предложения бюджет на Гълъб-а и сегашната му заместничка за 2024 г. беше с 6.9% дефицит и беше "единствения възможен" (колко познато - по данчо ментата).
Дефицита за 2024 г. беше 2,2% с бюджета на Асен Василев.
Доказани некадърници ни управляват в момента, така е освен нова виденова зима, нищо друго не може да се очаква от тези съветски другарЕ .
11:21 30.05.2026