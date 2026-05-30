Клисурски: България не е в процедура на свръхдефицит. Кабинетът може да избегне подобен сценарий

30 Май, 2026 10:13 710 11

„Не е коректно да се внушава, че данните за дефицита са манипулирани. Те са проверени и верифицирани от Евростат и Европейската комисия“, заяви Клисурски по повод думите на премиера Радев, който обвини предишните управления във финансови манипулации и оставено тежко наследство

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България не е в процедура по свръхдефицит и все още разполага с всички инструменти да избегне подобен сценарий. Това заяви в ефира на bTV бившият служебен финансов министър Георги Клисурски.

По думите му официално потвърденият от Евростат дефицит за 2024 г. е 3%, което позволява на страната да изпълни един от основните критерии за членство в еврозоната.

„За 2025 г. дефицитът е 3,5%, но ако се приложи изключението за разходите за отбрана, България отново ще се вмести в допустимите 3%“, обясни Клисурски.

Прогнозите за 2026 и 2027 г. будят тревога
Според него опасенията на Европейската комисия са свързани не с настоящата година, а с прогнозите за 2026 и 2027 г.

„Комисията прогнозира дефицит от около 4% и през двете години, ако не бъдат предприети мерки и се запази сегашната политика“, каза Клисурски.
Той подчерта, че тези прогнози не са базирани на бъдещ бюджет, а на предположението, че няма да има промени във фискалната политика.

„Правителството има всички инструменти да направи бюджет, с който тази процедура изобщо да не започне“, допълни той.

„Данните не са манипулирани“
Бившият финансов министър коментира и критиките на премиера Румен Радев, който обвини предишните управления във финансови манипулации и оставено тежко наследство.

„Не е коректно да се внушава, че данните за дефицита са манипулирани. Те са проверени и верифицирани от Евростат и Европейската комисия“, заяви Клисурски.

По думите му подобни твърдения подкопават доверието както към българските институции, така и към европейските партньори на страната.

Над 6,8 млрд. евро във фискалния резерв
Клисурски посочи, че към края на април държавата разполага с над 6,8 млрд. евро във фискалния резерв.

Той призна, че текущият дефицит е по-висок от този през предходни години, но според него остава напълно управляем.

„Приходите се увеличават с близо 3 млрд. лева спрямо същия период на миналата година. Натискът идва основно от по-високите разходи за персонал и инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост“, обясни той.

За София: До година няма да има недостиг на места в първа градинска група
В качеството си на заместник-кмет по финансите на Столичната община Клисурски коментира и ситуацията в София.

По думите му през следващата година се очаква да бъде преодолян недостигът на места за първа градинска група в детските градини.

„Тази година недостигът е около 300 места за тригодишните деца. С новите детски градини, които се строят, догодина този проблем трябва да бъде решен“, каза той.

По-сериозен остава проблемът с детските ясли, където недостигът е около 5000 места.

Според Клисурски една от основните причини е липсата на медицински сестри.

„Дори да построим още ясли, няма достатъчно персонал, който да работи в тях. Това е национален проблем, свързан и с ниското заплащане в сектора“, коментира той.

За раздялата с „Продължаваме промяната“
Георги Клисурски заяви още, че не съжалява за решението си да напусне „Продължаваме промяната“.

„Не съжалявам. Споделих своите критики и мотиви пред ръководството на партията. Разделихме се с уважение“, каза той.

По думите му остава готов да работи с представители на демократичната общност по теми като икономическото развитие на страната и реформите в съдебната система.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брех ! Тези Кубета !

    8 1 Отговор
    Много Мъдри !

    Се Оказаха !

    Коментиран от #2

    10:33 30.05.2026

  • 2 Дай !

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Брех ! Тези Кубета !":

    Да пси Сменим !

    Заплатите ?

    10:36 30.05.2026

  • 3 Дзак

    1 2 Отговор
    България се изхранва от приходи от войната в Украйна. Това пък я прави беззащитна пред корупционните потоци със същия произход. За Националната сигурност е критично да има мирновременна добре развита индустрия.

    10:46 30.05.2026

  • 4 гочето

    3 2 Отговор
    КлЕцурски!
    главата му гола ама празна!

    10:53 30.05.2026

  • 5 Дааа,

    4 1 Отговор
    Ако се върне Теменужка даже ще сме в излишък.

    10:56 30.05.2026

  • 6 Господин Клисурски,

    3 2 Отговор
    дедо Радко щом казва, че е така, значи е така. Той рибар е и ловец е, а финансите само настолното четиво

    11:00 30.05.2026

  • 7 Радев

    3 2 Отговор
    започна като Борисов, говори различни неща пред различни аудитории. Но Борисов беше хитрата, а и в началото имаше качествени кадри и съветници. Този е обграден с малкия Мраз, който е като пробит галош; ретроградни военни, които са нищо неправещи гугутки, само искат да си напълнят техните гушки и спортисти, на които мястото им не е в парламента и изпълнителната власт.

    11:01 30.05.2026

  • 8 Гост

    1 0 Отговор
    И този либераст се осланя на фалшивите 3% по измислените им доклади.
    Абре, висшите, при нафта 7 лв/л, за какви 3% ми говориш, бе?

    11:07 30.05.2026

  • 9 Депутатник

    1 0 Отговор
    10000€ на месец, още и от членуване в безполезни комисии, още и от тук-от там, и даже към процент и половина го усещам дефицитът.

    11:10 30.05.2026

  • 10 Иван Грозни

    0 0 Отговор
    Клисуреца вече няма думата, а колкото до радев/под №7/ така е боли като ти резнат благинките.Оди да си целуваш бокото.

    11:11 30.05.2026

  • 11 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    0 0 Отговор
    кРадев управлява България 2 години напълно самостоятелно и НЕ направи нищо за България !
    Да припомним, че предложения бюджет на Гълъб-а и сегашната му заместничка за 2024 г. беше с 6.9% дефицит и беше "единствения възможен" (колко познато - по данчо ментата).
    Дефицита за 2024 г. беше 2,2% с бюджета на Асен Василев.
    Доказани некадърници ни управляват в момента, така е освен нова виденова зима, нищо друго не може да се очаква от тези съветски другарЕ .

    11:21 30.05.2026

