Мадлен и Нидал Алгафари омъжиха дъщеря си с приказна сватба (СНИМКИ)

30 Май, 2026 12:15 1 079 10

Щастливото събитие се е състояло на 24 май по време на изискано тържество в гориста местност в покрайнините на София

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Мадлен и Нидал Алгафари, Александра, официално е сключила брак със своя дългогодишен партньор Тодор. Щастливото събитие се е състояло на 24 май по време на изискано тържество в гориста местност в покрайнините на София, информира Plovdiv24.bg.

Детайли около събитието и визията на младоженците

Церемонията е била организирана сред природата, под открито небе и в присъствието на най-близкия кръг от приятели и роднини на двойката.Хиляди блещукащи светлини сред дърветата са допълвали декора. Булката Александра е била с класическа бяла рокля с паднали рамене, съчетана с блестящи обувки. Младоженецът Тодор е заложил на модерен зелен костюм, чийто цвят е специално избран, за да пасва на горската тематика на сватбата.

"Нямам търпение да прекарам живота си с теб! Поправка - имам цялото търпение на света, за да се насладим на този живот бавно, сладко и пълноценно... Сърцето ми прелива.", сподели щастливата булка в социалните мрежи.


Вълнението на известното семейство

По традиция булката е била съпроводена до олтара от своя баща – известния режисьор и бивш изпълнителен директор на БНТ Нидал Алгафари. Заедно със съпругата си, популярната психотерапевтка Мадлен Алгафари, те споделиха гордостта от щастливото събитие. Семейството има и по-голям син – Николай, който наскоро ги дари с внучка на име Амая.

"На 24 май отведох до олтара най-скъпото и най-милото ми... Предадох я в ръцете на невероятен мъж, който ще ми е втори син - Тодор. Вече съм най-щастливият многодетен родител на две дъщери и двама синове.", не скри вълнението си Нидал Алгафари.


  • 1 Приказен

    25 0 Отговор
    кич ! Лесни пари така се пилеят ! А шпалира с бенгалски огън е върховна тъпня !

    12:19 30.05.2026

  • 2 Алгафари

    20 0 Отговор
    Агент на Шесто управление на комунистическата Държавна сигурност с псевдоним Наско от 1988 г. Документи показват принадлежността му към органите и след 10 ноември 1989 г.

    12:21 30.05.2026

  • 3 Ни дал

    18 0 Отговор
    Само взел как няма да направи, да не е работил за тия пари я!

    12:23 30.05.2026

  • 4 Много

    18 0 Отговор
    грехове има баща ѝ към България и към нейните граждани ! Гората , където са , няма толкова дървета !

    12:24 30.05.2026

  • 5 Анализ

    10 0 Отговор
    А дали се е изкъпал Нидал???

    12:40 30.05.2026

  • 6 Гост

    7 0 Отговор
    Честито на депесара алгафари. Меден месец в Дубай от пеефски с частен самолет, само за младоженците

    12:41 30.05.2026

  • 7 Сила

    8 0 Отговор
    Приказни кинти изкараха Нидалчо и брат му от трафика на мигранти !!!
    Отделно от фалшиви паспорти и наркотици ....
    Приказно семейство , от 1001 нощи !!!

    12:43 30.05.2026

  • 8 хасан двата у..

    7 0 Отговор
    кой не я бузил тази дайте снимката на рогача взел тоя котур ,отзад е като попски ръкав

    12:46 30.05.2026

  • 9 С нищо по различно

    3 0 Отговор
    От богата зиганска сватба!
    Не ми дреме за арменчето!

    12:52 30.05.2026

  • 10 Алгафари

    5 1 Отговор
    Този алгафарец от наркоразпространение ли е ? Типични герберски прасета, които правиха свинщини 15 години. НАП да потърси откраднатото от тях, защото България е по тежка от Сирия . След падането на Башар защото алгафарците са още в България?

    12:55 30.05.2026