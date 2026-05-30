Мадлен и Нидал Алгафари омъжиха дъщеря си с приказна сватба (СНИМКИ)

Дъщерята на Мадлен и Нидал Алгафари, Александра, официално е сключила брак със своя дългогодишен партньор Тодор. Щастливото събитие се е състояло на 24 май по време на изискано тържество в гориста местност в покрайнините на София, информира Plovdiv24.bg.

Детайли около събитието и визията на младоженците

Церемонията е била организирана сред природата, под открито небе и в присъствието на най-близкия кръг от приятели и роднини на двойката.Хиляди блещукащи светлини сред дърветата са допълвали декора. Булката Александра е била с класическа бяла рокля с паднали рамене, съчетана с блестящи обувки. Младоженецът Тодор е заложил на модерен зелен костюм, чийто цвят е специално избран, за да пасва на горската тематика на сватбата.

"Нямам търпение да прекарам живота си с теб! Поправка - имам цялото търпение на света, за да се насладим на този живот бавно, сладко и пълноценно... Сърцето ми прелива.", сподели щастливата булка в социалните мрежи.

Вълнението на известното семейство

По традиция булката е била съпроводена до олтара от своя баща – известния режисьор и бивш изпълнителен директор на БНТ Нидал Алгафари. Заедно със съпругата си, популярната психотерапевтка Мадлен Алгафари, те споделиха гордостта от щастливото събитие. Семейството има и по-голям син – Николай, който наскоро ги дари с внучка на име Амая.

"На 24 май отведох до олтара най-скъпото и най-милото ми... Предадох я в ръцете на невероятен мъж, който ще ми е втори син - Тодор. Вече съм най-щастливият многодетен родител на две дъщери и двама синове.", не скри вълнението си Нидал Алгафари.