Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент откри обновения офис „Тракия“ в Ямбол

30 Май, 2026 11:48 460

  кристиан вигенин
  цветелина пенкова
  ямбол
  офис тракия
  бсп

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент откри обновения си информационен офис в Ямбол, който вече ще носи името „Тракия“. Лентата прерязаха евродепутатите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова в присъствието на председателя на Националния съвет на БСП Крум Зарков, представители на местната власт, областни и общински ръководители на партията, симпатизанти и граждани.

Офисът не е нова структура, а разширение на дейността на съществуващия информационен център. С новата си концепция той ще работи не само за Ямболска област, а и за Сливен, Хасково, Стара Загора и Пловдив, като ще бъде място за връзка между гражданите, местните общности и европейските институции.

„Искаме този офис да бъде отворено пространство за срещи, информация и диалог. Хората трябва да знаят, че тук могат да поставят своите въпроси, да споделят проблемите си и да търсят съдействие по теми, свързани с европейските политики и възможностите, които те създават за регионите“, заяви Кристиан Вигенин.

По думите на Цветелина Пенкова офис „Тракия“ ще има и по-широка експертна роля. „Целта ни е да осигурим по-пряк контакт между гражданите, местната власт, бизнеса, неправителствения сектор и представителите в Европейския парламент. Регионите имат нужда не само от финансиране, но и подкрепа, за да се поставят техните проблеми и потенциал в европейския дневен ред“, отбеляза тя.

Офис „Тракия“ ще работи по теми, свързани с регионалното развитие, свързаността, енергетиката, околната среда, сигурността, устойчивостта и възможностите за европейско финансиране. Амбицията е той да се утвърди като активен център за информация, експертна подкрепа и обществен диалог по важните за Югоизточна България въпроси.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

