Гнием неусетно в сложни очаквания, забравили простата действителност

30 Май, 2026 12:05, обновена 30 Май, 2026 12:38

Един "смирен" паралел между Задушница и...Лао Дзъ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

“Задушница” е денят в Православието, в който със спомените за починалите, смирението достига до някои от нас.

Като ярко съвпадение в този ден е текст на Лао Дзъ, който е пред очите ми. Буквалният превод в някои направления има съвсем пряко отношение към “Задушница” (вероятно идва от “За душата”). И точно тук е мястото да посоча, че само българският народ брои хората на земята (създанията на Бог) като души. (Напр: пет души, десет души).

Споменатият съотносим към днешния ден текст на Лао Дзъ: “Частичното става пълно, кривият - прав, празният - пълен, износеното - ново. Този, чиито (желания) са малко, ги получава; онзи, чиито (желания) са много, се заблуждава. Затова мъдрецът държи в прегръдките си единственото нещо (смирението) и го проявява на целия свят. Той е свободен от себеизява и затова блести; от себеутвърждаване и затова той се отличава; от самохвалство и затова се признава заслугата му; от самодоволство и следователно той придобива превъзходство. Тъй като той е свободен от стремеж, никой в света не може да се бори с него.

Тази поговорка на древните, че „частичното става пълно“ не е напразно изречена – под нея се разбира всяка истинска завършеност.” (“Дао Дъ Дзин”, Глава двадест и две. “Нарастване на смирението”, Лао Дзъ).

И смирено от мен - струва ми се, че в цивилизационен контекст неусетно се разпадаме в сложните очаквания, забравили простата действителност.

Днес отдаваме и почит на загиналите във войните.

Време е за задължителен предмет в училище “Как да живеем в обществото ни”.

30 май 2026, Ники Крушков

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Aлфа Bълкът

    1 3 Отговор
    Да бяхте пуснали Simple man на Линард Скинърд вместо да цитирате някакви отживелици.

    Коментиран от #3

    12:27 30.05.2026

  • 2 Зад ушница

    1 1 Отговор
    А за Фън Шуй нещо няма ли?

    Коментиран от #6

    12:27 30.05.2026

  • 3 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Aлфа Bълкът":

    Не ве, бангаранга ве ! вълк ли си, ….. кʼъв си

    12:34 30.05.2026

  • 4 Госあ

    0 1 Отговор
    Мъдрият възприема Дао.

    12:37 30.05.2026

  • 5 Казано с други думи

    1 0 Отговор
    Бъдете пр0сти, за да ви е лесно. Нищо че простите винаги се врат да ви дават наклон за всичко.😏

    12:41 30.05.2026

  • 6 Зайчаря

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зад ушница":

    И ьза..тай-чи....

    12:48 30.05.2026

  • 7 Пипин Късия

    1 2 Отговор
    Не може ли точно на православната/ черешова/ Задушница да не ми цитирате Лао-Дзь...а да го кажете по-просто.."Богат е този,който е беден на желания"....

    12:50 30.05.2026

  • 8 ха ха

    0 0 Отговор
    Смирение пред Бога и Природата , не пред идиократите унищожаващи живота за лични облаги или щото така им е кеф , че имат "власт" по фалшиви закони , и да ме мачкате и да ме убиете все тая , знам че съм прав

    13:13 30.05.2026