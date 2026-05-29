Трима са задържани за незаконното строителство в "Баба Алино"

По случая с незаконното строителство в местността "Баба Алино" са задържани трима души - това са собственикът на корпорацията КУБ, юристът на дружеството и счетоводителят, съобщи БНР.

През нощта служители на областната дирекция на МВР са извършвали обиски на адреси, свързани с работата на разследваната корпорация, свързана със случая с "незаконния град" край Варна. Иззети са множество документи, компютри и телефони.