Трима са задържани за незаконното строителство в "Баба Алино"

29 Май, 2026 12:47 2 884 38

През нощта служители на областната дирекция на МВР са извършвали обиски

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

По случая с незаконното строителство в местността "Баба Алино" са задържани трима души - това са собственикът на корпорацията КУБ, юристът на дружеството и счетоводителят, съобщи БНР.

През нощта служители на областната дирекция на МВР са извършвали обиски на адреси, свързани с работата на разследваната корпорация, свързана със случая с "незаконния град" край Варна. Иззети са множество документи, компютри и телефони.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    39 32 Отговор
    Тримата задържани са били пазач, чистачка и човек от службата по третиране срещу кърлежи.

    Коментиран от #33

    12:51 29.05.2026

  • 2 ДА БЕ ДА

    23 56 Отговор
    ИСТИНАТА Я ТЪРСЕТЕ В ОБЩИНАТА. ДЕМЕРДЖИЕВ С НЕГОВИТЕ ТЪПИ ИЗПЪЛНЕНИЯ ЩЕ СИ ДОКАРА УВОЛНЕНИЕТО.

    Коментиран от #10

    12:51 29.05.2026

  • 3 ЗА БАБАТА ЯСНО

    38 2 Отговор
    АМА ТРЯБВА И ДЯДОВЦИТЕ.ИМА ДВАМА В ПАРЛАМЕНТА ...

    12:52 29.05.2026

  • 4 абе хората имат

    63 11 Отговор
    нотариални актове, партиди за вода и ток..... буци да излиза и да ни осветли

    Коментиран от #13

    12:52 29.05.2026

  • 5 Само кекс

    42 9 Отговор
    за украинците

    12:53 29.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    38 8 Отговор
    Някой ще направи големи пари и незаконните жилища ще се узаконят.
    Иначе що ще търчи цялото правителство там - да ги разруши както е по закон ли? :)

    12:54 29.05.2026

  • 7 Ъъъъ

    51 21 Отговор
    Корумпето Коцев и педофилите, пак ли ще се изсулят като при Петрохан!

    12:54 29.05.2026

  • 8 Руските Тайни Служби

    14 36 Отговор
    Когато се намесят

    Всички ще бъдат много бързо
    Освободени .

    Коментиран от #12, #34

    12:54 29.05.2026

  • 9 Даниел

    23 22 Отговор
    Преси години Борисов продаде комплекс Камчия на московското правителство,а сега украинците искат и те да си направят автономия в страната

    Коментиран от #20

    12:57 29.05.2026

  • 10 Каква община, бе,

    49 5 Отговор

    До коментар #2 от "ДА БЕ ДА":

    В общината, в прокуратурата, в мвр са пионки, дори и шефовете. Всички знаем кой държи всички, нарежда им директно, а те изпълняват светкавично - казва се пеевски!!! По всяка вероятност и бойко е съдействал!
    А най-важното е, че това е ставало с висшата санкция на евро-атлантическите ни душмани, пардон, “партньори”!

    Коментиран от #38

    12:58 29.05.2026

  • 11 Калин

    44 6 Отговор
    Изнасяш оръжие за милиарди за Украйна, тя препродава частното него на други терористи и после получаваш луксозен апартамент в защитен парк до Варна с покровителството на всички институции подвластни на евроатлантическата мафия.
    Супер инвестиция без да влагаш пари!

    12:59 29.05.2026

  • 12 Я кажи

    27 3 Отговор

    До коментар #8 от "Руските Тайни Служби":

    каква е връзката с руските тайни служби? Друга връзка не виждаш ли?

    Коментиран от #18

    12:59 29.05.2026

  • 13 Лакомията

    29 0 Отговор

    До коментар #4 от "абе хората имат":

    Там точно е проблемът има фалшиви документи от тях почват, да придобиват официални. Купувачите да си търсят парите от КУБ защото са им продали вещи със скрити недостатъци. Те много добре го знаят. И други има така и изобщо с кубчета зарчета пари ще губиш

    Коментиран от #17

    13:01 29.05.2026

  • 14 Aлфа Вълкът

    28 0 Отговор
    Бушончетата изгърмяха и то тия са най-ниския ампераж.

    13:01 29.05.2026

  • 15 Циркаджии

    35 0 Отговор
    Само трима? А тези които замесени и са яли от баницата подкупи са сигурно поне двеста и повече българи - юнаци. Никога няма да се оправим. ОПГ

    Коментиран от #19

    13:02 29.05.2026

  • 16 ВарнаМафия

    38 0 Отговор
    цялата зона от вълнолома Варна до Златни пясъци е застроена незаконно, горски райони, плажна ивица, пътища в районите, оградени зони с дувари и пр. Радев ако иска да бори Олигархия и Мафия да започва проверки наред !!!

    13:04 29.05.2026

  • 17 общината

    28 3 Отговор

    До коментар #13 от "Лакомията":

    е вземала данъци от градчето и тя ли не знае ?

    Коментиран от #32

    13:05 29.05.2026

  • 18 Ха ХаХа

    28 3 Отговор

    До коментар #12 от "Я кажи":

    Ще каже че украинците са руснаци и Путин управлява България.
    Смахнатите Петроханци вечер проверяват има ли КГБ в гардеробите

    13:05 29.05.2026

  • 19 Един шофьор

    26 3 Отговор

    До коментар #15 от "Циркаджии":

    И още двама трябва, Бокича и Пеевски!

    13:05 29.05.2026

  • 20 5 бази на Щатите

    18 4 Отговор

    До коментар #9 от "Даниел":

    Са абсолютна автономия подарена им без пари, която ние им плащаме.
    Забрави ли бе тюфлек розоф?

    Коментиран от #22

    13:09 29.05.2026

  • 21 Антикомуне

    25 1 Отговор
    Поредната украинска пералня. Потънаха им хотелите на Влас и сега строят, пак незаконно, до Варна. Мафията си е Мафия и то Одеската Мафия. Как без документи се строи, а после хората имат нотариален Акт за собственост??? Лошото е, че има балъци които се свързват.

    13:10 29.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тома

    27 1 Отговор
    А тези в общината който им раздаваха фалшиви документи кога

    13:15 29.05.2026

  • 24 Пенчо

    12 5 Отговор
    А защо през ноща? Сигурно са тежко въоръжени служителите на офиса.

    Коментиран от #29

    13:20 29.05.2026

  • 25 КУБ

    15 6 Отговор
    Коцев кога...

    Коментиран от #28

    13:23 29.05.2026

  • 26 Варна

    24 0 Отговор
    Между Виница /Св. Константин и Елена, бивш Дружба/ и Златни пясъци преди 50-60 години се раздаваха места за отглеждане на лозя и ов.дървета. Без право на строеж на масивни постройки защото този район е свлачище. Сега е пълно с хотели и масивни сгради. Тях кой ги узакони? Къде се оттичат отпадните води? Скоро всичко ще се урине в морето. Около Трифон Зарезан как е. 😂😂

    13:25 29.05.2026

  • 27 4943

    14 0 Отговор
    "са ползвани неистински официални документи – удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район „Приморски“ при община Варна." А бе няма ли електронен регистър на актовете в общината, електронно деловодство и защо то не е свързано към служба кадастър. Или акт на главния архитект е криминално изтрит от регистъра на общината? и сега главния архитект - невинен, не е издавал удостоверение?

    13:25 29.05.2026

  • 28 Тиквата +Шиши =💩

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "КУБ":

    Когато ми платите в Кеш, досега плащахте на Тиквата и Шиши 🤛💩

    13:26 29.05.2026

  • 29 да знаеш

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пенчо":

    „ноща”??? - През деня ловят неграмотници като теб!

    13:28 29.05.2026

  • 30 Артилерист

    9 3 Отговор
    Министър Дерменджиев задейства МВР и блатото на сглобкаджиите се развоня. От другата страна на блатото ген. Радев направи мощен форсаж по далаверите с финансовия дефицит. Всички гузни и засегнати гнили ябълки се разложиха в неистов стремеж да се докарат невинни, непорочни и почти девствени. Крали и намествали сметките на хартия да не личи, че много са вземали, нищо не са внасяли и отдавна прекрачилият допустимите граници дефицит хич не ги притеснявал. Дано новата власт има куража да изкара повечето-всички едва ли е постижимо-кирливи ризи и веднъж за винаги да се покаже, че "пари има" е една демократическа легенда за заблуда на прекариата...

    13:37 29.05.2026

  • 31 хулио фишер

    3 1 Отговор
    Започва се с кьорфишеци , а се завършва като замразяването на заплатите

    13:38 29.05.2026

  • 32 кабул

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "общината":

    Как ви данъци е вземала тези с
    апартаментите да покажат платежни
    и внесени такси за продажба и
    тогава да приказват
    И най важното е откъде имат пари
    да си купят жилища къде е икономическа полиция

    Коментиран от #35

    13:40 29.05.2026

  • 33 Явно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Явно не са били тези твои познати, а други, троле умен и красив!

    13:44 29.05.2026

  • 34 Улав

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Руските Тайни Служби":

    Не те слуша главата

    13:47 29.05.2026

  • 35 Кабул

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "кабул":

    да се чете плащали а не вземали

    13:49 29.05.2026

  • 36 Авеее

    2 0 Отговор
    Някакви укробушони, а дългата нишка до Зеления на свобода?

    13:52 29.05.2026

  • 37 Радев

    1 0 Отговор
    АЗ ЩЕ ОСВОБОДЯ ВАРНА ОТ УКРАИНСКО РОБСТВО И ОТ ПЕПЕЙКИТЕ! 🔥🔥🔥

    13:55 29.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.