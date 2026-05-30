ДНСК: Още през юни 2024 г. е установено незаконното строителство в местността "Баба Алино" край Варна

Още през юни 2024 г. е било установено незаконно строителство в местността „Баба Алино“ край Варна, където днес има над 100 сгради без необходимите строителни книжа. Това заяви в ефира на bTV временно изпълняващият длъжността началник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) Георги Даракчиев.
По думите му съвместна проверка на ДНСК, район „Приморски“, Регионалната дирекция по горите и Икономическа полиция е констатирала нарушенията още преди близо две години.
„Констатирано е незаконно строителство на много ранен етап. По това незаконно строителство е трябвало да бъдат издадени заповеди за спиране и последващи заповеди за премахване“, каза Даракчиев.
Според него правомощията за това са били на Община Варна, тъй като става дума за строежи от пета и шеста категория.
По време на първите проверки през 2024 г. в района е имало значително по-малко постройки.
„Установени са били около двайсетина сгради. Оттогава до момента мащабът на строителството е нараснал значително“, обясни Даракчиев.
Той добави, че след първоначалната проверка до общината са изпращани сигнали и указания за предприемане на действия, но въпреки това строителството е продължило.
Според Даракчиев част от сградите са получили удостоверения за търпимост, издадени през 2023 г.
Той обясни, че такъв документ може да бъде издаден само за строежи, изградени до 31 март 2001 г., които отговарят на определени законови изисквания.
„Удостоверението за търпимост не е разрешение за строеж и не узаконява сградата. То само удостоверява определен статут на вече съществуващ строеж“, подчерта той.
По думите му около 20 от сградите в комплекса са обхванати от подобни удостоверения.
Сред въпросите, които институциите тепърва ще изясняват, е как в района са изградени електро- и водоснабдяване, при положение че сградите са без разрешения за строеж.
„Извършени са проверки на инфраструктурата и са изискани документи от експлоатационните дружества. Към момента не е установено тя да е незаконна“, обясни Даракчиев.
По разпореждане на министъра на регионалното развитие ДНСК започва цялостна проверка на всички удостоверения за търпимост, издадени на територията на Община Варна от началото на 2023 г. до момента.
„Ще проверим дали това е изолиран случай или има и други подобни практики“, заяви Даракчиев.
Той допълни, че за сградите в комплекса трябва да бъдат издадени заповеди за спиране на строителството, последвани от процедури по премахване.
„Тези заповеди подлежат на съдебно обжалване и едва след влизането им в сила може да се пристъпи към събаряне на сградите“, уточни временно изпълняващият длъжността началник на ДНСК.
