ДНСК: Още през юни 2024 г. е установено незаконното строителство в местността "Баба Алино" край Варна

30 Май, 2026 09:50 1 082 29

По разпореждане на министъра на регионалното развитие ДНСК започва цялостна проверка на всички удостоверения за търпимост, издадени на територията на Община Варна от началото на 2023 г. до момента.

Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Още през юни 2024 г. е било установено незаконно строителство в местността „Баба Алино“ край Варна, където днес има над 100 сгради без необходимите строителни книжа. Това заяви в ефира на bTV временно изпълняващият длъжността началник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) Георги Даракчиев.

По думите му съвместна проверка на ДНСК, район „Приморски“, Регионалната дирекция по горите и Икономическа полиция е констатирала нарушенията още преди близо две години.

„Констатирано е незаконно строителство на много ранен етап. По това незаконно строителство е трябвало да бъдат издадени заповеди за спиране и последващи заповеди за премахване“, каза Даракчиев.

Според него правомощията за това са били на Община Варна, тъй като става дума за строежи от пета и шеста категория.

По време на първите проверки през 2024 г. в района е имало значително по-малко постройки.

„Установени са били около двайсетина сгради. Оттогава до момента мащабът на строителството е нараснал значително“, обясни Даракчиев.

Той добави, че след първоначалната проверка до общината са изпращани сигнали и указания за предприемане на действия, но въпреки това строителството е продължило.

Според Даракчиев част от сградите са получили удостоверения за търпимост, издадени през 2023 г.

Той обясни, че такъв документ може да бъде издаден само за строежи, изградени до 31 март 2001 г., които отговарят на определени законови изисквания.

„Удостоверението за търпимост не е разрешение за строеж и не узаконява сградата. То само удостоверява определен статут на вече съществуващ строеж“, подчерта той.

По думите му около 20 от сградите в комплекса са обхванати от подобни удостоверения.

Сред въпросите, които институциите тепърва ще изясняват, е как в района са изградени електро- и водоснабдяване, при положение че сградите са без разрешения за строеж.

„Извършени са проверки на инфраструктурата и са изискани документи от експлоатационните дружества. Към момента не е установено тя да е незаконна“, обясни Даракчиев.

„Ще проверим дали това е изолиран случай или има и други подобни практики“, заяви Даракчиев.

Той допълни, че за сградите в комплекса трябва да бъдат издадени заповеди за спиране на строителството, последвани от процедури по премахване.

„Тези заповеди подлежат на съдебно обжалване и едва след влизането им в сила може да се пристъпи към събаряне на сградите“, уточни временно изпълняващият длъжността началник на ДНСК.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възрожденец

    23 2 Отговор
    Киселова засекрети доклад на ДАНС за украинска групировка във Варна!!

    Коментиран от #8, #10

    09:52 30.05.2026

  • 2 Сталин

    28 0 Отговор
    И в Африка няма такава държава ,да дойдат чужденци и да си построят град ,представете си мащабите на корупцията и разрухата в България,всички които са участвали с тая кошерна схема са директна заплаха за сигурността на държавата и всички тези негодници които са подписвали документи кметове архитекти съдии нотариуси и други корумпета трябва да бъдат арестувани и вкарани в пандиза

    09:52 30.05.2026

  • 3 Пожелавам

    15 0 Отговор
    Потник е за затвора ,за 10 г. , и всичко друго ще му е награда

    09:59 30.05.2026

  • 4 Каква е Тази Тайна Служба ?

    12 0 Отговор
    Която работи само За себе си !

    И Докладва !

    Само При Поискване ?

    10:00 30.05.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    17 2 Отговор
    Комунистическото детенце - Коцев - ни лук яло, ни го мирисало. А другия комуняга - дето набивал само филии с мас - ТОЙ е ЧАДЪРА !
    Всички са като чер.вата на Svin Ята !
    Цар пара ги обединява, независимо от партийната принадлежност

    10:00 30.05.2026

  • 6 СРАМНО Е ЧЕ....

    19 0 Отговор
    .....ВСИЧКИ ДО ВЧЕРА СА ЗНАЕЛИ ,АМА СА ТРАЕЛИ ......КАК ТАКА ОТ ДНЕС ВЗЕХА ДА ОТВАРЯТ ОЧИ И УСТА.................🤦‍♀️🤣👀

    10:01 30.05.2026

  • 7 Укро-ционистката и нацистка мафия

    13 0 Отговор
    коли, стреля, псува и краде българска територия в защитената по "Натура 2000" дъбова гора край курорта "Златни пясъци" - мечтата на всеки бандит, крадец и богаташ.

    Българските местни и държавни власти услужливо са си затваряли очите...

    ДАНС е продънена и инфилтрирана от антибългари.

    10:02 30.05.2026

  • 8 Да Живее Киселова !

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възрожденец":

    Нашия Водач !

    Велик !

    Конституционалист !

    Който Оправя !

    Имиджа ни !

    Коментиран от #9

    10:02 30.05.2026

  • 9 Комунистическа !

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да Живее Киселова !":

    Хрътка !

    10:03 30.05.2026

  • 10 Киселова е ашкеназка фамилия

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Възрожденец":

    от Германия и по-късно - в Руската империя.

    Само й погледни гнусната физиономия.

    10:06 30.05.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    АКО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЕН РАДЕВ ИСКА
    ДА СЕ ЗАДЪРЖИ
    НЯМА ДРУГА ИГРА ОСВЕН ДА СМАЧКА МУТРИТЕ
    СЪС ЗАКОНА :)

    10:08 30.05.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    АКО ДАДЕШ 5 МИЛИОНА ЕВРО ВЗЯТКИ НА ДВА КМЕТА
    ПИСТРОИШ ЗА 5 МИЛИОНА ЕВРО
    .... И ПРОДАДЕШ
    НЕЗАКОННИТЕ СГРАДИ ЗА 30 МИЛИОНА ЕВРО
    ПАК СИ НА ПЕЧАЛБА 20 МИЛИОНА ЕВРО : )
    .......
    ВЗЯТКАТА ИДВА ПО 100 000 ЕВРО НА МЕСЕЦ ЗА 48 МЕСЕЦА :)

    10:12 30.05.2026

  • 13 ДънкиНаГоло

    2 0 Отговор
    само там ли, то цялата околия е застроена незаконно

    10:27 30.05.2026

  • 14 Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬

    6 0 Отговор
    Олег Невзоров - собственикът на скандалната групировка "КУБ" е сочен за фигура от проруското минало на Украйна и е обект на мащабни разследвания за измами в родния си град Одеса. Явява се като кандидат за кмет на Одеса от бившата проруска партия ОПЗЖ (Опозиционна платформа – За живот), която е официално забранена. Още през 2018 г. съдът в Украйна запорира цялото имущество на Невзоров и негови роднини заради разследвания за фалшифициране на финансови документи, банкови измами и незаконно притежание на оръжие. Невзоров е свързван и с проруски медийни проекти, като Телеграм канала 8News.
    Шефът на КУБ,Неврозов се оказа "братушка" приел украинско гражданство през 2009-та година.😜🤣

    Коментиран от #20

    10:27 30.05.2026

  • 15 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Опаа кой беше кмет тогава? Потника гербарски

    10:29 30.05.2026

  • 16 Бойдооткат

    3 0 Отговор
    Правилният въпрос който трябва да се зададе е, Кой и Кога продаде земята, и на Кого.

    10:32 30.05.2026

  • 17 Възpожденец 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Хайде като сте почнали да си възстановим териториите от изключителна важност с оглед националната сигурност - СОК Камчия, анклава на язовир Искър, стотиците анклави в затворени комплекси по черноморието, хилядите имоти, които се отдават под наем без да си плащат данъците ...

    10:32 30.05.2026

  • 18 Вие

    2 0 Отговор
    сте само установители, нищо не контролирате, нямате никакви правомощия. Да све наясно и да не се объркваме -ДНСК само установяват. Това е, друго няма

    10:35 30.05.2026

  • 19 Варна

    4 0 Отговор
    Тази фирма НЯМА как да прави такъв бизнес без да са замесени ТИМ !
    Това нещо е просто невъзможно, да се случи в меката на руската мафия и ГРУ под зоркия поглед на представителите им ТИМ . Няма как да стане.

    Коментиран от #22

    10:35 30.05.2026

  • 20 Според

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":

    Нашите КОМУНЯГИ той си е и си е украинец. Не може да е руснак в никакъв случай. Те - руснаците са ни асвабадили !!!
    А щом са ни асвабадили - значи са честни и добри !!!

    10:38 30.05.2026

  • 21 Лева рЪка - десен ДжоПП

    0 1 Отговор
    "Аз съм Благо", и ми беше много благо да съм Благо😂😂😂

    10:40 30.05.2026

  • 22 А бе,

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Варна":

    Там имате един "БАЙ Х@Й".... Мълчи като партизанин пред...

    10:41 30.05.2026

  • 23 Пепи Еврото

    3 0 Отговор
    Как е незаконен строеж с хората имат документи за собственост?????И какво значи уволнен Шеф а не Обвинен Шеф?????????????????????????

    10:41 30.05.2026

  • 24 Ако само Коцев

    1 0 Отговор
    е проблем, "отсрелват" го и продължават. Кучетата лаят корупцията си върви. Мисията говори пламенно ама той толкова си може. Масон е човекът, не е шега работа, с Гергов на една софра седят - хапване пийване и бягай корупциа, че ще те борим

    10:44 30.05.2026

  • 25 Иван

    2 0 Отговор
    Страната на неограничените възможности едно време беше САЩ ама това е в миналото сега ние избихме рибата сега ще се избият да се показват по телевизията и да ни обесняват небивалици как нямало виновни и никой нищо не знаел какъв цирк парата е по силна и от Господ

    Коментиран от #27

    10:52 30.05.2026

  • 26 Въпросът е

    1 0 Отговор
    Кой е взимал парите от короптурата ,а сега са спрели да плащат понеже са им поискали дрстично повече и стана белята

    10:53 30.05.2026

  • 27 Всяко чудо

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Иван":

    За три дни и после тишинааа

    10:55 30.05.2026

  • 28 Гост

    0 0 Отговор
    Фондация Америка за България няма ли да узакони строежите на украинците, както узакони незаконните постройки на команчите от Столипиново?

    11:12 30.05.2026

  • 29 Защо трябва да рушите

    0 0 Отговор
    нещо вече направено? Ето една идея как да се оправят нещата. Узаконете всички имоти за да могат да се продават. Трябва да се промени само един закон. Данък имот за чужди граждани да се увеличи на 10% от пазарната стойност на имота. Със събраните средства да се учреди фонд от който да се отпускат нисколихвени дългосрочни заеми за български граждани при закупуване на такъв до 90% от стойността на имота.

    11:18 30.05.2026

