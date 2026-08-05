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Отново сме първи: България е лидер по употребата на цигари

Отново сме първи: България е лидер по употребата на цигари

5 Август, 2026 22:41 554 16

  • цигари-
  • българия-
  • тютюнопушене-
  • тютюн-
  • черна класация

Мъжете продължават да употребяват тези продукти значително по-често от жените

Отново сме първи: България е лидер по употребата на цигари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е на първо място в Европейския съюз по дял на хората, които ежедневно употребяват тютюневи продукти и други подобни, показват най-новите данни на Евростат. През 2025 г. 26,3% от българите на възраст над 16 години използват всеки ден цигари, електронни цигари, никотинови паучове или изделия с нагрят тютюн, съобщи Нова телевизия.

След България се нареждат Швеция с 23,9% и Хърватия с 23,6%. Най-нисък е делът в Нидерландия - 9,9%, следвана от Ирландия с 11,7%, Белгия с 13,6% и Люксембург с 13,8%, изброи news.bg.

Средно за ЕС през 2025 г. 16,5% от хората на възраст над 16 години ежедневно употребяват тютюневи изделия и подобни продукти. Това е леко понижение спрямо 2022 г., когато делът им е бил 17,5%.

Мъжете продължават да употребяват тези продукти значително по-често от жените. Всеки ден пушат или използват никотинови изделия 20,8% от мъжете срещу 12,6% от жените. И при двата пола се отчита лек спад спрямо 2022 г., когато делът е бил съответно 22,2% и 13,1%.

Най-висока е ежедневната употреба сред хората на възраст между 35 и 49 години, където тя достига 21,3%. Следват групите на 25-34-годишните с 19,9% и на хората между 50 и 64 години с 19,8%. Най-нисък е делът сред най-младите и най-възрастните - съответно 12,1% и 9,1%.

Между 2022 и 2025 г. делът на хората, които ежедневно употребяват тютюневи продукти, е намалял в 17 държави от ЕС. Най-голям спад е отчетен в Испания и Люксембург - по 2,1 процентни пункта. Обратната тенденция се наблюдава в Хърватия и Литва, където е регистрирано най-голямото увеличение - по 2,7 процентни пункта.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    5 2 Отговор
    а който ни пие, ни пуши, че и по жени не ходи

    22:50 05.08.2026

  • 2 сигурно е

    3 3 Отговор
    Като станат 6 евро кутията , 80% ще спрат да пушат !!

    Коментиран от #13

    22:54 05.08.2026

  • 3 Яшар Шабан

    7 5 Отговор
    Цигарите свалят стреса най-бързо и безвредно от всички лекарства и за това са неудобни и за лекари , и за управляващи , които искат болен народ . Подобни поръчкови стойки просто оправдават поредното поскъпване на цигарите ! Факт ,че никой не реагира на поредното поскъпване , говори ,че цигарите се употребяват предимно от сиромашията , които са смачкани ,уплашени хора ! Никое правителство няма да посмее да увеличи консумативите на богатите хора ! ! !

    23:03 05.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    0 2 Отговор
    ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РАДЕВ подготвя България - най-бедната държава в ЕС за "Актуализиране" на Цените на цигарите защото...е "загрижено" за Здравето на хората.

    23:14 05.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мдааааа

    0 1 Отговор
    Дреме ми на пурата ..

    23:19 05.08.2026

  • 9 БеГемот

    2 1 Отговор
    Долна паплач не се диша около мене в панела отрепките пушат цигара от цигара и то най долният качак дето да ги удари в простите кратуни...едно животно отдолу пуши и в клозета и в къщи е ужас....псувам го на майка а маймуната мисли че съм луд а той си е идеален...

    Коментиран от #12

    23:32 05.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 По интересно е

    1 0 Отговор
    По производство на кое място сме ?!

    23:35 05.08.2026

  • 12 Оги

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "БеГемот":

    Ганьо е и на първо място по ракови заболявания. Случайност? Не мисля. Простият Ганьо и по 10 евро да е кутията пак ще пуши. Просто не разбирам, защо не увеличат акциза зверски и наркоманчетата смърдящи да си плащат яко.

    Коментиран от #14

    23:37 05.08.2026

  • 13 Едва ли !?

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "сигурно е":

    Пиши мъже !? Не производни на ес

    23:37 05.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ъхъ

    0 1 Отговор
    Правителството е загрижено за разпространението на наркотици, не върви с темповете посочени от другарите от ДЕА !

    23:44 05.08.2026

  • 16 НРБ

    1 0 Отговор
    Двойно да поскъпнат цигарите и алкохола!! Смрадлив порок и хвърлени пари на вятъра, носещи болести и смърт!

    23:46 05.08.2026

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