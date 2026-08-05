Отново сме първи: България е лидер по употребата на цигари

България е на първо място в Европейския съюз по дял на хората, които ежедневно употребяват тютюневи продукти и други подобни, показват най-новите данни на Евростат. През 2025 г. 26,3% от българите на възраст над 16 години използват всеки ден цигари, електронни цигари, никотинови паучове или изделия с нагрят тютюн, съобщи Нова телевизия.
След България се нареждат Швеция с 23,9% и Хърватия с 23,6%. Най-нисък е делът в Нидерландия - 9,9%, следвана от Ирландия с 11,7%, Белгия с 13,6% и Люксембург с 13,8%, изброи news.bg.
Средно за ЕС през 2025 г. 16,5% от хората на възраст над 16 години ежедневно употребяват тютюневи изделия и подобни продукти. Това е леко понижение спрямо 2022 г., когато делът им е бил 17,5%.
Мъжете продължават да употребяват тези продукти значително по-често от жените. Всеки ден пушат или използват никотинови изделия 20,8% от мъжете срещу 12,6% от жените. И при двата пола се отчита лек спад спрямо 2022 г., когато делът е бил съответно 22,2% и 13,1%.
Най-висока е ежедневната употреба сред хората на възраст между 35 и 49 години, където тя достига 21,3%. Следват групите на 25-34-годишните с 19,9% и на хората между 50 и 64 години с 19,8%. Най-нисък е делът сред най-младите и най-възрастните - съответно 12,1% и 9,1%.
Между 2022 и 2025 г. делът на хората, които ежедневно употребяват тютюневи продукти, е намалял в 17 държави от ЕС. Най-голям спад е отчетен в Испания и Люксембург - по 2,1 процентни пункта. Обратната тенденция се наблюдава в Хърватия и Литва, където е регистрирано най-голямото увеличение - по 2,7 процентни пункта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
22:50 05.08.2026
2 сигурно е
Коментиран от #13
22:54 05.08.2026
3 Яшар Шабан
23:03 05.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 оня с коня
23:14 05.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 мдааааа
23:19 05.08.2026
9 БеГемот
Коментиран от #12
23:32 05.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 По интересно е
23:35 05.08.2026
12 Оги
До коментар #9 от "БеГемот":Ганьо е и на първо място по ракови заболявания. Случайност? Не мисля. Простият Ганьо и по 10 евро да е кутията пак ще пуши. Просто не разбирам, защо не увеличат акциза зверски и наркоманчетата смърдящи да си плащат яко.
Коментиран от #14
23:37 05.08.2026
13 Едва ли !?
До коментар #2 от "сигурно е":Пиши мъже !? Не производни на ес
23:37 05.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ъхъ
23:44 05.08.2026
16 НРБ
23:46 05.08.2026