Скандалът с младежите в Банско влезе в прокуратурата ОБЗОР

Разследването на мащабния международен скандал, възникнал в Банско, премина в следваща фаза. Образуваната преписка по случая е официално докладвана в Районната прокуратура, след като Областната дирекция на МВР (ОДМВР) - Благоевград приключи първоначалните проверки.

Полицията е идентифицирала абсолютно всички замесени лица от двете страни на конфликта.

Хронология на инцидента и разкрития на МВР

Дата и място : Напрежението е ескалирало в късните часове на 2 август пред хотелски комплекс в Банско.

: Напрежението е ескалирало в късните часове на 2 август пред хотелски комплекс в Банско. Българската група : Установено е, че българските участници са непълнолетни младежи.

: Установено е, че българските участници са непълнолетни младежи. Липса на физическо насилие : Органите на реда категорично потвърждават, че не се е стигнало до физически сблъсъци и побой.

: Органите на реда категорично потвърждават, че не се е стигнало до физически сблъсъци и побой. Версията на хотела : Според управителя Асен Левов, италианската група е предизвиквала системни проблеми, вдигала е изключителен шум и е нанесла материални щети по базата на стойност около 15 000 лева.

: Според управителя Асен Левов, италианската група е предизвиквала системни проблеми, вдигала е изключителен шум и е нанесла материални щети по базата на стойност около 15 000 лева. Полицейски проверки: Патрулни екипи са посещавали обекта неколкократно преди инцидента, за да укротяват чуждестранните туристи.

Действия на прокуратурата и правна квалификация

Районната прокуратура е поела преписката, за да изясни има ли данни за извършено престъпление от общ характер. Магистратите проверяват случая за прояви на хулиганство и разпалване на омраза. Поради участието на непълнолетни лица от българска страна, в разследването се включват и инспектори от Детска педагогическа стая. Предстои прокуратурата да реши дали да образува досъдебно производство, или да наложи административни мерки.

Международен отзвук и италианските медии

Случаят придоби сериозен международен отзвук, след като италиански медии разпространиха информация, че група неонацисти е щурмувала хотел с еврейски ученици от Рим и Милано. Издания на Апенините описаха ситуацията като целенасочена антисемитска атака, което предизвика остри политически реакции в Италия. Висши държавници, сред които председателят на Сената Иняцио Ла Руса и външният министър Антонио Таяни, осъдиха проявата и поискаха обяснения от София. Виктор Фадлун, лидер на еврейската общност в Рим, призова за незабавно правосъдие и защита на учениците.

Българското Министерство на външните работи (МВнР) публикува официална позиция, с която категорично осъди всички форми на антисемитизъм и език на омразата, уверявайки, че безопасността на туристите е гарантирана. Организацията на евреите в България „Шалом“ също изрази загриженост, че подобни събития вредят сериозно на имиджа на страната.

Официални позиции на местната власт

Кметът на Банско Стойчо Баненски призова институциите да си свършат работата без излишна политизация. Според неговите проучвания става въпрос за битови младежки пререкания заради шумни купони, а ситуацията не е ескалирала до реална опасност за живота на гостите. Местната полиция и общински структури са реагирали навреме и са предотвратили по-сериозни сблъсъци.