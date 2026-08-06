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Скандалът с младежите в Банско влезе в прокуратурата ОБЗОР

Скандалът с младежите в Банско влезе в прокуратурата ОБЗОР

6 Август, 2026 03:53, обновена 6 Август, 2026 04:04 575 11

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Всички участници в словесния сблъсък между българи и италианци са установени

Скандалът с младежите в Банско влезе в прокуратурата ОБЗОР - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разследването на мащабния международен скандал, възникнал в Банско, премина в следваща фаза. Образуваната преписка по случая е официално докладвана в Районната прокуратура, след като Областната дирекция на МВР (ОДМВР) - Благоевград приключи първоначалните проверки.

Полицията е идентифицирала абсолютно всички замесени лица от двете страни на конфликта.

Хронология на инцидента и разкрития на МВР

  • Дата и място: Напрежението е ескалирало в късните часове на 2 август пред хотелски комплекс в Банско.
  • Българската група: Установено е, че българските участници са непълнолетни младежи.
  • Липса на физическо насилие: Органите на реда категорично потвърждават, че не се е стигнало до физически сблъсъци и побой.
  • Версията на хотела: Според управителя Асен Левов, италианската група е предизвиквала системни проблеми, вдигала е изключителен шум и е нанесла материални щети по базата на стойност около 15 000 лева.
  • Полицейски проверки: Патрулни екипи са посещавали обекта неколкократно преди инцидента, за да укротяват чуждестранните туристи.

Действия на прокуратурата и правна квалификация

Районната прокуратура е поела преписката, за да изясни има ли данни за извършено престъпление от общ характер. Магистратите проверяват случая за прояви на хулиганство и разпалване на омраза. Поради участието на непълнолетни лица от българска страна, в разследването се включват и инспектори от Детска педагогическа стая. Предстои прокуратурата да реши дали да образува досъдебно производство, или да наложи административни мерки.

Международен отзвук и италианските медии

Случаят придоби сериозен международен отзвук, след като италиански медии разпространиха информация, че група неонацисти е щурмувала хотел с еврейски ученици от Рим и Милано. Издания на Апенините описаха ситуацията като целенасочена антисемитска атака, което предизвика остри политически реакции в Италия. Висши държавници, сред които председателят на Сената Иняцио Ла Руса и външният министър Антонио Таяни, осъдиха проявата и поискаха обяснения от София. Виктор Фадлун, лидер на еврейската общност в Рим, призова за незабавно правосъдие и защита на учениците.

Българското Министерство на външните работи (МВнР) публикува официална позиция, с която категорично осъди всички форми на антисемитизъм и език на омразата, уверявайки, че безопасността на туристите е гарантирана. Организацията на евреите в България „Шалом“ също изрази загриженост, че подобни събития вредят сериозно на имиджа на страната.

Официални позиции на местната власт

Кметът на Банско Стойчо Баненски призова институциите да си свършат работата без излишна политизация. Според неговите проучвания става въпрос за битови младежки пререкания заради шумни купони, а ситуацията не е ескалирала до реална опасност за живота на гостите. Местната полиция и общински структури са реагирали навреме и са предотвратили по-сериозни сблъсъци.


Банско / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    7 0 Отговор
    италианците се правят на интересни, 200 италиански ученици вилняли из Банско, потрошили хотела, прескачали зидовете и влизали в частни имоти, няколко български момчета в черни фланелки викат на улицата, не са ги нападали, не са влизали в хотела, българските власти постъпват правилно

    04:11 06.08.2026

  • 2 оня с коня

    0 2 Отговор
    нищо не можете им направи на италианците, нещастниБЪЛГАРИ

    Коментиран от #11

    04:18 06.08.2026

  • 3 оня с коня

    1 0 Отговор
    запомнете от мен че БГ-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    Коментиран от #9

    04:19 06.08.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    на италианците е трябвало да им смъкнете кожата от бой да запомнят кога са били в българия

    04:20 06.08.2026

  • 5 Горски

    6 0 Отговор
    Няма проблем. Евреите пресоляват манджата съвсем умишлено. Неблагодарници! На времето пак така едни медии набедиха един българин за атентат срещу Папата, помните ли? Бог дали им го е простил, защото съсипаха живота на един невинен човек. Толкова евреи почиват навсякъде из България, как пък така само едни нагли хулиганчета са били обидени? По-лошото е ,че им се обръща внимание вместо да ги научат, че не е хубаво да се лъже. А тези подрастващи са част от световно ционистко движение, което си е националистко. При сегашната обстановка и продължаващ геноцид на израелската държава това си е рисковано да събереш толкова представители на едно място. Добре е да реагират, но реагират само едностранно. Да се изказват и за израелските зверства. Що се не оплакват от Албанците ,дето цялата им колония от еврей биха и ги изнесоха от Албания. Ама там няма подлоги в правителството,а тук за една псувня толкова шум. И защо към жабарите а не към всички. Нали са били 300 човека. Или се потвърждава това в социалните мрежи ,че са налитали на две девойки.

    04:22 06.08.2026

  • 6 Един

    6 0 Отговор
    Интересно, ако тези келеши потрошат хотел в Италия, какво ще пишат медиите на апенините?

    04:28 06.08.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    АМИ АЛЧНИ И ВКАРВАТ ХУЛИГАНЧЕТА В ХОТЕЛИТЕ ОТ ЦЯЛА ЕВРОПА

    04:29 06.08.2026

  • 8 Даскал Грую

    2 1 Отговор
    И едните хлапета, и другите са за бой, чисто български, без всякакъв антисиметизъм. Съвсем се разпущи международната младеж от много демокрация и джендаризъм.

    04:32 06.08.2026

  • 9 Гедай

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Ти да не гръмнеш

    04:35 06.08.2026

  • 10 Всичко

    1 0 Отговор
    Се връща

    04:36 06.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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