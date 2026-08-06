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Времето днес, прогноза за четвъртък, 6 август: Жега и гръмотевици

Времето днес, прогноза за четвъртък, 6 август: Жега и гръмотевици

6 Август, 2026 03:00 622 16

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Жълт код за опасни горещини в почти цялата страна

Времето днес, прогноза за четвъртък, 6 август: Жега и гръмотевици - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опасни горещини и риск от силни гръмотевични бури бележат времето в България на 6 август г..

Според официалните данни на НИМХ, жълт код за екстремно високи температури е в сила за почти всички български области. Градусите в следобедните часове ще достигнат опасни стойности, като термометрите на места ще отчетат до 37°C. Жителите на Западна и Централна България обаче трябва да бъдат подготвени и за резки локални промени в метеорологичната обстановка.

Жълт код и максимални температури по региони

През нощта срещу четвъртък небето над страната ще остане предимно ясно, а вятърът ще утихне. Преди обяд на 6 август ще се радваме на обилно слънце, което бързо ще нажежи въздуха. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 32°C и 37°C. В столицата София термометрите ще покажат около 32°C.

Официалното предупреждение за опасни горещини (жълт код) обхваща общо 21 области в страната. Сред тях са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Пловдив и Стара Загора. В тези райони атмосферното налягане ще продължи леко да се понижава, доближавайки се до средните стойности за месец август.

Следобедни гръмотевични бури и локални валежи

Около и след обяд въздушната маса над страната ще стане нестабилна. Главно над планинските масиви и равнините в Западна и Централна България ще започне бързо развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност.

На отделни места се очакват:

  • Краткотрайни, но интензивни превалявания от дъжд.
  • Силни гръмотевични бури и токови разряди.
  • Вятър от изток-североизток, който в Източна България ще бъде умерен.

В планините условията за туризъм ще се влошат следобед. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°C, а на 2000 метра – около 17°C.

Прогноза за Черноморието: Идеално време за плаж

За разлика от вътрешността на страната, българското Черноморие ще предложи отлично лятно време без опасни явления. По цялото крайбрежие ще преобладава слънчево време през целия ден. Ще духа приятен до умерен североизточен вятър.

Максималните температури по морето ще достигнат комфортните 29°C – 31°C. Минималните температури през нощта няма да паднат под 20°C. Температурата на морската вода остава изключително приятна за къпане – между 24°C и 25°C.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    3 0 Отговор
    Миленчо, хайванино стига си трил това което не ти харесва! Стига с тази цензура, оливаш се! А на троловете им пожелавам да колабират в жегата, вие вода не заслужавате да ви дават. На останалите пожелавам успешен ден!

    Коментиран от #4

    03:05 06.08.2026

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    03:48 06.08.2026

  • 3 оня с коня

    1 0 Отговор
    Бял ден да не видите нещастни тролове защитаващи украйна, америка, израел и брюксел. Всичко, което заработите да го давате по болници и аптеки - пфу!

    03:50 06.08.2026

  • 4 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    миленКРИВОГЛЕДДИЯ е един просзБОКЛУК

    някой му направи сайтчее и тоя вече си посмили че е медия

    някакви съборени ДЪРТИулигофрени САмуЖУРНАЛИСТИТЕ КЪДЕ САМО ПРЕПИСВАТ СТАТИЙ

    НИКОЙ ОТ МИСИРКИТЕ НЕ Е ВЪВ СЪСТОЯНИЕ ДА НАПИШЕ СТАТИЯ В ТОЯ умрялСАЙТТ

    Коментиран от #6

    03:56 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Много си точен в анализа си!

    04:02 06.08.2026

  • 7 милене! на мaйкя ти ф путкaтaMиpизливa

    2 0 Отговор
    Cбогом пpопаднaл caйт !
    oтивам в днеc бeге

    04:03 06.08.2026

  • 8 влизал съм веднъж в офиса им на факти

    1 0 Отговор
    В жегата мирише на риба
    мийте ги тия неща бе редактори и редакторки, осмърдяли сте офина на развалена риба и мръсни чорапи

    04:04 06.08.2026

  • 9 ползвайте TORбраузър заСАЙТА!

    1 0 Отговор
    ОТВАРЯШ И ЗАТВАРЯШ И АЙ-питоо вече не е блокииирано !

    модераатора ще се пукне от злоба че нищо не може да ви нааправи

    Коментиран от #10

    04:08 06.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 тиЕБАпутката МАЙЙНАмилеенеРОГОНОСЕЦ

    1 0 Отговор
    ЕТО НА НЯМА КАК ДА меБЛОКИИРА! ФАКТ

    Коментиран от #13

    04:10 06.08.2026

  • 12 оня с коня

    2 0 Отговор
    Това не е сайтт, това е медиен бардак на мафията!

    04:11 06.08.2026

  • 13 град козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "тиЕБАпутката МАЙЙНАмилеенеРОГОНОСЕЦ":

    точен сте господине!

    само фГЪЗЪмирилизлифф ГО РЪГАЙТЕ НА МИЛЕН ДА МУ наместитеХЕМОРОИДИТЕ ХА ХА ХА

    04:12 06.08.2026

  • 14 оня с коня

    1 0 Отговор
    дано някой ден се роди човек да метне едно шише бензин по смешния ви офис и всичко даИЗГОРИ

    да горите вПЪКАЛАнещастницииии

    04:13 06.08.2026

  • 15 Име

    3 0 Отговор
    Хубав ден!

    04:21 06.08.2026

  • 16 Анонимен

    0 0 Отговор
    Вчера край Пловдив стигна 39. В София беше 33 градуса.

    04:32 06.08.2026

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