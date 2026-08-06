Времето днес, прогноза за четвъртък, 6 август: Жега и гръмотевици

Опасни горещини и риск от силни гръмотевични бури бележат времето в България на 6 август г..

Според официалните данни на НИМХ, жълт код за екстремно високи температури е в сила за почти всички български области. Градусите в следобедните часове ще достигнат опасни стойности, като термометрите на места ще отчетат до 37°C. Жителите на Западна и Централна България обаче трябва да бъдат подготвени и за резки локални промени в метеорологичната обстановка.

Жълт код и максимални температури по региони

През нощта срещу четвъртък небето над страната ще остане предимно ясно, а вятърът ще утихне. Преди обяд на 6 август ще се радваме на обилно слънце, което бързо ще нажежи въздуха. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 32°C и 37°C. В столицата София термометрите ще покажат около 32°C.

Официалното предупреждение за опасни горещини (жълт код) обхваща общо 21 области в страната. Сред тях са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Пловдив и Стара Загора. В тези райони атмосферното налягане ще продължи леко да се понижава, доближавайки се до средните стойности за месец август.

Следобедни гръмотевични бури и локални валежи

Около и след обяд въздушната маса над страната ще стане нестабилна. Главно над планинските масиви и равнините в Западна и Централна България ще започне бързо развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност.

На отделни места се очакват:

Краткотрайни, но интензивни превалявания от дъжд.

Силни гръмотевични бури и токови разряди.

Вятър от изток-североизток, който в Източна България ще бъде умерен.

В планините условията за туризъм ще се влошат следобед. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°C, а на 2000 метра – около 17°C.

Прогноза за Черноморието: Идеално време за плаж

За разлика от вътрешността на страната, българското Черноморие ще предложи отлично лятно време без опасни явления. По цялото крайбрежие ще преобладава слънчево време през целия ден. Ще духа приятен до умерен североизточен вятър.

Максималните температури по морето ще достигнат комфортните 29°C – 31°C. Минималните температури през нощта няма да паднат под 20°C. Температурата на морската вода остава изключително приятна за къпане – между 24°C и 25°C.