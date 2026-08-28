Санкциите срещу Русия, здравеопазването и пътищата: Петима министри отговарят в парламента

Няколко министри ще бъдат изслушани в рамките на парламентарния контрол днес, 28 август. Това е записано в програмата на Народното събрание.

Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова ще отговори на въпроси, свързани с изваждането на лице от 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз срещу агресивните действия на Руската федерация, както и с постъпили искания за изключване на други лица от санкционния списък, посочи "Фокус".

Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще представи информация по въпрос относно подготовката на учениците за оказване на първа помощ.

В рамките на контрола министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще отговори на три депутатски въпроса. Те са свързани с непрекъснатостта на електронното здравно досие в Националната здравноинформационна система "е-Здраве“ при пълно осиновяване, подпомагането на специализирано лечебно заведение, както и държавния здравен контрол върху помещенията за настаняване и водоснабдяването в Гложенския манастир.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси, свързани с безопасността на движението при пътния възел и надлез "Ново село“ във Видинско, изграден във връзка с проекта "Дунав мост II“. Другият въпрос към него е относно изпълнението на краткосрочни и дългосрочни мерки за безопасност по път Е79 в района на Владая.

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на депутатски въпрос за кариера за добив на инертни материали на територията на община Септември, в района на село Лозен.

В програмата на парламентарния контрол е посочено още, че поради неотложни ангажименти в заседанието няма да участват министрите на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров, на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова и на земеделието и храните Пламен Абровски.