Санкциите срещу Русия, здравеопазването и пътищата: Петима министри отговарят в парламента

Няколко министри ще бъдат изслушани в рамките на парламентарния контрол днес, 28 август. Това е записано в програмата на Народното събрание.
Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова ще отговори на въпроси, свързани с изваждането на лице от 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз срещу агресивните действия на Руската федерация, както и с постъпили искания за изключване на други лица от санкционния списък, посочи "Фокус".
Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще представи информация по въпрос относно подготовката на учениците за оказване на първа помощ.
В рамките на контрола министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще отговори на три депутатски въпроса. Те са свързани с непрекъснатостта на електронното здравно досие в Националната здравноинформационна система "е-Здраве“ при пълно осиновяване, подпомагането на специализирано лечебно заведение, както и държавния здравен контрол върху помещенията за настаняване и водоснабдяването в Гложенския манастир.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси, свързани с безопасността на движението при пътния възел и надлез "Ново село“ във Видинско, изграден във връзка с проекта "Дунав мост II“. Другият въпрос към него е относно изпълнението на краткосрочни и дългосрочни мерки за безопасност по път Е79 в района на Владая.
Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на депутатски въпрос за кариера за добив на инертни материали на територията на община Септември, в района на село Лозен.
В програмата на парламентарния контрол е посочено още, че поради неотложни ангажименти в заседанието няма да участват министрите на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров, на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова и на земеделието и храните Пламен Абровски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Муньовица поздравена от Зельонский
Коментиран от #7
07:52 28.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Kaлпазанин
07:58 28.08.2026
5 "Кимон Георгиев" ли е
Ще стане ли България . по- сугурно място за живот
, ако го няма "КГБ" и Путин ???
07:59 28.08.2026
6 Не петима
08:00 28.08.2026
7 За някой приятел...
До коментар #1 от "Муньовица поздравена от Зельонский":за други ...отрова???
08:01 28.08.2026
8 С електронна Информация !
А С Истински Медицински специалисти !
Каквето Министерство На Здравеопазването !
Не Може !
Или !
Не Иска !
Да осигури !
За Да не им Развали !
Рахатя !
08:05 28.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Муньо Борисов Пеевски
До коментар #9 от ""Джендъри и цветнокожи"...":Аз преборих олигархията и мафията!!!
08:10 28.08.2026
11 стирна Доца
До коментар #9 от ""Джендъри и цветнокожи"...":Щом не крадат, значи ще гласуваме за квоти от 2/3 цветнокожи джендъри!
08:11 28.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 kоkорчо 💋🍌
08:23 28.08.2026