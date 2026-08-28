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Санкциите срещу Русия, здравеопазването и пътищата: Петима министри отговарят в парламента

Санкциите срещу Русия, здравеопазването и пътищата: Петима министри отговарят в парламента

28 Август, 2026 07:51 488 14

  • парламент-
  • парламентарен контрол-
  • санкции-
  • русия

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на депутатски въпрос за кариера за добив на инертни материали на територията на община Септември

Санкциите срещу Русия, здравеопазването и пътищата: Петима министри отговарят в парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няколко министри ще бъдат изслушани в рамките на парламентарния контрол днес, 28 август. Това е записано в програмата на Народното събрание.

Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова ще отговори на въпроси, свързани с изваждането на лице от 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз срещу агресивните действия на Руската федерация, както и с постъпили искания за изключване на други лица от санкционния списък, посочи "Фокус".

Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще представи информация по въпрос относно подготовката на учениците за оказване на първа помощ.

В рамките на контрола министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще отговори на три депутатски въпроса. Те са свързани с непрекъснатостта на електронното здравно досие в Националната здравноинформационна система "е-Здраве“ при пълно осиновяване, подпомагането на специализирано лечебно заведение, както и държавния здравен контрол върху помещенията за настаняване и водоснабдяването в Гложенския манастир.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси, свързани с безопасността на движението при пътния възел и надлез "Ново село“ във Видинско, изграден във връзка с проекта "Дунав мост II“. Другият въпрос към него е относно изпълнението на краткосрочни и дългосрочни мерки за безопасност по път Е79 в района на Владая.

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на депутатски въпрос за кариера за добив на инертни материали на територията на община Септември, в района на село Лозен.

В програмата на парламентарния контрол е посочено още, че поради неотложни ангажименти в заседанието няма да участват министрите на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров, на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова и на земеделието и храните Пламен Абровски.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муньовица поздравена от Зельонский

    11 3 Отговор
    Руската федерация е станата агресор! Украина е жертва и наш пръв пирятел!

    Коментиран от #7

    07:52 28.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Аааа нема страшно ,парите отиват отдето са дошли от МВФ на Ротшилд ,няма наказани за източване на касата за кухите фирми ,няма "бизнесмени"и строители доктори които са крали ,всичко е тип топ ,та кога пак и колко ще теглим заеми ,и да не забравите да ни вдигнете пак ток води данъци ,та да има за укри и евреи ,апропо бг изнася оръжие и за тях ,,ама пари нема няма и да има като има офце които сами се заробват

    07:58 28.08.2026

  • 5 "Кимон Георгиев" ли е

    8 0 Отговор
    Премиера на България, генерал РуменРадев???
    Ще стане ли България . по- сугурно място за живот
    , ако го няма "КГБ" и Путин ???

    07:59 28.08.2026

  • 6 Не петима

    9 0 Отговор
    Всичките трябва да отговарят и то пред бай Ставри от Централен софийски затвор

    08:00 28.08.2026

  • 7 За някой приятел...

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Муньовица поздравена от Зельонский":

    за други ...отрова???

    08:01 28.08.2026

  • 8 С електронна Информация !

    6 0 Отговор
    Пациенти Не се Лекуват !

    А С Истински Медицински специалисти !

    Каквето Министерство На Здравеопазването !

    Не Може !

    Или !

    Не Иска !

    Да осигури !

    За Да не им Развали !

    Рахатя !

    08:05 28.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Муньо Борисов Пеевски

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от ""Джендъри и цветнокожи"...":

    Аз преборих олигархията и мафията!!!

    08:10 28.08.2026

  • 11 стирна Доца

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от ""Джендъри и цветнокожи"...":

    Щом не крадат, значи ще гласуваме за квоти от 2/3 цветнокожи джендъри!

    08:11 28.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 kоkорчо 💋🍌

    1 0 Отговор
    ще мьлчат кат кумунисти на разпит

    08:23 28.08.2026

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