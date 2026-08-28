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Близо 500 са жертвите на масивните наводнения на границата между Непал и Китай

Близо 500 са жертвите на масивните наводнения на границата между Непал и Китай

28 Август, 2026 08:36 668 4

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  • жертви

Спасителите продължават да издирват стотици хора, които все още остават в неизвестност в района на бедствието

Близо 500 са жертвите на масивните наводнения на границата между Непал и Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на жертвите в Непал от опустошителните внезапни наводнения в пограничния район с Китай се е увеличил най‑малко до 469, съобщи полицията, цитирана от ДПА и Франс прес, предаде БТА.

Непалската полиция заяви, че 1 545 души са били спасени, много от тях са пострадали. С трите смъртни случая, докладвани и от Китай, потвърденият брой на жертвите от бедствието достига 472. Над 1 400 души все още са в неизвестност.

Говорителят на полицията Аби Нараян Кафле съобщи, че властите все още нямат ясна представа за броя на изчезналите и че може да минат няколко дни, преди да стане известен пълният мащаб на бедствието.

Десетки тела все още не са идентифицирани, съобщи полицията, отчасти защото силата на придошлите води, калта и отломките е обезобразила много от жертвите или е разкъсала телата им.

Непалските спасители се опитваха да евакуират над стотина работници, блокирани в тунел на строежа на хидроелектрическа централа, след наводнението в сряда, което причини най‑малко 472 жертви, съобщи армията.

„Получихме информация, че хора са блокирани в тунел“ на строителната площадка на язовир Тришули, каза говорителят на армията Раджа Рам Баснет.

„Два хеликоптера бяха изпратени на място, но остава много трудно да се открият входовете на тунела“, добави той.

Службата на непалския премиер уточни, че 350 работници и жители от района вече са били евакуирани от армията „при много рисковани условия, усложнени от метеорологичната обстановка и наводнението“. „Армията все още работи, за да се опита да евакуира над стотина други хора, които остават блокирани в тунел“, добавиха те.

В района се строят няколко язовира.

Според Американския геологически институт вълната е била причинена от срутването на част от ледник, толкова мощно, че е регистрирано като земетресение с магнитуд 5,2 и е предизвикало множество свлачища.

Наводнението е причинило огромни щети, които предстои да бъдат оценени, включително върху хидроенергийни инфраструктури в Непал.


Непал
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 5 Отговор
    Няма много жертви, за съжаление. 🦧😪🦧

    08:44 28.08.2026

  • 2 ИВАН

    2 4 Отговор
    Природата е сърдита и си отмъщава на човечеството, ще има суша, безводие, наводнения, нечовешки горещини, ветрове, които ще разнасят боклуци и пластмаси, все човешки творения.

    Коментиран от #3

    08:47 28.08.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ИВАН":

    Да,природата е сърдита на твоята остра интелектуална недостатъчност.🦍🥳🤣👍

    08:56 28.08.2026

  • 4 айде ся

    0 0 Отговор
    Първо, това нас какво ни интересува, че му отделяте толкова внимание. Дайде нещо за България и то позитивно, само преписвате чужди новини. Второ, кой нормален стори къщи тип съборетини в склона на планина?!

    09:41 28.08.2026