Рекордните 117 млн. евро ще струват президентските избори

Правителството одобри план-сметката за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент през октомври. За провеждането на вота са предвидени 116 928,0 хил. евро, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Съгласно Изборния кодекс план-сметката трябва да бъде приета не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите пък се предоставят на общинските и областните администрации не по-късно от 30 дни преди вота.

Парите ще бъдат използвани за подготовката и отпечатването на избирателните списъци, материално-техническото и логистичното обезпечаване на изборния процес, както и за възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии.

В сумата са включени още разходи за организиране на гласуването в чужбина, охрана и опазване на обществения ред от Министерството на вътрешните работи, разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване, както и за видеонаблюдението и видеозаснемането на изборния процес.

Ще бъдат осигурени и средства за организиране на местата за гласуване в държавните училища, както и за залите за изчислителни пунктове и приемане на протоколите.

От Министерския съвет посочват, че има готовност да бъдат осигурени и допълнителни средства, ако Централната избирателна комисия сключи договори за логистика и техническа поддръжка на устройствата за машинно гласуване.

Допълнителното финансиране може да бъде необходимо и за други дейности, свързани с машинното и хартиеното гласуване, компютърната обработка на данните и издаването на бюлетин с резултатите от изборите.

Необходимите средства за подготовката и провеждането на президентските избори ще бъдат осигурени от предвидените разходи по централния бюджет за 2026 година.