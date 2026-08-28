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Рекордните 117 млн. евро ще струват президентските избори

Рекордните 117 млн. евро ще струват президентските избори

28 Август, 2026 08:07 596 23

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  • правителство

Съгласно Изборния кодекс план-сметката трябва да бъде приета не по-късно от 55 дни преди изборния ден

Рекордните 117 млн. евро ще струват президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството одобри план-сметката за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент през октомври. За провеждането на вота са предвидени 116 928,0 хил. евро, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Съгласно Изборния кодекс план-сметката трябва да бъде приета не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите пък се предоставят на общинските и областните администрации не по-късно от 30 дни преди вота.

Парите ще бъдат използвани за подготовката и отпечатването на избирателните списъци, материално-техническото и логистичното обезпечаване на изборния процес, както и за възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии.

В сумата са включени още разходи за организиране на гласуването в чужбина, охрана и опазване на обществения ред от Министерството на вътрешните работи, разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване, както и за видеонаблюдението и видеозаснемането на изборния процес.

Ще бъдат осигурени и средства за организиране на местата за гласуване в държавните училища, както и за залите за изчислителни пунктове и приемане на протоколите.

От Министерския съвет посочват, че има готовност да бъдат осигурени и допълнителни средства, ако Централната избирателна комисия сключи договори за логистика и техническа поддръжка на устройствата за машинно гласуване.

Допълнителното финансиране може да бъде необходимо и за други дейности, свързани с машинното и хартиеното гласуване, компютърната обработка на данните и издаването на бюлетин с резултатите от изборите.

Необходимите средства за подготовката и провеждането на президентските избори ще бъдат осигурени от предвидените разходи по централния бюджет за 2026 година.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    17 2 Отговор
    117 млн е направо без пари,последния президент ни струваше 3млрд заради Боташ.

    08:10 28.08.2026

  • 2 честен ционист

    14 3 Отговор
    За някаква си декуративна длъжност, която едва ще устиска и 4г. Мошко Радев така и така еднолично управлява, за какво му е тая кеш бутафория?

    08:12 28.08.2026

  • 3 Хайде Наште !

    12 1 Отговор
    На Софрата !

    08:13 28.08.2026

  • 4 Кражба до умиране

    14 3 Отговор
    От 60 млн евра при това избори две в едно през 21-ва , до сегашните 120 млн. Евала Радев !

    08:15 28.08.2026

  • 5 Муньовците и Шиши се разпраха да крадат

    11 1 Отговор
    ВЪРНЕТЕ НИ БОКО БЕ!

    08:16 28.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Красимир Петров

    3 12 Отговор
    Обзалагам се,че Йотова ще спечели още на първият тур.

    Коментиран от #13, #15

    08:22 28.08.2026

  • 8 1488

    7 2 Отговор
    09.09 сме по площадите на манифестация
    румен ще ни води ✊
    времето е наше

    08:23 28.08.2026

  • 9 Иван Попов

    4 11 Отговор
    Никой няма шанс срещу Йотова

    Коментиран от #12, #19

    08:24 28.08.2026

  • 10 За първи път ще гласувам

    2 5 Отговор
    за доц. Георги Димов!
    единствената читава кандидатура,
    след оттеглянето на Вълчев.

    08:24 28.08.2026

  • 11 Машaлла, кьoпоoлаp!

    5 1 Отговор
    Новият тандем Крадев и Шиши надминаха старата класика Буци и Шиши от раз!

    08:25 28.08.2026

  • 12 Мадуро пандизчията

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Иван Попов":

    Потвърждавам, никой няма шанс срещи програмираното в мадуровките ми!

    08:26 28.08.2026

  • 13 честен ционист

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Красимир Петров":

    Не се обзалагай. Балотажът ще струва още толкова. Пък и Йотова няма да спечели.

    08:28 28.08.2026

  • 14 чичу пимбян

    2 0 Отговор
    ей ся крадване

    08:30 28.08.2026

  • 15 ти ше спечелиш

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Красимир Петров":

    пэрвия тур

    08:33 28.08.2026

  • 16 редник

    5 2 Отговор
    При орязаните права на президента, такива харчове са ненужни, по-добре да се избира от Народното събрание - та Детската болница се предполагаше, че ще струва "само" 80 милиона...

    Коментиран от #20

    08:42 28.08.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    От тях половината ще са за агитация за комунистката, което се гордее, че е потомствен комунист

    09:01 28.08.2026

  • 18 хаберих

    0 0 Отговор
    Ако е 116 милиона и 928 хиляди евро, какво ще стане?! А не 116 928,0 хил. евро! На каква излишна математика ще ни учите?!

    09:23 28.08.2026

  • 19 2554

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Иван Попов":

    То и срещу Цацка никой нямаше шанс навремето, ама ... това беше началото на края на ББ

    Коментиран от #22

    09:26 28.08.2026

  • 20 реднек

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "редник":

    резилта като тебе банкоматчик

    09:29 28.08.2026

  • 21 Ура ура ура

    1 0 Отговор
    Да купим комисиите! Зеления чорапогащник да го нахлузва и марш към Безмер да дава наряди!

    09:29 28.08.2026

  • 22 Абсолютно вярно

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "2554":

    Шанса на кака П-раска клони към нула. Мисля, че единствените които ще гласуват за нея е отчасти пенсионерите и купения вот за Радев.

    09:32 28.08.2026

  • 23 Моя кандидат

    1 0 Отговор
    Е героя от шлагера Медузите! Де иде тоз дон Кихот на осигурението? За него бих гласувал с кеф!

    09:34 28.08.2026

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