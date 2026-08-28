Рекордните 117 млн. евро ще струват президентските избори

Правителството одобри план-сметката за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент през октомври. За провеждането на вота са предвидени 116 928,0 хил. евро, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.
Съгласно Изборния кодекс план-сметката трябва да бъде приета не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите пък се предоставят на общинските и областните администрации не по-късно от 30 дни преди вота.
Парите ще бъдат използвани за подготовката и отпечатването на избирателните списъци, материално-техническото и логистичното обезпечаване на изборния процес, както и за възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии.
В сумата са включени още разходи за организиране на гласуването в чужбина, охрана и опазване на обществения ред от Министерството на вътрешните работи, разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване, както и за видеонаблюдението и видеозаснемането на изборния процес.
Ще бъдат осигурени и средства за организиране на местата за гласуване в държавните училища, както и за залите за изчислителни пунктове и приемане на протоколите.
От Министерския съвет посочват, че има готовност да бъдат осигурени и допълнителни средства, ако Централната избирателна комисия сключи договори за логистика и техническа поддръжка на устройствата за машинно гласуване.
Допълнителното финансиране може да бъде необходимо и за други дейности, свързани с машинното и хартиеното гласуване, компютърната обработка на данните и издаването на бюлетин с резултатите от изборите.
Необходимите средства за подготовката и провеждането на президентските избори ще бъдат осигурени от предвидените разходи по централния бюджет за 2026 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
08:10 28.08.2026
2 честен ционист
08:12 28.08.2026
3 Хайде Наште !
08:13 28.08.2026
4 Кражба до умиране
08:15 28.08.2026
5 Муньовците и Шиши се разпраха да крадат
08:16 28.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Красимир Петров
Коментиран от #13, #15
08:22 28.08.2026
8 1488
румен ще ни води ✊
времето е наше
08:23 28.08.2026
9 Иван Попов
Коментиран от #12, #19
08:24 28.08.2026
10 За първи път ще гласувам
единствената читава кандидатура,
след оттеглянето на Вълчев.
08:24 28.08.2026
11 Машaлла, кьoпоoлаp!
08:25 28.08.2026
12 Мадуро пандизчията
До коментар #9 от "Иван Попов":Потвърждавам, никой няма шанс срещи програмираното в мадуровките ми!
08:26 28.08.2026
13 честен ционист
До коментар #7 от "Красимир Петров":Не се обзалагай. Балотажът ще струва още толкова. Пък и Йотова няма да спечели.
08:28 28.08.2026
14 чичу пимбян
08:30 28.08.2026
15 ти ше спечелиш
До коментар #7 от "Красимир Петров":пэрвия тур
08:33 28.08.2026
16 редник
Коментиран от #20
08:42 28.08.2026
17 АГАТ а Кристи
09:01 28.08.2026
18 хаберих
09:23 28.08.2026
19 2554
До коментар #9 от "Иван Попов":То и срещу Цацка никой нямаше шанс навремето, ама ... това беше началото на края на ББ
Коментиран от #22
09:26 28.08.2026
20 реднек
До коментар #16 от "редник":резилта като тебе банкоматчик
09:29 28.08.2026
21 Ура ура ура
09:29 28.08.2026
22 Абсолютно вярно
До коментар #19 от "2554":Шанса на кака П-раска клони към нула. Мисля, че единствените които ще гласуват за нея е отчасти пенсионерите и купения вот за Радев.
09:32 28.08.2026
23 Моя кандидат
09:34 28.08.2026