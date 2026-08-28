Уелбек започна с гол за Челси: „Развълнуван съм от проекта“

Дани Уелбек започна престоя си в Челси по отличен начин, след като отбеляза гол при дебюта си за клуба при победата с 2:0 над Лутън Таун за Купата на лигата. Нападателят откри резултата, а автогол на Хакийм Одoфин оформи крайния резултат.

35-годишният Уелбек, който пристигна от Брайтън през лятото, остана на резервната скамейка в първия мач от Висшата лига, но получи шанс срещу Лутън и веднага се възползва от него.

„Наистина е специално да вкарам гол при дебюта си. За мен е привилегия да играя за такъв клуб. Развълнуван съм от проекта и ще давам всичко от себе си всеки ден“, заяви английският нападател.