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Ето кои ще са номерата на изборните райони на президентските избори

Ето кои ще са номерата на изборните райони на президентските избори

28 Август, 2026 07:43 457 2

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Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява публично

Ето кои ще са номерата на изборните райони на президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия прие решение за единната номерация на избирателните секции в страната за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., съобщиха от ЦИК.

При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент се образуват избирателни секции, като единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, първите от които показват номера на изборния район, обобщи "Фокус".

Номерата на изборните райони са следните:

01 – Благоевградски

02 – Бургаски

03 – Варненски

04 – Великотърновски

05 – Видински

06 – Врачански

07 – Габровски

08 – Добрички

09 – Кърджалийски

10 – Кюстендилски

11 – Ловешки

12 – Монтана

13 – Пазарджишки

14 – Пернишки

15 – Плевенски

16 – Пловдив

17 – Пловдивски

18 – Разградски

19 – Русенски

20 – Силистренски

21 – Сливенски

22 – Смолянски

23 – София-23

24 – София-24

25 – София-25

26 – Софийски

27 – Старозагорски

28 – Търговищки

29 – Хасковски

30 – Шуменски

31 – Ямболски

"Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява публично. Тя може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването ѝ пред областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на областния управител може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в тридневен срок от постъпването ѝ с призоваване на заинтересованите страни. Обжалването не спира изпълнението. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване", се казва в решението на ЦИК.

Кметовете на общини трябва да изпратят до 4 септември 2026 г. на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и да уведомят районната избирателна комисия (РИК), включително и след последваща промяна на адресите на избирателните секции в общината.

Районната избирателна комисия не по-късно от 19 септември 2026 г. или не по-късно от 35 дни преди изборния ден формира единните номера на избирателните секции в изборния район съобразно единната номерация на секциите, определена от решението на Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване чрез Комисията в тридневен срок от обявяването му.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    3 0 Отговор
    Тази измама наречена изборни райони следва да се премахне.
    Но уви - не би...

    07:49 28.08.2026

  • 2 Зелен праз

    3 0 Отговор
    Муньовица вече са я нагласили през мадуровките. 35 години ДС "избори" = 35 години фарс и измама!

    07:51 28.08.2026

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