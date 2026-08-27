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Властта решава за избори, НЗОК и равенство на половете

Властта решава за избори, НЗОК и равенство на половете

27 Август, 2026 04:45, обновена 27 Август, 2026 04:48 790 11

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Парламентът и Министерският съвет с ключови решения за държавата на 27 август

Властта решава за избори, НЗОК и равенство на половете - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днешният ден носи интензивен политически и институционален дневен ред в България. Народното събрание, парламентарните комисии и Министерският съвет се събират, за да разгледат фундаментални промени в законодателството, да задвижат избора за нов управител на милиардния бюджет за здравеопазване и да подсигурят финансово предстоящия президентски вот. Ето основните акценти в дневния ред на властта:

Квоти за жени в управлението на компаниите

Народното събрание влиза в пленарна зала за разглеждане на важни промени в Закона за равнопоставеност на мъжете и жените. С внесения законопроект се предвижда въвеждането на строги изисквания, според които по-слабо представеният пол трябва да заема не по-малко от 33% от всички директорски позиции в публичните дружества (включително членове на управителни и надзорни съвети със и без изпълнителни функции).

Първите официални отчитания по новите правила трябва да започнат от 2027 г. за финансовата 2026 г., като при неизпълнение компаниите ще подлежат на санкции и ще бъдат длъжни писмено да обосноват липсата на балансирано представителство. Текстът на законопроекта е достъпен на официалния портал на Народното събрание на Република България (parliament.bg).

Изслушване на двама кандидати за шеф на НЗОК

Парламентарната Комисия по здравеопазване се събира от 14:30 часа за официално изслушване на кандидатите за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). За поста на управител ще се състезават двама номинирани:

  • Д-р Владимир Даскалов – хирург и кадър с богат опит в управлението на държавни болници, предложен от „Прогресивна България“;
  • Станимир Михайлов – бивш управител на Здравната каса с опит в банковия сектор, издигнат от „Продължаваме промяната“.

За поста подуправител има подадена само една кандидатура – тази на машинния инженер Здравко Шушков. Окончателният избор на новото ръководство ще бъде гласуван от депутатите в пленарна зала на по-късен етап..

Милиони за президентските избори през октомври

Министерският съвет провежда редовното си заседание от 10:00 часа, на което ключова точка е утвърждаването на план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент.

Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври 2026 г., а при необходимост от балотаж гражданите ще гласуват отново една седмица по-късно. По предложение на финансовия министър кабинетът ще гласува и други важни пера, включително споразумения в сферата на отбраната (за изтребителите F-16) и разчети по линия на Европейския съюз. Официалният дневен ред е публикуван на портала на Министерския съвет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кокор спецова

    5 2 Отговор
    трети пол сме равноправни, кърмят ме и мога да кърмя, венсеремус, победа

    05:05 27.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 7677

    3 2 Отговор
    На всички е ясно голямата измама с "мадуровките" и дори може да се предоложи процента на кражбата на гласове, което прави това правителство с не толкова голяма реална подкрепа. Да видим колко време им трябва на "измамените ка мили". С времето пропастта между просмъртните и властоимащите ще стане като при социлизъмът-"едно недожче". Няма как да бъде различно едно управление на отрочетата на тогавашната недосегаема "номенклатура". Остава да върнат понятието "активни борци" и тените превилегии.

    Коментиран от #10

    05:24 27.08.2026

  • 5 Равенство !

    8 0 Отговор
    Искаме повече средства за мъжката художествена гимнастика !

    05:38 27.08.2026

  • 6 Сандо

    7 0 Отговор
    Квоти за жени!?Тия нормални ли са?Доколкото знам вече дори нашия флагман и водач към светлото и богато бъдеще САЩ разбраха тъпотията на всякаквите квоти и се отказаха от тях.Явно обаче,докато нашите изтривалки не затрият сами държавицата ни няма да се успокоят.

    06:04 27.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аз знам, а ти знаеш ли

    1 0 Отговор
    защо немскоговорящи за работа в България вече не се търсят?

    06:48 27.08.2026

  • 9 1020

    2 0 Отговор
    Айдееее, започва се с евроизвращенията като "закон да равенство на половете"! Това ли е цената за средствата по ПВУ?

    06:50 27.08.2026

  • 10 7767

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "7677":

    Дубрутру, на всички в тъпатататикратуна.

    06:51 27.08.2026

  • 11 оня зад коня

    0 0 Отговор
    Не може нещо различно да е равно.

    06:54 27.08.2026

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