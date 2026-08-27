Властта решава за избори, НЗОК и равенство на половете

Днешният ден носи интензивен политически и институционален дневен ред в България. Народното събрание, парламентарните комисии и Министерският съвет се събират, за да разгледат фундаментални промени в законодателството, да задвижат избора за нов управител на милиардния бюджет за здравеопазване и да подсигурят финансово предстоящия президентски вот. Ето основните акценти в дневния ред на властта:

Квоти за жени в управлението на компаниите

Народното събрание влиза в пленарна зала за разглеждане на важни промени в Закона за равнопоставеност на мъжете и жените. С внесения законопроект се предвижда въвеждането на строги изисквания, според които по-слабо представеният пол трябва да заема не по-малко от 33% от всички директорски позиции в публичните дружества (включително членове на управителни и надзорни съвети със и без изпълнителни функции).

Първите официални отчитания по новите правила трябва да започнат от 2027 г. за финансовата 2026 г., като при неизпълнение компаниите ще подлежат на санкции и ще бъдат длъжни писмено да обосноват липсата на балансирано представителство. Текстът на законопроекта е достъпен на официалния портал на Народното събрание на Република България (parliament.bg).

Изслушване на двама кандидати за шеф на НЗОК

Парламентарната Комисия по здравеопазване се събира от 14:30 часа за официално изслушване на кандидатите за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). За поста на управител ще се състезават двама номинирани:

Д-р Владимир Даскалов – хирург и кадър с богат опит в управлението на държавни болници, предложен от „Прогресивна България“;

– хирург и кадър с богат опит в управлението на държавни болници, предложен от „Прогресивна България“; Станимир Михайлов – бивш управител на Здравната каса с опит в банковия сектор, издигнат от „Продължаваме промяната“.

За поста подуправител има подадена само една кандидатура – тази на машинния инженер Здравко Шушков. Окончателният избор на новото ръководство ще бъде гласуван от депутатите в пленарна зала на по-късен етап..

Милиони за президентските избори през октомври

Министерският съвет провежда редовното си заседание от 10:00 часа, на което ключова точка е утвърждаването на план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент.

Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври 2026 г., а при необходимост от балотаж гражданите ще гласуват отново една седмица по-късно. По предложение на финансовия министър кабинетът ще гласува и други важни пера, включително споразумения в сферата на отбраната (за изтребителите F-16) и разчети по линия на Европейския съюз. Официалният дневен ред е публикуван на портала на Министерския съвет.