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РИОСВ-София: Инвестиционното предложение за площадка за съхранение на „летяща пепел“ във Връбница е в начален етап

РИОСВ-София: Инвестиционното предложение за площадка за съхранение на „летяща пепел“ във Връбница е в начален етап

28 Август, 2026 08:18 509 4

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Описаните в инвестиционното предложение дейности са свързани със съхранение на отпадъци

РИОСВ-София: Инвестиционното предложение за площадка за съхранение на „летяща пепел“ във Връбница е в начален етап - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Процедурата с инвестиционното предложение на „ЦЕМ ТРЕЙД“ ЕООД за „Обособяване на специализирана площадка за извършване на дейности по третиране – складиране на отпадък „летяща пепел“ се намира в съвсем начален етап. Уведомлението е постъпило в РИОСВ – София на 28 юли 2026 г. Към настоящия момент няма окончателно административно решение, с което да е разрешено реализирането на инвестиционното предложение.

Това съобщиха от РИОСВ-София.

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда уведомлението е изпратено до засегнатата община/район/кметство с оглед изясняване на обществения интерес към инвестиционното предложение.

Описаните в инвестиционното предложение дейности са свързани със съхранение на отпадъци. Поради това предложението попада в обхвата на Приложение №2 към Закона за опазване на околната среда и подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Приложимата процедура по ОВОС ще бъде определена след изясняване на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо действащото законодателство и нормативните изисквания, включително Общия устройствен план на Столична община, както и след предоставяне на необходимата допълнителна информация от възложителя.

В рамките на процедурата ще бъдат разгледани всички относими обстоятелства – включително характеристиките на отпадъка, начинът на неговото приемане и съхранение, транспортът, потенциалните емисии, както и разстоянията до жилищни територии, училища, детски градини, метростанции и други чувствителни обекти.

Всички постъпили становища и възражения ще бъдат взети предвид. Ще бъде изискано и становище от Регионалната здравна инспекция относно степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    2 0 Отговор
    България и особено София става вече само за бунището на Европа. Всеки си изкарва прехраната както може.

    Коментиран от #2

    08:23 28.08.2026

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    "Летяща пепел" е същото като "зелен хайвер".

    08:32 28.08.2026

  • 3 сливи за смет

    2 0 Отговор
    Докато Белград се превръща в „Дубай на Балканите“, София откакто е в ЕС, заприлича съвсем на Бейрут на Балканите.

    08:35 28.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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