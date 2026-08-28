РИОСВ-София: Инвестиционното предложение за площадка за съхранение на „летяща пепел“ във Връбница е в начален етап

Процедурата с инвестиционното предложение на „ЦЕМ ТРЕЙД“ ЕООД за „Обособяване на специализирана площадка за извършване на дейности по третиране – складиране на отпадък „летяща пепел“ се намира в съвсем начален етап. Уведомлението е постъпило в РИОСВ – София на 28 юли 2026 г. Към настоящия момент няма окончателно административно решение, с което да е разрешено реализирането на инвестиционното предложение.

Това съобщиха от РИОСВ-София.

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда уведомлението е изпратено до засегнатата община/район/кметство с оглед изясняване на обществения интерес към инвестиционното предложение.

Описаните в инвестиционното предложение дейности са свързани със съхранение на отпадъци. Поради това предложението попада в обхвата на Приложение №2 към Закона за опазване на околната среда и подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Приложимата процедура по ОВОС ще бъде определена след изясняване на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо действащото законодателство и нормативните изисквания, включително Общия устройствен план на Столична община, както и след предоставяне на необходимата допълнителна информация от възложителя.

В рамките на процедурата ще бъдат разгледани всички относими обстоятелства – включително характеристиките на отпадъка, начинът на неговото приемане и съхранение, транспортът, потенциалните емисии, както и разстоянията до жилищни територии, училища, детски градини, метростанции и други чувствителни обекти.

Всички постъпили становища и възражения ще бъдат взети предвид. Ще бъде изискано и становище от Регионалната здравна инспекция относно степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.