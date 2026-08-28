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Д-р Симидчиев: Заглушител няма, а мафията си връща ДДС-то

Д-р Симидчиев: Заглушител няма, а мафията си връща ДДС-то

28 Август, 2026 07:57 1 966 22

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  • продажба

Президентските избори не са партийни, а мажоритарни, изтъкна депутатът

Д-р Симидчиев: Заглушител няма, а мафията си връща ДДС-то - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Заглушителят от "Драгалевци" вече не е просто криминална история. Оказва се, че заглушаване има, но заглушител липсва.

"Пред въпросния ресторант, който сега наричат свърталище на мафията, дълго време е стояла патрулка. Имаше човек, който преследваха там и той изчезна. Сега започват да откриват тунели отдолу. Това е комплекс, който има определена функционалност и тя не е свързана с официална държавна политика, а с действия на сенчестата част от действителността ни", каза депутатът от "Демократична България" д-р Александър Симидчиев в "Денят ON AIR".

По думите му, когато там се открие мобилна станция, е странно да се каже, че генератори има, но предавател няма.

"Ясно е, че този заглушител е купен. Колата, която е съдържала техниката, е принадлежала на фирма, която е била свързана с това, и дори е искала да ѝ вземе ДДС-то. Изглежда комично, ако не беше трагично. Мафията си взима обратно ДДС-то от покупка, която няма право да направи", заяви д-р Симидчиев.

Според него истинският текст на обществото е дали има справедливост.

"Министерството на вътрешните работи е много подредено, що се отнася до документирането. От тази гледна точка съм сигурен, че има много записи, следи за това кой и какво е правил. Ако има и прозрачност, това ще бъде предупреждение за в бъдеще - тези, които искат да правят нещо нередно, да знаят, че ще има последици", обясни депутатът от ДБ пред Bulgaria ON AIR.

В здравеопазването ни има проблеми, които трябва да бъдат оправени приоритетно, настоя той.

"Реформата на РЗИ не е от тях. Когато се правят такива реформи, които са толкова широки, на една структура, която не е с толкова много хора и не е много разходът за нея - приоритизирането на реформата е, за да смениш хората, а не за да оправиш системата", коментира гостът. Здравната комисия изслуша кандидатите за управител на НЗОК.

"НЗОК е каса и тя е финансова институция. Тя е разплащателна институция. Ние в медицината икономика почти не учим, т.е. ние управляваме 5,5 млрд. ресурс, но никога не сме учили как да управляваме финансов ресурс. Трябва да са хора, които са икономисти, банкери, макроикономисти, които разбират от големи парични потоци", на мнение е д-р Симидчиев.

Президентските избори не са партийни, а мажоритарни, изтъкна той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И СемиТа

    26 3 Отговор
    беше от най-изявените убийци по ковидаpcко време.

    07:59 28.08.2026

  • 2 И ловец

    23 5 Отговор
    и рибар, разбирач по всичкология

    08:00 28.08.2026

  • 3 военен неможач

    10 5 Отговор
    В момента МВР поради някаква причина не разкрива или прикрива факти, разбира се "в интерес на следствието", както и прокуратурата, защото явно ги е страх от нещата, свързани с тази групировка. Както и по десетки други такива случаи. Интерсното е, че в последните няколко месеца имаше взаимни обвинения между двете служби кой на кого пречи, но по този случай май са комбина.

    08:04 28.08.2026

  • 4 батерия

    13 2 Отговор
    То може да се окаже, че и заглушаване е нямало... А като се сетя, колко ,, експерти се изредиха да се изкажат какъв е тоя заглушител, че и цени даже определиха. Смях! Експерти!

    08:08 28.08.2026

  • 5 Лъжци

    10 3 Отговор
    Как-то много хора в контакти са го предвидели, так и стана. В тази страна всичко е пунта мара и излагация . Толкова пушек сё вдигна с тази акция. Това правительство така работи, много пушек и...нищо. пълно бездействие във всичко. Радев така и не разбра едно е да кажеш, друго е да го направиш, може и без да казваш.

    08:11 28.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А това

    13 0 Отговор
    Което показаха по телевизията Демерджиев ли го е събрал?

    08:14 28.08.2026

  • 8 РазбирАч?

    13 2 Отговор
    ДоФтор , разбирАч по електронна война. КъШ бе пиле шарено.

    08:14 28.08.2026

  • 9 Дзак

    12 3 Отговор
    Този човек имаше достатъчно изяви по време на Ковид манията!

    08:15 28.08.2026

  • 10 1000 000 евро че никой няма да бъде ...

    7 3 Отговор
    осъден!
    Нито "Таки" ,нито "Амито" са сами!!!
    Сам не можеш да крадеш в България , трябва някой да ти разреши!!!

    Освен Прокурор... друг в тази държава , такива "разрешения " не може да изпълни!!!

    Коментиран от #12

    08:16 28.08.2026

  • 11 Факт

    6 2 Отговор
    И пак послъгва. НАП няма задължение да следи и контролира съобразността на покупките на техника със закони за съобщенията, транспорта, специалните средства. Това е задължение на други ведомства. И защо например приятелят на Урсула фон ден Лайен не каже нещо, а точно той!

    08:22 28.08.2026

  • 12 Само предполагам

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "1000 000 евро че никой няма да бъде ...":

    ,че този заглушител за 100 000 евро няма нищо общо с оня заглушител , който са намерили в Драгалевци . Този е купен с фактура , с техническата документация , с обучение на персонала от българска фирма . Допускам , че е закупен от фирма , която се занимава с производство на боеприпаси примерно . За този в Драгалевци един експерт каза, че му прилича на самоделка , правен с китайски части , ръчно се включвал и на него не можеш да му зададеш номер на телефон. Тук Демерджиев много се окъка с високопарните си приказки и самонадеяност и се изложи за пореден път . Как да вярваш на МВР министъра и оттам на Мунчо ?

    08:29 28.08.2026

  • 13 Платена медия

    5 2 Отговор
    Поредния лаещ празнодумец

    08:30 28.08.2026

  • 14 Янко

    7 2 Отговор
    Бившите мутренски групировки сик и вис ги обедини бати Бойко тиквата в мвр и прокуратурата.Така създаде държава мафия за див грабеж от българите

    Коментиран от #15

    08:34 28.08.2026

  • 15 Ами те

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Янко":

    се преселиха в един по добър свят , остана един Таки и на него вече всичко се преписва . Да си чул за Маргините , Маджо и т.н нещо ? Сега Таки-Маки всичко е негово .

    08:39 28.08.2026

  • 16 Авсд

    5 0 Отговор
    Тези същите са спонсорите на новите управляващи!!! Само вдигат прах в очите на хората с тези т. нар. “ акции”! Смешници!

    08:54 28.08.2026

  • 17 Дзак

    2 1 Отговор
    Остава да разберем кои номера са били включени. При оператори като Йеттел и Виваком не може да няма следи!

    Коментиран от #19

    08:55 28.08.2026

  • 18 Доктора

    4 2 Отговор
    Айде бе,няма ли най после да се разкараш от политиката,както Кунчев?Омръзнахте двамата на хората.

    08:58 28.08.2026

  • 19 Дзак

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дзак":

    Имаме дати. Имаме пропадане на връзката. Имаме телефонен номер!

    Коментиран от #20

    09:02 28.08.2026

  • 20 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дзак":

    Но това е работа за БОП?

    09:03 28.08.2026

  • 21 Левски Ахтопол

    2 0 Отговор
    Очаквах бурята два дни по-рано. Снощи беше навътре в морето. Вече вълните са сериозни и ще се вдигат още.

    09:07 28.08.2026

  • 22 Фори

    2 0 Отговор
    Заглушител няма , защото ченгетата са предупредили Ами-Ями ,че тръгват и да извадят и скрият всичко , което е на куплунг

    09:19 28.08.2026

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