Д-р Симидчиев: Заглушител няма, а мафията си връща ДДС-то

Заглушителят от "Драгалевци" вече не е просто криминална история. Оказва се, че заглушаване има, но заглушител липсва.

"Пред въпросния ресторант, който сега наричат свърталище на мафията, дълго време е стояла патрулка. Имаше човек, който преследваха там и той изчезна. Сега започват да откриват тунели отдолу. Това е комплекс, който има определена функционалност и тя не е свързана с официална държавна политика, а с действия на сенчестата част от действителността ни", каза депутатът от "Демократична България" д-р Александър Симидчиев в "Денят ON AIR".

По думите му, когато там се открие мобилна станция, е странно да се каже, че генератори има, но предавател няма.

"Ясно е, че този заглушител е купен. Колата, която е съдържала техниката, е принадлежала на фирма, която е била свързана с това, и дори е искала да ѝ вземе ДДС-то. Изглежда комично, ако не беше трагично. Мафията си взима обратно ДДС-то от покупка, която няма право да направи", заяви д-р Симидчиев.

Според него истинският текст на обществото е дали има справедливост.

"Министерството на вътрешните работи е много подредено, що се отнася до документирането. От тази гледна точка съм сигурен, че има много записи, следи за това кой и какво е правил. Ако има и прозрачност, това ще бъде предупреждение за в бъдеще - тези, които искат да правят нещо нередно, да знаят, че ще има последици", обясни депутатът от ДБ пред Bulgaria ON AIR.

В здравеопазването ни има проблеми, които трябва да бъдат оправени приоритетно, настоя той.

"Реформата на РЗИ не е от тях. Когато се правят такива реформи, които са толкова широки, на една структура, която не е с толкова много хора и не е много разходът за нея - приоритизирането на реформата е, за да смениш хората, а не за да оправиш системата", коментира гостът. Здравната комисия изслуша кандидатите за управител на НЗОК.

"НЗОК е каса и тя е финансова институция. Тя е разплащателна институция. Ние в медицината икономика почти не учим, т.е. ние управляваме 5,5 млрд. ресурс, но никога не сме учили как да управляваме финансов ресурс. Трябва да са хора, които са икономисти, банкери, макроикономисти, които разбират от големи парични потоци", на мнение е д-р Симидчиев.

Президентските избори не са партийни, а мажоритарни, изтъкна той.