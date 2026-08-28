Д-р Симидчиев: Заглушител няма, а мафията си връща ДДС-то

Заглушителят от "Драгалевци" вече не е просто криминална история. Оказва се, че заглушаване има, но заглушител липсва.
"Пред въпросния ресторант, който сега наричат свърталище на мафията, дълго време е стояла патрулка. Имаше човек, който преследваха там и той изчезна. Сега започват да откриват тунели отдолу. Това е комплекс, който има определена функционалност и тя не е свързана с официална държавна политика, а с действия на сенчестата част от действителността ни", каза депутатът от "Демократична България" д-р Александър Симидчиев в "Денят ON AIR".
По думите му, когато там се открие мобилна станция, е странно да се каже, че генератори има, но предавател няма.
"Ясно е, че този заглушител е купен. Колата, която е съдържала техниката, е принадлежала на фирма, която е била свързана с това, и дори е искала да ѝ вземе ДДС-то. Изглежда комично, ако не беше трагично. Мафията си взима обратно ДДС-то от покупка, която няма право да направи", заяви д-р Симидчиев.
Според него истинският текст на обществото е дали има справедливост.
"Министерството на вътрешните работи е много подредено, що се отнася до документирането. От тази гледна точка съм сигурен, че има много записи, следи за това кой и какво е правил. Ако има и прозрачност, това ще бъде предупреждение за в бъдеще - тези, които искат да правят нещо нередно, да знаят, че ще има последици", обясни депутатът от ДБ пред Bulgaria ON AIR.
В здравеопазването ни има проблеми, които трябва да бъдат оправени приоритетно, настоя той.
"Реформата на РЗИ не е от тях. Когато се правят такива реформи, които са толкова широки, на една структура, която не е с толкова много хора и не е много разходът за нея - приоритизирането на реформата е, за да смениш хората, а не за да оправиш системата", коментира гостът. Здравната комисия изслуша кандидатите за управител на НЗОК.
"НЗОК е каса и тя е финансова институция. Тя е разплащателна институция. Ние в медицината икономика почти не учим, т.е. ние управляваме 5,5 млрд. ресурс, но никога не сме учили как да управляваме финансов ресурс. Трябва да са хора, които са икономисти, банкери, макроикономисти, които разбират от големи парични потоци", на мнение е д-р Симидчиев.
Президентските избори не са партийни, а мажоритарни, изтъкна той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И СемиТа
07:59 28.08.2026
2 И ловец
08:00 28.08.2026
3 военен неможач
08:04 28.08.2026
4 батерия
08:08 28.08.2026
5 Лъжци
08:11 28.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А това
08:14 28.08.2026
8 РазбирАч?
08:14 28.08.2026
9 Дзак
08:15 28.08.2026
10 1000 000 евро че никой няма да бъде ...
Нито "Таки" ,нито "Амито" са сами!!!
Сам не можеш да крадеш в България , трябва някой да ти разреши!!!
Освен Прокурор... друг в тази държава , такива "разрешения " не може да изпълни!!!
Коментиран от #12
08:16 28.08.2026
11 Факт
08:22 28.08.2026
12 Само предполагам
До коментар #10 от "1000 000 евро че никой няма да бъде ...":,че този заглушител за 100 000 евро няма нищо общо с оня заглушител , който са намерили в Драгалевци . Този е купен с фактура , с техническата документация , с обучение на персонала от българска фирма . Допускам , че е закупен от фирма , която се занимава с производство на боеприпаси примерно . За този в Драгалевци един експерт каза, че му прилича на самоделка , правен с китайски части , ръчно се включвал и на него не можеш да му зададеш номер на телефон. Тук Демерджиев много се окъка с високопарните си приказки и самонадеяност и се изложи за пореден път . Как да вярваш на МВР министъра и оттам на Мунчо ?
08:29 28.08.2026
13 Платена медия
08:30 28.08.2026
14 Янко
Коментиран от #15
08:34 28.08.2026
15 Ами те
До коментар #14 от "Янко":се преселиха в един по добър свят , остана един Таки и на него вече всичко се преписва . Да си чул за Маргините , Маджо и т.н нещо ? Сега Таки-Маки всичко е негово .
08:39 28.08.2026
16 Авсд
08:54 28.08.2026
17 Дзак
Коментиран от #19
08:55 28.08.2026
18 Доктора
08:58 28.08.2026
19 Дзак
До коментар #17 от "Дзак":Имаме дати. Имаме пропадане на връзката. Имаме телефонен номер!
Коментиран от #20
09:02 28.08.2026
20 Анонимен
До коментар #19 от "Дзак":Но това е работа за БОП?
09:03 28.08.2026
21 Левски Ахтопол
09:07 28.08.2026
22 Фори
09:19 28.08.2026