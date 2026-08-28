Тотнъм получи неочакван съвет: Бивш играч на Арсенал може да реши проблем в защита

Тотнъм трябва да намери заместник на Дейд Спенс, който премина в Интер срещу 30 млн. паунда, но задачата няма да е лесна заради ролята на титулярния десен бек Педро Поро. Испанецът бе част от световния шампион Испания и почти не получи почивка през предсезонната подготовка.

Европейският футболен експерт Анди Брасел смята, че „шпорите“ трябва да търсят футболист, способен да играе на повече от една позиция. По думите му Ейнсли Мейтланд-Найлс от Лион може да бъде интересна опция, въпреки миналото му в Арсенал. Англичанинът може да действа както като десен бек, така и в халфовата линия, а договорът му с френския клуб изтича следващото лято.

„Тотнъм ще трябва да мисли малко по-различно. Кой елитен играч ще отиде там, за да бъде резерва на Педро Поро?“, коментира Брасел. Той сравни ситуацията с тази на Ашраф Хакими в ПСЖ, където е трудно да бъде намерен футболист, способен да замести титуляра на същото ниво.

Другата възможност според експерта е съотборникът на Мейтланд-Найлс в Лион Клинтън Мата. 33-годишният защитник наскоро поднови договора си, но притежава богат опит в Шампионската лига и може да играе както като десен бек, така и като централен защитник. Брасел го определя като „много умен защитник“ и потенциално по-сигурна в дефанзивен план алтернатива.