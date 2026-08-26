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Айтен Сабри: За ДПС грижата за българските граждани е основополагаща цел и незаменим политически ангажимент

Айтен Сабри: За ДПС грижата за българските граждани е основополагаща цел и незаменим политически ангажимент

26 Август, 2026 15:07 787 40

  • айтен сабри-
  • дпс-
  • парламент

Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства, подкрепата за младите хора, семействата и децата, съхраняване на традициите, ценностите и българската култура, както и качественото образование, каза депутатът

Айтен Сабри: За ДПС грижата за българските граждани е основополагаща цел и незаменим политически ангажимент - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За ДПС грижата за българските граждани е основополагаща цел и незаменим политически ангажимент. Това каза зам.-председателят на парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС" Айтен Сабри в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание.

Работата на Народното събрание ще бъде изключително динамична и отговорна, посочи тя и допълни, че в рамките на новата сесия ще се проведат насрочените от НС избори за президент и вицепрезидент, предстоят процедури за избор на нов Висш съдебен съвет, приемането на държавния бюджет и разглеждането на други закони с ключово значение за бъдещето на страната. Народното събрание на Република България ще работи в условията на сложна и динамична променяща се международна обстановка, каза също тя.

Руската военна агресия срещу Украйна, продължаващите регионални въоръжени конфликти и произтичащите от тях икономически последици, предстоящи избори с трудно предвидим политически резултат в държави членки на Европейския съюз, както и динамичните промени на пазари на енергоносители, стратегически суровини и редкоземни елементи поставят сериозни предизвикателства пред ЕС, НАТО, както и всяка отделна държава членка, обясни Айтен Сабри.

Тези процеси задълбочават процесите за европейските граждани на несигурност и нестабилност, каза тя. Последователната политика на САЩ и все по-нарастващите изисквания към нашето атлантическо партньорство рефлектират както върху действията на външната ни политика, така и в ежедневното гарантиране на националната сигурност на страната, допълни Сабри. Тя заяви, че от формацията ще оценяват всяка политика и всяко предложение според неговото реално въздействие върху живота на българските граждани.

Сред основните приоритети пред ДПС Айтен Сабри посочи повишаване на качеството на живота на хората, икономическата стабилност и развитието на земеделското производство. Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства, подкрепата за младите хора, семействата и децата, съхраняване на традициите, ценностите и българската култура, както и качественото образование, каза тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Марш в Анадола

    24 7 Отговор
    Аз подкрепям Възрродителния процес

    Коментиран от #15, #24, #26

    15:09 26.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Айтен Сабри

    22 2 Отговор
    най харесвами ут ъзъ ф устата

    Коментиран от #11

    15:11 26.08.2026

  • 5 Тая

    32 0 Отговор
    кресливата самонадеяна селянка от де я намериха ?

    15:12 26.08.2026

  • 6 Ти да видиш!

    37 1 Отговор
    Ние пък мислим, че основополагащата ви цел е да се накрадете и наплюскате до пръсване!

    15:12 26.08.2026

  • 7 стига сте писали

    23 1 Отговор
    вицове тук.

    15:13 26.08.2026

  • 8 Даааа,

    35 0 Отговор
    Грижа за хората!Ама не се споменава за кои хора.

    15:13 26.08.2026

  • 9 Сойоргюн в Гийотляк

    16 0 Отговор
    Уйудурми на чаалми

    15:13 26.08.2026

  • 10 Деций

    18 0 Отговор
    Тези граждани ги знаем поименно!

    15:14 26.08.2026

  • 11 Сабрито

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Айтен Сабри":

    Само няма да го бършеш,да е по вкусно

    15:14 26.08.2026

  • 12 Дижурни Приказки !

    13 0 Отговор
    Отвсякъде !

    За Всичко !

    15:14 26.08.2026

  • 13 Аууу

    17 0 Отговор
    Колко са загрижени за народа ,други за хората ,само и само да налапат кокала

    15:16 26.08.2026

  • 14 Най добре е

    4 12 Отговор
    България да се управлява само от турци, защото българина е роден за хайдутство и завиждане .

    15:17 26.08.2026

  • 15 да питам

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Марш в Анадола":

    Вероятно подкрепяш и "новият 9-ти септември " ...

    Коментиран от #17

    15:19 26.08.2026

  • 16 ежко

    14 2 Отговор
    Гледай какво чудо пише в биографията за тази...."Работи като търговски директор в дружество за рафинирано олио и мениджър проекти в германска фирма. През април 2024 г. става секретар на община Кърджали." Все едно слушам....."Карала мерзедес Е класа и после се качила на лада"

    15:20 26.08.2026

  • 17 питай си бе

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "да питам":

    не ни пречиш

    Коментиран от #18

    15:22 26.08.2026

  • 18 Питам ,

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "питай си бе":

    Ама отговори - нихера ...

    Коментиран от #40

    15:30 26.08.2026

  • 19 хитлер

    11 0 Отговор
    Тази ханъма не уточни за кои хора точно работи.Все пак е нещо че знае горедолу български

    15:32 26.08.2026

  • 20 Гост

    10 0 Отговор
    Изказване в стил "Дъра бъра 3 чадъра" без никакъв смисъл. Не заклеймявайте депутатите те толкова могат! Заклеймявайте себе си дето сте ги избрали!

    15:34 26.08.2026

  • 21 Янко

    16 0 Отговор
    Само депесето мислят за хората как да ги окрадат като за последно

    Коментиран от #22

    15:36 26.08.2026

  • 22 Хамид Немит

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Янко":

    Я я аслъ, анджък

    15:40 26.08.2026

  • 23 AнтенСабри

    12 2 Отговор
    Откъдето мине дпс трева не никне!Доказани крадци!

    15:41 26.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Алоооу

    6 2 Отговор
    Къде е дебелата с. В. Иня. Пътува ли пак до Дубай

    15:45 26.08.2026

  • 26 Мамут

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Марш в Анадола":

    Скоро ще пждкрепяш Турсщия султан б..лук.

    15:47 26.08.2026

  • 27 Анонимен

    5 0 Отговор
    От общи по общи словоизлияния ,нямащи връзка по между си.Фокусирайте се върху далечните полети на вашият лидер.На фона на тежката материална ситуация на цялото население.Ще победим...

    15:57 26.08.2026

  • 28 Затова ли

    6 0 Отговор
    Лидера ви фалира банката с най- голям дял съхранявани държавни пари? Защото много мисли за хората. Разкарвайте се от хоризонта вече, нищо хубаво не е дошло от вас, няма и да дойде.

    16:01 26.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Моме

    4 0 Отговор
    Глъщаш ли го сланясал?

    16:20 26.08.2026

  • 31 Тая не тази

    1 0 Отговор
    За какво говори грижата за Българските граждани коя какво рече ма депесарски пар@цал крадохте за 10 поколения нито вие Кито която и да е партия е направила нещо за гражданите пп времето на бай Тошо щяха да ти съдерат кожата от гърба

    16:23 26.08.2026

  • 32 сабри

    0 0 Отговор
    дай ли а сарби?

    16:33 26.08.2026

  • 33 Оффффф

    1 0 Отговор
    Отивай в Кюрдистан ма,махай се тука.

    16:34 26.08.2026

  • 34 Емигрант

    0 1 Отговор
    Така ли ? Тогава разкрийте кражбите и престъпната дейност на Пеевски и го дайте на прокутатурата да му образува дело !

    16:37 26.08.2026

  • 35 Къде са остриета

    0 0 Отговор
    На ДъПъСъто, та само чуваме гласа от време на време на клетата Сабри да срича написани предварително изказвания???!!!

    16:38 26.08.2026

  • 36 ХАХАхаха

    0 0 Отговор
    МУТРЕНСКИТЕ ГРУПИРОВКИ В ПОЛИТИКАТА И ТЕХНИТЕ ПАТЕРИЦИ В ПАРЛАМЕНТА ДА СЕ УНИЩОЖЪТ СЪС ЗАКОН. ИНАЧЕ САМО ЩЕ ЛАЕМ.

    16:39 26.08.2026

  • 37 минаващ

    1 0 Отговор
    Лъжкиня и крадла.

    16:43 26.08.2026

  • 38 1234

    1 0 Отговор
    ха ха виждаме и кои са тез граждани,все около свинята

    16:53 26.08.2026

  • 39 Ами

    1 0 Отговор
    Дайте и го не я мъчете

    16:54 26.08.2026

  • 40 хэр без соли

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Питам ,":

    доедаеш?

    16:57 26.08.2026

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