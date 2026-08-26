Айтен Сабри: За ДПС грижата за българските граждани е основополагаща цел и незаменим политически ангажимент

За ДПС грижата за българските граждани е основополагаща цел и незаменим политически ангажимент. Това каза зам.-председателят на парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС" Айтен Сабри в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание.
Работата на Народното събрание ще бъде изключително динамична и отговорна, посочи тя и допълни, че в рамките на новата сесия ще се проведат насрочените от НС избори за президент и вицепрезидент, предстоят процедури за избор на нов Висш съдебен съвет, приемането на държавния бюджет и разглеждането на други закони с ключово значение за бъдещето на страната. Народното събрание на Република България ще работи в условията на сложна и динамична променяща се международна обстановка, каза също тя.
Руската военна агресия срещу Украйна, продължаващите регионални въоръжени конфликти и произтичащите от тях икономически последици, предстоящи избори с трудно предвидим политически резултат в държави членки на Европейския съюз, както и динамичните промени на пазари на енергоносители, стратегически суровини и редкоземни елементи поставят сериозни предизвикателства пред ЕС, НАТО, както и всяка отделна държава членка, обясни Айтен Сабри.
Тези процеси задълбочават процесите за европейските граждани на несигурност и нестабилност, каза тя. Последователната политика на САЩ и все по-нарастващите изисквания към нашето атлантическо партньорство рефлектират както върху действията на външната ни политика, така и в ежедневното гарантиране на националната сигурност на страната, допълни Сабри. Тя заяви, че от формацията ще оценяват всяка политика и всяко предложение според неговото реално въздействие върху живота на българските граждани.
Сред основните приоритети пред ДПС Айтен Сабри посочи повишаване на качеството на живота на хората, икономическата стабилност и развитието на земеделското производство. Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства, подкрепата за младите хора, семействата и децата, съхраняване на традициите, ценностите и българската култура, както и качественото образование, каза тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Марш в Анадола
Коментиран от #15, #24, #26
15:09 26.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Айтен Сабри
Коментиран от #11
15:11 26.08.2026
5 Тая
15:12 26.08.2026
6 Ти да видиш!
15:12 26.08.2026
7 стига сте писали
15:13 26.08.2026
8 Даааа,
15:13 26.08.2026
9 Сойоргюн в Гийотляк
15:13 26.08.2026
10 Деций
15:14 26.08.2026
11 Сабрито
До коментар #4 от "Айтен Сабри":Само няма да го бършеш,да е по вкусно
15:14 26.08.2026
12 Дижурни Приказки !
За Всичко !
15:14 26.08.2026
13 Аууу
15:16 26.08.2026
14 Най добре е
15:17 26.08.2026
15 да питам
До коментар #2 от "Марш в Анадола":Вероятно подкрепяш и "новият 9-ти септември " ...
Коментиран от #17
15:19 26.08.2026
16 ежко
15:20 26.08.2026
17 питай си бе
До коментар #15 от "да питам":не ни пречиш
Коментиран от #18
15:22 26.08.2026
18 Питам ,
До коментар #17 от "питай си бе":Ама отговори - нихера ...
Коментиран от #40
15:30 26.08.2026
19 хитлер
15:32 26.08.2026
20 Гост
15:34 26.08.2026
21 Янко
Коментиран от #22
15:36 26.08.2026
22 Хамид Немит
До коментар #21 от "Янко":Я я аслъ, анджък
15:40 26.08.2026
23 AнтенСабри
15:41 26.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Алоооу
15:45 26.08.2026
26 Мамут
До коментар #2 от "Марш в Анадола":Скоро ще пждкрепяш Турсщия султан б..лук.
15:47 26.08.2026
27 Анонимен
15:57 26.08.2026
28 Затова ли
16:01 26.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Моме
16:20 26.08.2026
31 Тая не тази
16:23 26.08.2026
32 сабри
16:33 26.08.2026
33 Оффффф
16:34 26.08.2026
34 Емигрант
16:37 26.08.2026
35 Къде са остриета
16:38 26.08.2026
36 ХАХАхаха
16:39 26.08.2026
37 минаващ
16:43 26.08.2026
38 1234
16:53 26.08.2026
39 Ами
16:54 26.08.2026
40 хэр без соли
До коментар #18 от "Питам ,":доедаеш?
16:57 26.08.2026