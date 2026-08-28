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„Баба Алино“ без ток: Жителите се страхуват, че ще им спрат и водата

„Баба Алино“ без ток: Жителите се страхуват, че ще им спрат и водата

28 Август, 2026 08:32 1 237 52

  • баба алино-
  • вода-
  • ток-
  • прекъсване-
  • незаконно строителство

От Община Варна са категорични, че отговорността за прекъснатото електрозахранване е на инвеститора

„Баба Алино“ без ток: Жителите се страхуват, че ще им спрат и водата - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напрежение сред жителите на комплекс „Баба Алино“ във Варна, след като електрозахранването на целия комплекс беше прекъснато. Хората твърдят, че редовно плащат сметките си и недоумяват защо са останали без ток заради спор, свързан с няколко къщи. От Общината посочват инвеститора като отговорен за прекъсването на електрозахранването.

„Никой не е разговарял с нас. Спряха тока на целия комплекс заради едни пет къщи. Плащаме редовно комуналните си услуги. Нямаме неизрядни съседи – всички си плащат. Как да обясня на децата, които са гладни, че нямаме ток, за да им сготвя?“, разказа пред bTV жител на комплекса.

Засегнатите настояват институциите да се намесят и да намерят решение на проблема. По думите им голяма част от имотите са единствени жилища на собствениците им, а хората се опасяват, че след тока може да бъде спряна и водата.

„Кой трябва да ни помогне – нали държавата? Граждани на тази държава сме. Подали сме жалби и до съда. За много голяма част от хората това са единствените им жилища, а сега са без ток. Може да спрат и водата. Когато решиха да разрушават тези къщи, започнаха да ни тормозят психически“, категорични са жителите.

От Община Варна са категорични, че отговорността за прекъснатото електрозахранване е на инвеститора.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    19 37 Отговор
    едни "строят" бараки както и където им дойде, после с години не могат да ги изгонят и всевъзможни организации ги пазят. Други строят в речно корито и пак нищо. Обаче тук - голям проблем!

    Коментиран от #52

    08:37 28.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Попов

    73 7 Отговор
    Вън наглите украинци отБГ!

    Коментиран от #37

    08:37 28.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пешо Танкиста

    56 4 Отговор
    Да идват тан...фадромите!!!

    08:39 28.08.2026

  • 6 Вън от гората

    62 3 Отговор
    Върнете ни гората укропи гадни

    08:42 28.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Химик

    40 4 Отговор
    Само химическо или биологично оръжие ги устройва тези мафиоти

    08:44 28.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Айляк

    56 3 Отговор
    Нагли бандери.

    Коментиран от #22

    08:45 28.08.2026

  • 12 звездичка

    32 7 Отговор
    Типично по комунистически-създаваш напрежение и разделение и доволно гледаш резултата.Никои вече не се интересува кой,кога и къде взе едни пари.Сега хората да се оправят сами.Кмета осъден от държавата за незаконно завземане на част от Морската градина най-нагло се наредил до Шииков и говори за незаконни постройки,за спиране на ток и вода.На него кога ще премахнат незаконните постройки и ще си плати? Питам.

    Коментиран от #49

    08:45 28.08.2026

  • 13 КЪСНО Е ЛИБЕЕЕ

    42 3 Отговор
    ДА БЯХТЕ МИСЛИЛИ КАТО КУПУВАТЕ

    08:45 28.08.2026

  • 14 Абе...

    45 2 Отговор
    Защо аз 26 г. не мога да си сменя статута на парцел, който имам? Все нещо не достига, спира общината смяната, после избира фирма дето ги завлича, после пак нещо уж разрешава и така.... А някакви украинци с незнайно минало и сегашно някакво правят комплекс от къщи? Пък и тези дето са си купили да са проверили.

    Коментиран от #31

    08:46 28.08.2026

  • 15 Българин

    43 3 Отговор
    Решението на "проблема" е премахването на незаконните постройки,точно по същия начин,както го направиха в ромските махали.С какво украйнските разбойници са повече от нашите роми,та да очакват пощада!

    Коментиран от #33

    08:47 28.08.2026

  • 16 "ПРАВ СИ"

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    .......ТАМ ЩЕ СТАНЕ ЕДИН ЧУДЕСЕН СОЛАРЕН ПАРК

    08:48 28.08.2026

  • 17 ма ДУРО

    12 2 Отговор
    Така, така !
    "Хитрата сврака...."

    08:49 28.08.2026

  • 18 стоян георгиев

    35 0 Отговор
    Чемодан ,вокзал ,Украйна !

    08:50 28.08.2026

  • 19 Тъмен субект

    35 1 Отговор
    Ама кой трябва да им помогне? Сключвали са незаконни сделки, нарушавали са закона по няколко линии и сега държавата да им помага...Еми последиците са такива! Като твориш глупости, си плащаш сметката.

    08:53 28.08.2026

  • 20 така, така

    30 2 Отговор
    Не трябва да се страхуват, а да са уверени, че ще им спрат и водата. Такова чудо на незаконен обект да се подава ток и вода само у нас го има - никакви комунални услуги не следва да им бъдат предоставяни. Има някакви три или четири бунгала от време оно (за които въобще е бил издаден фамозния акт за търпимост) и само за тях може да има претенции да получават ток и вода. Ако бунгалата са сринати и незаконно са изградени нови постройки (което се е случило), то нито един обект не следва да бъде обслужван.
    Ако не им харесва на украинците, то да си ходят - в 0срайната ще им гарантират много повече права (нали са си местни). Със сигурност, някои ще бъдат изпратени на почивка в месомелачката - и ток ще има, и вода ще има, при това напълно законно, както и други екстри.

    Коментиран от #25

    08:54 28.08.2026

  • 21 Обективен

    28 0 Отговор
    Закона е категоричен,незаконото строителство подлежи на събаряне.
    Какво неясна има тук.

    08:55 28.08.2026

  • 22 Украйнците

    8 17 Отговор

    До коментар #11 от "Айляк":

    Завзеха Баба Алино, а "товаришчите" - ЦЯЛОТО ЧЕРНОМОРИЕ и въпреки това - нито дума, или нотка на възмущение. А те са и по-нагли от украйнците

    Коментиран от #28

    08:56 28.08.2026

  • 23 факуса

    21 1 Отговор
    не се правете на ударени бе питеци айде у вас при златните тоалетни, и коцето да си го втъщат в затвора вече а куба да му прекратят незаконната дейност у нас,стига са се вихрил,тез от данс да се събудят и да си вършат работата

    08:56 28.08.2026

  • 24 123

    22 1 Отговор
    Защо купуват без акт 16 ? С обещания ?

    08:57 28.08.2026

  • 25 ТОЧНО

    18 0 Отговор

    До коментар #20 от "така, така":

    Казано! Какви жители са на незаконни жилища !!!
    Но къде е бил кмета и къде е била държавата през това време !!!!

    Коментиран от #34, #36

    08:57 28.08.2026

  • 26 123

    17 1 Отговор
    Как ще възстановя гората когато гътнат този комплекс ? Бетона как се кърти и как се връщат 60-70 годишни дървета ? Да, това е отговора - никак. Ще остане една мръсна дупка с бетон , видима от сателит. Ей това сме ние, продаваме си всичко за подкуп! :(

    08:58 28.08.2026

  • 27 Лай и квик

    7 8 Отговор
    Спомняте ли си как медиите и властта лаеха по случая с Лилана? Да, но сега България е осъденада плаща, не медии и власт. С "Баба Алино" ще е същото. Между "право" и "справедливост" винаги е имало огромна пропаст и тя винаги се нарича "съд". Той работи с документи и правила, а не с морални категории. Очаквайте включване!

    08:59 28.08.2026

  • 28 си пън

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Украйнците":

    товаришчите са на законни обекти инак да са ги махнали

    09:01 28.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бутай наред

    7 1 Отговор
    и не го мисли. После всичките дето са живели там да залесяват докато пак стане гора

    09:12 28.08.2026

  • 31 бъди сигурен

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Абе...":

    че са били наясно какво си купуват и от кого - все пак не са ид..иоти, цената за тях е била в пъти по-ниска от пазарните за района. Повечето са били наясно с ролята си на "добросъвестен" купувач, чиято основна задача е да се оспорва евентуалното събаряне на незаконните им придобивки, както вече се случва. Всички са били наясно в какво участват и няма какво да се правят на ущипани моми.

    09:13 28.08.2026

  • 32 Гост

    7 0 Отговор
    И шапроните в Столипиново са недосегаеми.
    Няма проблеми. Българите са бунаци и ще плащат за всички.

    09:14 28.08.2026

  • 33 Георги

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    а ти как знаеш, че твоето жилище е законно?

    Коментиран от #39

    09:14 28.08.2026

  • 34 Фори

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "ТОЧНО":

    Казано! Какви жители са на незаконни жилища !!!
    Но къде е бил кмета и къде е била държавата през това време !!!!

    Полузаконни.Всеки вади някакъв официален документ , без да има всичките, за да е законно.Тук е въпросът:Но къде е бил кмета и къде е била държавата през това време !!!!

    09:16 28.08.2026

  • 35 Тези на снимката

    4 0 Отговор
    Не ми приличат на българи

    09:21 28.08.2026

  • 36 така, така

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "ТОЧНО":

    Въпросът, който задаваш е най-правилния и е право в десятката на същността на проблема.

    За съжаление може и да не получиме отговор. Не бих се изненадал ако в тази си част потулят случая или го замажат само с уволнения на хора, които са изпълнявали устни заповеди на началниците си - иначе кмета и всички замесени трябва да си стегнат багажа за затвора.

    Този казус е като лакмус за новата власт в намеренията й да бори олигархията, корупцията и онези, които смятат, че са над закона. Баба Алино е букет от всичко, което е нетърпимо. Да видим колко от ще се справят с всички аспекти на казуса.

    Коментиран от #42

    09:21 28.08.2026

  • 37 Хахахаха

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Попов":

    Рашите бяха изкупили половината черноморие, тогава нямаше проблеми, нали копеизажи?

    Коментиран от #45

    09:23 28.08.2026

  • 38 Най

    3 0 Отговор
    Лесно се търси вина на другите ,а нашите другари които са посочили местото взимали са парите и са казвали няма проблем ,нищо .Защо не кажете кой е взел парите и е казал строите ,А

    09:24 28.08.2026

  • 39 Как да разберем, че домът ни е законен?

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Георги":

    Ами като си погледнем документите. Между другото, Българин също греши. На ромите незаконните къщи не ги събарят по принцип. И това е стара традиция, още от едно време.

    09:26 28.08.2026

  • 40 заради едни пет къщи ли?

    4 0 Отговор
    Я да събаряте всичко! На Ивайло Дражев ще ми се правят

    09:26 28.08.2026

  • 41 "Плащаме редовно"

    4 0 Отговор
    Ама сега няма да плащате ... багажа и към Киев, ареее

    09:28 28.08.2026

  • 42 Муньо Борисов Пеевски

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "така, така":

    Вече се справихме и го узаконихме. Проблем няма!

    09:29 28.08.2026

  • 43 Тиква

    3 0 Отговор
    Всичко знаят окраинци, знаят че не законно, казваха, щом ни осраинци , ще ни мине,в Испания нищо не минава и закрилата не им дават и Португалия.

    09:31 28.08.2026

  • 44 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Та осъден ,хванат с конфискувано имущестестео ще има ли ???,какво ли питам разбира се че не .институциите си бачкат и то как

    09:32 28.08.2026

  • 45 не помня

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    рашите да са дошли и да са строили анклав в България, па и претенци да имат. Чак такова безочие не са проявявали.
    Каквото са купували е било налично, а новото строителство е било изграждано от български фирми, които са продавали на една цена за всеки желаещ да се сдобие с имот.
    Тук на украинците е продавано на символични цени, вероятно с ясната договорка след това да го препродават, та да се натрупат много прецакани от незаконната схема, та държавата да прояви търпимост и да си затвори очите за закона. Наглост, напълно в унисон с украинския манталитет.

    09:34 28.08.2026

  • 46 чужденец

    0 0 Отговор
    Купили си имоти в българия и после реват пълни кретени

    09:34 28.08.2026

  • 47 Коста

    1 0 Отговор
    Вината естествено, че е на инвеститорите. Докато инвестират в строежи и рушвети всичко е ок. после инвеститорите са виновни за всичко. А че някой е вземал и взима под масата.. 100% от Общината Варна.... Отново е виновен инвеститора.

    09:36 28.08.2026

  • 48 мале

    2 0 Отговор
    тия и жители станаха! При това на държавата!!!

    Няма как да получат регистрация от незаконен имот! Да ходят и да ги разправят тия небивалици на арменския поп.

    Коментиран от #51

    09:37 28.08.2026

  • 49 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "звездичка":

    Той е кмета! Всичкото влюбени лелки ще легнат на поляната около Хоризонт, една шатра да не се събори. От ПП винаги са невероятно невинни.

    09:38 28.08.2026

  • 50 газо

    0 0 Отговор
    Кой крив, кой прав, не знам, но потърпевши и излъгани винаги са невинните хора закупили имотите.

    09:39 28.08.2026

  • 51 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "мале":

    Има как! На думи и обещания.

    09:39 28.08.2026

  • 52 Не така

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Тези строят в гора по същия начин както предните с бараките и речните корита без разрешение. Лошото е че са излъгани от един Украински мошенник, а сегавсички пак отбдържавата помощ. Помоща от държавата е да запорира сметките и активите на фирмата и от тях да се обезпечаватбхората но това пак става по съдебен ред. А най - важното е вече никога да не се случва това. Акойто е строил в дере скоро ще разбере, че там не се строи. Кой ще им помага пак. Това са граждански отношения. СДС преди 33 години нали това приказваха за по малко намеса на държавата в живота на хората Сега уж капитализъм пък пак за всичко държавата.

    09:41 28.08.2026

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