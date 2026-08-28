„Баба Алино“ без ток: Жителите се страхуват, че ще им спрат и водата

Напрежение сред жителите на комплекс „Баба Алино“ във Варна, след като електрозахранването на целия комплекс беше прекъснато. Хората твърдят, че редовно плащат сметките си и недоумяват защо са останали без ток заради спор, свързан с няколко къщи. От Общината посочват инвеститора като отговорен за прекъсването на електрозахранването.

„Никой не е разговарял с нас. Спряха тока на целия комплекс заради едни пет къщи. Плащаме редовно комуналните си услуги. Нямаме неизрядни съседи – всички си плащат. Как да обясня на децата, които са гладни, че нямаме ток, за да им сготвя?“, разказа пред bTV жител на комплекса.

Засегнатите настояват институциите да се намесят и да намерят решение на проблема. По думите им голяма част от имотите са единствени жилища на собствениците им, а хората се опасяват, че след тока може да бъде спряна и водата.

„Кой трябва да ни помогне – нали държавата? Граждани на тази държава сме. Подали сме жалби и до съда. За много голяма част от хората това са единствените им жилища, а сега са без ток. Може да спрат и водата. Когато решиха да разрушават тези къщи, започнаха да ни тормозят психически“, категорични са жителите.

От Община Варна са категорични, че отговорността за прекъснатото електрозахранване е на инвеститора.