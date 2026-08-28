„Баба Алино“ без ток: Жителите се страхуват, че ще им спрат и водата

Напрежение сред жителите на комплекс „Баба Алино“ във Варна, след като електрозахранването на целия комплекс беше прекъснато. Хората твърдят, че редовно плащат сметките си и недоумяват защо са останали без ток заради спор, свързан с няколко къщи. От Общината посочват инвеститора като отговорен за прекъсването на електрозахранването.
„Никой не е разговарял с нас. Спряха тока на целия комплекс заради едни пет къщи. Плащаме редовно комуналните си услуги. Нямаме неизрядни съседи – всички си плащат. Как да обясня на децата, които са гладни, че нямаме ток, за да им сготвя?“, разказа пред bTV жител на комплекса.
Засегнатите настояват институциите да се намесят и да намерят решение на проблема. По думите им голяма част от имотите са единствени жилища на собствениците им, а хората се опасяват, че след тока може да бъде спряна и водата.
„Кой трябва да ни помогне – нали държавата? Граждани на тази държава сме. Подали сме жалби и до съда. За много голяма част от хората това са единствените им жилища, а сега са без ток. Може да спрат и водата. Когато решиха да разрушават тези къщи, започнаха да ни тормозят психически“, категорични са жителите.
От Община Варна са категорични, че отговорността за прекъснатото електрозахранване е на инвеститора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
Коментиран от #52
08:37 28.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Попов
Коментиран от #37
08:37 28.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пешо Танкиста
08:39 28.08.2026
6 Вън от гората
08:42 28.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Химик
08:44 28.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Айляк
Коментиран от #22
08:45 28.08.2026
12 звездичка
Коментиран от #49
08:45 28.08.2026
13 КЪСНО Е ЛИБЕЕЕ
08:45 28.08.2026
14 Абе...
Коментиран от #31
08:46 28.08.2026
15 Българин
Коментиран от #33
08:47 28.08.2026
16 "ПРАВ СИ"
До коментар #4 от "честен ционист":.......ТАМ ЩЕ СТАНЕ ЕДИН ЧУДЕСЕН СОЛАРЕН ПАРК
08:48 28.08.2026
17 ма ДУРО
"Хитрата сврака...."
08:49 28.08.2026
18 стоян георгиев
08:50 28.08.2026
19 Тъмен субект
08:53 28.08.2026
20 така, така
Ако не им харесва на украинците, то да си ходят - в 0срайната ще им гарантират много повече права (нали са си местни). Със сигурност, някои ще бъдат изпратени на почивка в месомелачката - и ток ще има, и вода ще има, при това напълно законно, както и други екстри.
Коментиран от #25
08:54 28.08.2026
21 Обективен
Какво неясна има тук.
08:55 28.08.2026
22 Украйнците
До коментар #11 от "Айляк":Завзеха Баба Алино, а "товаришчите" - ЦЯЛОТО ЧЕРНОМОРИЕ и въпреки това - нито дума, или нотка на възмущение. А те са и по-нагли от украйнците
Коментиран от #28
08:56 28.08.2026
23 факуса
08:56 28.08.2026
24 123
08:57 28.08.2026
25 ТОЧНО
До коментар #20 от "така, така":Казано! Какви жители са на незаконни жилища !!!
Но къде е бил кмета и къде е била държавата през това време !!!!
Коментиран от #34, #36
08:57 28.08.2026
26 123
08:58 28.08.2026
27 Лай и квик
08:59 28.08.2026
28 си пън
До коментар #22 от "Украйнците":товаришчите са на законни обекти инак да са ги махнали
09:01 28.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бутай наред
09:12 28.08.2026
31 бъди сигурен
До коментар #14 от "Абе...":че са били наясно какво си купуват и от кого - все пак не са ид..иоти, цената за тях е била в пъти по-ниска от пазарните за района. Повечето са били наясно с ролята си на "добросъвестен" купувач, чиято основна задача е да се оспорва евентуалното събаряне на незаконните им придобивки, както вече се случва. Всички са били наясно в какво участват и няма какво да се правят на ущипани моми.
09:13 28.08.2026
32 Гост
Няма проблеми. Българите са бунаци и ще плащат за всички.
09:14 28.08.2026
33 Георги
До коментар #15 от "Българин":а ти как знаеш, че твоето жилище е законно?
Коментиран от #39
09:14 28.08.2026
34 Фори
До коментар #25 от "ТОЧНО":Казано! Какви жители са на незаконни жилища !!!
Но къде е бил кмета и къде е била държавата през това време !!!!
Полузаконни.Всеки вади някакъв официален документ , без да има всичките, за да е законно.Тук е въпросът:Но къде е бил кмета и къде е била държавата през това време !!!!
09:16 28.08.2026
35 Тези на снимката
09:21 28.08.2026
36 така, така
До коментар #25 от "ТОЧНО":Въпросът, който задаваш е най-правилния и е право в десятката на същността на проблема.
За съжаление може и да не получиме отговор. Не бих се изненадал ако в тази си част потулят случая или го замажат само с уволнения на хора, които са изпълнявали устни заповеди на началниците си - иначе кмета и всички замесени трябва да си стегнат багажа за затвора.
Този казус е като лакмус за новата власт в намеренията й да бори олигархията, корупцията и онези, които смятат, че са над закона. Баба Алино е букет от всичко, което е нетърпимо. Да видим колко от ще се справят с всички аспекти на казуса.
Коментиран от #42
09:21 28.08.2026
37 Хахахаха
До коментар #3 от "Попов":Рашите бяха изкупили половината черноморие, тогава нямаше проблеми, нали копеизажи?
Коментиран от #45
09:23 28.08.2026
38 Най
09:24 28.08.2026
39 Как да разберем, че домът ни е законен?
До коментар #33 от "Георги":Ами като си погледнем документите. Между другото, Българин също греши. На ромите незаконните къщи не ги събарят по принцип. И това е стара традиция, още от едно време.
09:26 28.08.2026
40 заради едни пет къщи ли?
09:26 28.08.2026
41 "Плащаме редовно"
09:28 28.08.2026
42 Муньо Борисов Пеевски
До коментар #36 от "така, така":Вече се справихме и го узаконихме. Проблем няма!
09:29 28.08.2026
43 Тиква
09:31 28.08.2026
44 Kaлпазанин
09:32 28.08.2026
45 не помня
До коментар #37 от "Хахахаха":рашите да са дошли и да са строили анклав в България, па и претенци да имат. Чак такова безочие не са проявявали.
Каквото са купували е било налично, а новото строителство е било изграждано от български фирми, които са продавали на една цена за всеки желаещ да се сдобие с имот.
Тук на украинците е продавано на символични цени, вероятно с ясната договорка след това да го препродават, та да се натрупат много прецакани от незаконната схема, та държавата да прояви търпимост и да си затвори очите за закона. Наглост, напълно в унисон с украинския манталитет.
09:34 28.08.2026
46 чужденец
09:34 28.08.2026
47 Коста
09:36 28.08.2026
48 мале
Няма как да получат регистрация от незаконен имот! Да ходят и да ги разправят тия небивалици на арменския поп.
Коментиран от #51
09:37 28.08.2026
49 Коста
До коментар #12 от "звездичка":Той е кмета! Всичкото влюбени лелки ще легнат на поляната около Хоризонт, една шатра да не се събори. От ПП винаги са невероятно невинни.
09:38 28.08.2026
50 газо
09:39 28.08.2026
51 Коста
До коментар #48 от "мале":Има как! На думи и обещания.
09:39 28.08.2026
52 Не така
До коментар #1 от "Георги":Тези строят в гора по същия начин както предните с бараките и речните корита без разрешение. Лошото е че са излъгани от един Украински мошенник, а сегавсички пак отбдържавата помощ. Помоща от държавата е да запорира сметките и активите на фирмата и от тях да се обезпечаватбхората но това пак става по съдебен ред. А най - важното е вече никога да не се случва това. Акойто е строил в дере скоро ще разбере, че там не се строи. Кой ще им помага пак. Това са граждански отношения. СДС преди 33 години нали това приказваха за по малко намеса на държавата в живота на хората Сега уж капитализъм пък пак за всичко държавата.
09:41 28.08.2026