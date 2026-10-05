Германският депутат Борислав Гаманов пред ФАКТИ: Ще дойде момент, в който „Алтернатива за Германия“ ще поеме управлението

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Резултатът на Алтернатива за Германия (AfD) на регионалните избори в Саксония-Анхалт разтърси германския политически пейзаж. AfD получи 43,8% от гласовете и 39 от общо 83 места в местния парламент – само три мандата не достигнаха на партията за абсолютно мнозинство. Християндемократите (CDU) останаха далеч назад със 17,2%. Успехът на AfD идва на фона на продължаващите спорове за миграцията, сигурността, икономиката и бъдещия политически курс на Германия. Какво стои зад резултата на AfD, защо традиционните партии губят подкрепа и какви са амбициите на партията? За политиката на AfD, Фридрих Мерц и бъдещето на Германия пред ФАКТИ говори Борис Гаманов – депутат от AfD в германския Бундестаг.



– Г-н Гаманов, AfD получи 43,8% в Саксония-Анхалт и 39 от общо 83 места в местния парламент. Само три мандата не ѝ достигнаха за абсолютно мнозинство. Очаквахте ли подобен резултат и какво казаха германските избиратели с този вот?

– Очаквахме силен резултат и се надявахме да получим мнозинство в парламента, за да можем да реализираме политическите си идеи и предизборните си обещания без компромисите, които неизбежно възникват при коалиционно управление.

Според мен германските избиратели показаха много ясно, че вече не искат да приемат досегашната политика и посоката, в която се развива държавата. Хората усещат проблемите в ежедневието си, животът става по-скъп, несигурността нараства, има сериозни притеснения около престъпността и икономическото развитие. Те искат промяна и подобрение. За нас този резултат е ясен сигнал, че все повече хора виждат AfD като възможност за нов политически курс на Германия.



– Подкрепихте предизборната кампания на AfD в Саксония-Анхалт. Кое беше най-силното послание, с което партията успя да привлече близо половината от избирателите?

– Позитивното излъчване, надеждата за промяна, компетентността и реалното желание за промяна на политиката в Германия към по-добро. Важни бяха и готовността за конкретни действия, ясните цели и стремежът да говорим открито, без да обещаваме неща, които след изборите няма да изпълним.



– Християндемократите на канцлера Фридрих Мерц (CDU) остана с едва 17,2%. Как обяснявате тази огромна разлика между AfD и CDU – загуба на доверие в управляващите или категорично отхвърляне на досегашния политически курс?

– Според мен това определено е загуба на доверие. CDU и канцлерът Мерц не изпълниха ключови предизборни обещания. Едно от основните обещания беше за последователно ограничаване на нелегалната миграция. Тема, която от години поставяме и ние. Според нас обещаната промяна не се случи в необходимата степен. Бяха дадени обещания и за подобряване на икономическите показатели, по-ниски разходи за гражданите и нов икономически растеж. Много германци обаче не усещат подобрение в ежедневието си. Освен това CDU подкрепи редица политики заедно със своя коалиционен партньор SPD. Така у част от консервативните избиратели се създава усещането, че гласуват за CDU, а в крайна сметка получават политика, която е значително по-близка до тази на левицата.

Според мен хората постепенно стигнаха до извода, че обещаваният от CDU курс не води до промяната, която очакват, и затова все повече от тях се насочват към нас.



– Фридрих Мерц заяви, че AfD няма да получи федерално мнозинство, и продължи да атакува партията Ви. Защо канцлерът предпочита да предупреждава срещу AfD, вместо да анализира защо толкова голяма част от избирателите в Саксония-Анхалт гласуваха за Вас?

– Фридрих Мерц трябва да има предвид едно основно нещо: Не Мерц решава дали AfD ще получи федерално мнозинство. Това го решават германските избиратели. Според мен за CDU е изключително трудно да признае, че предложенията, които ние правим от години, може да са били основателни. Подобно признание би означавало да се поставят под въпрос много решения от последното десетилетие. Това е огромен политически проблем за тях. Би означавало да признаят пред избирателите си, че определени политики не са дали обещаните резултати, а предложения на AfD са били отхвърляни и поради чисто политическото противопоставяне между партиите. Често чуваме представители на CDU да казват: „Трябва по-добре да слушаме проблемите на избирателите.“ Но гражданите говорят за тези проблеми от години. Въпросът вече не е кога ще започнат да ги слушат, а кога ще започнат да действат.

Според мен точно защото това не се случва, AfD печели все по-голяма подкрепа.



– Канцлерът Мерц свързва позицията на AfD за „ремиграцията“ с понятието „етническо прочистване“. Как отговаряте на подобно обвинение и какво всъщност означава „ремиграция“ според политиката, която защитавате?

– Твърдението, че AfD иска да изгони всички чужденци от Германия, категорично не отговаря на позицията, която партията ни защитава. Аз самият съм с чуждестранен произход. В AfD има и други хора с миграционен произход, които са активна част от партията и заемат отговорни позиции. За нас въпросът не е какъв е етническият произход на един човек. Въпросът е дали той спазва законите, интегрира ли се, учи ли езика, работи ли и участва ли нормално в обществения живот. Когато говорим за ремиграция, имаме предвид преди всичко хора без законно право на пребиваване, лица, които подлежат на връщане, както и тежки престъпници сред чуждите граждани. Политическият ни подход е, че Германия трябва по-строго да прилага собственото си миграционно и наказателно право. Чужденец, който живее законно в Германия, работи, учи, спазва законите и е интегриран, не е проблем за нас. Това разграничение трябва да бъде ясно.

Нашата позиция не е основана на раса или религия, а на отношението на конкретния човек към държавата, законите и обществото.



– След този резултат не се ли оказва, че политическият „санитарен кордон“ срещу AfD вече започва да се превръща в проблем за самите традиционни партии?

– Да. Според мен т.нар. „брандмауър“ започва да вреди именно на партиите, които го поддържат.

Колкото повече те губят подкрепа, толкова повече партии трябва да се обединяват, за да изграждат мнозинства без AfD. При нашите резултати това става все по-трудно. Моят основен критичен аргумент е, че в политическите послания на останалите партии твърде голяма роля заема борбата срещу AfD, вместо конкретното решаване на проблемите.

Ние искаме дебатът да бъде за икономиката, сигурността, миграцията, енергетиката и бъдещето на Германия. Ако останалите партии концентрират голяма част от усилията си върху това как да изолират AfD, според мен все повече хора ще си задават въпроса защо техният вот не води до политическо представителство в управлението.



– Докога християндемократите (CDU) може да отказват всякакво сътрудничество с партия, за която гласуват милиони германски граждани?

– Според мен CDU вече пропусна част от тази възможност. Преди няколко години от наша страна имаше значително по-голям интерес към евентуално сътрудничество, защото заедно бихме могли да формираме мнозинства в редица парламенти. Сега ситуацията е различна. При сегашните ни изборни резултати амбицията ни е да бъдем достатъчно силни, за да не зависим непременно от CDU. Същевременно в CDU виждам различни течения. Има хора, които продължават курса от времето на Ангела Меркел, но има и консервативни политици, чиито позиции по редица въпроси са близки до нашите. Особено на местно ниво това се усеща много ясно. Ако в бъдеще отделни депутати решат да работят с нас или да се присъединят към нас, всеки случай трябва да бъде разглеждан индивидуално. Трябва да се оценят личността, компетентността и мотивите. AfD не трябва да се превръща в спасителна лодка за политици, които просто искат да запазят постовете си. Но ако в конкретен парламент липсват няколко гласа за стабилно мнозинство, подобна ситуация естествено трябва да бъде разгледана прагматично.



– AfD спечели изборите убедително, но няма абсолютно мнозинство, а останалите партии отказват коалиция с Вас. Как тази силна изборна подкрепа може да бъде превърната в реално участие в управлението на провинцията?

– По моя информация политическите разговори все още продължават. Един от възможните фактори е BSW. Партията също е под силен натиск и има интерес да запази политическо влияние. Ако се стигне до възможност за сътрудничество, което позволява формирането на стабилно мнозинство и реализирането на ключови политики, това може да бъде обсъждано. Нямаме автоматично доверие към никого, но за нас водещ трябва да бъде интересът на Германия и реалното съдържание на договорената политика. Друг възможен сценарий е отделни депутати от CDU или други партии да подкрепят определени инициативи или да променят политическата си принадлежност.

Но има и трети аспект. Дори без участие в правителството, парламентарната численост сама по себе си носи сериозно влияние. Тя определя представителството в комисии, парламентарни органи и други институции и дава възможност за по-силен контрол върху правителството, за инициативи и за разследвания в рамките на парламентарните правомощия. Затова резултатът променя политическото равновесие дори преди да е ясно как точно ще изглежда бъдещото управление.



– Резултатът в Саксония-Анхалт показва, че AfD вече не е просто протестна партия в Източна Германия. Виждате ли този вот като начало на реален пробив към федералната власт?

– Абсолютно. Аз виждам ясно продължаващ възход на AfD и вярвам, че ще дойде момент, в който ще поемем управленска отговорност и на федерално ниво. Но с това идва огромна отговорност. Ако хората ни дадат това доверие, ние сме длъжни да изпълним обещанията си и да докажем, че можем не само да бъдем силна опозиция, но и компетентно да управляваме. Това е сериозна и тежка задача и ние сме наясно с нея. Затова още отсега партията трябва да подготвя хора, да изгражда структури и да развива политически и административен капацитет. Получаването на доверието е само първата стъпка. След това трябва да покажем резултати. Ако не го направим, можем също толкова бързо да го загубим.



– Какво трябва да направи AfD, за да убеди онези германци, които все още се страхуват от партията, че тя е готова не само да печели избори, но и да управлява Германия?

– Аз лично виждам голям проблем в начина, по който AfD е представяна в част от публичното пространство. Има много невярна или едностранчива информация за нашите позиции и че не получаваме същия достъп до обществените медии, както други партии.

Пример отново е твърдението, че искаме да изгоним всички мигранти. Това просто не е нашата позиция. Има хора с миграционен произход, които живеят нормално в Германия, работят, интегрирани са и също подкрепят AfD. Същото важи за енергийната политика. Ние защитаваме връщане към по-евтина и надеждна енергия, включително използването на ядрена енергетика, и смятаме, че това би укрепило индустриалната конкурентоспособност на страната. Нашите политически опоненти виждат този въпрос различно, но точно затова трябва да има открит обществен дебат.

Втората част от отговора е много проста: трябва да останем последователни. Да държим на обещанията си и да доказваме с конкретна работа какво можем. Гражданите в крайна сметка сравняват политиката с ежедневния си живот... Цените в магазините, горивата, разходите за енергия, сигурността и икономическите перспективи. Именно там трябва да докажем, че нашите предложения работят.



– Резултатът от изборите в Мекленбург-Предна Померания утвърди AfD като най-силна партия и там с 38,2%, докато CDU получи 4,9% и остана извън местния парламент. Как коментирате това?

– За мен този резултат е много сериозен сигнал към CDU. С 4,9% партията за първи път не успя да влезе в провинциален парламент. След подобен резултат според мен ръководството на CDU трябва много сериозно да анализира собствения си политически курс. Не може да понесеш историческо поражение и след това просто да продължиш, сякаш нищо не се е случило. Резултатът потвърждава според мен тенденцията, която виждаме и другаде: политическите настроения се променят, а AfD получава все по-голяма подкрепа. Все повече избиратели очакват партията не просто да бъде опозиция, а да поеме реална политическа отговорност или поне да участва непосредствено във формирането на управленската политика.



– В България предстоят президентски избори на 25 октомври 2026 г. „Възраждане“ издигна Костадин Костадинов за президент и Петър Волгин за вицепрезидент. Вие имате близко сътрудничество с партията. Какво очаквате?

– Подкрепа за тях. Познавам ги и имаме добро сътрудничество както на лично, така и на партийно ниво. По множество политически теми виждам голяма близост между позициите на „Възраждане“ и тези, които ние защитаваме в Германия. Те са наш стабилен партньор и в европейския парламент. Знам и критиките към тях: Че говорят твърде остро или че позициите им са прекалено крайни. Но според мен в ситуация, в която обществото е изправено пред сериозни икономически и политически проблеми, е необходимо политиците да говорят ясно и да заявяват конкретно какво искат да направят. Нямаме време за умерени приказки... Трябват сериозни действия. Германия и България са различни държави, но и в двете виждам силно обществено недоволство от традиционния политически модел. AfD също премина през години, в които срещу нас имаше много силна съпротива и бяхме обвинявани в най-различни неща. Въпреки това подкрепата ни нарасна. Костадин Костадинов и Петър Волгин са хора, които познавам лично и чиито политически позиции са близки до нашите. Българските граждани, разбира се, сами трябва да направят своя избор и да преценят всички кандидати и техните програми. От моя страна мога да кажа ясно: Аз им имам политическо доверие и ги подкрепям.