Премиерът Румен Радев обяви Саудитска Арабия за партньор на България в привличането на стратегически инвестиции след срещата си в Рияд с престолонаследника и министър-председател на кралството Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд. В разговорите са обсъдени енергетиката, индустриалните паркове, производствата с висока добавена стойност, туризмът, градоустройството, отбранителната индустрия и дигитализацията.

„Амбицията да модернизираме България и да привличаме инвестиции има партньор в лицето на Саудитска Арабия“, заяви Радев след разговорите. Той посочи като възможен финансов инструмент Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, но не обяви конкретна сума, одобрен инвеститор или окончателно решение за отделен проект.

Саудитски екипи идват в България

Следващата стъпка ще бъде посещение на саудитски експертни екипи в България през следващите седмици. По думите на премиера те трябва да започнат планирането и подготовката на конкретни проекти. Така политическите разговори между София и Рияд трябва да преминат към работа по отделни инвестиционни предложения.

Радев заяви, че срещата с Мохамед бин Салман потвърждава волята двустранният диалог на най-високо равнище да доведе до по-прагматично икономическо сътрудничество. Визитата беше по покана на саудитския престолонаследник и включваше правителствена делегация с ресорните министри.

Авиолиния София–Рияд и железопътен маршрут

Отделно транспортният министър Георги Пеев обсъди със саудитския си колега Салех ал Джасер възстановяването на директната въздушна линия между София и Рияд. Според Пеев връзката би подпомогнала бизнеса, туризма и контактите между хората. Двамата министри са обсъдили и технологично сътрудничество при управлението на въздушното движение.

На срещата е разгледана и възможността за железопътен транспортен коридор от Саудитска Арабия през Турция и България към Европа. Пеев го определи като възможна алтернатива на морския транспорт от Близкия изток и посочи, че саудитският транспортен министър ще посети България за разговори по конкретни инициативи.

В изявлението си след срещата Радев говори за бъдещ железопътен коридор през Ирак, Сирия и Турция към България и Европа. Разминаването в описанието на маршрута показва, че проектът все още е на етап обсъждане и няма публично представен окончателен план.

Покана за среща на върха през 2027 г.

Румен Радев е поканил Мохамед бин Салман да участва в срещата на върха за свързаността, която България ще бъде домакин заедно с Европейската комисия на 8 април 2027 г. Според българския премиер свързаността е ключова както за сигурността, така и за икономическото развитие.

Към края на посещението обявените резултати са свързани основно с предстоящи експертни мисии, подготовка на проекти и политически ангажименти. Конкретните инвестиционни решения, стойността на евентуалното финансиране и сроковете за реализация предстои да бъдат уточнени.

Източници: government.bg, bta.bg