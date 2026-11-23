Една монета от пет цента, един цилиндър и няколко минути музика. Така на 23 ноември 1889 г. в салона Palais Royale в Сан Франциско започва историята на устройството, което по-късно ще стане известно като джубокс.

Първият апарат не прилича на украсените музикални кутии от XX век. Той е електрически фонограф Edison Class M, поставен в дървен корпус и свързан с четири тръби за слушане. Клиентът пуска монета в отделен процеп и активира само своята тръба. Звукът стига до ушите му по тръбата, подобна на медицински стетоскоп.

Музика срещу пет цента

Устройството е разработено от Луис Глас и Уилям С. Арнолд от Pacific Phonograph Company. В него няма високоговорител и няма избор от десетки песни. Един цилиндър възпроизвежда една композиция, а записът се сменя приблизително през ден или два.

Съвременният разказ за събитието често го поставя в „хотел Пале Роял“, но историческите данни сочат Palais Royale като салун или ресторант. Именно там е поставена първата известна монетна версия на фонографа. Тя е наричана nickel-in-the-slot phonograph – фонограф, задействан с монета от пет цента.

На конференция на местните фонографски компании през май 1890 г. Глас описва финансовия резултат с думите: „Във фонографа, задействан с монета от пет цента, има пари.“ До 14 май приходите само от първата машина достигат 1035,25 долара. За около шест месеца в Сан Франциско са поставени приблизително 15 подобни апарата.

Името идва по-късно

Самото устройство още не носи името „джубокс“. То се утвърждава десетилетия по-късно, когато монетните музикални машини вече са част от барове, ресторанти и други места за забавление. Oxford Learner’s Dictionaries свързва думата juke с езика гула и значение, близко до „безреден“ или „непристоен“; изразът се използвал и за места с музика, танци и лоша слава.

Прототипът от 1889 г. има само една песен, неудобни тръби и никакъв усилен звук. Но въвежда простия модел, който ще остане разпознаваем повече от век: клиентът плаща, машината се задейства и музиката започва.

Източници: smithsonianmag.com, latimes.com, wired.com