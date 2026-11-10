Новини
България »
София »
Доц. Карадимов: Насърчаваме кооперирането за по-конкурентоспособни български земеделски производители

Доц. Карадимов: Насърчаваме кооперирането за по-конкурентоспособни български земеделски производители

10 Ноември, 2026 19:07 392 15

Комисията за защита на конкуренцията представи насоки за сътрудничество в селскостопанския сектор на широко обществено обсъждане

Доц. Карадимов: Насърчаваме кооперирането за по-конкурентоспособни български земеделски производители - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Развитието на българското земеделско производство и насърчаването на обединение в сектора ще укрепи позициите на производителите на пазара на храни и ще създаде условия за устойчивото му развитие. Това заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов по време на общественото обсъждане на насоките за сътрудничество в селскостопанския сектор и практическото ръководство към тях.

Комисията за защита на конкуренцията разработи документите в продължение на секторния анализ на пазара на хранителни продукти от първа необходимост. Насоките разясняват възможностите, които европейското законодателство предоставя за сътрудничество и коопериране между земеделските производители при спазване на правилата на конкуренцията.

Целта е да се подпомогнат усилията им за обединяване на ресурси, намаляване на разходите, по-добра организация на производството и реализацията на продукцията, както и за укрепване на позициите им при преговорите с големите купувачи.

Насоките представят приложимите европейски правила и специалните режими, които позволяват определени форми на сътрудничество в селскостопанския сектор. Документът разяснява и ограниченията, които гарантират, че кооперирането няма да се използва за прикриване на антиконкурентни споразумения и практики.

„Инициативата на Комисията е свързана със законодателните усилия за ускоряване на процеса на коопериране в земеделието. Целта е българските кооперативи да станат по-силни и конкурентоспособни, като същевременно отношенията между тях и останалите участници на пазара останат в рамките на европейските правила за конкуренция“, подчерта Карадимов.

По думите му производствата за забранени споразумения са под наблюдението не само на КЗК, но и на Европейската комисия. Насоките разясняват и ограниченията, които гарантират, че кооперирането няма да се използва за прикриване на антиконкурентни споразумения и практики.

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви, че трябва да се изгради конкурентоспособно българско производство с повече възможности за родните стопанства, за да се увеличи присъствието на качествените български продукти на пазара. „Министерството на икономиката чрез Българската банка за развитие разработва финансови инструменти с фокус върху млади земеделски производители, специализирани продукти за малки земеделски стопанства и кооперативи, чрез финансиране на обединения от производители и скъсяване на веригите на доставки“, каза още той, като приветства инициативата на КЗК за насърчаване на кооперирането между земеделски производители.

Пред журналисти доц. Карадимов коментира и наложените от Комисията имуществени санкции на „Кауфланд“ за установени нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти. „КЗК прилага закона еднакво спрямо всички компании, независимо от мащаба им, и няма да прави компромиси с отделни участници на пазара“, каза той.

Председателят на КЗК подчерта, че решението е в резултат на последователно усилено проучване на сектора, започнало още преди година и половина със секторния анализ на пазара на храни. През декември 2025 г. КЗК представи публично междинния доклад от секторното проучване, който показа сериозни структурни проблеми в сектора.

„Още тогава констатирахме много слаба позиция на производителя и доминираща позиция на търговеца. Апелирахме към диалог и саморегулация. Предупредихме, че ще наблюдаваме сектора и че не сме орган, който самоцелно ще налага санкции. Изчакахме шест месеца търговските вериги да приведат в съответствие със закона договорните си отношения. Още пет събирахме информация и анализирахме. Решението се основава на година и половина анализи“, подчерта Карадимов.

Той уточни, че при определянето на санкциите Комисията прилага установените в закона правила, а при „Кауфланд“ санкциите са много под максимално предвидените в закона до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. В конкретния случай трите санкции представляват 1,58%, 2,2% и 1,58% от общия оборот на веригата за 2025 г.

В общественото обсъждане участваха още заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, председателят на Комисията по земеделието, храните и горите Явор Гечев, както и зам.-председателите Тодор Джиков и Любен Иванов, председателят на КЗП Мая Манолова, ръководството на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, заместник-омбудсманът Мария Филипова, представители на НАП, на производителите, преработвателите, търговците и потребителите.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    7 1 Отговор
    Напред към ... ТКЗС-тата ❗

    19:09 10.11.2026

  • 2 Мадам Бътър Флай

    6 0 Отговор
    Каквото и да ти говорят,
    знай, че става дума за пари!

    19:09 10.11.2026

  • 3 И Киев е Руски

    4 2 Отговор
    В родината ни е пълно с идио.И

    Коментиран от #7, #8

    19:12 10.11.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    6 0 Отговор
    Росен Карадимов- ПОСЛЕДНИЯТ
    ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ДКМС❗

    19:12 10.11.2026

  • 5 Комундели

    4 0 Отговор
    Другарят Карадимов дали е виждал плановете за земеразделяне от ликвидацията на предното коопериране? Трябва да си пълен мазохист, за да повториш.

    19:13 10.11.2026

  • 6 И Европа е руска

    2 1 Отговор
    Съсипаха държавата и сега само акъл дават.Само Белене може да отърве нормалните хора от изро.ите които ни управляват след д-р Т Живков

    19:15 10.11.2026

  • 7 Нормално

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Управляват те комунисти.

    Коментиран от #10

    19:17 10.11.2026

  • 8 СССР се завръща

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Нормално .Сега децата на демокрацията имат деца които си купиха дипломи ТЕ

    19:18 10.11.2026

  • 9 Цвете

    2 0 Отговор
    РИЗОВА ЗАЩО НЕ ГО ПОПИТА С КАКВИ СРЕДСТВА ,КОИТО СА НАД ЕДИН МИЛИОН ЕВРО Е ЗАКУПИЛ ДВА ЛУКСОЗНИ ИМОТА В НИЦА - ФРАНЦИЯ? КАУФЛАНД В ГЕРМАНИЯ, НИКОГА НЕ СА ИМАЛИ ПРОБЛЕМ ,ЗАЩОТО ВСИЧКИ ВЕРИГИ СЕ СЛЕДЯТ И Е АБСУРД ДА СЕ ПОЛУЧИ ТАКЪВ ГРАНДИОЗЕН ГАФ.И ДРУГОТО ПО ВАЖНО Е, ЧЕ БОРСИТЕ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАБЛЮДАВАНИ ИЗКЪСО.ОТ ТАМ ЗАПОЧВА ПРОБЛЕМЪТ С ВИСОКИТЕ ЦЕНИ ?! КОЙ ДЪРЖИ БОРСИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЦЕНТРАЛНО ?????? ЦЕНИТЕ БЯХА ЗАВИШЕНИ ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИНА ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕМ В ЕВРОЗОНАТА. СИРЕНЕТО КИЛОГРАМ ОТ 10 ЛЕВА СТАНА НА 10 ЕВРО, КОЙ ГО ДОПУСКА ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ ? СЪЩОТО Е С ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ.ЛИТЪР ПРЕСНО МЛЕКО НЕЗАВИСИМО ОТ % Е НА ЕДНА ЦЕНА 0,95 ЦЕНТА ОТ ГОДИНИ, А В БЪЛГАРИЯ НАШЕТО МЛЕКО Е ДОСТА СКЪПО ,НАЛИ? ПИТАМ ГИ ,ЗАЩО? И С КИСЕЛОТО МЛЕКО Е СЪЩОТО. ПРОБЛЕМЪТ Е В ЧИНОВНИЦИТЕ ,КОИТО ДЕРАТ ПО ДВЕ КОЖИ.🍎🍅🍌🥕🥖🥐🥚🍼🧅🧄

    19:21 10.11.2026

  • 10 И Киев е Руски

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Нормално":

    И в Германия Франция и т н .Управляват комунисти

    19:21 10.11.2026

  • 11 тоз доц. за ткзс кооператори ли бълнува

    3 0 Отговор
    Насърчаваме кооперирането за по-конкурентоспособни български земеделски производители

    19:22 10.11.2026

  • 12 виктория

    1 0 Отговор
    явно без ТКЗС не може!!!

    19:27 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 сара

    2 1 Отговор
    Този човек изглежда зле.

    19:28 10.11.2026

  • 15 Никой

    1 0 Отговор
    Нищо няма да намали цените , дори и кооперирането на българските шмекери . Алчността е движеща сила у нас .

    19:31 10.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове