Доц. Карадимов: Насърчаваме кооперирането за по-конкурентоспособни български земеделски производители

Развитието на българското земеделско производство и насърчаването на обединение в сектора ще укрепи позициите на производителите на пазара на храни и ще създаде условия за устойчивото му развитие. Това заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов по време на общественото обсъждане на насоките за сътрудничество в селскостопанския сектор и практическото ръководство към тях.

Комисията за защита на конкуренцията разработи документите в продължение на секторния анализ на пазара на хранителни продукти от първа необходимост. Насоките разясняват възможностите, които европейското законодателство предоставя за сътрудничество и коопериране между земеделските производители при спазване на правилата на конкуренцията.

Целта е да се подпомогнат усилията им за обединяване на ресурси, намаляване на разходите, по-добра организация на производството и реализацията на продукцията, както и за укрепване на позициите им при преговорите с големите купувачи.

Насоките представят приложимите европейски правила и специалните режими, които позволяват определени форми на сътрудничество в селскостопанския сектор. Документът разяснява и ограниченията, които гарантират, че кооперирането няма да се използва за прикриване на антиконкурентни споразумения и практики.

„Инициативата на Комисията е свързана със законодателните усилия за ускоряване на процеса на коопериране в земеделието. Целта е българските кооперативи да станат по-силни и конкурентоспособни, като същевременно отношенията между тях и останалите участници на пазара останат в рамките на европейските правила за конкуренция“, подчерта Карадимов.

По думите му производствата за забранени споразумения са под наблюдението не само на КЗК, но и на Европейската комисия. Насоките разясняват и ограниченията, които гарантират, че кооперирането няма да се използва за прикриване на антиконкурентни споразумения и практики.

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви, че трябва да се изгради конкурентоспособно българско производство с повече възможности за родните стопанства, за да се увеличи присъствието на качествените български продукти на пазара. „Министерството на икономиката чрез Българската банка за развитие разработва финансови инструменти с фокус върху млади земеделски производители, специализирани продукти за малки земеделски стопанства и кооперативи, чрез финансиране на обединения от производители и скъсяване на веригите на доставки“, каза още той, като приветства инициативата на КЗК за насърчаване на кооперирането между земеделски производители.

Пред журналисти доц. Карадимов коментира и наложените от Комисията имуществени санкции на „Кауфланд“ за установени нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти. „КЗК прилага закона еднакво спрямо всички компании, независимо от мащаба им, и няма да прави компромиси с отделни участници на пазара“, каза той.

Председателят на КЗК подчерта, че решението е в резултат на последователно усилено проучване на сектора, започнало още преди година и половина със секторния анализ на пазара на храни. През декември 2025 г. КЗК представи публично междинния доклад от секторното проучване, който показа сериозни структурни проблеми в сектора.

„Още тогава констатирахме много слаба позиция на производителя и доминираща позиция на търговеца. Апелирахме към диалог и саморегулация. Предупредихме, че ще наблюдаваме сектора и че не сме орган, който самоцелно ще налага санкции. Изчакахме шест месеца търговските вериги да приведат в съответствие със закона договорните си отношения. Още пет събирахме информация и анализирахме. Решението се основава на година и половина анализи“, подчерта Карадимов.

Той уточни, че при определянето на санкциите Комисията прилага установените в закона правила, а при „Кауфланд“ санкциите са много под максимално предвидените в закона до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. В конкретния случай трите санкции представляват 1,58%, 2,2% и 1,58% от общия оборот на веригата за 2025 г.

В общественото обсъждане участваха още заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, председателят на Комисията по земеделието, храните и горите Явор Гечев, както и зам.-председателите Тодор Джиков и Любен Иванов, председателят на КЗП Мая Манолова, ръководството на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, заместник-омбудсманът Мария Филипова, представители на НАП, на производителите, преработвателите, търговците и потребителите.