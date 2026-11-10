10 ноември 1938 г. Умира Ататюрк

В 09:05 ч. на 10 ноември Турция ще замълчи в памет на Мустафа Кемал Ататюрк. Точно в този час през 1938 г. умира основателят и първи президент на Република Турция, а годишнината се отбелязва в цялата страна с минута мълчание, сирени и официални церемонии.

Турските знамена ще бъдат свалени наполовина до залез слънце. Според разпореждането на турското Министерство на вътрешните работи в интервала между 09:05 и 09:07 ч. автомобилите ще подадат звуков сигнал, а сирени ще прозвучат в предприятия и обществени обекти. 10 ноември не е официален почивен ден, но училища, държавни институции и общини организират възпоменателни прояви.

Основната церемония ще се състои в Аниткабир в Анкара, където се намира мавзолеят на Ататюрк. След края на официалната част комплексът ще остане отворен за граждани до 22:00 ч. Това ще даде възможност на посетителите да отдадат почит през целия ден.

Церемонии в цялата страна

В Истанбул, Измир, Бурса, Анталия и други градове са насрочени полагане на венци пред паметници на Ататюрк, минути мълчание, речи, изложби и ученически програми. В Бурса церемонията ще започне с полагане на венци пред паметника на Ататюрк, последвано от програма с изложба, речи, стихотворения и сценично представление. В Алания също са планирани официална церемония и възпоменателна програма в културен център.

Денят се отбелязва не като национален празник, а като възпоменание за държавника, който ръководи турското национално движение след Първата световна война и поставя основите на републиката, провъзгласена на 29 октомври 1923 г. През 1934 г. Великото национално събрание на Турция му дава фамилията Ататюрк.

Наследството на основателя на републиката

Мустафа Кемал Ататюрк е роден през 1881 г. в Солун. Като президент той провежда мащабни политически, правни, образователни и обществени промени, насочени към изграждането на модерна турска държава.

Сред най-често припомняните му думи е: „Суверенитетът принадлежи безусловно на нацията.“ В Турция 10 ноември се използва и като повод за публично припомняне на републиканските принципи и на ролята на гражданите в държавния живот.

Тазгодишното възпоменание ще бъде 88-ото от смъртта на Ататюрк. В 09:05 ч. движението по улиците, работата в предприятията и ежедневните занимания ще бъдат прекъснати за минута, а паметта за основателя на Република Турция ще бъде почетена едновременно в Анкара и в цялата страна.

Източници: haberturk.com, karar.com, alanyaturk.com