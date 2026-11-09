НАП провери над 33 000 обекта с „таен клиент“

Инспектори под прикритие на Националната агенция за приходите са проверили 33 479 търговски обекта от началото на годината по метода „таен клиент“. Сред тях са близо 3000 ресторанта и 1221 бара и дискотеки. За сравнение, през цялата 2025 г. проверките по този начин са били 29 556.

Контролът започва с покупка. Служителят се представя за клиент и проверява дали получава истински фискален бон. При липса на касова бележка или при документ, отпечатан от нефискален принтер, инспекторът се легитимира и започва проверка на продажбите, касата и наличностите.

Над 2000 заповеди за запечатване

От началото на годината НАП е издала 2102 заповеди за запечатване на търговски обекти, но до реално затваряне е стигнало в 89 случая. От приходната агенция уточняват: „Тази мярка подлежи на обжалване.“

Глобите за неиздаване на касова бележка са между 500 и 2000 евро. При повторно нарушение размерът може да бъде удвоен. При установена неотчетена продажба и неистинска касова бележка може да бъде наложено и временно запечатване на обекта.

Проверки в ресторанти, хотели и магазини

Най-много проверки са направени в магазините за хранителни стоки – 7289. При търговците на плодове и зеленчуци са отчетени 2895 инспекции, а хотелите са посетени от 1219 тайни клиенти. Проверени са още 546 търговци на горива, фризьорски салони, медицински центрове и автомати на самообслужване.

При проверка в университетски бюфет касовият апарат е отчел оборот от 1,50 евро, докато в касата са намерени над 630 евро. Инспекторите са открили и два тефтера с реалните обороти, които съвпадали със счетоводната програма, но се разминавали с данните от фискалното устройство.

В пет известни ресторанта в София са установени общо 16 нарушения. Сред тях са неиздаване на касови бележки, разминавания между наличните пари и отчетените продажби, както и бележка, отпечатана от нефискален принтер. При проверка в стриптийз бар две от три контролни покупки са били без издаден фискален бон.

Проверки след сигнали и по рисков профил

Част от обектите се избират след сигнали на граждани. Други попадат в списъци с рискови търговци, а трети се проверяват на случаен принцип. Контролът е засилен и заради проверките за необосновано повишаване на цените покрай въвеждането на еврото.

В отделни случаи инспекторите са срещали и агресия. При проверка в Слънчев бряг през лятото собственик на търговски обект е бил задържан от полицията, след като според съобщената информация е възпрепятствал проверката и е причинил телесна повреда на един от служителите. При подобни ситуации НАП търси съдействие от МВР.

Сред по-необичайните случаи, припомнени от „Телеграф“, е проверка отпреди години, при която данъчни инспектори попаднали на нудистки круиз в Черно море. Те платили по 50 лева, за да се качат на яхтата, и едва по-късно разбрали характера на събитието.

Източници: blitz.bg, telegraph.bg, trafficnews.bg