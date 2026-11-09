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НАП провери над 33 000 обекта с „таен клиент“

НАП провери над 33 000 обекта с „таен клиент“

9 Ноември, 2026 21:07 966 12

  • нап-
  • таен клиент-
  • касови бележки-
  • данъчни проверки-
  • търговски обекти

Инспектори под прикритие са посетили близо 3000 ресторанта и 1221 бара. Издадени са 2102 заповеди за запечатване, но мярката е изпълнена в 89 случая

НАП провери над 33 000 обекта с „таен клиент“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инспектори под прикритие на Националната агенция за приходите са проверили 33 479 търговски обекта от началото на годината по метода „таен клиент“. Сред тях са близо 3000 ресторанта и 1221 бара и дискотеки. За сравнение, през цялата 2025 г. проверките по този начин са били 29 556.

Контролът започва с покупка. Служителят се представя за клиент и проверява дали получава истински фискален бон. При липса на касова бележка или при документ, отпечатан от нефискален принтер, инспекторът се легитимира и започва проверка на продажбите, касата и наличностите.

Над 2000 заповеди за запечатване

От началото на годината НАП е издала 2102 заповеди за запечатване на търговски обекти, но до реално затваряне е стигнало в 89 случая. От приходната агенция уточняват: „Тази мярка подлежи на обжалване.“

Глобите за неиздаване на касова бележка са между 500 и 2000 евро. При повторно нарушение размерът може да бъде удвоен. При установена неотчетена продажба и неистинска касова бележка може да бъде наложено и временно запечатване на обекта.

Проверки в ресторанти, хотели и магазини

Най-много проверки са направени в магазините за хранителни стоки – 7289. При търговците на плодове и зеленчуци са отчетени 2895 инспекции, а хотелите са посетени от 1219 тайни клиенти. Проверени са още 546 търговци на горива, фризьорски салони, медицински центрове и автомати на самообслужване.

При проверка в университетски бюфет касовият апарат е отчел оборот от 1,50 евро, докато в касата са намерени над 630 евро. Инспекторите са открили и два тефтера с реалните обороти, които съвпадали със счетоводната програма, но се разминавали с данните от фискалното устройство.

В пет известни ресторанта в София са установени общо 16 нарушения. Сред тях са неиздаване на касови бележки, разминавания между наличните пари и отчетените продажби, както и бележка, отпечатана от нефискален принтер. При проверка в стриптийз бар две от три контролни покупки са били без издаден фискален бон.

Проверки след сигнали и по рисков профил

Част от обектите се избират след сигнали на граждани. Други попадат в списъци с рискови търговци, а трети се проверяват на случаен принцип. Контролът е засилен и заради проверките за необосновано повишаване на цените покрай въвеждането на еврото.

В отделни случаи инспекторите са срещали и агресия. При проверка в Слънчев бряг през лятото собственик на търговски обект е бил задържан от полицията, след като според съобщената информация е възпрепятствал проверката и е причинил телесна повреда на един от служителите. При подобни ситуации НАП търси съдействие от МВР.

Сред по-необичайните случаи, припомнени от „Телеграф“, е проверка отпреди години, при която данъчни инспектори попаднали на нудистки круиз в Черно море. Те платили по 50 лева, за да се качат на яхтата, и едва по-късно разбрали характера на събитието.

Източници: blitz.bg, telegraph.bg, trafficnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАП не успява да събере пари за фатмака

    4 5 Отговор
    Зеления чорап иска пари да краде, а НАП се мотае и не стиска достатъчно кокошките да снасят

    21:09 09.11.2026

  • 2 Гост

    5 1 Отговор
    Онзи ден поръчвам в онлайн аптека и пише безплатна доставка 0 евро, а накрая в крайната сума имаше калкулирани едни 5.50 евро което е колкото една доставка 🖕

    21:10 09.11.2026

  • 3 Скара " Борово", точно до колелото

    9 1 Отговор
    тролей №9.!
    Гори дърва за скарата и целият квартал е в пушеци!
    Шефчето кара чисто нов супер джип БМВ за 200 000 евро!

    Коментиран от #9

    21:10 09.11.2026

  • 4 ВИЖДА СЕ

    3 1 Отговор
    Крият се данъци като за световно ,иначе сме станали европейски , но само миризлив ЧЛЕН !!

    21:11 09.11.2026

  • 5 Овчар

    2 1 Отговор
    Нап пак лови мишките а плъховете и хиените играят кючек..

    Коментиран от #8

    21:16 09.11.2026

  • 6 факт

    2 0 Отговор
    ако трае проверката пет минути това са 20 000 работни дни

    21:17 09.11.2026

  • 7 Без майтап

    1 0 Отговор
    Тайният клиент в банята ще напълни хазната или нечия бъздънна яма.

    21:17 09.11.2026

  • 8 Ицо Коуфланда

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Нали хванаха Кауфланд 🙊

    21:18 09.11.2026

  • 9 факт

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Скара " Борово", точно до колелото":

    на ,,Щросмаер,, е същата смрад..,

    21:18 09.11.2026

  • 10 НАП

    2 0 Отговор
    Проститутките от сайтовете за обяви провериха ли за бележки 🤡

    21:19 09.11.2026

  • 11 Коко

    1 0 Отговор
    А нещо за строителните пеликани или сервизните чакали ? бръснари , перални и още много , но НАП дебнат за едно кафе и едно кебапче да ли има бележка

    21:43 09.11.2026

  • 12 Боже мили ,

    1 0 Отговор
    кой се връзва още ?

    21:43 09.11.2026

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