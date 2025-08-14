Времето днес, прогноза за четвъртък, 14 август: Слънчево и ветровито. Временни увеличения на облачността следобед

Максималните температури ще бъдат от 29° в Североизточна България, до 35° в крайните югозападни райони от страната, в София - около 31°, предаде БНТ.

Ще се задържи и предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще остане ветровито, с умерен вятър от изток-североизток.

Екстремно висок остава за пореден ден рискът от пожари в по-голямата част от страната.

И по Черноморието ще бъде слънчево, с повече облаци през втората половина на деня над южното крайбрежие. Там ще бъде и по-ветровито, с временно силен североизточен вятър, а вълнението на морето на юг от Бургас ще се усили до около 4 бала.

На север вълнението на морето ще остане около 3 бала, с височина на вълните около един метър. Температурата на морската вода е 26°-27°, а максималните температури ще бъдат между 27° и 29°.

И в планините ще бъде много ветровито, с временно силен източен вятър. Ще бъде слънчево, с повече облаци също в следобедните часове.

Изолирани следобедни превалявания ще има и у нас, в петък, главно в Южна България.

През почивните дни ще бъде слънчево, а в по-голямата част от страната ще остане и горещо, с температури над 30°. В началото на новата седмица предстои промяна. Очакват се валежи и относително захлаждане, в понеделник все още само в Западна България.