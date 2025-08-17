Новини
Мъж срещна мечка в парк в Троян

17 Август, 2025 08:27 1 943 23

  • мечка-
  • троян-
  • парк

Голяма част от овощните дървета не дадоха плод, мечките нямат храна във високопланинската част, каза кметицата на Троян

Мъж срещна мечка в парк в Троян - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мечка е била забелязана в парк, намиращ се в близост до градската зона на Троян. Докато се разхождал сутринта, жител на града е видял животното и е подал сигнал в общината. Стефан Вълев забелязва мечката, предаде bTV.

„Вчера, връщайки се от разходка в парка, на едни от стълбите виждам една муцуна, първо мислех, че е куче, но после виждам един звяр, изправил се на задните си крака и ме гледа, бяхме на 5 метра един от друг. Нямах телефон, направо се вцепених“, разказва той.

„Тръгнах да се отдалечавам, тя си падна обратно на краката и си тръгна. Вчера видях за пръв път мечка тук“, посочи още Вълев.

„Има притеснения сред хората. Предприехме мерки – широка информационна кампания, да обясни на гражданите какво трябва да направят, за да защитят себе си при среща с животното. Голяма част от овощните дървета не дадоха плод, мечките нямат храна във високопланинската част и слизат да търсят храна“, посочи Донка Михайлова, кмет на Троян. По думите ѝ вече има унищожени кошери.


Троян / България
Оценка 3.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    13 0 Отговор
    и как свършва вица

    Коментиран от #2, #22

    08:27 17.08.2025

  • 2 Ами

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Вица свършва така - Ех , сега в гората да имаше магазин за долно бельо...!

    08:29 17.08.2025

  • 3 Анонимен

    6 0 Отговор
    Морето днес се успокои! Още снощи не влечеше навътре.

    08:30 17.08.2025

  • 4 Аха

    15 1 Отговор
    Е какво да види в стара планина ? Алигатор може би :) .Там си има всичко а това че сме кръстили шланините паркове и някой ходят до рилските езера по джапанки показва колко са невежи и си играят с огъня

    08:32 17.08.2025

  • 5 читател

    20 0 Отговор
    Ами организирайте се и нахранете мечките .
    Едно време как ловните дружества хранеха дивеча .
    Сега искат само да стрелят .

    Коментиран от #21

    08:36 17.08.2025

  • 6 Мими Кучева🐕

    15 2 Отговор
    Руска мечка?Пак ли Путин?🐻🐻🐻

    Коментиран от #13

    08:37 17.08.2025

  • 7 Айзомби

    5 1 Отговор
    И започна да я цели с лайа.

    08:40 17.08.2025

  • 8 Ъъъъ

    13 0 Отговор
    Какво стана с шуменската пантера, да не се е върнала в Африка?

    08:42 17.08.2025

  • 9 Най добрия кмет

    9 2 Отговор
    СЛЯЗЛА Е ДА ВИДИ КАК СЕ ПРОДАВА КАПИНЧО 4,БИВШАТА РЕЗИДЕНЦИЯ НА Т.ЖИВКОВ ЗА 247 000ЛВ 900КВ/М ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 10/ДЕКАРА ПАРЦЕЛ/ХОРАТА КЪЩИ В ГРАДЪТ ПО 100КВ/М ПРОДАВАТ ЗА ПО 150 000€.

    08:43 17.08.2025

  • 10 Аууууууууу:

    16 1 Отговор
    Топ новина!!! В гората има мечки!🐻😂😂😂
    А в главите на мисирките има НИЩО !

    08:44 17.08.2025

  • 11 в кратце

    12 0 Отговор
    Донка Михайлова-кметица на Троян е казала да не си забравяте телефоните,защото като виждате една муцуна,то тя може да ви поиска телефонния номер. Да я поканите на ресторант.

    08:49 17.08.2025

  • 12 Факт

    11 3 Отговор
    Ако не обират всички плодове за ракия, ще остава за мечките!

    08:50 17.08.2025

  • 13 мечю пук

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мими Кучева🐕":

    държи ли Нобел 6.0.0 ?

    08:58 17.08.2025

  • 14 Тома

    6 0 Отговор
    И мечката му казала или ще те е....а или ще те изям.Мъжа казал после че мечката го е изяла

    08:58 17.08.2025

  • 15 попара

    3 0 Отговор
    Да не вземат и мечките да искат ракия?! Тогава ще е вече лошото.Може и на винце да минат.

    08:59 17.08.2025

  • 16 ТОВА Е

    5 0 Отговор
    Преоблечена пантера

    09:04 17.08.2025

  • 17 бай Шиле

    9 2 Отговор
    Гората е дом за дивите животни. Дедовия ли търсите там?

    09:05 17.08.2025

  • 18 щом и такива новини

    6 0 Отговор
    почнаха да пускат явно мислят хората за пълни д е б и л и...

    09:08 17.08.2025

  • 19 А какво

    7 2 Отговор
    Стана с пантерата....тя емигрира сигурно....тъп народ ,слаба държава

    09:10 17.08.2025

  • 20 :)))))

    8 0 Отговор
    Храна търси животинчето, и то душа носи.

    09:17 17.08.2025

  • 21 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "читател":

    Малко не стандартно за българския" велик ловец", да храни животно което не може да отсреля???
    По принцип е така , храни се всякакъв дивеч за да има баланс в природата! Да, ама не!!!
    Ние храним 3 години но прасета няма , ако мине някое оцеляло от чумата , мира не му дават докато не го пребият!
    От тази липса на прасета ,избиха сърните и елените, все от наши вътрешни хора, съдий, полицай, е, ... така
    няма да има дивеч в близките 10 години , а може и въобще да няма, ако няма 5 години забрана за отстрел!
    Така ще е докато не влезе закон за собственността на дивеча, днес собственик е държавата, което е чиста трагедия!!!
    Безотговорна безстопанственост, знаем от опит как се грижим за чуждото, сега вече и ловните дружинки станаха политически бухалки! Корупцията е навсякъде , "където има гласове за продан"!Дори и в ловните дружинки!!!

    09:27 17.08.2025

  • 22 12340

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Всеки ден му носи мед! :))

    09:41 17.08.2025

  • 23 3456

    0 0 Отговор
    То затова животните се захранват като се види, че няма ядене и годината е лоша изобщо, ама свин€те(че ползвам животното за сравнение, а то не е виновно) от ловните и горски стопанства, как ще го направят...нали си разпределят парите дадени за такива дейности и им дреме. После защо мечките слизали и правели бели в населените места. Нека слязат и изпотрошат по села и паланки всичко и после да ги застрелят, та да кажеме колко са проклети тия гадини. Всичко в тая пропаднала територия е така.

    09:51 17.08.2025

Новини по градове:
