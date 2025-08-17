Мъж срещна мечка в парк в Троян

Мечка е била забелязана в парк, намиращ се в близост до градската зона на Троян. Докато се разхождал сутринта, жител на града е видял животното и е подал сигнал в общината. Стефан Вълев забелязва мечката, предаде bTV.
„Вчера, връщайки се от разходка в парка, на едни от стълбите виждам една муцуна, първо мислех, че е куче, но после виждам един звяр, изправил се на задните си крака и ме гледа, бяхме на 5 метра един от друг. Нямах телефон, направо се вцепених“, разказва той.
„Тръгнах да се отдалечавам, тя си падна обратно на краката и си тръгна. Вчера видях за пръв път мечка тук“, посочи още Вълев.
„Има притеснения сред хората. Предприехме мерки – широка информационна кампания, да обясни на гражданите какво трябва да направят, за да защитят себе си при среща с животното. Голяма част от овощните дървета не дадоха плод, мечките нямат храна във високопланинската част и слизат да търсят храна“, посочи Донка Михайлова, кмет на Троян. По думите ѝ вече има унищожени кошери.
Едно време как ловните дружества хранеха дивеча .
Сега искат само да стрелят .
До коментар #5 от "читател":Малко не стандартно за българския" велик ловец", да храни животно което не може да отсреля???
По принцип е така , храни се всякакъв дивеч за да има баланс в природата! Да, ама не!!!
Ние храним 3 години но прасета няма , ако мине някое оцеляло от чумата , мира не му дават докато не го пребият!
От тази липса на прасета ,избиха сърните и елените, все от наши вътрешни хора, съдий, полицай, е, ... така
няма да има дивеч в близките 10 години , а може и въобще да няма, ако няма 5 години забрана за отстрел!
Така ще е докато не влезе закон за собственността на дивеча, днес собственик е държавата, което е чиста трагедия!!!
Безотговорна безстопанственост, знаем от опит как се грижим за чуждото, сега вече и ловните дружинки станаха политически бухалки! Корупцията е навсякъде , "където има гласове за продан"!Дори и в ловните дружинки!!!
