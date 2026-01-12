Времето днес, прогноза за понеделник, 12 януари: Безоблачно, но много студено

Ще бъде почти безоблачно, но много студено.

Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, в София – около минус 10°, по Черноморието – от минус 5° до минус 2°.

Под нулата ще останат в по-голямата част от страната, в областите с код жълто, и максималните температури от минус 6° до минус 1°, в София – около минус 5°, а умерен и силен северозападен вятър ще създава усещането за още по-студено от действителното време.

Например, при температура минус 5° и скорост на вятъра около 50 км/ч, каквито ще има, усещането е като за минус 15°.

Опасност от измръзване ще има по високите планински части, където ще духа бурен северозападен вятър.

В по-ниските райони вятърът ще е силен, също от северозапад. Облачността в планините ще е променлива и само на отделни места ще прехвърча сняг.

Температурите още в сряда съществено ще се повишат, но преди това и във вторник ще остане много студено.

Максималните температури относително ще се повишат, но отново ще има райони с отрицателни стойности, а минималните температури ще са още по-ниски, в сравнение с понеделник, на места под минус 10°.

През следващите дни и минималните, и максималните температури бързо ще се повишат.