Новини
България »
Костадинов: Приемането на еврото събужда у българите отвращение и погнуса

Костадинов: Приемането на еврото събужда у българите отвращение и погнуса

12 Януари, 2026 04:07, обновена 12 Януари, 2026 03:09 476 12

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • политика

Къде е реакцията на нашите партньори от ЕС след нападението на посолството ни в Скопие, попита лидерът на "Възраждане"

Костадинов: Приемането на еврото събужда у българите отвращение и погнуса - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Къде е реакцията на нашите партньори от ЕС за нападението на българското посолство в Скопие? Това попита лидерът на "Възраждане" в ефира на предаването "Интервюто" по БНТ.

„Когато лятото на 1922 година беше свалено ветото върху преговорния процес с Македония, ние предупредихме, че ще има ръст на агресията спрямо България. Защо? Защото България показва слабост. Защото Македония тогава оказа натиск и с, така да кажем, свои лобистки мрежи, пък и най-вече използвайки статуквото в самия Европейски съюз, успя да пречупи България. Оттам насетне те разбраха, че агресията може да им носи повече и повече политически точки. Те нямат намерение да спират. И не спират, както се вижда. Това не е нещо ново. Разбира се, всеки път има вдигане на летвата, защото сега за първи път се посяга на българското посолство, следващият път може да е консулството ни в Битоля. Не се знае. Тук е обаче големия въпрос - какво прави нашата държава? Видяхме една много беззъба и протоколна реакция от страна на МВнР. Обаче не виждам никаква реакция от страна на нашите партньори. Нали сме в Европейски съюз? Вече сме в клуба на богатите, в сърцето на Европа?"

Костадинов заяви, че приемането на еврото у нас "събужда у българите отвращение и погнуса".

"Мога да говоря от името на всички българи, защото знам, че референдумът, който трябваше да се случи по този повод, беше абсолютно незаконно отменен от българския парламент и от Конституционния съд. А причината беше една и тя е много добре известна на всички. Ако имаше референдум, ние, свободните българи, щяхме да го спечелим. И нямаше България да загуби своята финансова независимост. Затова мога да се позволя да говоря от името на българския народ. В България има представителна непряка демокрация. Ако имаше пряка демокрация, щеше да има референдум. И на този референдум българският народ щеше да каже с огромно мнозинство „не“ на еврозоната. "

Лидерът на "Възраждане" подчерта, че има огромна пропаст между елита и народа.

"И точно поради тази причина на изборите много малка част от хората отиват да гласуват. Защото те не припознават в тези, които гледат по върховете на българската политическа система, свои представители. Те виждат хора, които ги управляват напук."

Костадинов е категоричен, че инфлацията у нас ще продължава да расте.

"Във всяка една от държавите, в които местната валута е била унищожена, следва скок на инфлацията. И това е абсолютно доказано, видимо, ясно и категорично. По време на разговорите и в парламента, пък и в най-различни дебати сме го обяснявали това нещо и може и вие самите да го проверите, защото статистиките са, в крайна сметка, публично достъпни. Така стана и в България и така ще продължава да става, защото ефектът от унищожаването на нашата валута и вкарването на чуждата колониална валута, тепърва ще се усеща. Но пак повтарям, в сравнение с това, което направиха с душата на българите, защото много по-унизително и много по-гадно е това, което направиха с нашето достойнство. Те ни отнеха достойнството управляващите. Те казаха - "вие сте паразити, вие сте никои, ние няма да се съобразим с вас, ние ще ви вземем парите и сега ще работите с това, което ние ви дадем". Това е изнасилване на един народ. "

Лидерът на "Възраждане" очаква подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров да бъде следващият служебен премиер.

„Гюров най-вероятно, защото Радев има два избора – човек на Пеевски или Гюров“, каза той в отговор на въпрос кой ще бъде следващият служебен премиер, посочен от президента Румен Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мога да те трая т

    7 4 Отговор
    гнус...р ...не мога да те трая теб, еврото е ок

    03:14 12.01.2026

  • 4 и аз изпитвам погнуса

    6 2 Отговор
    като видя ашладисана копейка от Максуда.

    03:19 12.01.2026

  • 5 Питам само

    6 2 Отговор
    С какво право,монголеца говори от името на българите.

    03:22 12.01.2026

  • 6 Учуден

    4 2 Отговор
    Как да го разбирам Коцето? Иска реакция от ЕС в негова полза, но ги плюе от сутрин до вечер.

    03:22 12.01.2026

  • 7 Уса

    5 4 Отговор
    Гнусна фалшива чужда валута на гнусните еврогеици

    03:23 12.01.2026

  • 8 Уса

    3 4 Отговор
    Когато минавам през еврогейските летища си слагам ръкавици и маска.Не консумирам нищо и пари да ми дават.Това са гнусни лоши хора.Само в България и САЩ се чувствам човек

    03:25 12.01.2026

  • 9 чувствам се ограбен щото

    3 0 Отговор
    ас не разбрах кога ще го махат това евро? или си оставаме със еврото а тоя само ще лае

    03:36 12.01.2026

  • 10 да виЕБАмайкятаСОРОСКА

    3 0 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #11

    03:37 12.01.2026

  • 11 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "да виЕБАмайкятаСОРОСКА":

    МНОГО СТЕ ТОЧЕН господине

    03:38 12.01.2026

  • 12 Щом

    0 2 Отговор
    главната копейка се гневи,значи в Кремъл са бесни,че и той я свърши като Сидеров.За тези,знам че са безполезни,но не знам защо още им плащат.Може би имбе..те в блатната си мислят,че все някога ще ги направят полезни и експлоатират за целта.Не.Няма да се получи.Просто си губят времето.При тези става дума за генетична мутация и много сложно изкривяване в ДНК-то.

    03:40 12.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове