Васил Терзиев: Кризата с боклука в София не разклаща доверието към мен. Ще реша проблема

Кризата със сметоизвозването в София не разклаща доверието към мен, заяви кметът на столицата Васил Терзиев в ефира на предаването „На Фокус“. По думите му част от критиките са основателни, но други са силно преувеличени и използвани за създаване на изкуствен политически конфликт.
„Това, което се опитват да покажат като политически спор, не е такъв. Има реален проблем, който е много скъп и изисква системно решение“, подчерта Терзиев. Той предупреди, че онлайн се разпространяват манипулативни кадри, включително видеа от Северна Македония от 2021 година, както и колажи, създадени с изкуствен интелект, които не отразяват реалната ситуация в София.
Кметът призна, че има райони, в които сметоизвозването все още не е на желаното ниво. В момента снегопочистване има и в седемте зони на столицата, а сметоизвозването е сравнително добро в шест от тях. В „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ ситуацията остава по-сложна, но Терзиев увери, че там също се очаква подобрение. „В „Люлин“ положението не е идеално, но се върви към стабилизация, като от „Софекострой“ са дали уверение, че до края на януари ще бъдат в пълна готовност да изнасят отпадъците", каза той.
Столичната община вече е подписала анекси с фирма „Титан“, която обслужва пет от зоните. Очакват се и решенията на Върховния административен съд за първа, трета и седма зона. Дългосрочен договор е сключен за шеста зона – „Люлин“ и „Красно село“, а надеждите са още следващата седмица да има яснота и за пета зона.
„Лична моя цел е още следващия месец да сме решили проблемите в „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“, чрез добавяне на допълнителен ресурс, ангажиране на доброволци и сключване на договор с компания, която да изнася боклука на конкурентна цена“, заяви Терзиев.
По повод твърденията за участие на турски консорциум, кметът беше категоричен, че няма турска фирма и че той лично не е настоявал такава компания да извършва дейност в столицата. Според него зад кризата стоят опити определени хора да „превземат боклука на София“ на висока цена, за сметка на обществения интерес.
Терзиев се извини на столичани за създадените неудобства и призна, че не е приятно гражданите да виждат подобни гледки пред домовете си. „Ще реша проблема с боклука, колкото и да не им се вярва на моите критици“, заяви той и призова софиянци да изхвърлят отпадъците разделно, като използват цветните контейнери.
Кметът коментира и зимната обстановка в столицата, като подчерта, че драма със снега няма, въпреки твърденията, че София е била непроходима. По думите му и седемте района са били почистени.
Относно инцидента във Витоша, при който загина жена, след като дърво падна върху автомобила ѝ, Терзиев обясни, че дървото е било в частен имот и общината няма правомощия да разпорежда сеч в този район.
„Благодаря на гражданите на София за търпението и разбирането. Уверявам ги, че този проблем ще отмине“, каза още столичният кмет и отново призова хората да почистват снега пред домовете си и да бъдат отговорни към общата градска среда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:39 11.01.2026
2 невменяем
18:41 11.01.2026
3 свидетел
18:41 11.01.2026
4 АГАТ а Кристи
И въпроса е - защо техните роднини от ж. пол са постоянно на почит ?
18:43 11.01.2026
5 Мениджмънт
С добър мениджър след 3 месеца в София и фас няма да се намира, но "висшият пилотаж" на Боко, Фандъковата и Васко ДС-то ще срине всичко. След една година от София ще се бяга през глава....
18:44 11.01.2026
6 Оооооооооо
18:46 11.01.2026
7 Куку
18:46 11.01.2026
8 Знам
18:48 11.01.2026
9 Не се прави
18:48 11.01.2026
10 Ананлизатор
18:51 11.01.2026
11 реалист
18:51 11.01.2026
12 Създава
18:56 11.01.2026
13 Дерзай
Мафията трябва да бъде отстранена от сметопочистването в София!
19:00 11.01.2026
14 Васко ДСто
19:01 11.01.2026
15 Либерастии
19:03 11.01.2026
16 Близо
19:04 11.01.2026
17 малко факти
19:04 11.01.2026
18 Ото фон Бломберг
19:12 11.01.2026
19 А бе
Коментиран от #27
19:14 11.01.2026
20 Вълка домуза и братя титан
19:14 11.01.2026
21 И този е гризнал курабийката 2014
19:19 11.01.2026
22 Хехе
19:19 11.01.2026
23 Т.КОЛЕВ
НЯМА ГО БАЙ ТОШО И СТАВА ВСЕ.ПО.ЛОШО.
19:20 11.01.2026
24 Тома
Само кретен може да сътвори сметището в Княжеската и вече две години да не го забележи. Само кретен може да затвори естакадата към Бояна и две години да я подпира, без да ремонтира повредената опора, само кретен може да направи реконструкцията на Витошка и Патриарха и после две години да не я узакони, защото е нарушил всички строителни норми!
19:21 11.01.2026
25 Тагарев Тошко
19:22 11.01.2026
26 Василчо…
19:25 11.01.2026
27 Бай Данчо
До коментар #19 от "А бе":Бе то огледалото трябва да го нагласи отзад! До сега мислеха с този от спаси София къде да се праскат!
19:25 11.01.2026
28 Гошо
19:39 11.01.2026
29 Олеле
19:43 11.01.2026
30 Ходи си
19:44 11.01.2026
31 Стягай си багажа бе
19:46 11.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Незабавно
19:48 11.01.2026
34 бай Ставри
19:48 11.01.2026
35 Боклука
19:49 11.01.2026