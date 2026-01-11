Новини
Васил Терзиев: Кризата с боклука в София не разклаща доверието към мен. Ще реша проблема

11 Януари, 2026 18:23 969 35

Кметът на столицата призна, че има райони, в които сметоизвозването все още не е на желаното ниво. В момента снегопочистване има и в седемте зони на столицата, а сметоизвозването е сравнително добро в шест от тях.

Васил Терзиев: Кризата с боклука в София не разклаща доверието към мен. Ще реша проблема - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кризата със сметоизвозването в София не разклаща доверието към мен, заяви кметът на столицата Васил Терзиев в ефира на предаването „На Фокус“. По думите му част от критиките са основателни, но други са силно преувеличени и използвани за създаване на изкуствен политически конфликт.

„Това, което се опитват да покажат като политически спор, не е такъв. Има реален проблем, който е много скъп и изисква системно решение“, подчерта Терзиев. Той предупреди, че онлайн се разпространяват манипулативни кадри, включително видеа от Северна Македония от 2021 година, както и колажи, създадени с изкуствен интелект, които не отразяват реалната ситуация в София.

Кметът призна, че има райони, в които сметоизвозването все още не е на желаното ниво. В момента снегопочистване има и в седемте зони на столицата, а сметоизвозването е сравнително добро в шест от тях. В „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ ситуацията остава по-сложна, но Терзиев увери, че там също се очаква подобрение. „В „Люлин“ положението не е идеално, но се върви към стабилизация, като от „Софекострой“ са дали уверение, че до края на януари ще бъдат в пълна готовност да изнасят отпадъците", каза той.

Столичната община вече е подписала анекси с фирма „Титан“, която обслужва пет от зоните. Очакват се и решенията на Върховния административен съд за първа, трета и седма зона. Дългосрочен договор е сключен за шеста зона – „Люлин“ и „Красно село“, а надеждите са още следващата седмица да има яснота и за пета зона.

„Лична моя цел е още следващия месец да сме решили проблемите в „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“, чрез добавяне на допълнителен ресурс, ангажиране на доброволци и сключване на договор с компания, която да изнася боклука на конкурентна цена“, заяви Терзиев.

По повод твърденията за участие на турски консорциум, кметът беше категоричен, че няма турска фирма и че той лично не е настоявал такава компания да извършва дейност в столицата. Според него зад кризата стоят опити определени хора да „превземат боклука на София“ на висока цена, за сметка на обществения интерес.

Терзиев се извини на столичани за създадените неудобства и призна, че не е приятно гражданите да виждат подобни гледки пред домовете си. „Ще реша проблема с боклука, колкото и да не им се вярва на моите критици“, заяви той и призова софиянци да изхвърлят отпадъците разделно, като използват цветните контейнери.

Кметът коментира и зимната обстановка в столицата, като подчерта, че драма със снега няма, въпреки твърденията, че София е била непроходима. По думите му и седемте района са били почистени.

Относно инцидента във Витоша, при който загина жена, след като дърво падна върху автомобила ѝ, Терзиев обясни, че дървото е било в частен имот и общината няма правомощия да разпорежда сеч в този район.

„Благодаря на гражданите на София за търпението и разбирането. Уверявам ги, че този проблем ще отмине“, каза още столичният кмет и отново призова хората да почистват снега пред домовете си и да бъдат отговорни към общата градска среда.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 5 Отговор
    Оставка!

    18:39 11.01.2026

  • 2 невменяем

    33 3 Отговор
    ти живееш в света на дс отрочетата при шиши, бою и ивайла мирчева

    18:41 11.01.2026

  • 3 свидетел

    31 3 Отговор
    не се разклаща туй дето го няма , пишман кметееее !

    18:41 11.01.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    29 2 Отговор
    Към "партията" и Държавна сигурност доверието винаги е било над 100 % !
    И въпроса е - защо техните роднини от ж. пол са постоянно на почит ?

    18:43 11.01.2026

  • 5 Мениджмънт

    13 3 Отговор
    от ДС не очаквайте... 3-то поколение от тази ялова в главите пасмина.
    С добър мениджър след 3 месеца в София и фас няма да се намира, но "висшият пилотаж" на Боко, Фандъковата и Васко ДС-то ще срине всичко. След една година от София ще се бяга през глава....

    18:44 11.01.2026

  • 6 Оооооооооо

    26 3 Отговор
    Горкия колко до е повярвал народа е казал ТЕ ГО ПЛЮЯТ ТОЙ СИ МИСЛИ, ЧЕ ВАЛИ!

    18:46 11.01.2026

  • 7 Куку

    30 5 Отговор
    Никога София не е изглеждала по мърлява,непочистена,нередовен транспорт,презастрояването продължава,скочиха данъци,двойно увеличиха водата!Васко е просто един мързеливец и некадърник!

    18:46 11.01.2026

  • 8 Знам

    7 12 Отговор
    Подхода на Борисов и Пеевски е, там където не могат да имат контрол,да създават хаос. При подаване на оставката на правителството ,той пак каза че ще има хаос. дЪРЖАВНИК ?

    18:48 11.01.2026

  • 9 Не се прави

    13 3 Отговор
    Така! Заради , твои проблени, страдат милионхора! Спорните въпроси, се решават, от Съд!

    18:48 11.01.2026

  • 10 Ананлизатор

    18 4 Отговор
    Кризата с бокkлyka е София е създаден от бokлуka в парламента.

    18:51 11.01.2026

  • 11 реалист

    18 2 Отговор
    "Кризата с боклука в София не разклаща доверието към мен." ми то към теб какво доверие има, освен на олигофрените дето гласуваха за теб, и оня дето те назначи и ти лично му благодари при кюстендилката!

    18:51 11.01.2026

  • 12 Създава

    8 1 Отговор
    Проблем, после го решава! Както се прави, в България , не от вчера!

    18:56 11.01.2026

  • 13 Дерзай

    3 12 Отговор
    Кмете, с теб съм!
    Мафията трябва да бъде отстранена от сметопочистването в София!

    19:00 11.01.2026

  • 14 Васко ДСто

    10 1 Отговор
    си живее в балона на розовите понита

    19:01 11.01.2026

  • 15 Либерастии

    7 2 Отговор
    Некъпаните либерастии това заслужават - да тънат и в боклуци. Кеф!

    19:03 11.01.2026

  • 16 Близо

    10 1 Отговор
    70 процента, от софиянци, още на изборите , не са ти се доверили! За гласувалите , за теб , ли говориш? А сигурен ли си?

    19:04 11.01.2026

  • 17 малко факти

    10 1 Отговор
    Колко е жалка тая ДС-изънка , вече мога само да го съжалявам .

    19:04 11.01.2026

  • 18 Ото фон Бломберг

    7 1 Отговор
    Ти себе си не можеш да решиш кво си ...дс ли си демократ ли си дъновист ли си ..то не знаеш какво си ..какво ще решаваш бе ?!?!?!!

    19:12 11.01.2026

  • 19 А бе

    7 1 Отговор
    Терзиев? Ти какво не разбра от епитета НЕМОЖАЧИ? Ами погледни в огледалото и ще ти стане ясно!

    Коментиран от #27

    19:14 11.01.2026

  • 20 Вълка домуза и братя титан

    5 2 Отговор
    През годините боклуците на софиянци чистеха ВЪЛКА ДОМУЗА И КОТАРАЦИТЕ ОТ ПЕРНИК и са изхарчили милиони левове и после те са милионери.....

    19:14 11.01.2026

  • 21 И този е гризнал курабийката 2014

    6 1 Отговор
    и си мисли че все още някой го счита за кмет който може да се справи със ситуацията. Боклук плюс сняг по улиците и лед по тротоарите да изхвърля от кметския пост. Оставка.........

    19:19 11.01.2026

  • 22 Хехе

    5 1 Отговор
    То на всички стана ясно ,че кризата с боклука клати лично на теб 2 неща...

    19:19 11.01.2026

  • 23 Т.КОЛЕВ

    3 2 Отговор
    А АЗ СЪМ ОБЩИНАРСКИ ДРЕМАЧИ НА ТОПЛО КОГАТО СТАНЕ С БОКЛУКА НЕ БЪРЗАМ ВАЖНОТО Е ДА СИ ВЗИМАМ ЗАПЛАТИТЕ ПАЧКИТЕ С ЕВРО.
    НЯМА ГО БАЙ ТОШО И СТАВА ВСЕ.ПО.ЛОШО.

    19:20 11.01.2026

  • 24 Тома

    6 1 Отговор
    Ооооо, ден след ден доверието към г-н Терзиев нараства и вече клони към главоломните 100% убеденост - този човек е кретен.
    Само кретен може да сътвори сметището в Княжеската и вече две години да не го забележи. Само кретен може да затвори естакадата към Бояна и две години да я подпира, без да ремонтира повредената опора, само кретен може да направи реконструкцията на Витошка и Патриарха и после две години да не я узакони, защото е нарушил всички строителни норми!

    19:21 11.01.2026

  • 25 Тагарев Тошко

    6 1 Отговор
    Доживяхме да видим ПП- раст да изкара софиянци на протест! Иначе много заспали,

    19:22 11.01.2026

  • 26 Василчо…

    7 1 Отговор
    ….за толко време нищо не реши, от сега нататък ще ми решавал. Хайде напускай и да идва следващият! Стига сте лапали само народна пара!

    19:25 11.01.2026

  • 27 Бай Данчо

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "А бе":

    Бе то огледалото трябва да го нагласи отзад! До сега мислеха с този от спаси София къде да се праскат!

    19:25 11.01.2026

  • 28 Гошо

    3 1 Отговор
    Фасул....щял да реши нещо си! Некадърник!

    19:39 11.01.2026

  • 29 Олеле

    4 0 Отговор
    Нагъл , по-нагъл , най-нагъл ! Безочлив и беззсрамен, типичен наследник на рода си, крушата изобщо даже не се търкулила, като паднала от дървото !

    19:43 11.01.2026

  • 30 Ходи си

    4 1 Отговор
    Запиши час при някой психиатър бе момче

    19:44 11.01.2026

  • 31 Стягай си багажа бе

    4 0 Отговор
    Мърляч !

    19:46 11.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Незабавно

    2 1 Отговор
    Върни на хората парите, които им събираш за такса смет, и отстъпи кметското място на някой кадърен !!

    19:48 11.01.2026

  • 34 бай Ставри

    2 1 Отговор
    Терзо ,че драпа патката на бай Ставри със езиче, докато не я налапа и после ,че си подложи задният проход за да влезне патката вътре и малко че го боли, ама Терзо е ербап мунче, тя е свикнала.

    19:48 11.01.2026

  • 35 Боклука

    0 1 Отговор
    Вън от кметството !

    19:49 11.01.2026

